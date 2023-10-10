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[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄第一間以爵士音樂為主體的酒吧，調酒非常有水準！

2023-10-10 20:49:51 三重菜菜子 人氣：98
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：382篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館
phone07-2814-078
place高雄市新興區中正四路71號2F　
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

 

 

Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館

高雄市新興區中正四路712

週三、四、日　14:00–00:00（週一、二公休）

週五、六　14:00–01:00 

07-281-4078

 

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

 

小酌日期：2023/8/16(三)

Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館高雄的第一間爵士音樂吧，

位於捷運美麗島站附近，馬沙里斯酒館位於二樓，

相關演出資訊可以上店家的臉書查看，可惜前往的當日是沒有演出的，

當日無演出，店內低消一杯飲品，調酒還蠻平價的，需酌收一成服務費，

Marsalis Bar當日有演出，則是要另付入場費欣賞。

 

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

 

Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館的店內氛圍是懷舊帶異國感，

真的就像電影中一些爵士音樂酒吧中會出現的場景，

正因為是爵士音樂酒吧，店內有蠻多爵士音樂相關的元素，

連店內撥放的爵士音樂都是黑膠唱盤撥放～氣氛非常好，我很喜歡！

 

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

 

馬沙里斯爵士酒館爵士樂及威士忌的組合為精神，

店內一隅還有一區威士忌酒牆，看起來很適合大家一起品酒，

是一間主題性非常強的音樂酒吧。

 

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

 

上面是馬沙里斯爵士酒館的菜單跟酒單，

餐點的選擇不多，主要提供一些輕食拼盤，比薩及義大利麵，

酒單的部分分成三個區塊，當日三個區塊各點一杯！

但要注意的是，為不影響表演品質，

若表演演出時，店家僅提供酒單上有打*的雞尾酒喔！

#未滿十八歲請勿飲酒

#喝酒不開(騎)車，開(騎)車不喝酒

 

蒜香奶油炒菇　$150

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

 

因為是先吃飽才過來，當日僅點了一份奶油蒜香炒菇，

炒菇的部分總類蠻多的，有鴻喜菇、雪白菇、香菇等，菇菇大集合，

菇菇的滑脆口感帶著奶油蒜香的香氣，

灑上些許胡椒增添風味，味道相當不錯，很下酒。

 

茶酒通寧　$380

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

 

調酒的部分當日由酒單的左邊喝到右邊，

每一個區塊各點一杯，第一杯是輕爽微醺的茶酒通寧

自己對茶酒蠻感興趣的，但老實說要喝到調得好的茶酒需要點運氣，

茶酒通寧其實就是gin tonictwist 個人給90分以上，

以琴酒為基底加入通寧水，所以帶有氣泡清爽口感，

茶的部分用的是烏龍茶，還有加入菊花及桂花，

茶跟琴酒完美融合，非常和諧，沒有誰搶誰的風采，

超愛入喉後尾韻的那個茶感，當第一杯很可以！

 

Sidecar　側車 $330

 

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

 

第二杯來到中間這區酸甜微酒感，

點的是我愛的經典調酒之一：Sidecar側車

店家使用的是聖雷米白蘭地，少不了橙酒及檸檬，

這杯Sidecar香氣溫潤迷人，入喉後不會感到過於強烈，

酸甜的滋味帶酒感，非常享受第二杯逐漸帶來的微醺感。

 

Old fashioned老派風格 $380

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

[高雄新興區]Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館|高雄

 

畢竟是爵士音樂酒吧，還是想來點威士忌的調酒，

第三杯點了正面對決區的Old fashioned老派風格

金賓波本威士忌、方糖、苦精，一如前面兩杯的水準，非常好喝，

其實蠻意外Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館的調酒這麼好喝，

而且當天點的三杯價格都不到四百元，超讚欸！

 

非常感謝當日的調酒師沒有過度的打擾，

但都還是有注意到我的任何需求，

像是時時補水、確認調酒的是否合口味等等，

最後因為點的炒菇吃完了，還詢問是否要來點堅果～服務很好！

 

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我是三重菜菜子， 很開心能在窩客島和各位美食愛好者一起分享交流～ 這是我的部落格－菜菜子的美食手札
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