【台北南港】美利香港茶餐廳(附菜單)好味港點夠給力 祝你美好又順利！

這幾年南港發展可說一日千里，因為某些關係，我算是看著這地方茁壯成長，匯聚商場、飯店、辦公、交通的南港車站大樓尤其重中之重，百貨商場CITYLINK，吸引不少深具魅力的零售、餐飲品牌，最近最夯的除了日本 「DON DON DONKI」唐吉訶德 進駐，就是位於C棟9樓港式美食 「美利香港茶餐廳」 的開幕。

我蠻喜歡多樣豐富、串聯中西的港式飲茶，講求效率的香港人為了迅速補充一天體力，也為了舒緩壓力山大精神，港式茶餐廳餐點多半是高油高澱粉的comfort food，甚麼撈麵、扒飯、三文治、西多士、菠蘿油….想到就垂涎。

如果你深愛港式美食，懷念90年代港片帶來的悸動與回憶，華麗中帶點老香港的 「美利香港茶餐廳」 絕對能滿足你的愛好，除了炒出前一丁、碟頭飯、蒸籠點心等經典外，最特別的是居然還有全台茶餐廳首創的 個人港式打邊爐 ！這麼特別又好拍的茶餐廳我還不手刀訂位~

資訊

美利香港茶餐廳

所在地點：CITYLINK南港店

地址：台北市南港區忠孝東路七段369號9樓(CITYLINK南港店C棟9樓)

營業時間：11:00~21:30(週五至週六11:00-22:00)

電話：02-2652-9355

美利香港茶餐廳 官網（CITYLINK官網介紹）

菜單

介紹

最近CITYLINK南港店很熱鬧，迎來目前台灣第三家的日本 「DON DON DONKI」唐吉訶德 ，瞬間引爆人潮，處處可見可愛的吉祥物企鵝Donpen（ドンペン）。

雖然台灣的 「DON DON DONKI」唐吉訶德 已不復初登台時那麼暴動，但南港店首開，假日人氣絲毫不減，仍需要人流控管排隊進場。

除了最新開幕的品牌大店 「DON DON DONKI」唐吉訶德 外，CITYLINK南港店本身就蠻多日系大店和餐飲品牌：有最美書店之稱的 「TSUTAYA BOOKSTORE」 、UNIQLO、GU、MUJI、KURA SUSHI等應有盡有，可說南港地區居民的假日休閒重心。

位於C棟9樓 「美利香港茶餐廳」 ，是近期與 「DON DON DONKI」唐吉訶德 差不多時段新開幕的香港茶餐廳，甫開幕人氣就迅速攀升，假日餐期沒訂位可是一位難求。

取名 「美利」 ，就是希望用餐顧客能 「美好順利」 ，網上有人傳是位於香港尖沙嘴的「美利香港茶餐廳」台灣分店，但其實兩者毫無關係喔~

店裝風格走老香港復古華麗感覺，霓虹招牌、卡位座廂，雖然店面小小的卻挺精緻，時尚網美風格相當吸睛。

和同棟7樓開幕近五年、評價一直很好的「越亮越南河粉」是同個團隊，難怪風格類似，都漂漂亮亮的很對年輕人胃口。

座席間是有些狹窄，但 「美利香港茶餐廳」 卡位座廂還算寬敞，皮質座椅挺舒適的，這種舒適感倒挺不香港的~

餐點

茶餐廳源於「冰室」，是以前駐港英國人受不了炎熱南方氣候，常躲進喝涼飲、喫茶點的秘密基地，後來衍伸出甚麼點心西點粥粉麵飯都有賣的茶餐廳，主打多樣能快速填飽肚子的快餐，聞名世界。

出前一丁

香港人好講究泡麵，「出前一丁」、「公仔麵」料理多變美味令人難忘，已然內化為港式飲食文化不可或缺要角，尤其日清食品的出前一丁，更被香港人玩到常被誤以為是本地品牌。

澳門豬扒炒出前一丁 238元

豬扒包是澳門有名的點心，代表性與葡式蛋塔相提並論，因為酥脆可口簡單，是很受歡迎的在地小吃， 「美利香港茶餐廳」 沒有豬扒包，倒是將豬扒拉出來，放在炒丁上。

是好吃的欸！炸豬扒薄脆多汁軟嫩，但可能醃漬肉片的醬油、胡椒等都還是台灣在地的，我怎麼越吃越覺得像台式炸排骨XD，搭炒丁很讚，好吃。

碟頭飯

台灣人可能對碟頭飯沒概念，其實就是我們熟悉的燴飯、蓋飯、丼飯，只是在粵港澳通常用碟子盛載，因此稱為碟頭飯，好處是出餐快、方便快速，但 「美利香港茶餐廳」 卻玩出新高度。

