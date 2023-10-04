「高雄連鎖咖啡廳」MINI.D COFFEE復興館，有著獨立空間畫廊的咖啡廳，好美｜輕食早點好吃｜莊園拿鐵推薦｜

少年之前曾介紹過MINI.D COFFEE的至聖館，這一篇食記則是要來介紹MINI.D COFFEE的另一間分館「復興館」

MINI.D COFFEE 復興館 高雄市前鎮區三多三路81號 07-3300710

營業時間：0730-2200

對於MINI.D復興館的第一印象與曾拜訪過的至聖館最大的不同就是，復興館是三層樓的空間，一樓是咖啡廳的櫃檯，二樓則是整個咖啡館的內用空間，三樓則是獨立成一個像是畫廊的空間，不管是要內用還是要外帶的客人就是到一樓的櫃檯點餐並自助取餐，由於這裡並沒有所謂的帶位制，想要內用的客人可以從一樓櫃檯旁的階梯上到二樓先去找內用座位，再到一樓點餐即可

有著像是獨立的畫廊空間是自己覺得MINI.D COFFEE「復興館」的最大特色，也是自己近期喜歡這一間MINI.D COFFEE品牌的原因之一，其實少年自己也不太懂所謂的美術或是藝術，看畫也是懵懵懂懂的去感受，但是自己覺得店家本可把這樣大的空間拿來營業做更多的內用空間，但卻選擇留給藝術一個獨立的展覽空間，來到這裡你不僅可以喝杯咖啡放鬆一下，別忘了上到三樓來看看這麼舒服的藝術空間

MINI.D COFFEE復興館主要的內用空間是在二樓，整個空間可以說是相當的寬闊，內用座位不少，內用空間第一印象就是相當的舒服，而且不少的內用座位區都附有插座，對於有時會帶著筆電去咖啡廳寫文章的我來說是印象加分的一點

就跟之前拜訪過的至聖館一樣，復興館除了義式咖啡、單品咖啡之外，還賣有一些輕食、沙拉和甜點，內用的客人在一樓櫃檯點完餐後，服務人員會給一個提醒鈴，餐點準備好了之後會用提醒鈴的震動來提醒客人來到一樓取餐

第一次拜訪時點了一杯熱的莊園拿鐵和草莓大福，說真的自己覺得當時吃的草莓大福還好，雖然它的麻糬皮很Q，填入麻糬內的紅豆餡也很紮實，但是紅豆餡的口感和味道吃起來感覺還好而已

當天喝的飲品是莊園拿鐵，喝起來咖啡的香氣和味道都是相當的濃郁，好喝！

之後有一次點它的「春露羅勒雞巧巴達」95元，第一次吃就很get到自己，覺得好好吃！它的巧巴達麵包吃起來是比較硬、比較有嚼勁的口感，自己很喜歡這樣口感的麵包，而巧巴達內放入大片的番茄片、雞肉片、起司和義式青醬，吃起來是相對的清爽，但同時味道味道也夠的好吃輕食早點，有推！

食記心得

東西好吃同時餐點也不貴的MINI.D COFFEE，可以說是近期來自己相當喜歡的連鎖咖啡店品牌，自己最欣賞這一個品牌的一點就是它若有若無的把藝術或是美學藉由喝咖啡帶入日常的生活空間當中，給了我們一種與眾不同的新感受，更多的是心靈有了休憩或是成長的空間，挺棒的呢！

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