【開箱】淬魚精｜一包就有兩條魚的營養，獨家淬煉牛奶魚。健康好喝無腥味，補充元氣！ – 胖貓咪的奇幻旅程

在我們生活中的時刻，有一些特別的需要我們送禮給親人。同時，也希望為親友長輩們提供一些健康的禮物。尤其是在手術後，我們希望親友能夠迅速康復。日芳珍饌淬魚精就是一個絕佳的選擇，不僅可以作為送禮給爸媽或長輩的美味禮物，還可以作為手術後的滋補品。

爸媽在幾年前相繼開刀，吃過多的藥物對身體也很不好。在朋友的建議下，有送過一些滴雞精保健食品，不過濃烈的雞腥味讓我們都難以適應。這次開箱喝了日芳珍饌的淬魚精立刻就愛上！來跟大家分享一下好喝又健康的淬魚精～

淬魚精包裝設計

日芳珍饌淬魚精禮盒包裝非常精美。盒型採用了簡潔俐落的線條，主要以紅色與金色為主，簡約而不失奢華高雅。從包裝設計讓人感覺這是一個高品質的產品，非常令人感到期待。

淬魚精的品質口感

淬魚精是用最新鮮健康的牛奶魚製成，獨家淬煉工法，無任何添加，完整保留住牛磺酸、18種胺基酸、多醣體。喝起來的味道跟雞精很像，少了腥味，口味清新淡雅鮮甜。

淬魚精採用台南在地且具產銷履歷，以及最溫和的牛奶魚(就是虱目魚)，每一包淬魚精，就有2條牛奶魚(虱目魚)的完整營養價值。零普林又低熱量。全台唯一！由歐盟認證的食品科技廠生產製造，淬魚精也有經SGS檢驗合格，未檢出重金屬，喝起來更安心。

淬魚精的食用方法

日芳珍饌的淬魚精有三種食用方法：

胖貓咪心得－淬魚精是手術後的滋補夥伴

對於手術後的恢復，淬魚精也是一個很理想的健康補充。淬魚精富含蛋白質，這對於手術後的恢復和組織修復非常重要，有助於維持身體的健康。另外，淬魚精的味道非常美味，這可以增強身材，幫助術後患者維持良好的營養狀態。

淬魚精是一個有營養價值的選擇，既適合作為送禮送給爸媽或長輩的特別禮物，又適合作為手術後的滋補夥伴。它的健康益處成為一個值得信賴的選擇。無論您選擇送禮還是關心親人的健康，非常推薦可以送淬魚精給身邊需要補充的親友。

淬魚精嚐鮮體驗

日芳珍饌-新美街門市

台南市中西區新美街145號

電話:06-2266228

台南三井OUTLET府城市集

台南市歸仁區歸仁大道101號1F

營業時間:週一~週日(含例假日) 11:00~21:30

電話:0910522383

淬魚精在美福食集、新加坡琉元堂、部分藥局均有販售，詳見日芳

珍饌官網唷～

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每天的工作就是白日夢冒險王，喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。