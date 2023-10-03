台南美食-御川鍋物 新開幕!! 平價卻又不失質感的的個人精緻獨享鍋物

日期：2023-09-16

名稱：御川鍋物

電話：06-2020589

地址：台南市永康區復國一路516號

營業時間：

11:00-14:00丨17:00-23:00 (週一至五，週五晚上延1小時打烊)

11:00-23:00 (週六及日，週六延1小時打烊)

平均消費：238元起，共鍋費88元(可抵單點)

FB粉絲頁：御川鍋物



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小毛住家附近終於有質感火鍋餐廳來營業囉!!

新開幕的御川鍋物主打著平價式個人小火鍋

也讓我們很樂意給他一個嚐鮮看看的機會~

餐廳老闆是名還蠻年輕的社會新鮮人

內部風格上也有著他所想呈現的特色

小毛覺得復國一路少有這種乾淨且適合全家用餐的好地方

所以對於御川鍋物的出現讓我們一家人都感到相當的開心

自助區除了提供火鍋的各種醬料之外

白米飯也是讓客人們來自行添取使用

另外還有飲料機與開水可以無限暢飲

平價卻又不失質感的個人精緻鍋物

御川鍋物共有9款火鍋可以來選擇

若是共鍋的友人則加收88元共鍋費(可折抵食材單點)

他們家的食材多數選用口感度更佳的品質來源

比起大部份的佰元鍋物來說~ 有著更優質的內容呈現

四川麻辣鍋／濃醇香牛奶鍋

四川麻辣鍋有內附基本鍋底麻辣鴨血

濃醇香牛奶鍋則是以雞高湯做為基底

然後再附上2瓶高牧鮮奶供客人自行倒入

這2款也是店裡頗受客人青睞的人氣鍋物

蔬菜盤

以鮮蔬菌菇為主的蔬菜盤是多數人的喜愛

像玉米.芋頭.米血及魚板這種常見食材

相較於佰元火鍋也有著更好的口感呈現

附餐共有白飯／冬粉及科學麵3種選擇

其中白飯可以自行於自助吧來免費取用

精選雞肉／豬肉

除了御川經典海鮮鍋之外

所有鍋品皆可從精選豬／牛／羊／雞四種肉來擇一

顏色略淺的精選雞肉是以薄切片的方式來呈現

好處是可讓不愛吃雞肉的小朋友也能輕鬆品嚐

精選豬肉則是老闆嚴選找到的台灣梅花豬肉片

其油花及口感度的平衡真的很不錯!!

嚴選沙朗牛肉

高品質的沙朗牛肉有著相當好的均勻油花脂肪

無論是肉香氣味或者是入口的嫩度口感都很棒

海鮮拼盤

猶如海鮮大盛饗宴般的豪華內容

由生白蝦／干貝／油扇貝／蛤蠣／多利魚及整尾透抽來組成

鮮甜的海鮮味讓人一口咬下完全於嘴裡幸福散發開來

好餃子拼盤

這盤裡頭放滿了小毛最愛的手工餃大集合!!

由手工燕餃／手工蝦餃／手工魚餃／手工蛋餃

一次結合4種美味的好餃子拼盤

人氣麻辣鴨血

如果覺得麻辣鍋的鍋底不夠你吃的話

那麼就再補上一份鮮滷香麻辣鴨血吧~

Q彈多汁的好滋味確實相當好吃!!

只要是有消費火鍋套餐的客人

餐後就可從店家準備的4款冰棒來擇一享用

除了雪糕之外還有充滿懷舊風格的水果冰棒

青年創業實屬不易

小毛一直以來也很肯定年輕朋友的這份熱枕與上進

優質肉片及食材內容的確讓他的用餐品質提升不少

全新的質感火鍋店開業

也讓鄰近居民有了更棒的用餐選擇

帶點網美風格的好環境也讓你吃起飯更加來的舒適享受

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