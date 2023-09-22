【台北大安】天津蔥抓餅(附菜單)永康街不可不吃 必比登推薦散步美食

短短數百公尺、比鄰靜謐住宅區的永康商圈，大概是全台與在地住戶共存最融洽的商圈了，台灣街頭小吃常被詬病的惱人油煙、嘈雜叫賣、違停亂象，永康街不僅沒有，反之是高雅、從容的悠閒氛圍，一切仰賴永康街店家與自治會的團結。

永康街商家關係互動良好，彼此情誼深厚，尤其6巷黃金店面的「誠記越南麵食館」與 「天津蔥抓餅 」，更是相依共存數十年的老鄰居，這個店址最早是修鞋店，後來店東林老闆將店面租給誠記，但保留面向最好的一兩坪小空間給老婆賣蔥抓餅，想不到賣著賣著，就被米其林必比登相中，是來永康街必吃的散步美食。

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資訊

天津蔥抓餅

所在地點：台北永康街

地址：台北市大安區永康街6巷1號

營業時間：08:00–22:00

電話：02-2321-3768

天津蔥抓餅 粉絲團

菜單

介紹

永康街人氣鐵三角的6巷和13巷街口，曾被爆出全台單坪最貴店面的黃金芒果冰店-思慕昔本館，40年老字號美食「誠記越南麵食館」，以及來永康街不可不吃的散步美食- 「天津蔥抓餅 」。

店面樸實無華，就幾坪大小，一邊是蔥抓餅的麵團備料區、一邊是煎台作業區，三四個店員，一個點單收錢、一個煎、一個備料輔佐，配合得天衣無縫，慢慢消化掉人龍。

店員熟練鍋鏟拍打翻煎，加入各種配料，那拍打翻抓的鏘鏘聲，是保證好吃的悅耳聲音，蔥抓餅有別於蔥油餅，雖然都是混入青蔥的生麵團在煎台上煎，但蔥抓餅多了一個「抓打」的步驟，熟練的蔥抓餅師傅，將抓餅以鍋鏟拍打到鬆散酥脆，煎到焦黃，相較平整的蔥油餅多了幾分口感層次。

今天來很幸運沒排多久就排到，要知道疫情前觀光業全盛時期，排隊人潮是會排到拐個彎後數十公尺長的。

大多數人不曉得，這家名聞遐邇的永康街 「天津蔥抓餅 」，居然是桃園中壢潘記天津蔥抓餅的加盟店之一，名聲之大幾乎蓋過原本的品牌，原本包含誠記在內，整間店面都是開修鞋鋪的林老闆的，後來店面租給誠記，但保留了最好的面向給老闆娘做點小吃生意，沒想到做甚麼倒甚麼，直到2001年加盟了潘記蔥抓餅，才漸入佳境。

捷運信義線開通，永康街熬過交通黑暗期，四面八方觀光客蜂擁而至，在一片高貴永康街餐廳中，好吃又接地氣的銅板美食 「天津蔥抓餅 」格外突出，在以觀光客為主的永康街，平假日人潮明顯差別，尤其中高價位餐廳來說更是如此，但對 「天津蔥抓餅 」影響不大，畢竟不到一百塊就能買到滿足身心的小確幸，走過路過的學生、上班族、外送員怎能錯過~

餐點

6號餐.總匯(蛋+九層塔+起司+火腿) 60元

總匯應該是菜單裡面料最澎湃最貴的，也不過就區區60元，真的是佛心的銅板美食欸，來永康街就想來塊蔥抓餅油油嘴，如果不用排那麼長隊伍就好啦~

餅皮煎到非常焦黃酥脆，如棉被包裹著滿滿好料，濃郁香甜的蛋和起司，賦予鹹香的火腿，最不能放過的畫龍點睛之物就是九層塔了，要有它才是完整蔥抓餅呀~

碳水、油脂，蔥抓餅真的是很能滿足味蕾腹肚的療癒小吃COMFORT FOOD，做法簡單，門檻不高，讓人想起從前放學後擠著蔥抓餅阿伯買點心的美好回憶。

其實永康街 「天津蔥抓餅 」口味不是多獨特，也不是包鮑魚龍蝦，就是平實無華的純樸小吃，還是加盟分店，為何會那麼熱門呢?

一來佔盡地利，這套金店面是老闆自己的，才能撐起銅板價的小吃；二來手藝在線，君不知平平是蔥抓餅，難吃的還是很難吃。

結語

道家說「大道至簡、大智若愚、大巧若拙」，就算是一套簡單的蔥抓餅加料，做到位了，仍可登上國際舞台，成為觀光景點的門面，永康街 「天津蔥抓餅 」如此，許多台灣知名小吃也是。

Jun 2023.09