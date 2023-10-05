「網飛電影分享」冷血動物，講述資深刑警單獨對抗官商貪腐的懸疑偵探片｜警匪槍戰｜爾虞我詐的犯罪劇情｜20

這一部於10月初上映在網飛平台的西洋電影「冷血動物」，講述一名內心藏著秘密的資深刑警在調查一名年輕女房仲被殘忍殺害的刑案當中，在抽絲剝繭、追查真相的過程當中，竟發現這一個城鎮不為人知的暗黑秘密，也讓他陷入了重重的危機之中

坦白說這一部電影冷血動物是今年來自己看過覺得最好看的犯罪懸疑偵探片，自己覺得最好看的就是主角群們鮮明的人物個性，像是扮演刑警的「班西尼奧迪托羅」在電影裡一出場你就可以感受到他那強大的氣場，尤其是它在劇中老練又深沉的眼神，完完全全就像是一個老刑警在辦案的感覺，而飾演受害者先生的則是酷帥的美國男星「賈斯丁提姆布萊克」，但他在這一部電影裡演的卻是一個渣男，而這一部電影裡另外一個亮點、也是整齣戲大家都在勾心鬥角的過程當中，唯一一個溫暖的角色，那就是飾演刑警太太的「艾麗西亞席維史東」，她的角色有趣之處就是她不是一個柔弱只會操持家務的主婦，在劇中她就像是個女柯南一樣，以第三人的角度來為先生來分析她對證物還是案情的看法，同時默默地支持著自己的先生來面對警察高張的壓力，是少數警匪片會從「警眷」這一個角色來鋪陳主角的個性人設

「威爾」，電影裡的男房仲 — 電影裡心機最深沉的男人，但同時也是內心世界最不自由的人

男房仲威爾，一開始在看的時候因為它是被害人的未婚夫，所以覺得他是個悲傷、無害的角色，但是隨著刑警湯姆深入整個案件背後的真相當中，就會開始發現男房仲威爾這一個角色不如表面看的那樣，首先我覺得他是一個「媽寶」，電影裡有一些重要的場合，像是他要出席重要的演講，或是去模擬兇案現場，他要講什麼話或是穿什麽服裝都被自己強勢的老媽給控制著，而這樣的人格也多多少少投射到他本身，像是一開始被害的女房仲桑茉沒有出席他的演講會議，回到家中他就對她開始冷暴力

而自己覺得他最可怕的地方是看到電影後半段，刑警威爾追查出這一個斯卡博羅市隱藏著不可告人的「官商勾結」秘密（這一邊小弟就不爆雷），會發現男房仲和他的媽媽利用非法的方法取得地方上的一些法拍屋，然後再將它高價賣出，而生前幫他賣房子的被害人桑茉，竟然都沒有拿到賣房子的佣金

看到這裡，我心裡想著：簡直把女方當作成工具人！！真的是一個高富帥的渣男。但是看到這裡，你以爲威爾這一個角色僅於如此而已嗎？喔～～不！！ 後來他在酒吧裡以悲傷的被害人未婚夫買醉，吸引到酒吧內單身女子的注意，進而跟他搭訕，他再借機遊說單身女子來幫他工作，繼續騙這一些單純的女生來幫他賣命！！

男房仲在這一部電影裡真的是心機最深沉的男人，他的「奸」是奸在心裡，奸到他把你賣掉你都不知道的可怕角色

「湯姆」，電影裡兇殺組的資深刑警。剛正不痾的正派角色，正義到可以六親不認

這一個角色真的是電影裡氣場最強的人，影星班西尼奧迪托羅把這一個懷有內心傷痛的資深刑警，那一種工作態度嚴謹，不被威逼利誘的剛強個性演繹到入木三分，電影裡我首先注意到的是這一個角色對於工作的嚴謹態度，像是凶殺現場有採證人員竟把採證的手套隨意亂丟，或是已經有經驗的刑警竟然疏忽被歹徒奪槍，他當下臉色一沉、讓人不寒而慄的嚴厲態度，那一種可以壓迫全場的氣場，把這一個老刑警老練的姿態詮釋到你會覺得他真的是一個警察在辦案

而且到了電影後半段他發現了這一個城鎮不為人知的秘密之後，他曾經一度猶豫要不要繼續辦下去，因為他發現涉案的這一些人可能是他認識的熟人，而這一些人當中也曾嘗試用權勢或是利誘來說服湯姆放手，但是這一個剛直的角色最後還是決定要繼續幹下去，而引爆了最後的血戰

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看電影前我曾想過這一部電影為何叫「冷血動物」？看完後自己的感受就是，身為人在面臨到某些場合都有可能變成所謂的「冷血動物」，像是資深刑警湯姆他決定為了心中的信念，面對犯罪者即使是他的朋友或是同事，他也要追緝到底的個性，或是男房仲威爾為了自己的利益，即使親如自己的未婚妻，一但發現她已經沒有利用價值，就把她拋之在後的冷血態度，也許就是這一部電影想要傳達的意味吧？！

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