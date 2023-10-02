永和超可愛牛奶起司瀑布小熊鍋來了~

SHABA HOT POT永和火鍋推薦-涮吧火鍋

中和超人氣火鍋-涮吧火鍋，在雙和醫院附近，平價又好吃的火鍋，中午晚上都要排隊，最近到永和區竹林路開分店，有超可愛的小熊牛奶鍋，淋上起司醬爆濃的牛奶香氣，絕對要推薦給火鍋控，免收服務費，還有無限暢飲飲料＋霜淇淋／冰淇淋自助吧，現在還有做開鍋即可附餐免費升級「松露熔岩滷肉飯」的活動喔!

永和火鍋－涮吧SHABA HOT POT—永和店 資訊

🔷永和店（概念店）

地址：新北市永和區竹林路100-1號1樓

電話：（02）8921-3775

線上訂位：https://lin.ee/6W0hMf1

🔷中和店

地址：新北市中和區圓通路287號

電話：（02）2244-7486

線上訂位：https://lin.ee/6W0hMf1

交通：永和涮吧從捷運頂溪站2號出口，走10分鐘內可到達

永和竹林路美食很多，也很熱鬧～

＊免收服務費，用餐時間９０分鐘，有無限暢飲飲料＋霜淇淋／冰淇淋自助吧

店門口也有掛布條，開鍋即可附餐免費升級「松露熔岩滷肉飯」的活動，也有LINE好友會員限定的入會禮、消費累點及餐點會員價喔！

點餐方式給大家參考

永和鍋物推薦－涮吧店內環境

活潑橘色沙發和米色桌椅配色，給人很溫暖的感受，圓弧銀色牆壁上頭還有很舒壓的流動水藍波紋，美到完全可當作是網美打卡餐廳

舒適又時尚的用餐環境，吃火鍋最怕流汗了～來這冷氣很涼快，稍微有點冷

２樓用餐環境更寬敞，格局很棒，能看到竹林路的街景，還有一張６人大圓桌，很適合家族或公司同事、朋友聚餐

永和涮吧火鍋 飲料／冰品和調味醬料自助吧

冷熱飲都有，可樂、雪碧、蘋果汁的汽水機有，也有熱飲-雀巢咖啡機，最棒的是有無咖啡因的花果茶機，很貼心考量到喝茶睡不著的人

火鍋沾醬(招牌醬料、醬油、辣椒、蒜末、蘿蔔泥、香油)都滿新鮮的，有新鮮香菜我滿驚訝的，另外素食醬油可以詢問店員喔

Sucre百吉喜客冰淇淋(與日本知名品牌明治冰淇淋技術合作)吃到飽，一樓和二樓冰淇淋口味不同，總共有8種口味耶~都很好挖

8種口味：阿法奇朵、香草遊樂園、牛奶、芒果、萊姆納、櫻桃、好事花生、瑞士巧克力

必推的是這芝麻霜淇淋，有別桌客人說她來必吃，一坐下來馬上就先去弄霜淇淋吃

永和涮吧火鍋 餐點

套餐附的蔬菜盤

涮吧蔬菜盤一定要稱讚，近期颱風過後，我去火鍋店的高麗菜，高麗菜品質都很不穩定，但他們家高麗菜鮮甜又煮的軟

問了店員他們家都是用台灣高山高麗菜，而不是進口高麗菜

裡面還有甜不辣、黑木耳、紅蘿蔔、豆腐、玉米筍、豆皮、大黃瓜、金針菇、娃娃菜、番茄、南瓜、香菇，豆皮超好吃

湯底－黃金瀑布牛奶鍋+$89(會員價)/原價$120

必吃牛奶鍋，有辦會員湯底便宜很多，用柴魚老母雞湯底，加入牛奶奶粉和動物性鮮奶油等，會附上超可愛的牛奶小熊+起司瀑布，很吸睛超適合打卡

牛奶鍋煮到為滾將小熊放入鍋中，淋上起司醬~

湯頭入口爆濃奶香，滑順又香濃，煮青菜和海鮮、肉品都好讚

涮經典-極品花雕雞鍋 $398

台灣雞腿和菜盤已附鍋內，整鍋裝滿滿，店員會來拌炒食材倒入酒，那香氣樸鼻啊~

店員建議先將菜吃完再加入高湯，有點類似先吃乾鍋(一乾二滷三湯)的感覺，濃郁鹹香很下飯，帶淡淡酒香微甜，食材香氣十足很入味，煮到最後會偏鹹，可以將旁邊附的雞高湯倒入

雞腿肉滿多塊的，肉質軟嫩有彈性QQ的，高麗菜煮到軟爛好入味，超喜歡

喜歡吃壽喜燒的朋友也會愛這鍋極品花雕雞鍋

牛奶鍋的主餐-頂級熟成的王鍋(經典老饕牛)$688/12oz

濕式熟成處理的老饕牛，口感軟嫩多汁，油花也剛剛好的肥美，濃郁牛肉香氣和汁液在口中噴發，當然是老饕必點

單點-安格斯濕式熟成雪花牛 5oz$430/10oz再+$158

滿大片的雪花牛厚薄適中，肥美的油脂，吃起來柔嫩多汁，不乾不柴，涮幾下就能吃了~

涮吧海鮮船(原價$198/套餐加購價$158)

海鮮四品：花枝滑、鮮蝦、鯛魚、蛤蠣，套餐加購很划算，而且用酒瓶裝加上鎖鏈，看起來超吸睛

蝦子、蛤蜊、鯛魚片都很新鮮，花枝滑裡頭的花枝塊很多，香Ｑ美味，很喜歡搭配煮牛奶鍋，湯頭也會有鮮味

小菜-招牌泰式皮蛋$50

招牌必點阿，沒想到火鍋店會有，裡頭有皮蛋、細切洋蔥絲、牛番茄丁、香菜，淋上泰式醬拌而成，開胃又酸甜～

椒麻手打麵(單點價$38/套餐換購價$28)

使用六六製麵的鮮麵，充滿嚼勁的的麵條很唰嘴，加上椒麻微辣的香氣和溫泉蛋，溫潤順口特別開胃

開鍋就贈的松露熔岩滷肉飯+$20溫泉蛋

看這充滿膠質的滷肉就知道好吃，還有半熟溫泉蛋和香噴噴的松露醬，搭上比賽冠軍米「台梗9號」，香Q帶點甜味，就是很銷魂~

最後一定要來個甜點大合體，冰淇淋加芝麻霜淇淋，飯後甜點超滿足，芝麻霜淇淋味道香濃也不死鹹，入口即化滿滿的芝麻味，大推

別桌客人點的燒酒雞，感覺也超厲害

永和火鍋－涮吧SHABA HOT POT—永和店 餐後心得

涮吧的餐點、附食(椒麻手打麵、松露熔岩滷肉飯、麻辣燙)和小菜都很用心，跟連鎖火鍋店的區隔很大，服務態度也很親切，環境更是美美的也很乾淨，算是近期我吃到很滿意的永和火鍋店，馬上加進去永和火鍋清單

店家/景點資訊

店家名稱：涮吧SHABA HOT POT

所在地址：臺灣新北市永和區竹林路100-1號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：（02）8921-3775

備註資訊：

交通：永和涮吧從捷運頂溪站2號出口，走10分鐘內可到達 Google即時導航





交通資訊

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