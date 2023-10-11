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高雄美食-德州小騎士(新光左營門市) 人生第一口脆皮炸雞!? 超懷念的好滋味

2023-10-11 10:55:41 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：99
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發表篇數：1044篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：德州小騎士(新光左營門市)
phone07-3504-279
place高雄市左營區高鐵路123號-2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2023-09-26

名稱：德州小騎士(新光左營門市)

電話：07-3504279

地址：高雄市左營區高鐵路123號美食街B2

營業時間：11:00-22:00

平均消費：109元起 / 套餐

FB粉絲頁：德州小騎士炸雞


檢視較大的地圖

小毛人生第一口嚐到的脆皮炸雞就是德州小騎士炸雞

某天突然聽聞它宣布退出炸雞市場時讓我還蠻難過的

沒想到今日能在高雄左營新光三越B2美食街再次遇見

德州小騎士(新光左營門市) 正式宣佈回歸市場囉!?

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全新德州小騎士不再是小毛刻板印象中的純黃色系

融入了綠色新元素也讓人有種脫胎換骨的全新氣象

熟悉的脆皮炸雞.漢堡及薯條

還有那大口咬下所散發而出的熟悉老滋味~

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熟悉的好滋味 不一樣的感動

德州小騎市目前精選8款套餐讓你選擇

除了熟悉的金黃炸雞騎士堡系列以外

還有香辣小炸雞及小小騎士餐不同款式的套餐

如果這樣還吃不過癮!!

那麼就自個兒來到點心類再找找看吧~

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1號(2塊金黃炸雞餐)+6號(辣雞騎士堡餐)

小毛今天共點了2款最經典的招牌主餐，分別是

1號(2塊金黃炸雞餐)金黃雞腿+金黃腿排+波浪薯條+汽水

6號(辣雞騎士堡餐)辣雞騎士堡+波浪薯條+汽水

這2個套餐一直都是小毛很喜歡很喜歡的老味道~

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波浪薯條

造型特殊的波浪薯條剛起鍋有著說不上來的脆勁口感

比起一般細長型薯條更加來的厚實與薯香味

酥酥脆脆趁熱吃絕對是好吃秘訣的不二法門

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可樂／激浪

飲料除了熟悉的可樂／七喜之外

激浪能量飲及橘子汽水來這裡也喝的到!?

還有女孩最愛英式紅茶與無糖綠茶能選擇

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金黃雞腿／金黃腿排

金黃炸雞系列一直是德州小騎士最引以為傲的招牌之作

酥脆的金黃炸雞皮有別於市場咔拉炸雞的獨特口感

然而在炸雞皮下更有著鮮嫩飽滿又多汁的優質雞肉

咬下口散發出一股自然且有著香料醃製過的淡瀠肉香味

沒錯!! 就是記憶裡的那個味道~

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辣雞騎士堡

炸雞一直是德州小騎士的拿手強項

當然~ 漢堡內所夾入的香辣雞腿排絕對也是水準以上!!

墨西哥紅醬搭配上嚴選生菜及蕃茄片

麵包鬆軟中又帶有紮實的麵粉麥香味

不用多久的時間~ 他已進入小毛的胃袋來進行保溫了XD

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德州小騎士(新光左營門市)賣的不只是一份美味炸雞

相信也是多數人自小以來就曾擁有的共同懷念好滋味

看見他再一次的東山再起也讓小毛心裡有種溫暖的熟悉感

我喜歡他們家的金黃炸雞~ 你也喜歡嗎?

-

台南新天地(新光台南門市)預計10/16開幕!?

未來台南朋友也有機會來同步享用囉~

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支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★ 

您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!

文章標籤

跟著小毛一起趴趴GO 德州小騎士 德州小騎士新光左營門市 高雄美食 高雄餐廳 高雄炸雞 高雄漢堡 高雄左營新光三越美食 高雄左營新光三越餐廳
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