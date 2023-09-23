台中北區美食｜營業至晚間十一點半，台中深夜甜點推薦，20年老字號豆花店時尚二代店！

台中知名古早味豆花店『周記豆花』，傳承20年的好味道，販售多種台灣經典甜湯冰品，粉粿、粉圓、米苔目…應有盡有！最棒的是開到晚上十一點半是間深夜豆花店，半夜想吃甜點又有好選擇啦！









由平均年齡20幾歲的年輕接班人經營的二代店面文青又有點時尚的感覺！

平日晚上生意很好，人潮不斷，是周邊居民蠻喜愛的豆花店喔！







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｜周記豆花北平店交通資訊









在台中知名的周記豆花，在嶄新二代店在南屯、北區北平路登場

本次愛麗絲前往的是位於北平路商圈的北平店。















開車前往▶ 若是開車前來，可以走文心路往崇德路方向，抵達青島路後右轉，北平路再左轉就可以看到周記豆花。

這邊巷弄比較狹窄而且用餐時間容易塞車，所以建議大家可以將車子停在文心路上的公有停車格，再步行約５分鐘即可抵達周記豆花，並不會太遠。



大眾運輸前往▶ 搭乘大眾運輸可以選擇台中捷運、公車或是騎乘UBIKE，搭捷運抵達文心中清站後往北平路方向，步行10分鐘即可抵達周記豆花。

公車可以搭6、61、525號抵達天津路商圈站後步行約七分鐘即可抵達。



















｜周記豆花北平店用餐環境



本次用餐的北平店是由周記豆花的繼承人兄弟檔所經營，店內裝潢很有年輕人的創意，牆上許多趣味的語錄都是兄弟們的小巧思。













餐點照片還拍得十分吸睛～真的會讓人每一種都想來上一碗喔！













店面櫃台也是點餐區，可以先結帳點餐後在位置上稍等一下。









點餐的模式也很有古早味的感覺～明亮乾淨的吧台擺放各式各樣的配料，像是經典的三種冰、五種冰都可以直接跟店員點選冰櫃中的食材。













看起來Q彈有勁的粉圓、滑嫩的愛玉、富有嚼感的椰果、還有各式豆類像是大豆、紅豆、綠豆、薏仁，一字排開所有配料都晶瑩剔透，十分吸引人呢。











店內有少許座位，有桌椅也有吧台，如果人數比較多的話就建議分桌坐了！或者坐在室外區也是不錯的選擇。



｜周記豆花北平店菜單



周記豆花的菜單很齊全，除了一般豆花之外還有一些特色剉冰

在傳承家族風味的同時也不忘添加新一代接班人的創意，值得讚許。









菜單中可以點到台式經典甜品米苔目、粉粿、紅豆湯、綠豆湯以及招牌豆花。

除了台式甜品還有日式冰品像是抹茶紅豆剉冰、以及香港經典甜點椰香西米露…等等，能滿足各種喜好。



























｜餐點介紹









▼ 市場米苔目 $60

老闆特別推薦的米苔目，是傳統菜市場的好味道。

口感Ｑ彈的粉粿跟粉圓與米苔目三重口感交疊，吃起來更有層次









周記豆花招牌的黑糖水配挫冰，香濃沁涼

悶熱的時刻來上一碗真的很消暑。

















▼芋圓三色豆花 $60

周記豆花引以為傲的手工豆花，每天新鮮製作而成

口感真的超級滑嫩的！絲滑程度宛如蛋花，難怪人氣這麼高。









小時候最喜歡跟爸媽到家附近的傳統冰店點三色豆花了，一碗就能享受三種口味的豆花，對於兒時的我真的是奢侈的享受。









長大後很少地方吃得到三色豆花了，這次來周記豆花一看見馬上就點了一碗～

周記豆花的三色豆花質地超軟嫩、湯匙輕輕一碰就化開來，讓人驚呼這個製作工法實在不簡單。

















▼芋頭西米露 $55



香港經典甜點西米露在周記豆花也嚐得到

彈牙啵啵的手工西米露與濃醇椰奶混和，在搭配台中最具代表的大甲芋頭整份西米露濃醇香～喜愛椰奶與芋頭的朋友這道必點喔！







值得一提的是周記豆花二代店的外帶包裝超漂亮，宛如精品的碗擺著都有格調了！





































｜結語

周記豆花在地經營已經高達20年，看到年輕接班人傳承這個古早美味實在感動，隨著飲食習慣改變，這種傳統豆花店已經越來越稀少了，周記豆花不只把爸爸的古早味傳承、更用嶄新創意將台式豆花結合各國風味，提供民眾出乎意料的體驗，真的很不錯呢。











現在周記豆花二代店在台中南屯區、北區有兩間店，有興趣的朋友不妨來體驗看看這家嶄新風貌的周記豆花吧。





