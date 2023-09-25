【台北南港】美利香港茶餐廳(附菜單)好味港點夠給力 祝你美好又順利！
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 南港區
這幾年南港發展可說一日千里，因為某些關係，我算是看著這地方茁壯成長，匯聚商場、飯店、辦公、交通的南港車站大樓尤其重中之重，百貨商場CITYLINK，吸引不少深具魅力的零售、餐飲品牌，最近最夯的除了日本「DON DON DONKI」唐吉訶德進駐，就是位於C棟9樓港式美食「美利香港茶餐廳」的開幕。
我蠻喜歡多樣豐富、串聯中西的港式飲茶，講求效率的香港人為了迅速補充一天體力，也為了舒緩壓力山大精神，港式茶餐廳餐點多半是高油高澱粉的comfort food，甚麼撈麵、扒飯、三文治、西多士、菠蘿油….想到就垂涎。
如果你深愛港式美食，懷念90年代港片帶來的悸動與回憶，華麗中帶點老香港的「美利香港茶餐廳」絕對能滿足你的愛好，除了炒出前一丁、碟頭飯、蒸籠點心等經典外，最特別的是居然還有全台茶餐廳首創的個人港式打邊爐！這麼特別又好拍的茶餐廳我還不手刀訂位~
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資訊
美利香港茶餐廳
所在地點：CITYLINK南港店
地址：台北市南港區忠孝東路七段369號9樓(CITYLINK南港店C棟9樓)
營業時間：11:00~21:30(週五至週六11:00-22:00)
電話：02-2652-9355
美利香港茶餐廳 官網（CITYLINK官網介紹）
菜單
介紹
最近CITYLINK南港店很熱鬧，迎來目前台灣第三家的日本「DON DON DONKI」唐吉訶德，瞬間引爆人潮，處處可見可愛的吉祥物企鵝Donpen（ドンペン）。
雖然台灣的「DON DON DONKI」唐吉訶德已不復初登台時那麼暴動，但南港店首開，假日人氣絲毫不減，仍需要人流控管排隊進場。
除了最新開幕的品牌大店「DON DON DONKI」唐吉訶德外，CITYLINK南港店本身就蠻多日系大店和餐飲品牌：有最美書店之稱的「TSUTAYA BOOKSTORE」、UNIQLO、GU、MUJI、KURA SUSHI等應有盡有，可說南港地區居民的假日休閒重心。
位於C棟9樓「美利香港茶餐廳」，是近期與「DON DON DONKI」唐吉訶德差不多時段新開幕的香港茶餐廳，甫開幕人氣就迅速攀升，假日餐期沒訂位可是一位難求。
取名「美利」，就是希望用餐顧客能「美好順利」，網上有人傳是位於香港尖沙嘴的「美利香港茶餐廳」台灣分店，但其實兩者毫無關係喔~
店裝風格走老香港復古華麗感覺，霓虹招牌、卡位座廂，雖然店面小小的卻挺精緻，時尚網美風格相當吸睛。
和同棟7樓開幕近五年、評價一直很好的「越亮越南河粉」是同個團隊，難怪風格類似，都漂漂亮亮的很對年輕人胃口。
座席間是有些狹窄，但「美利香港茶餐廳」卡位座廂還算寬敞，皮質座椅挺舒適的，這種舒適感倒挺不香港的~
餐點
茶餐廳源於「冰室」，是以前駐港英國人受不了炎熱南方氣候，常躲進喝涼飲、喫茶點的秘密基地，後來衍伸出甚麼點心西點粥粉麵飯都有賣的茶餐廳，主打多樣能快速填飽肚子的快餐，聞名世界。
出前一丁
香港人好講究泡麵，「出前一丁」、「公仔麵」料理多變美味令人難忘，已然內化為港式飲食文化不可或缺要角，尤其日清食品的出前一丁，更被香港人玩到常被誤以為是本地品牌。
澳門豬扒炒出前一丁 238元
豬扒包是澳門有名的點心，代表性與葡式蛋塔相提並論，因為酥脆可口簡單，是很受歡迎的在地小吃，「美利香港茶餐廳」沒有豬扒包，倒是將豬扒拉出來，放在炒丁上。
