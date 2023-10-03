為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北松山】22:02火鍋。樂活(附菜單)有滋有味輕鍋物 壽星報到就送肉！

【台北松山】22:02火鍋。樂活(附菜單)有滋有味輕鍋物 壽星報到就送肉！

2023-10-03 14:35:06 Jun 人氣：111
share
窩客好文

Jun

發表篇數：22篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：22:02 火鍋。樂活 八德店
place台北市松山區八德路四段17巷7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

吃火鍋成精的台灣人，心中都有一把評量火鍋店的尺，畢竟提供食材自煮的火鍋店，就和自烤的燒肉店一樣，除了有些標榜自家熬製鍋底外，幾無所謂料理可言，家家大同小異門檻不高，這時比拚的，就是細節了。

在台北想吃精緻火鍋，首選名氣超大的「橘色」、「但馬家」，今天Jun推薦一家也很不錯的「22:02火鍋。樂活」，也許你對這分店數不多的低調品牌有些陌生，但這家可是許多台北內行老饕一致推薦，好吃精緻、環境舒適的輕盈火鍋，而且當月生日還享有「壽星幾歲就送幾片肉」的優惠，很可以試試。

點擊追蹤Jun享樂誌FB粉絲團，探索你的享樂生活吧！
點擊追蹤Jun享樂誌IG粉絲團，探索你的享樂生活吧！

更多台北暖心鍋物：

涮涮鍋-

【台北松山】但馬家涮涮鍋 (附菜單) 吃出涮涮鍋新高度 米其林餐盤推薦

【台北信義】涮乃葉-信義遠百店(附菜單) 選擇多樣 滿足全客層的聚餐首選

壽喜燒-

【台北中山】三燔本家(附菜單)大啖晶華酒店高檔壽喜燒 現烤波龍活跳跳

麻辣鍋-

【新北新莊】詹記麻辣火鍋-新莊總店 (附菜單) 吃麻辣鍋緬懷90年代 是一件很潮的事情

【台北中山】青花驕麻辣鍋-台北中山北店(附菜單) 少見青花椒麻辣鍋 王品新牌

【台北中正】嚮辣 和牛麻辣鍋-西門店(附菜單)王品集團新作 網美和牛麻辣鍋

羊肉爐-

【台北松山】莫宰羊(附菜單)台北羊肉爐、羊肉料理專家嘸來莫宰羊 來了就宰羊！冬季進補最佳選擇

【新北三重】山羊城全羊館羊肉爐(總店)(附菜單)冬令最佳食補 欲罷不能羊肉爐

酸菜白肉鍋-

【台北仁愛】都一處(附菜單)北方道地京菜老字號

石頭火鍋-

【台北萬華】雅香石頭火鍋-西門總店 爆炒台味石頭鍋！ 西門町老牌排隊火鍋

資訊

22:02火鍋。樂活-八德店

所在地點：博仁醫院附近

地址：臺北市松山區八德路四段17巷7號

營業時間：11:00–15:00, 17:00–22:00 (六)(日)11:00–22:00

電話：02-2748-2202

22:02火鍋。樂活 網站 粉絲團

菜單

介紹

秋日暖陽透出樹梢枝椏，點點灑落靜謐八德路巷弄內的「22:02火鍋。樂活」

第一次接觸到這個品牌，是在CITYLINK南港店，當時就被這間明明在百貨室內，用餐空間、整體氛圍卻營造得鬱鬱蔥蔥的火鍋所吸引，因而有了這次來到八德總店的機會。

「22:02火鍋。樂活」是一群熱愛美食與蔬活的經營團隊，在2013年成立的品牌，原本經營一個人350元的吃到飽火鍋，後來考量健康與食材的品質，轉而改為追求天然無毒的單點式精緻火鍋，店內所有食材、用料，都經老闆親自嚐試認可，相當講究。

取名「22:02火鍋。樂活」的原因簡單可愛，就是苦思品牌名稱的老闆老闆娘，猛一抬頭看到牆上時鐘指向22:02，索性以此命名~好直率的由來，店家甚至申請了不少「2202」的電話號碼

