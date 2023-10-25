台中牛室炙燒牛排BEEFHOUSE堪稱是被披薩耽誤的牛排店！雖然是牛排館但自助吧品項多元，有各種熟食、快炒、炸物、現烤手工披薩還有沙拉吧，根本比得上台中吃到飽餐廳的規格！而且自助吧的菜色都是新鮮現做，愛麗絲品嘗的同時廚房不間斷替換菜色，餐點空了就立刻炒一盤熱騰騰的佳餚補足，補菜的速度堪稱是一絕！價格也很親民，平日商業午餐299元起就可以享有自助吧囉！到底有多澎湃趕緊跟著愛麗絲看下去吧～







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｜牛室炙燒牛排BEEFHOUSE交通資訊

台中牛室炙燒牛排BEEFHOUSE共有兩間店，一間在大里一間則是在南屯區大墩路上。

本次愛麗絲前往的就是牛室炙燒牛排BEEFHOUSE台中大墩店唷～

完整分店資訊(點我)



開車前往▶ 走文心路一段轉大業路，遇到大墩路後右轉第一個街口就能看到牛室炙燒牛排。

店面很大一間十分醒目，不用擔心會錯過～

大眾運輸前往▶ 搭乘大眾運輸強烈推薦搭台中捷運，由於牛室炙燒牛排緊鄰捷運站

搭乘綠線道水安宮站下車後，往大墩路方向步行約1分鐘，右轉就能看到牛室在右手邊囉！真的很近呢～

｜牛室炙燒牛排BEEFHOUSE用餐環境



牛室炙燒牛排BEEFHOUSE店面十分廣闊，每桌之間的間隔距離取的很棒，就算跟朋友暢談也不用擔心與其他客人相互打擾。天花板特地挑高，讓整個室內明亮感倍增，用餐起來沒有壓迫感～





座位至多可以同時坐6-8位的客人，很適合團體聚餐、慶生聚餐、家庭聚會。

而且小孩最愛看到琳瑯滿目的自助吧了，家長也不用擔心小孩挑食的問題，想吃甚麼自己選！





位於入口左手邊一整排乾淨明亮的桌檯是自助吧的區域，依照順序從冷菜沙拉吧一直到冰淇淋

餐檯十分乾淨整齊，感受得出服務員十分勤奮的打掃跟補菜，對於自助吧來說很加分。

｜牛室炙燒牛排BEEFHOUSE菜單

完整菜單(點我)

