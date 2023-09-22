Hi~又到了大胖小胖吃胖胖的時間，在中壢有三大學生美食-健行商圈、中原商圈、中央宵夜街

最近看到健行商圈有間鵝肉料理【偶鵝嚐嚐】在地方社團聲量頗高

加上幾位部落客前輩的圖文攻勢，讓我們躍躍欲試

上週趁小胖居家辦公比較早在家，下班後咱們直衝健行商圈，準備大啖朵頤一番！

關於偶鵝嚐嚐-中壢店

偶鵝嚐嚐是雲林養鵝場起家，主打每天新鮮溫體直送

google查了一下，在中壢、雲林、嘉義、蘆洲、澎湖有分店

中壢店位在龍岡路二段，距離健行科大約100公尺

身處學生美食一級戰區，有銅板價餐點很重要~

例如：香蔥鵝油拌飯只要20元、湯麵&湯冬粉&乾麵線$40元

騎機車來用餐車停可門口，開車的話…停林森停車場(林森國小旁)

走過來大約3分鐘(約250公尺)

到店門口第一印象：乾淨衛生(例：剁鵝肉的玻璃隔板不會油油的…)

櫃台&外帶取餐&飲料區

內用流程：拿菜單→找座位→畫單後到櫃台結帳(有行動支付喔)

外帶流程：櫃台點餐結帳→門口等餐

用餐區以二人桌、四人桌為主，環境維持相當乾淨

搭配牆上餐點照，在這環境用餐感到相當舒適呀~

偶鵝嚐嚐菜單

兩大招牌-糖燻鵝肉&嫩鹹水鵝必點，等下各來一份

人氣主食：就是銅板美食的組合~價格都不超過100元

美味小菜：以鵝的各部位為主，網友推薦的化骨鵝掌賣完了，列再訪必吃菜色

鮮美湯品：清一色鵝系列湯品~

偶鵝嚐嚐也有提供各種口味的鵝肉便當，並且跟Uber Eeats合作

懶得出門就拿起手機請Uber送唄~~

公司行號或大量訂購需求，可來電洽店家(03-4688668)

醬料區提供鵝油辣椒、鵝肉沾醬、淋飯醬(百搭)