是好吃的欸！炸豬扒薄脆多汁軟嫩，但可能醃漬肉片的醬油、胡椒等都還是台灣在地的，我怎麼越吃越覺得像台式炸排骨XD，搭炒丁很讚，好吃。
碟頭飯
台灣人可能對碟頭飯沒概念，其實就是我們熟悉的燴飯、蓋飯、丼飯，只是在粵港澳通常用碟子盛載，因此稱為碟頭飯，好處是出餐快、方便快速，但「美利香港茶餐廳」卻玩出新高度。
港式牛腩滑蛋帽蓋飯 248元
香港每家牛腩跟台灣牛肉麵一樣，都有自己的獨門秘方，通用不變的要訣就是要燜要燉，燜得夠軟、燉得夠爛，才能吸飽醬汁、入口即化。
軟嫩夠味牛腩搭上如一頂金色帽子的鮮嫩滑蛋，真是絕配呀，雖然蠻台式口味就是了哈哈哈。
經典滑蛋蝦仁飯 228元
如果問「美利香港茶餐廳」的王牌菜色是甚麼，這款滑蛋蝦仁飯我覺得是必點！大方地給上8隻剝好殼的大蝦仁，鑲在金黃蛋液上看起來既澎湃又誘人。
蝦仁有先炸過，天衣無縫的醬汁與滑蛋飯一口入魂，好吃又好拍，相信不少人都是被這盤蝦仁飯引來的吧！
香港打邊爐
最能代表港粵地區火鍋就是「打邊爐」了，「打」這個字類似我們說打水、打飯，有取得之意；「邊爐」則有鍋子本身、鍋邊鍋緣的由來，總之就是吃火鍋啦~「美利香港茶餐廳」最有意思的是將改良小份又不失其味的打邊爐搬上桌，讓不熟悉打邊爐的台灣人開開眼界~
香江牛肉麻辣鍋 298元
想不到在茶餐廳還能吃火鍋吧，身為台灣人就是到哪兒都要吃鍋！設計一人份量恰到好處，就算兩人分食，再點幾樣小點來配剛剛好。
很典型的香港打邊爐鍋子，看起來像面盆，樸實無華卻很符合香港人務實的一面，金鳥籠就有點太浮誇了哈哈，但其實也是有淵源的。
1950~70年代香港興起一波養鳥風潮，是的你沒聽錯，不是養狗養貓，而是養鳥，那年代愛鳥之人最常帶着愛鳥飲早茶，茶樓裡常看到四周掛滿鳥籠的畫面，大家閒話家常順便交換養鳥心得，可是有錢有閒的身分地位象徵。
這項獨特香港文化隨著舊茶樓沒落而消失，但當年盛況以文字、照片等記錄流傳下來，成許多人對香港的追憶，「美利香港茶餐廳」使用金鳥籠來裝火鍋料，可不是沒有原因的。
但火鍋料就是典型台式火鍋啦~湯底也是熟悉的麻辣鍋口味，邊喫港點邊嗑火鍋就是爽。
街坊小食
如同台灣聞名世界的形色小吃，穿梭香港巷弄的街坊小食，是這座東方明珠的文化底蘊，來香港可以大宴小酌，但絕不能錯過~
蠔油廣東芥蘭花 168元
有去過香港玩的朋友，應該都知道-真正的港式燒臘、茶餐廳，幾乎看不到也點不到台灣人常見的新鮮蔬菜，頂多頂多就是芥蘭、花椰菜，難道香港人不愛吃菜嗎??
寸土寸金的香港幾乎難以發展自家農產，蔬果仰賴進口，也多為耐凍耐放的芥蘭、花椰菜，香港主要蔬菜因此而來，BTW，這芥蘭鮮翠好吃，一吃就知道是優質的台產。
避風塘炸雞翼 188元
大家應該常聽到「避風塘炒XX」之類的菜式，但啥是避風塘?避風塘位於港島南側一個叫香港仔的地方，以前就是在地漁民的母港、避風之處，最有名的就是原先泊靠此處的「食神餐廳」珍寶海鮮舫，而這種加入大量蒜粒炒出來的當地代表料理，就以此地命名。
「美利香港茶餐廳」將避風塘料理結合港式炸雞翅，所謂港式雞翅就是用各種老抽、蒜等香港調味料醃漬而成，吃起來口味層次豐富，搭配炸蒜粒真想來杯啤酒~
廣東生麵.河粉
我們常吃的台式炒麵是有加鹼的黃麵，廣生麵就是不加鹼、單純麵粉拌雞蛋而成，常見於拿來煎炸金黃酥脆後淋上熱騰騰澆頭，享受軟脆口感，或是煮開做成撈麵，是最能代表港式美食的料理之一。
金牌牛丸湯(生麵) 198元
「爭甚麼~摻在一起做成撒尿牛丸啊！」這句星爺電影「食神」台詞，賦予牛丸一個人人莞爾的有趣印象，牛丸源自潮汕和客家小吃，手打揉製，與台灣常見貢丸有異曲同工之妙。
雖然生麵有點浸到了，但吸飽高湯的麵條更多汁，我真的很愛鮮甜可口、餘韻悠長的香港上湯；而看似生硬的牛肉丸卻出乎意料彈牙鮮嫩！有驚豔到。
蠔油鮮蝦雲吞撈麵 208元
雲吞即為餛飩，但不是那種難吃皮又多的北方大餛飩，這裡說的雲吞可是南方流行的那種小巧精緻、一吃驚豔的美味小點。
