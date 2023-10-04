台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

圖( 奶油厚片優格碗組 $200：健康又美味，豐富的水果和穀物搭配優格，每一口都是驚喜。 )

🍽 美食介紹 66公路重機咖啡提供多樣的餐點選擇，包括輕食、熱食、甜點、咖啡飲品以及外國啤酒。

圖(椒鹽松阪豬 $280：油脂鮮甜，肉質柔嫩，口感清香。)

圖(炸物拼盤是一道常見的開胃菜或分享菜)

圖(麻辣水煮牛肉 這道菜是一個真正的辛辣和麻辣體驗，牛肉片鮮嫩多汁，湯底中的辣椒和花椒讓人感到火辣辣的。

每一口都充滿了豐富的香料風味，真的是一個美味的挑戰！

66公路重機咖啡嚐到了一道驚喜的美食 - 咖哩飯！

這家咖啡店以其擁有壯觀摩托車主題裝飾而聞名，但他們的食物也絕對值得一試。

這碗咖哩飯令我驚艷。首先，它的香氣就令人垂涎欲滴，彷彿一股濃郁的香料香氣就在這碗飯中散發出來。

咖哩的風味非常濃烈，但不至於太辣，而且非常香濃。

蔬菜和肉块（通常是牛肉或雞肉）都經過緩慢烹煮，讓它們變得非常嫩滑。最重要的是，飯的口感非常完美，每一口都帶著咖哩風味，絕對讓人回味無窮。

半筋半肉牛肉麵套餐（不辣）贈飲品 $329：濃郁的牛肉湯汁和嫩滑的牛肉，麵條Q彈可口，每一口都充滿著愛意。 乳酪無花果雞肉脆片 $299：無花果和蜜糖的香氣，搭配乳酪，每一口都令人心動。 招牌雞翅 $180：味道鮮美，外皮酥脆，內部多汁。