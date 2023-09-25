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台北/新北【湛藍空間設計】北市透天改套房案例分享/合法安全套房隔間規劃室內設計推薦/住家裝潢設計/隔套房價錢費用成本法規/拆除泥作油漆施工/來電免費丈量評估

2023-09-25 00:06:36 湛藍空間設計 人氣：169
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窩客好文

湛藍空間設計

發表篇數：3篇

文章類別：生活-居家雜貨

台北 / 新北  室內設計 安全合法套房規劃

此分享案例為 : 台北市整棟透天改裝為精品合法套房案例

除了整棟翻修 給予老建築物新生命外

更在施工時適當補強結構 讓建築物更安全

並新增消防設備 材料均使用防火建材及無毒環保綠建材

改善房屋隔音 與整體通道出入安全設施

賦予了老舊的房屋新風貌 業讓房東獲得更好的收益

也讓租客們能更安全的在此長久居住~~

此案例一竣工 不到3天 都已全出租完畢囉 

 【 湛藍空間設計

若您有裝修或是合法套房規劃的需求,可與我們聯繫

流程為 : ↓ ↓ ↓

加入 LINE 或 電話 連繫,先大致了解您的需求與預算,沒問題後,約時間至案件現場會勘丈量,並說明相關室內裝修法規,後續繪製平面配置圖(大約需一週)再次進行見面說明,若確認施工方向後,進行細部估價,工程施工價格確認後簽約,即可安排施工事宜與申請室內裝修相關合法文件

💎選擇湛藍空間設計的優勢如下:

⭕️設計師專業估價,絕不故意低估
再事後追加一堆款項,杜絕裝潢蟑螂
⭕️工班師傅資深經驗
專業隔套房與居家裝潢

⭕️無須限制包租代管
⭕️專業合法套房改裝
⭕️合法安全無毒材質
⭕️全程合法申請
⭕️施工品質保固
⭕️特色風格套房設計
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⭕️小資族費用精算規劃

設計顧問   Vincent  文森

連絡電話 : 0934-353-190

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LINE ID : givemeonetwo

透天改套房裝修範例 :

Room1 裝修前:

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裝修後:

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Room2 裝修前:

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裝修後:

 

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公共空間走道裝修前 :

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公共空間走道裝修後 :

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公共空間走道裝修前 :

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公共空間走道裝修後 :

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台北/新北  室內設計 合法套房規劃

湛藍空間設計

設計顧問   Vincent  文森

連絡電話 : 0934-353-190

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