【台北松山】22:02火鍋。樂活(附菜單)有滋有味輕鍋物 壽星報到就送肉！

吃火鍋成精的台灣人，心中都有一把評量火鍋店的尺，畢竟提供食材自煮的火鍋店，就和自烤的燒肉店一樣，除了有些標榜自家熬製鍋底外，幾無所謂料理可言，家家大同小異門檻不高， 這時比拚的，就是細節了。

在台北想吃精緻火鍋，首選名氣超大的「橘色」、「但馬家」，今天Jun推薦一家也很不錯的 「22:02火鍋。樂活」 ，也許你對這分店數不多的低調品牌有些陌生，但這家可是許多台北內行老饕一致推薦，好吃精緻、環境舒適的輕盈火鍋，而且當月生日還享有 「壽星幾歲就送幾片肉」 的優惠，很可以試試。

目次 資訊

菜單

介紹

餐點 醬料 鍋底 樂活附餐 蔬菜盤 季節飲品 肉類 海味 漿品 私房秘滷 水果盤

結語

資訊

22:02火鍋。樂活-八德店

所在地點：博仁醫院附近

地址：臺北市松山區八德路四段17巷7號

營業時間：11:00–15:00, 17:00–22:00 (六)(日)11:00–22:00

電話：02-2748-2202

22:02火鍋。樂活 網站 粉絲團

菜單

介紹

秋日暖陽透出樹梢枝椏，點點灑落靜謐八德路巷弄內的 「22:02火鍋。樂活」 。

第一次接觸到這個品牌，是在CITYLINK南港店，當時就被這間明明在百貨室內，用餐空間、整體氛圍卻營造得鬱鬱蔥蔥的火鍋所吸引，因而有了這次來到八德總店的機會。

「22:02火鍋。樂活」 是一群熱愛美食與蔬活的經營團隊，在2013年成立的品牌，原本經營一個人350元的吃到飽火鍋，後來考量健康與食材的品質，轉而改為追求天然無毒的單點式精緻火鍋，店內所有食材、用料，都經老闆親自嚐試認可，相當講究。

取名 「22:02火鍋。樂活」 的原因簡單可愛，就是苦思品牌名稱的老闆老闆娘，猛一抬頭看到牆上時鐘指向 22:02 ，索性以此命名~好直率的由來，店家甚至申請了不少 「2202」 的電話號碼

整家店用餐空間雅緻，大面積落地窗採光通透，是最好的氣氛營造。

店內用餐空間很有溫度，溫潤木質調、竹編燈籠，都帶來美好溫馨的放鬆，很適合家庭聚餐。

若希望隱密一點的用餐空間，裡面也有可容納8人的圓桌式包廂。

新鮮食材用料在蔬果冷藏架上一目瞭然，繽紛顏色看起來很美味，看得見摸得著讓顧客吃得安心。

座席之間和桌面都很寬敞，用餐起來相當舒適，就算大盤菜盤也不怕擺不下~真擺不下還會出動摺疊桌。

桌上都備有去油解膩的綠茶。

餐點

「22:02火鍋。樂活」 消費方式，是每桌依人頭算鍋底費，再單點餐點，都附有樂活附餐、蔬菜盤、水果盤和季節飲品。

醬料

兩種醬料都是 「22:02火鍋。樂活」 的獨門配料，你可能好奇怎麼沒有一般火鍋常見沙茶醬，因為這兩種醬料，店家自詡比沙茶醬更好！

煎焙胡麻醬甘醇濃郁，芝香十足，搭配白肉有點像在吃酸菜白肉鍋。

蔬菜醬是 「22:02火鍋。樂活」 最招牌醬料！起因於老闆覺得有些賣向不好、端不上桌的有機蔬菜，丟了可惜，於是搗碎成泥與薑油拌勻，就成可口美味的蔬菜醬啦~不僅增添不少香氣，還起到惜物愛物，值得鼓勵。

鍋底

鍋底四選二：經典辣味鍋、養生白味鍋 鍋底費140元/人

「22:02火鍋。樂活」 最招牌的就是麻辣鍋了，辣油鍋底都是師傅親自炒出來，和外面濃厚重鹹麻辣鍋相比較為清雅，鍋底也不像一般麻辣鍋有鴨血豆腐，因為店裡好吃的蔬菜水果很多，希望顧客留點肚子好好品嚐~

樂活附餐

附餐主食是好吃的地瓜飯和關廟麵。

尤其關廟麵拌點胡麻醬，一秒變成麻醬麵。

蔬菜盤

說是小盤菜盤，哇這已經比正常火鍋店大盤還要大了吧！配料豐富又有好多可以熬湯的食材如蘿蔔、地瓜、洋蔥、山藥，最喜歡熬出一口香甜好湯了！

季節飲品

鳳梨百香果冰沙&葡萄柚冰沙

冰沙沒有到很甜，是我喜歡的清爽。

肉類

當月壽星「幾歲就送幾片肉」梅花豬肉

「22:02火鍋。樂活」 最招牌的慶生活動「壽星幾歲就送幾片肉」可不是說說~拿出身分證給店員確認後，一大盤肉盤豪不吝嗇大方上桌！

看到那麼多肉，壽星心裡五味雜陳~很想直接跟店員說，不用看年次，直接來盤「18歲的18片肉」就好，淚。

我是一個不喜歡吃乾巴巴梅花肉的人，但這盤梅花肉就算是贈送的，還是一樣新鮮多汁又好吃，搭配招牌蔬菜醬對味。

精選培根牛肉 298元

「22:02火鍋。樂活」 講究食材品質，就連最便宜的培根牛肉質都很不錯，而且份量不小。

牛肉稍微涮兩下就很好吃。

松阪豬肉 428元

幫不吃牛的壽星點了份松阪豬，看這如雪花般細緻紋理，好心動。

本來就以Q彈軟嫩口感著名的松阪豬肉，涮個兩下入口，好吃到叫出聲來。

海味

迷你海鮮拼盤 568元

本想點菜單上 「一定要點海鮮拼盤」 ，被店員攔胡，說我們點了兩盤肉，加上33片梅花豬肉(不小心透漏年紀)，再點大份海鮮一定吃不完！才改點這盤迷你版，澎湃海料一字排開，食材新鮮不在話下，但我懷疑有廣告不實嫌疑，這哪叫迷你版，根本其他家火鍋的豪華版了吧~

平常最討厭動手剝蝦，只有今天特別幫壽星剝蝦蝦~

漿品

蝦仁漿 258元

這道也是招牌，可以看到混著整隻蝦身的蝦仁漿好厲害。

分成一顆顆撥進鍋裡，完整蝦漿吃得到鮮美蝦肉，這種真材實料的漿品，口感就是不一樣。

私房秘滷

滷味三寶 428元

吃麻辣鍋必須要有的滷味三寶：大腸、牛肚、牛筋，一上桌就全都丟下去煮吧！

使用秘制滷汁深燉熬煮許久，煮到軟爛、熬到透嫩，煮到吸飽了湯汁，那銷魂口感讚不絕口。

水果盤

酒足飯飽最後來盤當令水果切盤，香瓜、木瓜、鳳梨、藍莓，是最完美的ENDING~

結語

如開篇所說，台灣火鍋店同質性高，最後都在食材、環境、服務等細節上講究，做出有記憶點的差異化， 「22:02火鍋。樂活」 開店近10年，以注重品質新鮮食材，與每一次美好消費體驗提升顧客「心佔率」，在競爭激烈的紅海中打出屬於自己的價值，也是令我念念不忘的火鍋店之一。

Jun 2023.09