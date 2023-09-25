【宜蘭礁溪美食】宜蘭礁溪鄉2023美食推薦.美食總整理

2023宜蘭礁溪美食懶人包推薦!

這幾年真的很常往宜蘭跑,每趟去總是要挖掘一些當地的美食才能滿足貪吃的嘴

這篇幫大家整理了小菲最常去的礁溪地區美食餐廳

從小吃.餐廳,下午茶.咖啡廳,飯店Buffet全部幫你們準備好

之後也會陸續更新,想要吃遍宜蘭礁溪地區直接打包這篇就對啦!!!

更多宜蘭吃喝玩樂這裡買

KKday:////

Klook:////

想更省錢的人可以下載 Klook APP

訂購時輸入小菲的專屬折扣碼:2W6WW 就可立即再省$100元喔!

♥三民大飯店♥

電話:03-9884675

地址:262宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段22號

營業時間:10:00–15:00(周二公休)

FB粉絲團

一直對這間名字雖然是飯店本體卻是小吃滷味攤的♥三民大飯店♥很有興趣

最具特色的就是可以站在超大的滷鍋前自己撈喜歡的滷味

這次來宜蘭幫小球慶生終於插旗成功,才發現原來之前有關店一陣子重新裝潢

有全新店面之後用餐環境更舒適感覺也衛生許多,重點是店員都很親切讓我很喜歡啊!!

參考文章:【宜蘭礁溪】♥三民大飯店♥超大鍋滷味想吃什麼隨你撈,滷味才是本體.雖然叫飯店但賣的都是平價小吃.礁溪老店全新裝潢強勢回歸

♥窯籃曲義式烘焙餐廳♥

地址：26241宜蘭縣礁溪鄉白雲一路28巷1之2號

電話：03 988 7338

營業時間:11:00–20:30(周二公休)

FB專頁:https://www.facebook.com/ninnananna2019/

近期宜蘭礁溪最夯的義式料理就是這間♥窯籃曲義式烘焙餐廳♥啦!!

餐廳主要以義式天然酵母披薩為主打,另外也有義大利麵.燉飯等選擇

餐點口味不錯,價位中等,適合多人聚餐

庭園裡有一座僅供拍照的夢幻泡泡屋,也因此吸引了不少網美網帥前來拍照打卡

不過想跟泡泡屋合照可需要有點耐心,因為很多女孩很容易拍到忘我

所以想拍空景就請記得早點來佔位置啦XDD

參考文章:【宜蘭礁溪】♥窯籃曲義式烘焙餐廳♥必拍夢幻泡泡屋,IG打卡熱門,2021宜蘭礁溪鄉新餐廳推薦,義式天然酵母披薩

♥三燔礁溪♥

地址:262宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

營業時間:7:30–19:00、19:30–21:00

電話:03-9100008

♥三燔礁溪♥位於晶泉丰旅11樓

餐廳風格延續晶華國際酒店集團餐廳一貫的低調奢華

這裡主打壽喜燒吃到飽搭配ROBIN’S Grill經典健康蔬食吧.哈根達支冰淇淋

另外也有豐盛又澎派的龍蝦海陸鍋物套餐可選擇喔~

參考文章:【宜蘭礁溪飯店】♥晶泉丰旅Wellspring by Silks♥礁溪溫泉/質感系親子飯店推薦搭配三燔礁溪一泊二食方案吃喝玩樂一次滿足

♥林北烤好串燒酒場♥

地址:262宜蘭縣礁溪鄉溫泉路48號

電話:03 988 6511

開放時間：17:30–01:00

FB粉絲團

♥林北烤好串燒酒場♥在宜蘭就擁有三間分店

原本是小攤車起家,讓人會心一笑的店名讓人過目不忘

幾年前吃過位於宜蘭市的本店,歪嘴雞球爸一直很想再吃一次

這次帶小球來礁溪過生日就住在火車站附近

就直接步行過來位於火車站附近的礁溪分店覓食

三個人看到這個也想吃那個也想點不小心就吃了快兩千塊,真是浮誇的生日大餐來著哈哈哈

參考文章:【宜蘭礁溪美食】♥林北烤好串燒酒場♥礁溪火車站美食推薦.礁溪必吃居酒屋.串燒/炭烤店

♥亀マウンテン居酒屋♥

地址：宜蘭礁溪鄉溫泉路85號(聯通停車場旁)

電話 : 0967-245754

礁溪火車站步行3分鐘

營業時間 :17:30~01:00 (全年無休)

粉絲團 : https://www.facebook.com/KameyamaIzakaya/

這兩年很常跑礁溪住溫泉飯店,晚上除了到火車站附近吃小吃之外

也會找些有特色的居酒屋或餐廳來嘗鮮

這間♥亀マウンテン居酒屋♥就在礁溪寒沐酒店的斜對面

是小菲這次意外發現的美食,雖然價格不算特別平價但是餐點都還蠻好吃的!

