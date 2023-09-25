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> 圖文創作 > 【台北個人燒烤】6間台北一個人燒肉餐廳推薦，單身不怕吃燒烤！

【台北個人燒烤】6間台北一個人燒肉餐廳推薦，單身不怕吃燒烤！

2023-09-25 14:05:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：109
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：524篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE
place台北市大安區忠孝東路四段101巷7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大台北一個人燒肉》推薦，單身一個人想吃燒肉或燒烤怎麼辦？會不會被收單身稅？台北和新北市有什麼一個人可以吃的燒肉推薦呢？有一個人燒肉吃到飽推薦嗎？適合下班用餐一個人燒肉精緻高單價燒肉的餐廳推薦。

台北東區一個人燒肉推薦 燒肉政宗

台北燒肉店「燒肉政宗」是東區新開幕的燒烤店，一個人也能吃燒肉！菜單提供多種精選肉品盛合，價格140元起，小菜可無限續享用，在台北東區是平價燒肉店推薦。

燒肉政宗」地址靠近台北捷運忠孝敦化站7號出口，步行約2至3分鐘，附近也有汽車停車場，開車、騎車或搭捷運都方便的熱鬧地區。

燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE
地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷7號
營業時間：（週一休息）
週日至週四 12:00-21:00
週五至週六 12:00-22:00
電話： 02 2771 8007
線上訂位：預約點這
粉絲團：燒肉政宗 Yakiniku Masamune
食記：【台北燒肉】燒肉政宗YAKINIKU MASAMUNE，東區平價燒肉推薦
備註：用餐限時90分鐘

台北車站一個人燒肉吃到飽推薦 上村牧場

旋轉燒肉吃到飽消費的『上村牧場』菜單主打日本和牛吃到飽，在台北車站二樓微風廣場開幕就吸引許多人朝聖，除了一個人燒肉吃到飽，菜單還有正宗日本和牛吃到飽，使用特急列車用餐的型態非常有話題。

上村牧場菜單價格從最低599元起經典派對燒肉到1499元就能吃到飽的日本薩摩牛A4和牛，不同價位可選擇的主菜雖有差異，但能選擇的菜色都很豐富，除了燒肉還有鰻魚飯、壽司、日式拉麵、甜點…等，種類不少，根本是在挑戰胃容量還有吃飯速度。

上村牧場
地址：台北市中正區北平西路3號2樓
捷運：台北車站
電話：(02)23115592
營業時間：10:00~22:00
食記：台北車站微風燒肉吃到飽餐廳推薦上村牧場
上村牧場官網：https://www.kamimura-bbq-tw.com/
上村牧場粉絲團：https://www.facebook.com/kamimura.Taiwan

台北車站一個人燒肉推薦 鉄火燒肉微風

在台北車站搭車還有一些時間可以吃午餐，這間一個人也能吃的燒肉套餐就很適合單身簡單吃。

鉄火燒肉 微風北車店
地址：台北市中正區北平西路3號2樓
營業時間：10:00–22:00
電話： 02-2312-0550
粉絲團：鉄火燒肉 微風北車店
食記：【台北車站美食】鉄火燒肉 微風北車店，一個人燒肉推薦

台北西門町一個人燒肉推薦 喜多肉和牛燒肉居酒屋

台北西門町燒肉推薦《喜多肉和牛燒肉居酒屋》，菜單提供日本A5和牛、澳洲和牛和美國牛，還有一次滿足多種部位的1kg重磅和牛燒肉拼盤，店家從日本空運來台自己處理，是西門町少見的平價日本A5和牛燒肉，在萬華、西門町想吃好一點、吧台有一個人座位燒肉推薦。

喜多肉和牛燒肉居酒屋地址在萬華區武昌街二段，in89豪華影城的對面也是西門町熱鬧地段，看完電影吃燒肉剛好，吃飽還能去唐吉訶德西門店逛逛，附近有停車場停汽車和機車，搭乘捷運或公車到西門站也很方便

喜多肉和牛燒肉居酒屋
地址：台北市萬華區武昌街二段124號
營業時間：周二至週四18:00–01:00、週五週六晚上18:00–凌晨02:00（週一休息）
電話： 02 2312 3523
線上訂位：點這裡
粉絲團：喜多肉和牛燒肉居酒屋
食記：【台北一個人燒肉推薦】喜多肉和牛燒肉居酒屋 西門町美食推薦

台北士林一個人燒肉推薦 IKIGAI 燒肉專門店

IKIGAI燒肉專門店》是全家便利商店的關係企業「全家國際餐飲」的自創品牌，全台首間店位於天母商圈大葉高島屋B1推出「個食型」燒肉，菜單價格從280元起，一個人也可以享受到平價美味的燒肉

IKIGAI燒肉專門店
訂位電話：02-28311698
地址：台北市士林區忠誠路二段55號(大葉高島屋B1)
營業時間：11:00~24:00 (最後點餐時間23:00)
粉絲團：IKIGAI燒肉專門店
食記：【天母美食】IKIGAI 燒肉專門店 菜單280元起～一個人也能吃的燒肉店

新北三重一個人燒肉推薦 焼肉スマイル（燒肉Smile）

焼肉スマイル（燒肉Smile）是築間餐飲集團的品牌，主打一個人也能吃燒烤。菜單提供多種盛合套餐，副餐有越光米飯、海老味噌湯、韓式泡菜日式野菜和萵苣美生菜沙拉，也有單點品項。

焼肉スマイル（燒肉Smile）在台灣大安忠孝、林口文化、高雄、台中、新竹、基隆、彰化和樹林等地都有分店，部份分店還有提供(生菜自助吧)，可看官網說明。

照片
牛肉盛合$600（牛小排、厚切板腱牛排、牛橫膈膜、牛肋條、牛舌）
Smile盛和套餐$680（牛小排、松阪豬、烏骨雞、牛橫膈膜、北寄貝、鮮蝦、鱸魚菲力）
另收10%服務費

焼肉スマイル（燒肉Smile）菜單價錢

焼肉スマイル（燒肉Smile）新北三重店(蔬食自助吧)
電話：02-8972-1118
地址：新北市三重區重新路二段100號1樓
捷運：台北橋站
營業時間：中午11:00 – 凌晨04:00

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大台北居酒屋》推薦，晚上想吃燒烤小酌，搭配生魚片日本料理就想到居酒屋推薦，串燒、烤肉、炸物、烤物、生魚片、握壽司、烏龍麵等都能在居酒屋餐廳一次滿足，台北和新北是有許多居酒屋都是晚上營業到宵夜凌晨時間，可以說是大台北深夜食堂好去處

【台北居酒屋推薦】超過10間大台北居酒屋懶人包推薦，串燒小酌燒烤宵夜吃什麼？

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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