為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 台北信義區餐酒館推薦ONE RULE，四大亮點一次看～餐點推薦美國沙朗牛排，氣球調酒找回童年回憶！

台北信義區餐酒館推薦ONE RULE，四大亮點一次看～餐點推薦美國沙朗牛排，氣球調酒找回童年回憶！

2023-09-27 18:50:03 胖貓咪的奇幻旅程 人氣：102
share
窩客好文

胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：139篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：ONE RULE Taipei
place台北市信義區松壽12號10樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台北市信義區購物商場繁榮，融合多元的文化和夜生活。ONE RULE餐酒館位於ATT4FUN購物中心內，讓陶醉於美酒佳餚中，同時欣賞台北101大樓的夜景。本文將深入探討ONE RULE餐酒館的四個特色亮點，讓您更了解這個家令人嘆為觀止的餐廳。

ONE RULE TAIPEI

📍地址｜臺北市信義區松壽路12號10 樓
📍訂位專線｜0910 512 908
📍營業時間｜
週日~週四 15:00~03:00
週五~週六 16:00~04:00
晚餐時段 18:00~21:00
(每週二晚餐時段公休)

內容目錄

180度全景落地窗，盡覽101台北夜景

一踏進ONE RULE餐酒館時，首先映入眼簾的是美到令人窒息的夜景。餐廳內設有180度環繞式落地窗，可以欣賞台北101大樓的夜景。無論是浪漫的約會、慶祝的特殊場合，還是與朋友共度愉快的時光，這迷人的景色為用餐體驗增色不少。

開放式包廂區，適合4~12人用餐

ONE RULE餐飲酒館提供開放式包廂區，可容納4到12人。這種配置使ONE RULE成為一個非常理想的用餐區，無論是商務晚宴、家庭聚會還是朋友聚會間的小型聚會，都能找到合適的桌位。包廂內部裝潢精美，營造出富有格調的用餐氣氛。

更多餐酒館

  1. 台北信義區餐酒館推薦ONE RULE，四大亮點一次看～餐點推薦美國沙朗牛排，氣球調酒找回童年回憶！
  2. 台北餐酒館One Rule客座活動！Rule City 香港站～feat. 香港酒吧「Barbuonasera」、東區美食「荷李活茶街」，在信義區ATT熱辣登場！

精緻的西式美食，特別推薦美國沙朗牛排

ONE RULE餐酒館的西式精緻美食非常值得推薦，其中特別推薦的是美國沙朗牛排。美味的牛排以優質的牛肉經過所提出的烹飪調，保持了肉質的鮮嫩和多汁。調製的醬汁和美味的配菜，每一口都是美食的享受。除此之外，餐酒館的菜單還包括多種其他的品項，滿足各種口味。

美國沙朗牛排7oz

US Ribeye

主廚挑選的沙朗部位，肉質較有彈性，以煎烤的方式至五分熟，可以吃出肉和油筋混合的奶香味。特別喜歡醬汁部分，是以洋蔥和蘑菇製成的焦糖洋蔥泥。這項料理方式是傳統牛排的最佳搭配。一旁的炙燒的檸檬，為牛排增添一點新的風味。

香煎鴨胸

Duck Breast

選用味道醇厚的鴨胸，與肉質細嫩的鴨腿。鴨胸以香烤的方式，鎖住裡面的肉汁保留軟嫩口感。而鴨腿則是以法式油封手法，讓整體的口感香軟可口且不油膩。再用黑蒜與玉米來凸顯其鮮甜美味。最後用具有當地風味的荔枝點綴，為菜餚帶來平衡。

煙燻鮭魚醬

Smoked Salmon Dip

這道料理的靈感來自於蒙特利爾的煙燻鮭魚貝果，主廚選用先新鮮鮭魚醃製，撒上罌粟籽、芝麻、乾大蒜、醃漬紅洋蔥增添風味，搭配上酥脆爽口的炸芭蕉片，口感清爽並且具有飽足感。