是間氣氛很不錯,食材新鮮,下次也會再訪的日式居酒屋

參考文章:【宜蘭礁溪美食】♥亀マウンテン居酒屋♥濃厚日式風情,礁溪火車站周遭美食推薦,礁溪居酒屋推薦

♥兆品酒店礁溪-初食軒♥

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

電話：03-988 2828

官網:https://jiaoxi.maisondechinehotel.com/tw/index.php

交通方式:礁溪火車站步行約15分鐘內即可到達

初食軒位於兆品酒店礁溪飯店的一樓

他們家的廣式一品鴨獲得2020宜蘭十大飯店好食,是許多人來到礁溪想吃烤鴨的好選擇

一鴨五吃包含片皮鴨餅.脆皮鴨壽司.京醬鴨.鴨香粥.鴨架湯

烤鴨皮脆肉嫩鴨湯超好喝~整個飽到天靈蓋阿!!!

♥陳旺記鴨片飯♥

地址：262宜蘭縣礁溪鄉德陽路30號

電話：+886908040560

營業時間：周四~周一11:00–19:00(周二.周三公休)

♥陳旺記鴨片飯♥位於礁溪捷絲旅附近,才開幕沒多久但生意就還蠻不錯的

之前滑FB看到好友介紹馬上決定這趟宜蘭行要衝去吃

兩大一小點了滿滿一桌老闆都傻眼說你們點這麼多吃得完嗎XDD

不得不說一碗NT50的鴨片飯鴨肉鋪滿滿真的很超值

滷肉飯還特別加了梅干很有客家風情,價位親民餐點表現也都在水準之上

小菲個人還蠻推薦的喔!!

參考文章: 【宜蘭礁溪美食】♥陳旺記鴨片飯♥一碗NT50的鴨片飯好超值,當歸羊肉,鴨肉羹,小菜們表現也都很不錯喔!

♥山友拉麵 礁溪店♥

地址：宜蘭市礁溪鄉中山路二段187號

電話：03-988-3251

營業時間：週一至週日上午11時30分至晚上21時30分(最後點餐時間21時00分)

官方網站:http://yamagatakaku.com.tw/dining/

FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/threefriends168/

♥山友拉麵♥是來自台北的人氣拉麵店

在宜蘭礁溪開設的第一間分店就位於山形閣溫泉飯店一樓

google評價有4.4的高分,即使平常日下午生意也很不錯

店內貼心備有兒童座椅和餐具,看到有不少親子族群來用餐

餐廳鄰近礁溪轉運站和火車站,來到礁溪泡溫泉若是不想吃小吃的話

來這裡吃碗暖呼呼的拉麵再吃個串燒喝個小酒也很不錯呢!

參考文章:【宜蘭礁溪美食】♥山友拉麵 礁溪店♥宜蘭礁溪美食推薦,礁溪拉麵,居酒屋.親子友善餐廳

♥里海cafe♥

地址:宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段406號

電話:（03）987-1213

營業時間:11:30 – 15:30 、 17:30 – 20:30 (週三公休)

FB粉絲團:https://www.facebook.com/satomi.yilan/

每人低消$200或一杯飲料.12歲以下不需低消.用餐限時1.5小時

小菲的愛店♥里海cafe♥搬家啦!!!!

從原本位於市區的位置搬到美麗的田野鄉間.也是之前幸福時光親子餐廳的舊址

不僅座位變多,整體用餐環境也更加舒適,還有可愛的雙層巴士可以拍照

店內一樣提供美味的日式定食

重點是在這裡可以吃到新鮮現流海鮮,每一種都很好吃喔!

