為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老字號豆花店時尚二代店！

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老字號豆花店時尚二代店！

2023-09-23 11:07:05 愛麗絲的美食旅遊日記 人氣：108
share
窩客好文

愛麗絲的美食旅遊日記

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：周記豆花北平店
phone09-6323-3565
place台中市北區北平路二段88號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台中知名古早味豆花店『周記豆花』傳承20年的好味道，販售多種台灣經典甜湯冰品，粉粿、粉圓、米苔目…應有盡有！最棒的是開到晚上十一點半是間深夜豆花店，半夜想吃甜點又有好選擇啦！


封面.jpg

由平均年齡20幾歲的年輕接班人經營的二代店面文青又有點時尚的感覺！
平日晚上生意很好，人潮不斷，是周邊居民蠻喜愛的豆花店喔！



❥追蹤愛麗絲的instagram獲取更多美食旅遊資訊
https://www.instagram.com/alice.foodntravel/
❥按讚愛麗絲的facebook一起交流美食體驗吧
https://www.facebook.com/alicefoodntravel


  





周記豆花北平店交通資訊



台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

在台中知名的周記豆花，在嶄新二代店南屯、北區北平路登場

本次愛麗絲前往的是位於北平路商圈的北平店。
 



台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老



開車前往▶   若是開車前來，可以走文心路往崇德路方向，抵達青島路後右轉，北平路再左轉就可以看到周記豆花

這邊巷弄比較狹窄而且用餐時間容易塞車，所以建議大家可以將車子停在文心路上的公有停車格，再步行約５分鐘即可抵達周記豆花，並不會太遠。

大眾運輸前往▶ 　搭乘大眾運輸可以選擇台中捷運、公車或是騎乘UBIKE，搭捷運抵達文心中清站後往北平路方向，步行10分鐘即可抵達周記豆花。
公車可以搭6、61、525號抵達天津路商圈站後步行約七分鐘即可抵達。



台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老





周記豆花北平店用餐環境

本次用餐的北平店是由周記豆花的繼承人兄弟檔所經營，店內裝潢很有年輕人的創意，牆上許多趣味的語錄都是兄弟們的小巧思。
 

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老



台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老


 

餐點照片還拍得十分吸睛～真的會讓人每一種都想來上一碗喔！



台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

 

 


店面櫃台也是點餐區，可以先結帳點餐後在位置上稍等一下。



 

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

 

點餐的模式也很有古早味的感覺～明亮乾淨的吧台擺放各式各樣的配料，像是經典的三種冰、五種冰都可以直接跟店員點選冰櫃中的食材。


 

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老




看起來Q彈有勁的粉圓、滑嫩的愛玉、富有嚼感的椰果、還有各式豆類像是大豆、紅豆、綠豆、薏仁，一字排開所有配料都晶瑩剔透，十分吸引人呢。



台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

 

 

店內有少許座位，有桌椅也有吧台，如果人數比較多的話就建議分桌坐了！或者坐在室外區也是不錯的選擇。
 

 

周記豆花北平店菜單
 

周記豆花的菜單很齊全，除了一般豆花之外還有一些特色剉冰
在傳承家族風味的同時也不忘添加新一代接班人的創意，值得讚許。

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老


菜單中可以點到台式經典甜品米苔目、粉粿、紅豆湯、綠豆湯以及招牌豆花

除了台式甜品還有日式冰品像是抹茶紅豆剉冰、以及香港經典甜點椰香西米露…等等，能滿足各種喜好。


 



台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老







｜餐點介紹




市場米苔目 $60
老闆特別推薦的米苔目，是傳統菜市場的好味道。
口感Ｑ彈的粉粿粉圓米苔目三重口感交疊，吃起來更有層次


台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

周記豆花招牌的黑糖水配挫冰，香濃沁涼

悶熱的時刻來上一碗真的很消暑。
 

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老


 






芋圓三色豆花 $60

周記豆花引以為傲的手工豆花，每天新鮮製作而成
口感真的超級滑嫩的！絲滑程度宛如蛋花，難怪人氣這麼高。

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

小時候最喜歡跟爸媽到家附近的傳統冰店三色豆花了，一碗就能享受三種口味的豆花，對於兒時的我真的是奢侈的享受。

 

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老



長大後很少地方吃得到三色豆花了，這次來周記豆花一看見馬上就點了一碗～
周記豆花的三色豆花質地超軟嫩、湯匙輕輕一碰就化開來，讓人驚呼這個製作工法實在不簡單。






 


▼芋頭西米露  $55
台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老
香港經典甜點西米露周記豆花也嚐得到
彈牙啵啵的手工西米露濃醇椰奶混和，在搭配台中最具代表的大甲芋頭整份西米露濃醇香～喜愛椰奶與芋頭的朋友這道必點喔！

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老

值得一提的是周記豆花二代店的外帶包裝超漂亮，宛如精品的碗擺著都有格調了！

台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老







 









｜結語
周記豆花在地經營已經高達20年，看到年輕接班人傳承這個古早美味實在感動，隨著飲食習慣改變，這種傳統豆花店已經越來越稀少了，周記豆花不只把爸爸的古早味傳承、更用嶄新創意將台式豆花結合各國風味，提供民眾出乎意料的體驗，真的很不錯呢。


台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老


現在周記豆花二代店台中南屯區、北區有兩間店，有興趣的朋友不妨來體驗看看這家嶄新風貌周記豆花吧。


 





《周記豆花北平店》
地址：台中市北區北平路二段88號

檢視較大的地圖

連絡電話：0963-233-565
營業時間：12:00-23:30

周記豆花FACEBOOK粉絲專頁


❥追蹤愛麗絲的instagram獲取更多美食旅遊資訊
https://www.instagram.com/alice.foodntravel/
❥按讚愛麗絲的facebook一起交流美食體驗吧
https://www.facebook.com/alicefoodntravel


  
 

 

 



#深夜
morechevron_right
文章關鍵字
深夜 甜點 消夜宵夜 台中豆花 more
檢舉
share
chevron_left

年節禮盒推薦｜老闆娘愛吃麵包成癮，因此開了一
延伸閱讀

[台中 x 美食] 拾味聚所 O&V Odorvim // 環境優雅舒服~餐點好吃服務親切!

 小柚

小南門豆花

 Rita Lin

Overture序曲審計366-終於嚐到夢寐以求的綠油油抹茶千層 還吃了超美的雙苺塔 滿足♥

美食鐵粉靜香兒

九鼎豆花

 bearbackup
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

愛麗絲的美食旅遊日記

發表篇數：38篇

我是愛麗絲，喜歡美食與旅遊 與大家分享我的實際體驗！ 美食／旅遊／開箱／好物分享 主要分享：台中美食推薦、台中餐廳推薦、台中酒吧推薦 也會分享：全台美食推薦、國內外旅遊資訊 ＜最新資訊與介紹歡迎追蹤我的instagram＞ ig : @alicefoodntravel
作者的其它文章
同類據點
羅記 清涼半世紀 粉圓冰 照片

羅記 清涼半世紀 粉圓冰

4.35 (1人評鑑)

區域：台中市東勢區
松盈傳奇 照片

松盈傳奇

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市大里區
島輝冰店(鄉土布丁豆花) 照片

島輝冰店(鄉土布丁豆花)

4.95 (1人評鑑)

區域：台中市清水區
打鐵豆花-中科店 照片

打鐵豆花-中科店

4.10 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
自己做剉冰進行取 照片

自己做剉冰進行取

5.00 (2人評鑑)

區域：台中市西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up