個人建議，各裝一碟~一定用到得！

餐點中使用到的黃金鵝油另有零售，據說鵝油辣椒也有零售

有需要請洽詢店家喔~

香蔥鵝油乾拌麵線

薑黃麵線+黃金鵝油，基本鹹度調味再加上蔥花點綴

不需繁瑣的料理過程，組合成這道簡單幸福料理

香蔥鵝油真的有夠香~~聞味道就讓人食慾全開

麵線切記趁熱吃，保持濕潤狀態讓香蔥鵝油與麵線一同滑順入喉~

嚴格來說香蔥鵝油麵線鹹度不高，口味吃比較重就~~自行調味囉

前文提醒三種醬都來一碟，此時派上用場，來點淋飯醬+鵝油辣椒

鹹甜中蹦出爽口辛辣感，隨著油蔥香不斷散發~真心不騙的好吃！

★鵝油辣椒很辣，先加少量試辣度，不夠再慢慢加重

招牌嫩鹹水鵝

店家是養鵝場起家，鵝肉品質勢必要高水準

嚴選95~100天的白羅曼鵝，以黃金比例料理呈現最好肉質與Q彈外皮

觀察鵝肉橫切面，肉質多汁不乾柴，已在勾引我們動筷去夾~~哈哈

第一口鵝肉我們習慣不沾醬，單純品嚐食材品質與料理功夫

心得：肉質鮮甜多汁，口感細緻，鵝皮不得了~~Q彈帶勁讓人捨不得吞下

第二口搭配鵝肉沾醬提升風味

心得：鵝肉的鮮甜+沾醬鹹香微辣is讚，口中佈滿甜鹹辣香的味道饗宴~

招牌糖燻鵝肉

以特殊工法製作的煙燻鵝肉，外表呈現金黃咖啡色，鵝肉維持多汁狀態

由胡椒鹽帶出醇厚煙燻，是讓難以抗拒的成熟大人味~

相較於煙燻雞鴨，煙燻鵝肉更令人著迷，其優勢是鵝肉特有的甘甜~

鵝肉外皮在糖燻香氣中帶有淡淡甜味，鵝肉亦有糖燻香卻不過於搶眼

椒鹽的中藥香入口多了層次感，整體入口是溫和舒服，適點來杯厚酒…哈哈哈

甜燻鵝肉+鵝肉沾醬…味道我們覺得衝突

但不少人這樣吃，只能說見仁見智囉

燙青菜

常見的燙地瓜葉+肉燥，多了香蔥鵝油就不一樣~香氣+10分，

是不錯的用餐配點，可點來試試！

麻辣鴨血

大胖喜歡偶鵝嚐嚐的麻辣鴨血，香味辣度鹹度在喜愛範圍~

重點加了蔥花香菜，完全符合胃口

基本要求鴨血質地細緻，滷到完全入味，以上兩點絕對有符合

而辣度約是微辣等級，淡淡麻味加上蔥花香菜調和，辣度其實不明顯

整體來說，但是道好吃且多數人會愛的麻辣鴨血(不吃香菜除外…哈哈)

偶鵝嚐嚐

這碗不得了~~~厲害啦，小胖給予爆表6顆星好評~

小胖：來偶鵝嚐嚐一定要點偶鵝嚐嚐來嚐嚐

簡單來說~偶鵝嚐嚐=鵝肉飯+鵝油黃金荷包蛋，看似簡單食材組合，入口美味一點也不簡單

大胖覺得跟黯然消魂飯有異曲同工之妙

看菜名第一時間猜不到是什麼料理，上桌白眼~不就是鵝肉飯

入口一吃完全改觀，真的是"金呷是五告賀呷(台語)！！！"

打開內裝給大家看，藏在鵝油黃金荷包蛋之下是滿滿鵝肉塊&香蔥

移開荷包蛋時，醞釀許久的香氣隨之炸出~直接開吃了啦！

先補點淋飯，再次強調它是百搭醬~鹹度不高甘甜度十足

若擔心過鹹的問題，就…少量多次加，調到喜歡的口味喔

鵝油辣椒也來一點，香辣味十足很過癮~

前置作業完成，準備開動！第一步先戳破鵝油黃金荷包蛋，讓蛋黃流出~~

大胖os：感覺可以再點一顆荷包蛋，雙蛋滿足感加倍呀！

我們習慣先拌一拌再吃，讓所有食材均均，確保每口都有蛋飯肉蔥

小胖：真心推薦今日MVP就是偶鵝嚐嚐，好好吃喔！~~

蛋黃讓每口飯增添滑順口感，鵝肉應該是煙燻跟鹹水都有

口味很豐富，口感也是舒服，香氣更是值得稱讚，是會讓人一口接一口停不下來

鵝丸湯

先說湯底走清爽路線，芹菜胡椒香油點綴，甘甜中帶點微鹹~

鵝肉丸好吃耶~口感不過於彈牙，也留著鵝肉的甜味(一碗有5顆，還沒拍照大胖就先偷吃了~~)

這這這…有單賣嗎？很適合冬天煮火鍋耶…哈哈哈

冷泡茶-白桃烏龍

說實在不錯喝，主要是順口啦，入喉後沒有澀口感~有淡淡的桃子味

不習慣香氣太重的茶口，這種淺淺的香氣反而我們愛喝

店家&優惠訊息

★超殺活動：每月5號限量100份鵝肉飯【免費】

這是常態性活動，店家真的很佛~你各位還不手刀衝刺買起來！！

結論

整體來說，餐點有水準之上的表現，用餐環境乾淨舒適

本日餐點MVP-偶鵝嚐嚐(鵝肉飯)

可說是實至名歸，融合黃金鵝油、香蔥、糖燻鵝、鹹水鵝各家大全於一身

推薦來偶鵝嚐嚐一定要點偶鵝嚐嚐來嚐嚐

對了~店家除了有跟外送平台Uber Eeats合作

也跟行動支付LINE Pay合作，讓大家付款多了種選擇喔！

健行的同學們，喜歡吃鵝肉的朋友們，不妨來這嚐嚐，以上，與大家分享

小胖攝影．大胖編輯．餐點口味因人而異．以上為大胖小胖實際用餐心得！

【偶鵝嚐嚐-中壢店】

地址：桃園市中壢區龍岡路二段53號

營業時間：11:00~14:00 17:00~20:00(週四公休)

電話：03-4688668

FB粉絲團：偶鵝嚐嚐-中壢店