整家店用餐空間雅緻，大面積落地窗採光通透，是最好的氣氛營造。

店內用餐空間很有溫度，溫潤木質調、竹編燈籠，都帶來美好溫馨的放鬆，很適合家庭聚餐。

若希望隱密一點的用餐空間，裡面也有可容納8人的圓桌式包廂。

新鮮食材用料在蔬果冷藏架上一目瞭然，繽紛顏色看起來很美味，看得見摸得著讓顧客吃得安心。

座席之間和桌面都很寬敞，用餐起來相當舒適，就算大盤菜盤也不怕擺不下~真擺不下還會出動摺疊桌。

桌上都備有去油解膩的綠茶。

餐點

「22:02火鍋。樂活」消費方式，是每桌依人頭算鍋底費，再單點餐點，都附有樂活附餐、蔬菜盤、水果盤和季節飲品。

醬料

兩種醬料都是「22:02火鍋。樂活」的獨門配料，你可能好奇怎麼沒有一般火鍋常見沙茶醬，因為這兩種醬料，店家自詡比沙茶醬更好！

煎焙胡麻醬甘醇濃郁，芝香十足，搭配白肉有點像在吃酸菜白肉鍋。

蔬菜醬是「22:02火鍋。樂活」最招牌醬料！起因於老闆覺得有些賣向不好、端不上桌的有機蔬菜，丟了可惜，於是搗碎成泥與薑油拌勻，就成可口美味的蔬菜醬啦~不僅增添不少香氣，還起到惜物愛物，值得鼓勵。

鍋底

鍋底四選二：經典辣味鍋、養生白味鍋 鍋底費140元/人

「22:02火鍋。樂活」最招牌的就是麻辣鍋了，辣油鍋底都是師傅親自炒出來，和外面濃厚重鹹麻辣鍋相比較為清雅，鍋底也不像一般麻辣鍋有鴨血豆腐，因為店裡好吃的蔬菜水果很多，希望顧客留點肚子好好品嚐~

樂活附餐

附餐主食是好吃的地瓜飯和關廟麵。

尤其關廟麵拌點胡麻醬，一秒變成麻醬麵。

蔬菜盤

說是小盤菜盤，哇這已經比正常火鍋店大盤還要大了吧！配料豐富又有好多可以熬湯的食材如蘿蔔、地瓜、洋蔥、山藥，最喜歡熬出一口香甜好湯了！

季節飲品

鳳梨百香果冰沙&葡萄柚冰沙

冰沙沒有到很甜，是我喜歡的清爽。

肉類

當月壽星「幾歲就送幾片肉」梅花豬肉

「22:02火鍋。樂活」最招牌的慶生活動「壽星幾歲就送幾片肉」可不是說說~拿出身分證給店員確認後，一大盤肉盤豪不吝嗇大方上桌！

看到那麼多肉，壽星心裡五味雜陳~很想直接跟店員說，不用看年次，直接來盤「18歲的18片肉」就好，淚。

我是一個不喜歡吃乾巴巴梅花肉的人，但這盤梅花肉就算是贈送的，還是一樣新鮮多汁又好吃，搭配招牌蔬菜醬對味。

精選培根牛肉 298元

「22:02火鍋。樂活」講究食材品質，就連最便宜的培根牛肉質都很不錯，而且份量不小。

牛肉稍微涮兩下就很好吃。

松阪豬肉 428元

幫不吃牛的壽星點了份松阪豬，看這如雪花般細緻紋理，好心動。

本來就以Q彈軟嫩口感著名的松阪豬肉，涮個兩下入口，好吃到叫出聲來。

海味

迷你海鮮拼盤 568元

本想點菜單上「一定要點海鮮拼盤」，被店員攔胡，說我們點了兩盤肉，加上33片梅花豬肉(不小心透漏年紀)，再點大份海鮮一定吃不完！才改點這盤迷你版，澎湃海料一字排開，食材新鮮不在話下，但我懷疑有廣告不實嫌疑，這哪叫迷你版，根本其他家火鍋的豪華版了吧~

