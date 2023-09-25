【台北中山】南大門韓國烤肉(附菜單)隱身七條通巷弄 老字號陽春韓國燒烤

林森北路條通商圈 是台北著名日本料理聚落，居酒屋、大眾酒場、日式小酒店，以及有如東京新宿黃金街的氛圍，慰藉不少在台日本人思鄉情懷，在一片日本料理店的條通內， 七條通卻聚集了不少韓國美食。

2001年在此開業的 「南大門韓國烤肉」 ，與隔壁的「韓太閣韓國烤肉料理」，就是七條通韓國美食的濫觴之一，老闆是個有大鬍子的韓國華裔，以韓國烤肉、韓式美食聞名，目前傳到第二代接手這間老店，是許多台北人年輕時的回憶。

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資訊

南大門韓國烤肉

所在地點：七條通巷弄

地址：臺北市中山區林森北路119巷63號

營業時間：17:00–02:00 (一)休息

電話：02-2571-1017

南大門韓國烤肉 粉絲團

菜單

介紹

這邊給來條通吃飯的朋友一個建議：請走路來！不要騎車或開車，否則你根本進不來呀~ 「南大門韓國烤肉」 位在七條通靠近新生北路處，和另家韓國烤肉「韓太閣」比鄰，我10年前吃過韓太閣，蠻好吃的，評價一直很不錯。

「南大門韓國烤肉」 是第一次吃，招牌應該有打掉重練，但店裝就頗為陽春。

有些賣燒烤的廉價餐廳因為油煙關係，會有股揮之不去的油膩感， 「南大門韓國烤肉」 就是這樣。

座位餐墊甚麼的，也都很陽春，湯匙倒是很韓式料理招牌的包了個湯匙套。

醬燒的料理，都是在後場由店員燒好後才送上桌，以免油煙醬汁噴濺到客人身上。

餐點

飯饌小菜(可續一次)

古代韓國人受佛教影響而茹素，因此發展出不少配飯的素菜，這些稱為「飯饌」，蒙古人征服朝鮮半島後才有了韓國烤肉，但飯饌還是留了下來，成為韓國美食文化底蘊。

相較最近吃過幾家優秀韓式料理如「西羅伐」的超好吃飯饌， 「南大門韓國烤肉」 的真的算普通，甜不辣、雲耳覺得都還好。

包肉生菜倒是挺青翠乾淨，每一片都洗得乾乾淨淨。

海鮮煎餅 250元

很多油半煎炸到澎澎鬆鬆的海鮮煎餅還不錯，海料有蚵仔蝦仁等，兩面赤赤，厚實香脆。

厚度少說一公分，就像厚厚的烘蛋，趁還有點燙口的時候吃起來很過癮。

泡菜湯(大) 250元

泡菜(辛奇)的湯汁在韓國被視為仙丹妙藥，中暑、感冒、身體不舒服，相傳喝醃泡菜的湯汁立刻藥到病除！太神奇啦～但我自己很討厭酸酸辣辣的泡菜湯，個人不愛~

冷麵 250元

這道是今天爭議較大的料理，一送上桌後，同桌就有人說這不是冷麵！冷麵應該有湯，沾著白醋和黃芥末，我馬上聯想到在「韓食堂」吃的那種水冷麵，但送上來這道很明顯是辣醬拌麵。

期望值落空，後面就是各種嫌味道不對、難吃，其實我自己是覺得還好，比較像韓國辣醬拌成類似日本的擔擔麵，不到難吃地步。

後來查資料，韓國的確也有這種辣醬多、湯水少的冷麵，稱之為「咸興冷麵」，和湯水多的「平壤冷麵」都是正統韓國冷麵，就跟南部粽、北部粽都算粽子一樣道理，菜單上又沒標註是哪種冷麵只寫「冷麵」，怪店家口味不道地、難吃，我覺得有失公允。

辣五花 350元

店家密傳的獨特辣醬，醃漬、煎炙而成紅通通的鐵板烤豬五花肉。

送上桌時還在啵滋啵滋，艷紅醬色看起來好辣~

吃起來還不錯，焦香四溢、皮脆肉嫩，有些韓國辣醬會加水梨汁調和，辣中帶有圓潤果韻，多一分層次。

拿來和蒜頭弄成生菜包肉，一口咬下讚啦~可惜這盤份量有點少就是。

辣烤肥腸 380元

肥腸吃就知道新鮮，又Q又嫩，這道與其說辣烤，不如說辣炒，肥腸沒有煎到赤赤的，與其說烤過不如說炒過。

小小的辣肥腸在口中迸發，其實還挺Q彈又juicy，蠻好吃的~

包菜也讚讚，那個自家調製的辣醬算是畫龍點睛。

牛小排 500元

烤牛小排也是店內招牌，同樣先以可樂、蔥段等調理的醬汁醃漬個兩天才入味。

上桌時其實有一面已經先上色了，稍微加熱到七分左右就可以吃。

是還蠻軟嫩入味的，美國牛肉汁橫溢，可牛小排先上色的那一面，可能反覆加熱，有些老掉了。

其實包菜包飯饌小料一起吃還不錯啦，是沒有到很驚艷，但也不難吃，就算記憶中那種傳統陽春的韓國烤肉吧～

結語

近年韓流征服世界，各種高級連鎖韓式品牌大舉來台，就算在台灣也能享用夠水準韓國菜，養大了台灣人胃口，導致 「南大門韓國烤肉」 這種在台灣數十年、許多人年少回憶的韓國老店，反倒被嫌low、不流行，的確隨時代演進，這種老店是有更新再生的發展性，但要說到難吃、不道地，別說我覺得有失公允，整家店的人潮和好幾桌正港韓國客人，應該也都不能苟同，提供給各位參考。

Jun 2023.09