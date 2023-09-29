TINI蒂尼家俬｜超美義式極簡北歐風，2023大雅台中家具行推薦，電動沙發、貓抓布沙發、布沙發、台中買沙發推薦

2023-09-29

最近女王的新屋即將交屋，因此女王走訪了許多台中的家具行，今天要替大家分享女王在大雅發現的一間，最新開幕的家具行 TINI蒂尼家俬 。如果你正在尋找高質感、極簡風格的家具，又擔心在家具店裡遭受壓迫感或者價格不透明的情況，那麼TINI蒂尼家俬絕對值得一遊。這家家具店的理念是開發優質產品，而且不強迫推銷並提供優質家具參觀的環境，而且店內不管是電動沙發、貓抓布沙發、布沙發、大小坪數的實用家具應有盡有。現在，就讓我們一起來看看TINI蒂尼家俬的家具吧~

⏏文章摘要

TINI蒂尼家俬在哪裡?

地址：428臺中市大雅區神林路一段188號

營業時間：11:00–20:00

電話：0425606887

話說 TINI蒂尼家俬 因為是全新開幕，因此外觀看起來並沒有多裝飾以及活動，在店門口提供了一塊小空地停車非常方便，介紹完地點與資訊接著就讓我們帶大家進入蒂尼家俬的館內探訪吧~



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蒂尼家俬電動沙發推薦

一進入蒂尼家俬我們就會看到店家精心設計的義式風展示空間，擺平的空間內擺放了超多樣的電動沙發、岩板餐桌、義式布沙發等等商品，接下來我們就來看看這幾款精緻又美麗的沙發組吧~

E3海灣型牛皮電動沙發

首先替大家介紹一入門的這款 E3海灣型牛皮電動沙發，店內展示的這款沙發使用全牛皮製成，並以L形沙發為造型設計，大家可別以為他只有美麗高雅，他機能性更是強大，例如能夠自由伸展的電動座椅，能調整前後的椅背以及多樣化的配搭顏色，在 蒂尼家俬 購買家具講求就是一個客製化，不管L型沙發、一字型沙發、三人做沙發，都難不倒店家。在這買沙發輕鬆的就能與眾不同喔!

E5牛皮電動沙發

在這裡女王再替大家補充一下，蒂尼家俬 館區的1F沙發展示區都以電動沙發為主，像現在我們看到的就是小住宅最愛的 E5牛皮電動沙發 (一字型沙發)，它與女王剛剛介紹的沙發一樣。是電動沙發的種類，一樣是義大利全牛皮製造，加上能伸展成將近180度的電動座椅，讓你再家就能輕鬆擁有GOLD CLASS的看電影享受~



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E1牛皮電動沙發

既然說到3人座沙發那這款 E1牛皮電動沙發 (追夢神器)，更是小家庭的最愛，它的表布材質一樣使用全義大利牛皮，大家可以看看這前後皮革的一致性，就知道店家在沙發的精緻度上下了多少功夫，如果有在看沙發的人更知道全牛皮通常都價格不斐，但這款竟然只要49,800，真的是讓女王心動到想要立馬把它帶回家阿~(PS:店內還有非常多款厲害的電動沙發，礙於篇章女王就介紹到這有興趣人可以自行到官網以及TINI蒂尼家俬店內看看喔~)

R630復刻沙發

在一樓的部分還有一款超帥氣的R630復刻沙發，以貓抓布做為表布，除了能貓抓、防汙能力也很完美，再加上能自由調整椅背組合出符合出不同空間的沙發組，這款超美的復刻款沙發，又是一款厲害的精品，喜歡復刻風格沙發的人可不能錯過它喔~

岩板餐桌、茶几

大家在逛一樓展示區的時候，可別錯過岩板餐桌、茶几等等物件，像這款 D13岩板伸縮餐桌 大器的黑灰岩板加上簡易伸縮的伸縮餐桌，不管你是小家庭用餐、還是大家庭聚會，完全都能應付，輕鬆滿足三代同堂用餐的神器。

台中北歐風家具推薦

接著我們來到 TINI蒂尼家俬 的2F沙發展示空間，相比1F的高雅沉穩的空間，這裡的風格為清爽的北歐風，活潑的配色，造型的沙發充滿了Casual感，在這女王也會推薦幾款自己非常喜歡的款式給大家，就讓我們繼續看下去吧~

北歐風沙發推薦

T53布沙發

這款 T53布沙發 又是款機能性與時尚感共存的沙發，藍灰的質感感覺非常柔眠，親膚的表布、獨立筒座墊與高密度泡棉，坐起來非常扎實Q彈。而且這組沙發的大型枕頭、椅墊、表布等配件都是可以單獨拆卸清洗，只能說這就是家中有小孩最完美的選擇阿~哈哈

S2307貓抓布沙發

說到布沙發女王不得不推薦這款，小坪數家庭最愛S2307貓抓布沙發，一樣是使用親膚的表布加上高密度泡棉組成的舒適沙發，除了坐墊坐起來非常的有支撐性外，能分離的座椅又能滿足各種空間的需求，加上那多元的表布選擇，大家就依造自己喜好訂做一款屬於你的專屬沙發吧~

T52貓抓布沙發

接下來就到了養寵物的最愛T52貓抓布沙發，它使用了德國的貓抓布料科技，10萬轉的高耐磨、防水、透氣不悶熱多樣優點聚集於一身，加上能拖拉的靠腳椅，又是款適合小家庭的完美沙發，如果你是跟女王一樣懶得清洗的繁忙族，這款沙發就是你的絕配啦~哈

S2305涼感布沙發

對了! 最後女王還要來介紹一款個人最愛的一字型沙發，這款S2305涼感布沙發添加了礦石粉，除了能讓標皮耐磨、防水外更好清潔，不管家裡有毛小孩或是怕熱的小寶寶，這款涼感科技都非常適合他們喔! (PS:大家要記得 TINI蒂尼家俬 每一款沙發色彩都是有布色可以挑選的，所以大家就自由選擇喜愛的顏色購買吧~ )

TINI蒂尼家俬-升降茶几

在 TINI蒂尼家俬 的2F區還隱藏了許多好物，比如這個升降茶几，可大可小的折疊式收納真的是小家庭的最愛，如果你喜歡這種不佔空間的機能性商品，就在2F細細逛逛你會獲得更多意外驚喜喔!

(PS:升降茶几桌面也是有齊全的樣版可以選，老樣子自己喜歡哪種就帶走它吧!)

TINI蒂尼家俬-床墊收納床台

在 TINI蒂尼家俬 2F的最後區域就是床墊及收納床台，但礙於篇幅關係女王就不繼續替大家介紹下去了，這強大的機能及優異的收納空間大家就看圖說故事吧~

台中家具店推薦(台中買沙發推薦-TINI蒂尼家俬)

TINI蒂尼家俬，店內全牛皮、貓抓布、布沙發等等多樣的家具真的非常齊全，而且那高質感的用料以及設計真的是突出，如果你想要買一款不會跟別人撞衫的沙發來這裡逛逛，應該就能挑到你要的完美居家組合啦! 對了~店內新開幕也提供了超多隱藏優惠及活動，如果想要買好又買便宜，那就趕快來這間女王推薦的台中家具店推薦(台中買沙發推薦-TINI蒂尼家俬)秘密基地去逛逛吧~ 不會讓你失望的喔!

TINI蒂尼家俬資訊

FB粉絲頁：TINI蒂尼家俬

地址：428臺中市大雅區神林路一段188號

營業時間：11:00–20:00

電話：0425606887