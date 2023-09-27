台北信義區餐酒館推薦ONE RULE，四大亮點一次看～餐點推薦美國沙朗牛排，氣球調酒找回童年回憶！

台北市信義區購物商場繁榮，融合多元的文化和夜生活。ONE RULE餐酒館位於ATT4FUN購物中心內，讓陶醉於美酒佳餚中，同時欣賞台北101大樓的夜景。本文將深入探討ONE RULE餐酒館的四個特色亮點，讓您更了解這個家令人嘆為觀止的餐廳。

ONE RULE TAIPEI

📍地址｜臺北市信義區松壽路12號10 樓

📍訂位專線｜0910 512 908

📍營業時間｜

週日~週四 15:00~03:00

週五~週六 16:00~04:00

晚餐時段 18:00~21:00

(每週二晚餐時段公休)

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180度全景落地窗，盡覽101台北夜景

一踏進ONE RULE餐酒館時，首先映入眼簾的是美到令人窒息的夜景。餐廳內設有180度環繞式落地窗，可以欣賞台北101大樓的夜景。無論是浪漫的約會、慶祝的特殊場合，還是與朋友共度愉快的時光，這迷人的景色為用餐體驗增色不少。

開放式包廂區，適合4~12人用餐

ONE RULE餐飲酒館提供開放式包廂區，可容納4到12人。這種配置使ONE RULE成為一個非常理想的用餐區，無論是商務晚宴、家庭聚會還是朋友聚會間的小型聚會，都能找到合適的桌位。包廂內部裝潢精美，營造出富有格調的用餐氣氛。

精緻的西式美食，特別推薦美國沙朗牛排！

ONE RULE餐酒館的西式精緻美食非常值得推薦，其中特別推薦的是美國沙朗牛排。美味的牛排以優質的牛肉經過所提出的烹飪調，保持了肉質的鮮嫩和多汁。調製的醬汁和美味的配菜，每一口都是美食的享受。除此之外，餐酒館的菜單還包括多種其他的品項，滿足各種口味。

美國沙朗牛排7oz

US Ribeye

主廚挑選的沙朗部位，肉質較有彈性，以煎烤的方式至五分熟，可以吃出肉和油筋混合的奶香味。特別喜歡醬汁部分，是以洋蔥和蘑菇製成的焦糖洋蔥泥。這項料理方式是傳統牛排的最佳搭配。一旁的炙燒的檸檬，為牛排增添一點新的風味。

香煎鴨胸

Duck Breast

選用味道醇厚的鴨胸，與肉質細嫩的鴨腿。鴨胸以香烤的方式，鎖住裡面的肉汁保留軟嫩口感。而鴨腿則是以法式油封手法，讓整體的口感香軟可口且不油膩。再用黑蒜與玉米來凸顯其鮮甜美味。最後用具有當地風味的荔枝點綴，為菜餚帶來平衡。

煙燻鮭魚醬

Smoked Salmon Dip

這道料理的靈感來自於蒙特利爾的煙燻鮭魚貝果，主廚選用先新鮮鮭魚醃製，撒上罌粟籽、芝麻、乾大蒜、醃漬紅洋蔥增添風味，搭配上酥脆爽口的炸芭蕉片，口感清爽並且具有飽足感。

作為前菜是非常好的選擇，炸芭蕉片佐煙燻鮭魚醬，口味真的很特別。味道散發出淡淡的燻鮭魚香氣，口感綿密香甜，是我吃過最特別的料理！

帝王海鮮清湯

Hangover Soup

帝王海鮮清湯中的蛤蜊含有豐富的植物性鐵質及醒酒的功用，結合中西合併的經典法式湯品，以雪莉酒代替米酒來凸顯貝類的鮮甜風味，暖暖的一碗醒酒湯就能徹底拯救你的宿醉。很適合喝完第一round的酒以後，來一碗帝王海鮮清湯，休息一下作為中間的調節。

嫩煎雞肉沙拉

Grilled Chicken Breast Salad

雞肉先真空低溫烹調後再快速煎烤，保留雞肉鮮嫩多汁且具有煎烤香氣，搭配嫩葉和生菜的混合，淋上清爽的青檸油醋汁，再以油封番茄增加鮮甜的口感。

釀雞翅

Stuffed Chicken Wings

以越南豬肉春捲為靈感，使用切碎的豬肉和越南米粉增加餡料的質感，包入去骨雞翅後酥炸至金黃色，外酥內軟且鮮嫩多汁，再搭配自製成凝膠狀的經典魚露蘸醬。有一別於一般餐酒館的普通炸雞翅，ONE RULE餐酒館的釀雞翅顯得更加特別！

蟹肉墨魚義大利麵

Crab Nero Spaghetti

以熱油爆炒大蒜和辣椒，加入奶油和白葡萄酒增添香氣，蟹肉的鮮甜完美搭配墨魚義大利麵，最後撒上用大蒜油酥炸的麵包屑，使義大利麵具有鮮明的對比質感。

主廚精選甜點

Chef’s Special Dessert

使用在地新鮮的百香果果汁，搭配自製微甜的酥皮來平衡酸味。配上主廚特製研發的威士忌冰淇淋，一口甜點一口威士忌冰淇淋，酸甜口感中帶有酒香。

ONE RULE餐酒館，今日調酒推薦：氣球

帶點氣泡感的紅色調酒輕鬆易飲，滿滿的葡萄柚香氣就像人生酸甜微苦，搭配充飽氦氣的氣球，一口氣放進嘴裡讓你找回童心，連聲音都變年輕了!

以琴酒為基底加入金針花和茉莉香片，有著清新柑橘調，配上用芒果醬及蛋白霜製成的甜點，可愛造型完美還原早餐必吃的荷包蛋。

ONE RULE餐飲酒館位於台北信義區ATT4FUN，是一種獨特的餐飲體驗，結合了精緻的美食、音響的夜景和溫馨的用餐環境。融合了現代和傳統烹飪技巧，ONE RULE提供了一場難忘的美食之旅，讓我們享受台北最精彩的時刻。無論是熱愛夜生活的你、愛吃美食的你，還是欣賞喜歡欣賞夜景的人，ONE RULE餐飲酒館能滿足我們的願望，帶給我們難忘的夜晚。

ONE RULE TAIPEI

📍地址｜臺北市信義區松壽路12號10 樓

📍訂位專線｜0910 512 908

📍營業時間｜

週日~週四 15:00~03:00

週五~週六 16:00~04:00

胖貓咪美食家