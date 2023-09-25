台東必吃9間人氣特色早午 享受悠閒的早午餐時光

每次到台東旅遊都會拜訪一些台東特色早午餐店，這幾間餐廳不管是裝潢風格或是餐點都有自己的特色

有些餐廳選用了台東小農在地作物、有些自己手作麵包，對於食材的用心也是料理美味的關鍵

我喜歡拜訪這些店家，因此這篇文章也收集了一些台東好店

下次到台東旅遊，留給自己早午餐的時光，可以悠哉品嚐早午餐也讓一天的旅程心情更美好

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