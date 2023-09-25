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【台北大安】大安站那邊（附菜單）哪邊?這邊啦！名字引起好奇的優質台式熱炒店

2023-09-25 17:45:07 Jun 人氣：109
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窩客好文

Jun

發表篇數：20篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：大安站那邊
place台北市大安區復興南路二段13-1號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台灣人有多愛吃熱炒，從聯華食品的可樂果推出一系列與熱炒名菜結合的獵奇口味就知道，炒海瓜子、黑胡椒蝦、三杯雞、宮保雞丁、鹹酥龍珠……道道是我們吃熱炒會點的經典菜餚，酒酣耳熱、推杯換盞間，快速拉近人與人關係與距離，這就是熱炒店的魅力。

捷運「大安站」這聽起來地段很高級的捷運站，想不到出站走沒幾步，就有一間厲害的熱炒店，叫做「大安站那邊」，你可能會想「蛤?哪邊?」它真的叫「大安站那邊」啦~取這甚麼奇怪名字，但這是一間出乎意料環境舒適、菜色好吃的優質熱炒店，一起來「那邊」看看吧！

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資訊

大安站那邊 精緻熱炒

所在地點：捷運大安站旁邊

地址：臺北市大安區復興南路二段13-1號1樓

營業時間：11:00–14:30, 17:00–01:00

電話：02-2707-8188

大安站那邊 精緻熱炒 粉絲團

菜單

介紹

名稱、招牌都很醒目的「大安站那邊」就在車水馬龍的復興南大路旁，這種寸土寸金的地王地段居然有一家熱炒店我也是很訝異。

之前在文湖線捷運上，從科技大樓方向抵達大安站會看到招牌，還想說「大安站那邊」是哪邊啦?甚麼店呀，取這奇怪搞怪的名字，不是大好就是大壞，有次從平面路過，好奇看了下才知道，喔~原來是熱炒店啊，店內有別一般鬧哄哄又昏暗的台式熱炒店，素色白牆算挺乾淨的，一點沒熱炒店氛圍呀~

以上其實都沒讓我有起心動念想吃的慾望，直到某次同事約吃熱炒又不想跑太遠，而離公司最近的熱炒店只有這家，做功課查了下評價，發現好評意外的多，這才有了第一次機會。

記得跟同事說起這次聚餐的餐廳，大家都露出跟我第一次聽到店名時的狐疑「蛤?哪邊?」直到實際走來才恍然大悟。

想不到一吃成主顧~就各方面來說，「大安站那邊」都是間好吃又乾淨的熱炒店欸！

店內環境明亮舒服，處處有著吃熱炒的經典金句很有意思，想不到來吃熱炒也能打卡拍照吧~

挑高樓中樓一、二樓加起來約七大桌，相較老牌的「品鱻」、「臨洋港」來說位子很少，也因此「大安站那邊」相當搶手，一定要提前訂位。

餐點

熱炒店標配-內用無限吃到飽的白飯，以及冰箱裡冰透了的各式啤酒、飲料。

18天生啤 120元

吃熱炒就要配台啤！金黃澄澈的18天生啤甘甜爽冽，優質便宜，每次至少喝一籃。

水蓮根 150元

最喜歡清脆爽口的炒水蓮，「大安站那邊」的水蓮新鮮大盤，炒得又很乾淨，還帶有特殊藥膳味，和鮮甜水蓮超搭。

腐乳空心菜 150元

超下飯的腐乳空心菜鹹香甘醇、口味迷人，空心菜看顏色就知道新鮮乾淨，蒜香、腐乳不死鹹，這道很少吃到調味那麼剛好的。

塔香螺肉 200元

朋友說來熱炒店不曉得點甚麼，一定會先點螺肉試試師傅手藝，因為外面熱炒常把螺肉炒老、炒得乾硬難咬，這道又能看出「大安站那邊」師傅手藝了。

炒過的沙茶、爆香料包裹汆燙熟度恰到好處的螺肉，彈牙可口螺肉下飯又下酒，重點是整盤收汁乾乾淨淨，炒料蔥蒜新鮮翠綠，在熱炒店相當難得。

蒜泥白肉 200元

這道蒜泥白肉的確能吃出肉質的新鮮軟嫩，而且手切五花肉部位肥瘦勻稱，可惜不太對我的味。

一來我喜歡的是類似火鍋肉片那種豬五花，二來醬汁有加入五味醬還甚麼番茄醬，不喜歡這味道~還是單純蒜蓉醬最對味呀~

招牌煎豬肝 200元

若說來「大安站那邊」必點菜色，我絕對推這道煎豬肝！我可以負責任的說，它的豬肝有「欣葉台菜」等級！

從豬肝部位選擇、刀工去筋膜、醃漬入味到火侯炒功都是一流水準，軟嫩、馥郁、焦香甜美，這種講究功夫菜，更能看出其厲害之處。

脆皮雞 620元

今天的大菜上桌，需要事前預約才有的脆皮雞！因為做工繁複、過程講究，而且很難在自家做，幾乎每桌都有一隻，可說來「大安站那邊」必點招牌菜。

脆皮雞做法非常搞工：先以椒鹽將雞肉裏外塗抹均勻，再以滾水澆淋雞皮至雞肉半熟，脆皮醬汁反覆淋上後將雞吊起風乾至少一天，最後才以低溫油反覆淋油，直到上色呈現金黃脆皮，還要瀝油才行，整個弄下來一般人在家跟本沒法子弄。

而且脆皮雞講究的點很多，皮要夠脆但不能太油膩、肉質要有味又不能過老，難怪半隻脆皮雞就要620元，沒預約還吃不到！

我來「大安站那邊」造訪三次，三次都有點這道脆皮雞，真的很出色呀！皮又香又脆，且沒有厭煩油耗味，肉質軟嫩多汁一點不柴，非常驚豔，雖然許多名店也都有脆皮雞，但我沒想到區區一間熱炒店也能端出這道大菜，佩服！

酥炸牛蒡 150元

吃完大菜，來點甜點~許多日式料理老店都會做的酥炸和風牛蒡，很適合微涼的初秋時節，交纏如球的牛蒡吃起來香甜酥脆像地瓜拔絲，一般家用氣炸鍋也做不出來，而且超大份！

炸銀絲卷 100元

大方淋上香甜煉乳的銀絲卷也好好吃，外皮炸到香酥，以此做結恰到好處，意猶未竟~

結語

「大安站那邊」是間令人印象深刻的神奇熱炒店，無論店內空間、風格、料理都是台式熱炒界的異數，我覺得以老闆手藝、菜色規格，應是出自老牌中餐館功夫出來自立門戶，餐點口味都在水準之上，價格就比百元熱炒稍貴一點，但相信我，你絕對不會失望，今晚，就約在「大安站那邊」吧！

Jun 2023.09

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