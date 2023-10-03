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台南美食-御川鍋物 新開幕!! 平價卻又不失質感的的個人精緻獨享鍋物

2023-10-03 16:34:02 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：101
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跟著小毛一起趴趴GO

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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 永康區

造訪商家：御川鍋物
phone06-2020-589
place台南市永康區復國一路516號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2023-09-16

名稱：御川鍋物

電話：06-2020589

地址：台南市永康區復國一路516號

營業時間：

11:00-14:00丨17:00-23:00 (週一至五，週五晚上延1小時打烊)

11:00-23:00 (週六及日，週六延1小時打烊)

平均消費：238元起，共鍋費88元(可抵單點)

FB粉絲頁：御川鍋物


檢視較大的地圖

小毛住家附近終於有質感火鍋餐廳來營業囉!!

新開幕的御川鍋物主打著平價式個人小火鍋

也讓我們很樂意給他一個嚐鮮看看的機會~

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餐廳老闆是名還蠻年輕的社會新鮮人

內部風格上也有著他所想呈現的特色

小毛覺得復國一路少有這種乾淨且適合全家用餐的好地方

所以對於御川鍋物的出現讓我們一家人都感到相當的開心

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自助區除了提供火鍋的各種醬料之外

白米飯也是讓客人們來自行添取使用

另外還有飲料機與開水可以無限暢飲

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平價卻又不失質感的個人精緻鍋物

御川鍋物共有9款火鍋可以來選擇

若是共鍋的友人則加收88元共鍋費(可折抵食材單點)

他們家的食材多數選用口感度更佳的品質來源

比起大部份的佰元鍋物來說~ 有著更優質的內容呈現

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四川麻辣鍋／濃醇香牛奶鍋

四川麻辣鍋有內附基本鍋底麻辣鴨血

濃醇香牛奶鍋則是以雞高湯做為基底

然後再附上2瓶高牧鮮奶供客人自行倒入

這2款也是店裡頗受客人青睞的人氣鍋物

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蔬菜盤

以鮮蔬菌菇為主的蔬菜盤是多數人的喜愛

像玉米.芋頭.米血及魚板這種常見食材

相較於佰元火鍋也有著更好的口感呈現

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附餐共有白飯／冬粉及科學麵3種選擇

其中白飯可以自行於自助吧來免費取用

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精選雞肉／豬肉

除了御川經典海鮮鍋之外

所有鍋品皆可從精選豬／牛／羊／雞四種肉來擇一

顏色略淺的精選雞肉是以薄切片的方式來呈現

好處是可讓不愛吃雞肉的小朋友也能輕鬆品嚐

精選豬肉則是老闆嚴選找到的台灣梅花豬肉片

其油花及口感度的平衡真的很不錯!!

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嚴選沙朗牛肉

高品質的沙朗牛肉有著相當好的均勻油花脂肪

無論是肉香氣味或者是入口的嫩度口感都很棒

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海鮮拼盤

猶如海鮮大盛饗宴般的豪華內容

由生白蝦／干貝／油扇貝／蛤蠣／多利魚及整尾透抽來組成

鮮甜的海鮮味讓人一口咬下完全於嘴裡幸福散發開來

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好餃子拼盤

這盤裡頭放滿了小毛最愛的手工餃大集合!!

由手工燕餃／手工蝦餃／手工魚餃／手工蛋餃

一次結合4種美味的好餃子拼盤

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人氣麻辣鴨血

如果覺得麻辣鍋的鍋底不夠你吃的話

那麼就再補上一份鮮滷香麻辣鴨血吧~

Q彈多汁的好滋味確實相當好吃!!

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只要是有消費火鍋套餐的客人

餐後就可從店家準備的4款冰棒來擇一享用

除了雪糕之外還有充滿懷舊風格的水果冰棒

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青年創業實屬不易

小毛一直以來也很肯定年輕朋友的這份熱枕與上進

優質肉片及食材內容的確讓他的用餐品質提升不少

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全新的質感火鍋店開業

也讓鄰近居民有了更棒的用餐選擇

帶點網美風格的好環境也讓你吃起飯更加來的舒適享受

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支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★ 

您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!

文章標籤

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