《森手串》重新開張！夜市攤位化身唯美日式風！ @傻蛋夫妻生活札記

苗栗市美食『森手串』是原本在英才擺攤的攤位，現在回歸店面重新開張啦！除了最招牌的牛筋牛滷飯、柴燒牛雜湯之外，現在還多了麻辣乾麵、牛雜湯麵等麵食！而且現在中午就開始營業，想吃終於不用苦等夜市開啦！文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

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🔺可能蠻多人不知道，英才夜市知名的『森手串』回到店面經營啦！為什麼說“回到店面”呢~因為最早森手串本來就是從這邊起家，所以這邊其實原本就是森手串的根喔！

🔺而店面也做了大幅度的裝潢，比早期顯得更加日式，更有質感了呢~

🔺但內用座位並不多，只有三個內用座位區與板前座位~如果要內用的話可能需要趁早到場！除了內用與外帶以外，只要在前一天私訊店家粉專預定，苗栗市地區滿200元就可以外送！滿千還送保溫袋！

🔺這邊餐具與調料是自助式的~

🔺調料部分就放的比較隱密一點，在板前座位的最旁邊，其中這辣醬有吃辣的一定要給他加兩匙~這根本就是靈魂的泉源！而且喜歡的話，這辣醬還有瓶裝可以購買喔！

🔺店家完整菜單【2023/09】在這次搬遷回店面經營以後，取消了過去店面有的日本料理、串燒等品項，直接把大家敲碗的夜市品項帶回店內販售，而且比之前在夜市多了麵食以及炸物的品項，種類看起來豐富了些~

🔺而酒水部分真的是出乎意料的豐富！想要小酌一杯的話，這邊選擇還蠻多喔！【喝酒不開車，開車不喝酒】

🔺不喝酒的話我超推薦這個！尤其是蘋果口味的，我們喝了好幾罐呢XD

🔺店家品項目前還不算多，把每個有興趣的都給它點起來XD

🔺炸薯條 $30，想來點輕食炸物的話，他們家也有準備炸薯條這個品項，不論大朋友小朋友都很喜歡！

🔺炸蝦天婦羅3尾 $90，而在炸物裡面，炸蝦大概是我最沒有抵抗力的品項啦！而這炸蝦的麵衣厚度也蠻剛好，一口吃下酥酥脆脆，表現不錯！

🔺搪揚雞塊 $90，搪揚雞塊不僅肉大塊，口感也很Juice~如果想讓餐點更加豐富的話，加點一份這個也挺不賴！

🔺炸豬排 $90，豬排的部分炸的十分爽脆，一口咬下的時候，外皮還會發出“喀茲”的酥脆聲音！搭配飯食一起吃也超match~~

🔺川燙時蔬(大) $50，青菜也是他們家的基本配套小菜~而這的蔬菜也會隨著季節不同而更換，如果有特定品項不吃的話，點餐前可以先詢問看看！

🔺麻辣乾麵+蛋 $55+15，這個也是搬到店面以後全新推出的品項！不得不說，這是除了牛筋牛滷飯以外，我最愛的一個品項！麵上面，除了加了香醇的牛肉燥以外，還會加上生辣椒切片與一大匙的辣醬，光想想就讓人唾腺分泌啊！

🔺但如果不是屬於能吃辣的人，這道建議不要挑戰~絕對吃的一把鼻涕一把眼淚！不過如果是像我一樣超愛吃辣的人，這道絕對必點！不僅辣的有夠過癮，而且整體也十分香，絕對不是只有辣味直走，有吃辣的話這道非常推！

🔺牛雜湯麵+蛋 $80+15，除了牛雜湯以外，轉到店面以後還新增了牛雜湯麵！這也是使用牛大骨，以柴火精心慢燉熬煮六小時而製成，不僅湯頭口感美味醇厚，而且最重要的配料也非常豐盛！內用的話，牛雜湯或牛雜湯麵還都可以免費續湯喔！

🔺如果口味跟我一樣比較重一點的，建議加一下他們家的七味唐心子或是辣椒醬，微微的辣更刺激味蕾與食慾呢！

🔺牛筋牛滷飯+蛋 $70+15，而這個牛筋牛滷飯更是招牌中的招牌！如果不愛吃牛筋，他們也有單純的牛滷飯可以選~最後在飯上還會加上一匙柴魚醬汁，增添風味層次！而這蛋基本都是設定全熟的，如果想要半熟蛋的話要記得先跟老闆說喔！

🔺不論內用或外帶，只要有吃辣就一定強力推薦加一匙他們家的靈魂辣椒，直接讓這碗飯提升一個層次，那小滋味zer~一下就上來了！一湯匙舀下去~香噴噴的牛滷、ㄆㄤ貢貢的辣椒配上附有嚼勁的牛筋！整個有夠涮嘴的啊~~

整體來說，『森手串』的餐點表現依然相當不錯，而且份量也很實惠！除了本來就很深得我心的香噴噴牛筋牛滷飯以外，這次新推出的麻辣乾麵也超級讓我喜歡的！只要有吃辣的，推薦一定要給它點起來！

【店家資訊】

📍營業地點：苗栗市中正路1021號

⏰營業時間： 11:00-13:30 17:00-20:00 (每週五上午、週四全日公休)

☎聯絡電話：037-356969、0909-141995

🔍店家IG：森手串 (@senshouchuan)

🔍店家粉專：森手串

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**本文感謝“森手串”邀約！內文為真實感受分享！**

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