平常最討厭動手剝蝦，只有今天特別幫壽星剝蝦蝦~

漿品

蝦仁漿 258元

這道也是招牌，可以看到混著整隻蝦身的蝦仁漿好厲害。

分成一顆顆撥進鍋裡，完整蝦漿吃得到鮮美蝦肉，這種真材實料的漿品，口感就是不一樣。

私房秘滷

滷味三寶 428元

吃麻辣鍋必須要有的滷味三寶：大腸、牛肚、牛筋，一上桌就全都丟下去煮吧！

使用秘制滷汁深燉熬煮許久，煮到軟爛、熬到透嫩，煮到吸飽了湯汁，那銷魂口感讚不絕口。

水果盤

酒足飯飽最後來盤當令水果切盤，香瓜、木瓜、鳳梨、藍莓，是最完美的ENDING~

結語

如開篇所說，台灣火鍋店同質性高，最後都在食材、環境、服務等細節上講究，做出有記憶點的差異化，「22:02火鍋。樂活」開店近10年，以注重品質新鮮食材，與每一次美好消費體驗提升顧客「心佔率」，在競爭激烈的紅海中打出屬於自己的價值，也是令我念念不忘的火鍋店之一。

Jun 2023.09

更多台北暖心鍋物：

涮涮鍋-

【台北松山】但馬家涮涮鍋 (附菜單) 吃出涮涮鍋新高度 米其林餐盤推薦

【台北信義】涮乃葉-信義遠百店(附菜單) 選擇多樣 滿足全客層的聚餐首選

壽喜燒-

【台北中山】三燔本家(附菜單)大啖晶華酒店高檔壽喜燒 現烤波龍活跳跳

麻辣鍋-

【新北新莊】詹記麻辣火鍋-新莊總店 (附菜單) 吃麻辣鍋緬懷90年代 是一件很潮的事情

【台北中山】青花驕麻辣鍋-台北中山北店(附菜單) 少見青花椒麻辣鍋 王品新牌

【台北中正】嚮辣 和牛麻辣鍋-西門店(附菜單)王品集團新作 網美和牛麻辣鍋

羊肉爐-

【台北松山】莫宰羊(附菜單)台北羊肉爐、羊肉料理專家嘸來莫宰羊 來了就宰羊！冬季進補最佳選擇

【新北三重】山羊城全羊館羊肉爐(總店)(附菜單)冬令最佳食補 欲罷不能羊肉爐

酸菜白肉鍋-

【台北仁愛】都一處(附菜單)北方道地京菜老字號

石頭火鍋-

【台北萬華】雅香石頭火鍋-西門總店 爆炒台味石頭鍋！ 西門町老牌排隊火鍋

點擊追蹤Jun享樂誌FB粉絲團，探索你的享樂生活吧！
點擊追蹤Jun享樂誌IG粉絲團，探索你的享樂生活吧！
檢舉
share
chevron_left

【台北信義】ONERULE(附菜單)酒吧竟有高水準法
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

Jun

發表篇數：22篇

About Jun 台北人，念的是設計 最後選擇行銷企劃 對美食與美的事物 有無可救藥的迷戀 JUN享樂誌|HEDONIST JUN 企劃、文案、攝影、設計、編輯 每天為提升自己的 味蕾與文筆努力著 希望帶給你/妳關於 美食、旅遊、享樂的箇中妙趣

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
川邸鍋物專門 個人鴛鴦鍋 照片

川邸鍋物專門 個人鴛鴦鍋

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市士林區
食客三千火鍋專賣 照片

食客三千火鍋專賣

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
禹門 Fresh Chicken Hotpot 照片

禹門 Fresh Chicken Hotpot

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
旬嚐 精緻鍋物 照片

旬嚐 精緻鍋物

4.77 (3人評鑑)

區域：台北市中山區
頂紅風味小火鍋 照片

頂紅風味小火鍋

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市南港區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up