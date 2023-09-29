為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南美食-一拉面 走過歲月考驗的人氣拉麵!! 濃郁豚骨高湯還免費續麵吃到飽!?

台南美食-一拉面 走過歲月考驗的人氣拉麵!! 濃郁豚骨高湯還免費續麵吃到飽!?

2023-09-29 21:21:18 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：102
share
窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1041篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一拉面 Natural Ramen
place台南市北區長榮路五段35號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

封面1

日期：2023-09-27

名稱：一拉面

電話：0981-030081

地址：台南市北區長榮路五段35號

營業時間：11:30-14:00丨17:30-21:00 (週三公休)

平均消費：100元起 (低消)

FB粉絲頁：一拉面 Natural Ramen


檢視較大的地圖

每到用餐時刻

這家小小的店面門口總會陸續聚集起排隊人潮

就這樣日復一日的走過將近7年多的歲月時光

一拉面 一碗以豚骨高湯開啟了屬於它的故事傳說

090A8951

090A8953

每間拉麵店師傅對於自己熬煮的湯頭都有一種莫名執著與堅持!!

除了我們所熟悉常見的豚.雞骨熬製湯頭以外

小毛也有接觸過魚.牛骨所精燉出的拉麵湯頭

一拉面則是一家專精於豚骨高湯的職人拉麵所

090A8958

090A8960 090A8956

090A8959

職人手作 無限續麵

一拉面主要分成濃湯(純豚骨)清湯(雞白湯)2種系列

老闆於去年在公園路上又開了另一間二男家家系拉麵

兩者主要的差別在於 一拉面(純豚骨高湯) 二男家(豚雞骨高湯)

小毛心想 如果未來還有下一家...應該會取名三XX拉麵店才是XD

090A8964

富士山拉麵(大盛)

日系拉麵店經常會看到並盛／大盛／特盛這些字樣

其實它的意思指的就是一般／大碗／特大碗

由4片厚實炙燒叉燒肉片所堆疊圍出的富士山拉麵

火山口所噴出是大量的蒜香調味岩漿

火山裡面則是由彈Q拉麵條與豆芽菜所築起的高山

090A8977

090A9032 090A9024

090A8980

肉香嫩口的叉燒肉搭配著超濃郁豚骨湯

另外再附上吃日式拉麵不可少的溏心蛋

一口入魂的滋味~ 或許就是在形容眼前的場景

090A9023

090A8979

濃厚赤辛豚骨拉麵

赤辛辣醬猶如讓豚骨拉麵開啟了另一扇靈魂之窗

辣味後勁十足的湯頭整個很符合小毛對它的期待

赤辛豚骨拉麵所選麵條相較富士山拉麵來的細膩

能更充分吸附碗裡的濃厚豚骨高湯頭

090A8970

090A9019 090A9016

090A8974

赤辛豚骨拉麵的叉燒肉是沒有經過炙燒

所以在肉質軟韌度的表現上會略勝一壽

將香蔥整個打散於濃湯之中

會更引領出不同的麵香氣味

090A9005

090A8971

炙燒明太子叉燒飯

切片叉燒肉淋上特製明太子醬再舖於米飯上

接著以火槍炙燒叉燒肉散發出陣陣烤肉香味

一碗同樣是重磅重口感的日式叉燒肉飯

對於大食量的老饕來說

或許可以再加碼這麼一碗炙燒明太子叉燒飯!!

090A8984

090A9034

090A8987

明太子雞肉丸

塗抹上明太子醬的雞肉丸

在炙烤後猶如日式烤肉串般的迷人色澤

咬開肉丸子能清晰感受一股雞肉的香味

適合做為加點淺嚐的特色小品

090A8988

090A9038

090A8989

在日式拉麵市場林立的都會城鎮

能走過7年歲月考驗仍舊是人氣不減的狀態

沒有一點真功夫底子是難以造就眼前的榮景

厚實濃郁的豚骨系拉麵

每一口都是用心熬煮而出的好湯頭

090A8993 090A8996

090A8992

090A8983

支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★ 

您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!


文章標籤

跟著小毛一起趴趴GO 一拉面 台南美食 台南餐廳 台南拉麵 台南日式拉麵 台南午餐 台南晚餐
創作者介紹
創作者 黃小毛 的頭像
黃小毛

跟著小毛一起趴趴GO




檢舉
share
chevron_left

台南美食-二男家家系拉麵厚實湯頭丨職人手作超

台南美食-御川鍋物新開幕!!平價卻又不失質感的

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1041篇

作者的其它文章
同類據點
二男家 家系拉麵 照片

二男家 家系拉麵

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市北區
神武日本拉麵(善化店) 照片

神武日本拉麵(善化店)

4.35 (1人評鑑)

區域：台南市善化區
裕樂亭 照片

裕樂亭

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市東區
錦町燒餃「原正義餃子」 照片

錦町燒餃「原正義餃子」

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
究Sho石燒拉麵－文化參店 照片

究Sho石燒拉麵－文化參店

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up