小巧雲吞，包裹乾坤，整隻鮮蝦和彈牙肉餡，不得不說「美利香港茶餐廳」雲吞真的好吃，經典香港雲吞撈麵。
排檔叉燒蔥油撈麵 208元
除撒尿牛丸外，另一個存在台灣觀眾的香港印象，就是同樣星爺的「食神」裡那碗原先虛構，因電影而流行各大香港酒樓茶肆的「黯然銷魂飯」，本質是「叉燒煎蛋飯」，這道則將飯換成了撈麵。
半熟金黃蛋液汨汨流淌，從畫面就能感受那濃郁滑順，真是太銷魂啦~
推車點心
說到港式點心，相信大家腦中都有服務生推著餐車沿桌叫賣的逗趣畫面，茶樓文化是香港重要組成，悠閒上茶樓「一盅兩件」享受慵懶早晨，是許多人對老香港的印象，後來只要是茶餐廳，幾乎都會來幾套點心。
港式小點
港味蘿蔔糕/三片 118元
和我們常吃偏乾彈牙的台式蘿蔔糕相比，港式蘿蔔糕偏濕軟且夾有臘味，不用沾醬鹹度就夠。
雖然「美利香港茶餐廳」的有些普通，但我還是很愛吃蘿蔔糕啦~
乒乓芝麻球/三顆 118元
又是一個翻玩「食神」梗的菜式！而且還直接裝在乒乓球拍送上來超酷~
蜂蜜白芝麻酥脆外皮，包裹著綿密芝麻餡，很酥，有種在吃台式甜點麻荖的感覺。
港式中點
盆栽芝麻菇菇包/二件 138元
超吸睛的可愛菇菇包是「美利香港茶餐廳」的招牌點心，做得真的很像兩朵香菇，感覺吃下去身體就會像瑪莉兄弟一樣快速長大呢！
鬆軟外皮內是綿密芝麻餡，想不到中看也中吃。
萌豬流沙包/二件 138元
近年港點都喜歡做可愛的流沙豬仔包，最早好像是點點心開始，可愛逗趣。
裡面就是黃金奶皇流沙。
港式特點
鮮蝦腐皮捲/三條 148元
吃港飲，我必點點心就是鮮蝦腐皮捲，就算不是港飲，只要有出現我也會點~
對這種包在腐皮內炸到金黃香酥、又有滿滿海料的小品愛不釋口。
每條塞滿好料的腐皮捲，若有酸甜微嗆的黃芥末更是提味！可惜這裡只提供梅林辣醬~
經典蝦餃皇/三件 148元
水晶表皮透出微微粉嫩，只有完整包裹整隻蝦的，才夠格稱為蝦餃皇！
蝦肉與水晶皮彈牙口感鮮美，真佩服香港的大廚們能發明這種厲害美食。
魚子蝦燒賣/四個 148元
雖然燒賣和港飲的連結為世人所熟知，但燒賣這項料理本身並非港飲獨據，而是分布中華大江南北，從蒙古到閩浙都有，頂多用料內餡隨地域改變。
濱海的香港自然會將豐富海產運用在燒賣上，小巧可愛的燒賣塞滿魚卵和蝦泥，每一口都是滿滿海味~
美利西點
美利流沙西多士(流沙法式吐司) 118元
「多士」也就是台灣說的「吐司」，曾受港英政府統治，香港人對西點也很有見地，西多士、三文治、豬仔包都常見於茶餐廳。
兩片吐司夾著流沙一起炸，最後撒上滿滿可可粉，「美利香港茶餐廳」這品熱量炸彈真是可怕~但也真的好吃啦，可能要呼朋引伴來分攤熱量了~
冰火菠蘿油 98元
菠蘿包大概是香港最普及的麵包之一了，不少茶餐廳和冰室會提供，起源於重口味的香港人覺得麵包味道不足，因此加上了砂糖與酥皮，單吃或夾料都行，共同點是熱量很高就是了。
冰火菠蘿油就是在剛烤好熱騰騰的菠蘿包裡，夾一塊冰涼的有鹽奶油，一口咬下，享受冷熱口感轉換與奶香，「美利香港茶餐廳」的菠蘿包是自家烘焙，吃起來….真的有夠像台式菠蘿麵包XDD。
凍熱飲
鹹檸七 95元/凍檸賓(檸檬黑加侖果汁) 95元/絲襪奶茶 95元
怎能少了有趣豐富的香港飲料呢~港式稱冷飲為「凍飲」，因此出現我們最熟知的凍檸茶、凍奶等等，吃完油膩的港點後來一杯包容一切的絲襪奶茶，舒服~
結語
這次體驗「美利香港茶餐廳」給我的真實感覺，就是一間「口味水準之上的平價茶餐廳」，說多道地或多厲害我倒覺得還好，但從餐點的擺盤、口味到店裝氛圍營造都能感受其用心，以這個價位來說表現可圈可點，不過可能剛開幕，在人手、服務上有些不足，還希望後面能改進，讓有質感的品越來越好！
Jun 2023.09
*本篇為「美利香港茶餐廳」體驗邀約，所有吃食感想為Jun個人誠實的主觀感受，僅供諸位參考
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