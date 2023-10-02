藏巷弄！在地超過70年老店，第二次才買到，沒預約真的很難買到！老麵糰現做的巨大鍋貼饅頭

搜尋基隆鍋貼饅頭找到【李家鍋貼饅頭】，是基隆有名的巷弄美食，吃過的朋友說因為饅頭是貼著鍋子製作，所以叫做“貼鍋饅頭”，但很多人都只知道鍋貼，就將錯就錯變成鍋貼饅頭。沒預訂很難買到，營業時間早上八點開始，有一次早上10點來就買不到，常常被團購或預訂買光，這次要來基隆覓食就提前打電話訂才買到。

基隆美食 李家鍋貼饅頭｜在哪裡

【李家鍋貼饅頭】地點在仁愛區孝三路巷弄，店面其實就是住宅，只有小小招牌寫著手工水餃、菜肉包和鍋貼饅頭，旁邊也是基隆有名的美食“孝三大腸圈”和“長腳麵店”可順路嚐鮮。

李家鍋貼饅頭

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3-1號

營業時間：08:00–15:00（星期天休息）

電話： 02 2424 5833

食記：【基隆鍋貼饅頭】李家鍋貼饅頭，沒預訂很難買到的巷弄美食

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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基隆美食 李家鍋貼饅頭｜菜單價錢

冷凍水餃有高麗菜和韭菜口味

菜肉包子 18元

鍋貼饅頭 18元

只賣這三種，最熱門的就是鍋貼饅頭啦！

基隆美食 李家鍋貼饅頭｜複雜的製作過程

老闆態度客氣，詢問能否拍照相當歡迎，鍋貼饅頭的製作地就是這像民宅的空間，裡面散發著老麵的香氣，旁邊可以看到大包小包客人訂購的鍋貼饅頭，還記得我第一次以為早上十點還能買到，走到店內就說通通都賣光，一個都沒有！

運氣好遇到鍋貼饅頭剛好出爐的時間，可以拍到這療癒的畫面，之前也是看到網路有人推薦，好奇這什麼鍋貼饅頭呀！真的很大一個呢！

只見老闆將鍋蓋打開，熱煙緩緩上升，此刻聞到淡淡的麵粉香，白白胖胖的鍋貼饅頭巨大模樣，確實引人好奇，真的好吃嗎？怎麼這麼難買啊！

鍋貼饅頭貼在超大鍋子，利用半蒸半烤方式，貼在鍋底的那面會呈現金黃焦脆，買到馬上吃會是超脆的口感，老闆也有分享回去怎麼加熱，但我只認識拍照都沒認真聽XD

起鍋不久的饅頭，準備下一鍋。

旁邊準備好一整排切好的麵糰，看老闆剛才已經先過水加熱，就是讓下一鍋的饅頭可以緊緊貼在鍋底不會脫落，問老闆一鍋出爐大概多久，老闆說25至30分鐘。

但千萬不要以為直接來可以買到，我上次就是這樣撲空，要是現場買到真的只能說運氣好～建議打電話先預訂喔！

菜肉包子聽說也很熱門，裝好的應該都是客人預訂，個頭也不小。

在基隆的鍋貼饅頭，讓我撲空一次還能為了它來，要不是基隆美食多，可以順路嚐鮮，真的很難吃到呢！

拿來打人都會痛的鍋貼饅頭，一個18元，個頭還真不小。

老麵發酵帶有淡淡麵香，尤其是鍋貼那一面，帶有脆度和嚼勁，口感相當紮實，不過甜度不高，平常愛吃甜的可能會覺得無味，帶回家可以搭配煎蛋應該更好吃。

李家鍋貼饅頭

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3-1號

營業時間：08:00–15:00（星期天休息）

電話： 02 2424 5833

食記：【基隆鍋貼饅頭】李家鍋貼饅頭，沒預訂很難買到的巷弄美食



文章作者：陳小可

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