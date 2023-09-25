台東必吃9間人氣特色早午 享受悠閒的早午餐時光
2023-09-25 13:55:06 薇樂莉 人氣：109
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台東縣 > 台東市
每次到台東旅遊都會拜訪一些台東特色早午餐店，這幾間餐廳不管是裝潢風格或是餐點都有自己的特色
有些餐廳選用了台東小農在地作物、有些自己手作麵包，對於食材的用心也是料理美味的關鍵
我喜歡拜訪這些店家，因此這篇文章也收集了一些台東好店
下次到台東旅遊，留給自己早午餐的時光，可以悠哉品嚐早午餐也讓一天的旅程心情更美好
麻里朝午食 (麻里マリ 朝午食) 在台東中華路上，可說是台東在地人的人氣早午餐麻里早午餐有著日系鄉村風的外觀，每次經過都很吸引目光小小店面以白色原木風格裝潢，除了來吃早餐，喜歡拍日……
人×人
人x人是台東市區的人氣麵包店跟早午餐，先前打算來拜訪可惜太多人這間餐廳隱藏在住家巷弄裡，一樓老屋改造成早午餐店小小的餐廳不大，佈置卻很小巧溫馨，好像來拜訪鄰居家的親切感人x人的……
來到東河海岸線公路，今天要拜訪的是台東人氣路邊早午餐 我在玩-玩冰箱這間早午餐就在台11線旁，開放式路邊攤店面，以花草與木頭藝術裝飾呈現自然原始風格我在玩-玩冰箱的內用座位不多，若……
都蘭小房子來到台東都蘭有什麼推薦的早午餐餐廳呢？位於都蘭的新東糖廠文化園區內，一棟懷舊的木造老房子，原來也是一間人氣早餐店都蘭小房子供應早午餐、漢堡輕食和飲料，半戶外的用餐……
早晨睡到自然醒，找間餐廳，不疾不徐的吃份早午餐，成了來台東的樂趣之一草民Tsao Min是一間老宅改造的早午餐廳，保留了建築的復古外觀，也有許多綠植來營造氛圍跟我們上次拜訪的柴米有點像……
又發掘了一間台東質感早午餐 – 柴米Daily Kitchen，是一間充滿著綠植的早午餐廳這一間位於正氣路上的小小早午餐店，精心挑選在地食材，料理也精緻用心坐在窗邊享受著陽光的綠意灑落，愜意的……
台東市區的強強早是前一陣子新開的早午餐餐廳，厚厚的大門讓人摸不著裡頭是什麼我們經過了好幾次都沒發現多虧台東達人妞妞的幸福花園帶路，我們才知道原來是一間早午餐店來訪一次後非常……
樂食 Love Eat
最近發現台東市區有間質感早午餐廳，樂食Love EAT主打手工麵包及嚴選食材不僅餐點豐盛美味，對於食材健康也多一份安心，來訪過一次後就非常喜愛樂食Love EAT位於正氣北路上一間民宿的樓下，餐……
拜訪過幾間台東餐廳 這間曙光森林就如同我對台東餐廳的印象沒有華麗裝潢 多是喜歡採用當地季節食材的樸實小店台東擁有得天獨厚的地理條件 誰還能捨棄這裡的新鮮食材呢?聽說曙光森林的窯……
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