參考文章:新鮮現流海鮮日式定食這裡吃,親子友善餐廳.還有可愛雙層巴士可以拍照.宜蘭礁溪餐廳推薦♥里海cafe♥

♥水鹿咖啡親子館♡

地址:262宜蘭縣礁溪鄉塭底路3-15號

營業時間:11:00–19:00(周一公休)

電話:+88639874997

FB粉絲團:https://www.facebook.com/JiaoXiShuiLuKaFeiGuan/

這間 ♥水鹿咖啡親子館♡是來礁溪必訪的親子景點

之前搬過一次家,現在的餐廳空間更大之外,遊樂設施也變好多

動物也有比較完整的空間,想餵兔子餵羊餵鸚鵡都可以

餐點部分表現也都還不錯囉!

參考文章:【宜蘭礁溪】♥水鹿咖啡♡礁溪親子餐廳．讓人驚喜的超澎派鍋物．還有迷你動物區可以餵羊看兔子唷!

♥柯氏蔥油餅♥

地址:262宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間:09:00–18:15

電話:0985873689

♥吳記花生捲冰淇淋♥

地址:262宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間:10:30–18:00

電話:0919214781

這兩間都是排隊名店.也是小菲每次來礁溪

只要有空看到排隊人龍沒有太長就會買一下的小吃

花生捲冰淇淋都是現點現作所以需要稍微等候

帶嚼勁的麵皮裡包進現磨花生粉和冰淇淋就是好吃啊!

柯氏蔥油餅的餅皮Q軟吃起來蔥香十足

加個蛋刷上醬汁再加點辣真的很好吃

每次都覺得排隊排到很厭世但是一開吃就幸福感滿滿阿哈哈哈

♥宜蘭滷之鄉♥

地址:宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段69號

電話:(03)987-4600

營業時間:11:00~23:00

官網:https://www.039874600.tw/

位於礁溪最熱鬧的商圈大馬路旁,距離湯圍溝公園不遠

小菲經過他好幾次都沒走進去過,因為一直以為他們家就是單純賣滷味而已

這次帶球哥來泡溫泉因為入住沐村溫泉會館離這邊走路只要兩分鐘,於是決定來吃看看

原來他們家不是只有獨創冰鎮滷味,還有相當夠味好吃的鴨腿麵.豬腸冬粉等等

用餐時刻生意也是相當好,在礁溪也算是非常知名的美食之一啦!!

參考文章:蘭陽風味獨特冰釀滷味超涮嘴還可宅配到家.鴨腿系列主食也是必點美食~礁溪美食推薦!!♥宜蘭滷之鄉♥

☀碗公手作無菜單料理☀

地址：宜蘭縣礁溪鄉開蘭路193號

電話：03-928-1707

星期五、11:30–14:00、17:30–20:30(星期三休息)

這間☀碗公手作無菜單料理☀的主廚是宜蘭知名快炒店『馬西的店』老闆之一

無論是食材的精緻度或是擺盤的華麗度,餐具的氣勢度,在在都讓人印象深刻

是礁溪很知名的無菜單料理餐廳喔!

【宜蘭礁溪鄉】令人驚喜又滿意的大份量無菜單創意精緻料理-☀碗公手作無菜單料理☀

更多宜蘭吃喝玩樂這裡買

KKday:////

Klook:////

想更省錢的人可以下載 Klook APP

訂購時輸入小菲的專屬折扣碼:2W6WW 就可立即再省$100元喔!

更多宜蘭美食旅遊

【宜蘭礁溪溫泉】礁溪溫泉住宿推薦!十四間宜蘭礁溪溫泉飯店民宿實住心得懶人包

【宜蘭美食懶人包】2021宜蘭頭城/礁溪/五結/羅東/冬山/蘇澳42間小吃.餐廳.無菜單料理.下午茶.咖啡廳,飯店Buffet.伴手禮推薦

【宜蘭室內親子景點】2022宜蘭18個室內/雨天備案親子景點懶人包.頭城/五結/羅東/員山/冬山/蘇澳觀光工廠.半日遊.一日遊推薦

【宜蘭頭城】頭城鎮兩天一夜親子小旅行.蘭陽博物館/金車伯朗頭城城堡咖啡一館/頭城文創園區/頭城老街/奶油麵包烘焙坊/頭城農場/外澳沙灘,內含宜蘭包車一日遊資訊

【宜蘭一日遊】搭乘台灣好行冬山河線玩遍羅東鎮五結鄉,傳藝經典套票超值又划算

【宜蘭蘇澳親子行程】冬遊蘇澳兩天一夜親子旅行行程推薦!蘇澳冷泉公園/安永心食館/Robert Y 瘋狂夢想藝術園區/TAXI MUSEUM 計程車博物館/貳十二度行旅/indo玩皮工坊/蘇澳手桿麵

【宜蘭市】♥熊與喵咖啡♥宜蘭親子餐廳推薦.宜蘭大學旁.有戶外遊戲區.餐點份量多又美味!