港式牛腩滑蛋帽蓋飯 248元

香港每家牛腩跟台灣牛肉麵一樣，都有自己的獨門秘方，通用不變的要訣就是要燜要燉，燜得夠軟、燉得夠爛，才能吸飽醬汁、入口即化。

軟嫩夠味牛腩搭上如一頂金色帽子的鮮嫩滑蛋，真是絕配呀，雖然蠻台式口味就是了哈哈哈。

經典滑蛋蝦仁飯 228元

如果問 「美利香港茶餐廳」 的王牌菜色是甚麼，這款滑蛋蝦仁飯我覺得是必點！大方地給上8隻剝好殼的大蝦仁，鑲在金黃蛋液上看起來既澎湃又誘人。

蝦仁有先炸過，天衣無縫的醬汁與滑蛋飯一口入魂，好吃又好拍，相信不少人都是被這盤蝦仁飯引來的吧！

香港打邊爐

最能代表港粵地區火鍋就是「打邊爐」了，「打」這個字類似我們說打水、打飯，有取得之意；「邊爐」則有鍋子本身、鍋邊鍋緣的由來，總之就是吃火鍋啦~ 「美利香港茶餐廳」 最有意思的是將改良小份又不失其味的打邊爐搬上桌，讓不熟悉打邊爐的台灣人開開眼界~

香江牛肉麻辣鍋 298元

想不到在茶餐廳還能吃火鍋吧，身為台灣人就是到哪兒都要吃鍋！設計一人份量恰到好處，就算兩人分食，再點幾樣小點來配剛剛好。

很典型的香港打邊爐鍋子，看起來像面盆，樸實無華卻很符合香港人務實的一面，金鳥籠就有點太浮誇了哈哈，但其實也是有淵源的。

1950~70年代香港興起一波養鳥風潮，是的你沒聽錯，不是養狗養貓，而是養鳥，那年代愛鳥之人最常帶着愛鳥飲早茶，茶樓裡常看到四周掛滿鳥籠的畫面，大家閒話家常順便交換養鳥心得，可是有錢有閒的身分地位象徵。

這項獨特香港文化隨著舊茶樓沒落而消失，但當年盛況以文字、照片等記錄流傳下來，成許多人對香港的追憶， 「美利香港茶餐廳」 使用金鳥籠來裝火鍋料，可不是沒有原因的。

但火鍋料就是典型台式火鍋啦~湯底也是熟悉的麻辣鍋口味，邊喫港點邊嗑火鍋就是爽。

街坊小食

如同台灣聞名世界的形色小吃，穿梭香港巷弄的街坊小食，是這座東方明珠的文化底蘊，來香港可以大宴小酌，但絕不能錯過~

蠔油廣東芥蘭花 168元

有去過香港玩的朋友，應該都知道-真正的港式燒臘、茶餐廳，幾乎看不到也點不到台灣人常見的新鮮蔬菜，頂多頂多就是芥蘭、花椰菜，難道香港人不愛吃菜嗎??

寸土寸金的香港幾乎難以發展自家農產，蔬果仰賴進口，也多為耐凍耐放的芥蘭、花椰菜，香港主要蔬菜因此而來，BTW，這芥蘭鮮翠好吃，一吃就知道是優質的台產。

避風塘炸雞翼 188元

大家應該常聽到「避風塘炒XX」之類的菜式，但啥是避風塘?避風塘位於港島南側一個叫香港仔的地方，以前就是在地漁民的母港、避風之處，最有名的就是原先泊靠此處的 「食神餐廳」珍寶海鮮舫 ，而這種加入大量蒜粒炒出來的當地代表料理，就以此地命名。

「美利香港茶餐廳」 將避風塘料理結合港式炸雞翅，所謂港式雞翅就是用各種老抽、蒜等香港調味料醃漬而成，吃起來口味層次豐富，搭配炸蒜粒真想來杯啤酒~

廣東生麵.河粉

我們常吃的台式炒麵是有加鹼的黃麵，廣生麵就是不加鹼、單純麵粉拌雞蛋而成，常見於拿來煎炸金黃酥脆後淋上熱騰騰澆頭，享受軟脆口感，或是煮開做成撈麵，是最能代表港式美食的料理之一。

金牌牛丸湯(生麵) 198元

「爭甚麼~摻在一起做成撒尿牛丸啊！」這句星爺電影「食神」台詞，賦予牛丸一個人人莞爾的有趣印象，牛丸源自潮汕和客家小吃，手打揉製，與台灣常見貢丸有異曲同工之妙。

雖然生麵有點浸到了，但吸飽高湯的麵條更多汁，我真的很愛鮮甜可口、餘韻悠長的香港上湯；而看似生硬的牛肉丸卻出乎意料彈牙鮮嫩！有驚豔到。

蠔油鮮蝦雲吞撈麵 208元

雲吞即為餛飩，但不是那種難吃皮又多的北方大餛飩，這裡說的雲吞可是南方流行的那種小巧精緻、一吃驚豔的美味小點。

小巧雲吞，包裹乾坤，整隻鮮蝦和彈牙肉餡，不得不說 「美利香港茶餐廳」 雲吞真的好吃，經典香港雲吞撈麵。

排檔叉燒蔥油撈麵 208元

除撒尿牛丸外，另一個存在台灣觀眾的香港印象，就是同樣星爺的「食神」裡那碗原先虛構，因電影而流行各大香港酒樓茶肆的「黯然銷魂飯」，本質是「叉燒煎蛋飯」，這道則將飯換成了撈麵。

