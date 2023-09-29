台南美食-一拉面 走過歲月考驗的人氣拉麵!! 濃郁豚骨高湯還免費續麵吃到飽!?

日期：2023-09-27

名稱：一拉面

電話：0981-030081

地址：台南市北區長榮路五段35號

營業時間：11:30-14:00丨17:30-21:00 (週三公休)

平均消費：100元起 (低消)

FB粉絲頁：一拉面 Natural Ramen



檢視較大的地圖

每到用餐時刻

這家小小的店面門口總會陸續聚集起排隊人潮

就這樣日復一日的走過將近7年多的歲月時光

一拉面 一碗以豚骨高湯開啟了屬於它的故事傳說

每間拉麵店師傅對於自己熬煮的湯頭都有一種莫名執著與堅持!!

除了我們所熟悉常見的豚.雞骨熬製湯頭以外

小毛也有接觸過魚.牛骨所精燉出的拉麵湯頭

一拉面則是一家專精於豚骨高湯的職人拉麵所

職人手作 無限續麵

一拉面主要分成濃湯(純豚骨)及清湯(雞白湯)2種系列

老闆於去年在公園路上又開了另一間二男家家系拉麵

兩者主要的差別在於 一拉面(純豚骨高湯) 二男家(豚雞骨高湯)

小毛心想 如果未來還有下一家...應該會取名三XX拉麵店才是XD

富士山拉麵(大盛)

日系拉麵店經常會看到並盛／大盛／特盛這些字樣

其實它的意思指的就是一般／大碗／特大碗

由4片厚實炙燒叉燒肉片所堆疊圍出的富士山拉麵

火山口所噴出是大量的蒜香調味岩漿

火山裡面則是由彈Q拉麵條與豆芽菜所築起的高山

肉香嫩口的叉燒肉搭配著超濃郁豚骨湯

另外再附上吃日式拉麵不可少的溏心蛋

一口入魂的滋味~ 或許就是在形容眼前的場景

濃厚赤辛豚骨拉麵

赤辛辣醬猶如讓豚骨拉麵開啟了另一扇靈魂之窗

辣味後勁十足的湯頭整個很符合小毛對它的期待

赤辛豚骨拉麵所選麵條相較富士山拉麵來的細膩

能更充分吸附碗裡的濃厚豚骨高湯頭

赤辛豚骨拉麵的叉燒肉是沒有經過炙燒

所以在肉質軟韌度的表現上會略勝一壽

將香蔥整個打散於濃湯之中

會更引領出不同的麵香氣味

炙燒明太子叉燒飯

切片叉燒肉淋上特製明太子醬再舖於米飯上

接著以火槍炙燒叉燒肉散發出陣陣烤肉香味

一碗同樣是重磅重口感的日式叉燒肉飯

對於大食量的老饕來說

或許可以再加碼這麼一碗炙燒明太子叉燒飯!!

明太子雞肉丸

塗抹上明太子醬的雞肉丸

在炙烤後猶如日式烤肉串般的迷人色澤

咬開肉丸子能清晰感受一股雞肉的香味

適合做為加點淺嚐的特色小品

在日式拉麵市場林立的都會城鎮

能走過7年歲月考驗仍舊是人氣不減的狀態

沒有一點真功夫底子是難以造就眼前的榮景

厚實濃郁的豚骨系拉麵

每一口都是用心熬煮而出的好湯頭

★支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★

★您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!★





文章標籤