宜蘭蘇澳兩天一夜親子旅行行程規劃

＿

【宜蘭美食】♥金澤魯肉飯♥宜蘭市小吃推薦,份量超多CP值爆炸高的銅板美食.五十塊就讓你吃飽飽!google評價4.3分.食尚玩家介紹

【宜蘭頭城美食】♥品誼古早味小吃♥頭城火車站散步美食.在地人也推薦的銅板小吃.傳承三代四十年老店,好厲害的韭菜春捲

【宜蘭羅東景點】♥THE ROOF 190♥村却國際溫泉酒店高空酒吧.只要三百元就可坐擁蘭陽絕美夜景.羅東景觀餐廳

【宜蘭五結鄉】♫宜蘭傳藝老爺行旅♫整個傳藝中心都是我的後花園和遊樂場.宜蘭五結親子飯店推薦

【宜蘭員山鄉飯店】♥宜蘭力麗威斯汀度假酒店♥台灣首間溫泉國際連鎖品牌度假酒店,宜蘭員山親子飯店,附設兒童俱樂部,有戶外泳池,露天風呂,大人小孩都喜歡的渡假酒店

【宜蘭羅東住宿】♥村却國際溫泉酒店♥宜蘭五星級飯店推薦,在房間就可泡牛奶浴.美人湯,游泳池.健身房.溫泉風呂.兒童遊戲室.百萬夜景一次滿足

【宜蘭五結鄉住宿】♥綠舞國際觀光飯店♥宜蘭首間日式庭園飯店,入住台版兼六園,親子渡假飯店首選,滑草/遊船/射箭/浴衣體驗,多樣活動玩到不想回家!

【宜蘭五結鄉住宿】☀香格里拉冬山河渡假飯店 Shangrila Boutique Hotel☀近冬山河親水公園,浪漫永恆水教堂,房間就有溫泉可以泡,渡假風親子飯店推薦

【宜蘭市】♬Le Temps 食光1998餐酒館♬ 幸福轉運站旁．宜蘭火車站附近餐廳推薦．有質感的文青風餐酒館

【宜蘭蘇澳美食】☀番割田甕缸雞☀吮指回味的美味烤雞.蘇澳必吃美食.近蜡藝蜡筆城堡

【宜蘭羅東】☼西河灣熱炒☼羅東美食推薦/宜蘭在地人也推薦的平價熱炒店.食尚玩家報導.CP值高又好吃

【宜蘭冬山鄉】♧Camellia山茶花法式甜點♣浪漫法式甜點．可愛達菲熊陪你度過優閒午後時光

【宜蘭冬山鄉】近羅東夜市。三十年老店。冬天必吃紅豆芋圓湯/燒仙草♥冰點老店綿綿冰♡ &宜蘭超人氣創意炸物專賣◆罵子蛋創始總店◇

【宜蘭冬山民宿】☼兒童王國親子民宿☼閃電麥坤跑車/海底世界/森林小屋/玩具王國/粉紅Hello Kitty女孩房 抓週儀式/雞蛋糕DIY

【宜蘭冬山民宿】♥Royal House藝景居♥戶外戲水池/籃球場/發呆亭/沙坑/電動跑車/兒童遊戲區/溜滑梯 有如小型渡假村般好玩到不想退房的親子民宿

【宜蘭冬山民宿】♥芯園-我的夢中城堡♥不用出國也能感受歐洲城堡的度假風情． 來這裡一圓小時心中的公主王子夢吧！

【宜蘭五結民宿】☀耘心田Villa渡假會館☀六人就能輕鬆包棟． 提供獨立車庫、專屬客餐廳．宜蘭高質感渡假民宿推薦

【宜蘭羅東】色彩超繽紛．適合親子同遊．療癒系五星質感民宿☀LaPalette調色盤築夢民宿☀

延伸閱讀

小菲的旅遊牆

那個...不才小菲也害羞的申請一個粉絲團了~

再請大家幫小菲點進去按個讚唷!!感恩感恩!