半熟金黃蛋液汨汨流淌，從畫面就能感受那濃郁滑順，真是太銷魂啦~

推車點心

說到港式點心，相信大家腦中都有服務生推著餐車沿桌叫賣的逗趣畫面，茶樓文化是香港重要組成，悠閒上茶樓「一盅兩件」享受慵懶早晨，是許多人對老香港的印象，後來只要是茶餐廳，幾乎都會來幾套點心。

港式小點

港味蘿蔔糕/三片 118元

和我們常吃偏乾彈牙的台式蘿蔔糕相比，港式蘿蔔糕偏濕軟且夾有臘味，不用沾醬鹹度就夠。

雖然 「美利香港茶餐廳」 的有些普通，但我還是很愛吃蘿蔔糕啦~

乒乓芝麻球/三顆 118元

又是一個翻玩「食神」梗的菜式！而且還直接裝在乒乓球拍送上來超酷~

蜂蜜白芝麻酥脆外皮，包裹著綿密芝麻餡，很酥，有種在吃台式甜點麻荖的感覺。

港式中點

盆栽芝麻菇菇包/二件 138元

超吸睛的可愛菇菇包是 「美利香港茶餐廳」 的招牌點心，做得真的很像兩朵香菇，感覺吃下去身體就會像瑪莉兄弟一樣快速長大呢！

鬆軟外皮內是綿密芝麻餡，想不到中看也中吃。

萌豬流沙包/二件 138元

近年港點都喜歡做可愛的流沙豬仔包，最早好像是點點心開始，可愛逗趣。

裡面就是黃金奶皇流沙。

港式特點

鮮蝦腐皮捲/三條 148元

吃港飲，我必點點心就是鮮蝦腐皮捲，就算不是港飲，只要有出現我也會點~

對這種包在腐皮內炸到金黃香酥、又有滿滿海料的小品愛不釋口。

每條塞滿好料的腐皮捲，若有酸甜微嗆的黃芥末更是提味！可惜這裡只提供梅林辣醬~

經典蝦餃皇/三件 148元

水晶表皮透出微微粉嫩，只有完整包裹整隻蝦的，才夠格稱為蝦餃皇！

蝦肉與水晶皮彈牙口感鮮美，真佩服香港的大廚們能發明這種厲害美食。

魚子蝦燒賣/四個 148元

雖然燒賣和港飲的連結為世人所熟知，但燒賣這項料理本身並非港飲獨據，而是分布中華大江南北，從蒙古到閩浙都有，頂多用料內餡隨地域改變。

濱海的香港自然會將豐富海產運用在燒賣上，小巧可愛的燒賣塞滿魚卵和蝦泥，每一口都是滿滿海味~

美利西點

美利流沙西多士(流沙法式吐司) 118元

「多士」也就是台灣說的「吐司」，曾受港英政府統治，香港人對西點也很有見地，西多士、三文治、豬仔包都常見於茶餐廳。

兩片吐司夾著流沙一起炸，最後撒上滿滿可可粉， 「美利香港茶餐廳」 這品熱量炸彈真是可怕~但也真的好吃啦，可能要呼朋引伴來分攤熱量了~

冰火菠蘿油 98元

菠蘿包大概是香港最普及的麵包之一了，不少茶餐廳和冰室會提供，起源於重口味的香港人覺得麵包味道不足，因此加上了砂糖與酥皮，單吃或夾料都行，共同點是熱量很高就是了。

冰火菠蘿油就是在剛烤好熱騰騰的菠蘿包裡，夾一塊冰涼的有鹽奶油，一口咬下，享受冷熱口感轉換與奶香， 「美利香港茶餐廳」 的菠蘿包是自家烘焙，吃起來….真的有夠像台式菠蘿麵包XDD。

凍熱飲

鹹檸七 95元/凍檸賓(檸檬黑加侖果汁) 95元/絲襪奶茶 95元

怎能少了有趣豐富的香港飲料呢~港式稱冷飲為「凍飲」，因此出現我們最熟知的凍檸茶、凍奶等等，吃完油膩的港點後來一杯包容一切的絲襪奶茶，舒服~

結語

這次體驗 「美利香港茶餐廳」 給我的真實感覺，就是一間「口味水準之上的平價茶餐廳」，說多道地或多厲害我倒覺得還好，但從餐點的擺盤、口味到店裝氛圍營造都能感受其用心，以這個價位來說表現可圈可點，不過可能剛開幕，在人手、服務上有些不足，還希望後面能改進，讓有質感的品越來越好！

Jun 2023.09

*本篇為「美利香港茶餐廳」體驗邀約，所有吃食感想為Jun個人誠實的主觀感受，僅供諸位參考