作為前菜是非常好的選擇，炸芭蕉片佐煙燻鮭魚醬，口味真的很特別。味道散發出淡淡的燻鮭魚香氣，口感綿密香甜，是我吃過最特別的料理！

帝王海鮮清湯

Hangover Soup

帝王海鮮清湯中的蛤蜊含有豐富的植物性鐵質及醒酒的功用，結合中西合併的經典法式湯品，以雪莉酒代替米酒來凸顯貝類的鮮甜風味，暖暖的一碗醒酒湯就能徹底拯救你的宿醉。很適合喝完第一round的酒以後，來一碗帝王海鮮清湯，休息一下作為中間的調節。

嫩煎雞肉沙拉

Grilled Chicken Breast Salad

雞肉先真空低溫烹調後再快速煎烤，保留雞肉鮮嫩多汁且具有煎烤香氣，搭配嫩葉和生菜的混合，淋上清爽的青檸油醋汁，再以油封番茄增加鮮甜的口感。

釀雞翅

Stuffed Chicken Wings

越南豬肉春捲為靈感，使用切碎的豬肉和越南米粉增加餡料的質感，包入去骨雞翅後酥炸至金黃色，外酥內軟且鮮嫩多汁，再搭配自製成凝膠狀的經典魚露蘸醬。有一別於一般餐酒館的普通炸雞翅，ONE RULE餐酒館的釀雞翅顯得更加特別！

蟹肉墨魚義大利麵

Crab Nero Spaghetti

以熱油爆炒大蒜和辣椒，加入奶油和白葡萄酒增添香氣，蟹肉的鮮甜完美搭配墨魚義大利麵，最後撒上用大蒜油酥炸的麵包屑，使義大利麵具有鮮明的對比質感。

主廚精選甜點

Chef’s Special Dessert

使用在地新鮮的百香果果汁，搭配自製微甜的酥皮來平衡酸味。配上主廚特製研發的威士忌冰淇淋，一口甜點一口威士忌冰淇淋，酸甜口感中帶有酒香。

ONE RULE餐酒館，今日調酒推薦：氣球

帶點氣泡感的紅色調酒輕鬆易飲，滿滿的葡萄柚香氣就像人生酸甜微苦，搭配充飽氦氣的氣球，一口氣放進嘴裡讓你找回童心，連聲音都變年輕了!

以琴酒為基底加入金針花和茉莉香片，有著清新柑橘調，配上用芒果醬及蛋白霜製成的甜點，可愛造型完美還原早餐必吃的荷包蛋。

延伸閱讀
台北餐酒館One Rule客座活動！Rule City 香港站～feat. 香港酒吧「Barbuonasera」、東區美食「荷李活茶街」，在信義區ATT熱辣登場！

ONE RULE餐飲酒館位於台北信義區ATT4FUN，是一種獨特的餐飲體驗，結合了精緻的美食、音響的夜景和溫馨的用餐環境。融合了現代和傳統烹飪技巧，ONE RULE提供了一場難忘的美食之旅，讓我們享受台北最精彩的時刻。無論是熱愛夜生活的你、愛吃美食的你，還是欣賞喜歡欣賞夜景的人，ONE RULE餐飲酒館能滿足我們的願望，帶給我們難忘的夜晚。

ONE RULE TAIPEI

📍地址｜臺北市信義區松壽路12號10 樓
📍訂位專線｜0910 512 908
📍營業時間｜
週日~週四 15:00~03:00
週五~週六 16:00~04:00

胖貓咪美食家

檢舉
share
chevron_left

新北新店｜文山農場烤肉下午茶派對，涼爽的秋天
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：139篇

美食 • 旅行 • 開箱 ｜食尚玩家駐站部落客｜ETtoday旅遊雲部落客專欄作家｜PopDaily 波波黛莉創作者｜ 📩plumpyblog@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
RADICI 照片

RADICI

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大同區
Still Taipei 照片

Still Taipei

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
at ease 照片

at ease

4.70 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
嵩SUNG 台北大安 照片

嵩SUNG 台北大安

4.15 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
九鳥私館 照片

九鳥私館

4.20 (1人評鑑)

區域：台北市大安區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up