｜牛室炙燒牛排BEEFHOUSE自助吧

牛室炙燒牛排的自助吧堪稱是台中牛排店數一數二的豐富！其中最知名的就屬這個現烤披薩了吧。

甚至還有人戲稱牛室炙燒牛排是被牛排耽誤的披薩店呢ＸＤ可見其披薩有多麼高人氣～

披薩由廚師現場手工桿製烘烤而成，所以每一片都很新鮮又有彈性！

起司給得不手軟，每口都能體驗牽絲的好滋味～

披薩除了經典的夏威夷披薩、墨西哥辣肉醬之外

這款珍珠奶茶披薩更是讓我大為震驚！第一次吃到有加珍珠的披薩～口感QQ的很有趣呢。

豐富的沙拉吧、小菜、冷盤類還有台式涼麵呢！可惜當天真的吃得太飽啦～

愛麗絲從小吃牛排館最愛自助吧的沙拉了，總是會呈上一盤通心粉搭配千島醬

酸甜濃郁的好滋味，作為牛排餐前開胃菜剛剛好。

一旁還有許多美式炸物、炸雞塊、薯條、炸餃

小小顆的圓球是地瓜球，甜甜的可以當作小點心。

現做熱炒也是自助吧一大賣點！當天光一個晚上就看到服務人員換了三輪以上的菜色

幾乎是一看到見底就迅速補菜，這速度非常專業～也讓用餐的客人感受到滿滿誠意。

而且每次上菜幾乎不太重複，像愛麗絲就剛好碰到最愛的青菜炒牛肉跟炒蛤蜊！甚至還有炒蝦

炒泡麵也是我續盤的菜色之一，鍋氣十足真的超推薦！

雖然只是附贈的自助吧食材毫不馬虎，吃得到海鮮、牛肉...店家的用心很值得肯定。

（入味的排骨超下飯啦～）

牛室的自助吧絲毫沒有偷工減料，每一道都是滿滿的肉塊（還不小呢）

價格實惠用料也很大方，讓人吃得很過癮！

這麼多下飯菜色肯定需要來點白飯搭配啦～飯桶的各位不用擔心！牛室都準備好啦ＸＤ

吃得不夠滿足還有超搭的咖哩跟牛肉壽喜燒喔！

牛排館不可少的烤土司這邊也幫你準備好啦～

飯後甜點的選擇也很多，有冰淇淋、烤吐司、還有銀耳甜湯呢！

｜牛室炙燒牛排BEEFHOUSE餐點介紹

介紹這麼多自助吧，可別忘了牛室炙燒牛排可是主打「排餐」呀！

▼ 春牛雙喜套餐 $1599

內含：牛小排乙份、菲力牛排乙份、海鮮套餐（三選一）、百元飲品任選兩杯

兩人用餐的話很推薦點購套餐，套餐除了會多一份嚴選海鮮之外能挑選兩杯飲品





牛室炙燒牛排的另一大特色就是牛排除了放置鐵板上還另外有提供一塊熱石，讓客人邊享用可以邊用熱石加熱到喜愛的程度！將切好的牛肉放上熱石，滋滋作響讓人胃口大開，更是陣陣香氣撲鼻！就某種層面來說很有DIY的感覺很有趣呢！

牛室的菲力牛排厚度十足，肉汁滿滿鎖在其中；只是由於比較厚的關係牛排中間可能會比較生，若不敢吃太生的朋友建議點7分熟，或是使用熱石煎過在吃。





吃牛小排我喜歡將肉煎到外皮有點恰恰，搭配附贈的沾醬一起吃也蠻新穎的。







▼ 冰結檸檬沙瓦 $100





飲料除了自助吧喝到飽的可樂、汽水、茶飲跟咖啡之外牛室炙燒牛排還有供應調酒。

酒精濃度不高，搭配氣泡酸酸甜甜的反而更像是特調果汁，搭餐一起品嘗解膩又帶點微醺～



▼ 熊熊奶茶 $100







另一杯熊熊奶茶店員說是招牌！當然必須點一杯嚐嚐。

一端上桌真的是超殺底片的啦～

只見一隻可愛的熊熊正在泡著奶茶澡，熊熊其實就是紅茶冰塊喔！

隨著品嘗熊熊慢慢融化後奶茶也會越加濃郁，搭配下方軟Q的黑糖珍珠剛剛好～

｜總結

本次來到收藏口袋名單許久的牛室炙燒牛排BEEFHOUSE，著實被良好用餐環境、平價卻有水準的餐點所驚艷。最讓我喜愛的便是那濃郁起司所覆蓋的現烤披薩！口味很多元，而且通通新鮮現烤出爐，自助吧補菜的速度也很迅速，服務堪稱水準之上呢～是一間值得推薦的台中南屯餐廳！更是台中少見優秀的牛排自助吧吃到飽～

今後吃台中牛排又有新的選擇啦！牛室炙燒牛排BEEFHOUSE除了台中兩間分店之外，在其他地區也有多家分店唷！全台分店資訊（點我）

《牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 台中大墩店》

地址：台中市南屯區大墩路689號

連絡電話：04-23202230

營業時間：周一至周五 11:00-15:00、17:00-22:00

周六&周日 11:00-22:00



牛室炙燒牛排BEEFHOUSE官方FACEBOOK



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