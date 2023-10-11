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【2019日本關東。東京畢業旅行】走進宮崎駿奇幻的動畫世界．井之頭恩賜公園 & 三鷹之森吉卜力美術館

2023-10-11 16:08:59 安妮貓玩食遊 人氣：103
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窩客好文

安妮貓玩食遊

發表篇數：152篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

190622-004

帶著孩子來到東京之前

除了迪士尼是計畫之內的

再來就是三鷹之森吉卜力美術館了

我是直接在kkday上購票

會有專人帶領前往

在這之前

需要到吉祥寺站南口集合

190622-005

因為我很害怕遲到

是寧願早到也不喜歡讓大家等我的人

所以抵達的時候

還有時間來一杯星巴克

在吉祥寺駅的二樓就有

還可以欣賞車站裡的人來人往

190622-006

時間到

帶領員很準時的集合了大家

發現有一半以上是日本人

所以帶領員講的是日文

190622-007

拿到一張注意事項以及地圖

我們會從吉祥寺駅走到三鷹之森吉卜力美術館

如果都不停留的話

大約15分鐘可以走到

但參加這種團

一定會走走停停講解一下風光特色的

所以跟這種團的朋友需要預留半天時間哦！

如果趕時間的朋友就直接上官網購票、自行前往

會比較節省時間

190622-008

這天的天氣其實不太好

偶爾會下個雨

天空也陰陰的

但是這一段路很多商店

很有特色

190622-009

這裡的汙水蓋也很有特色

可惜怕跟不上走得很快

焦距沒瞄好拍糊了

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經過的某商家

還沒營業

外牆上畫的貓咪有夠可愛

這隻貓好像也很有名？

190622-011

經過星巴克

兩隻黃金在交朋友

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要去三鷹之森吉卜力美術館會經過井之頭恩賜公園

這公園好大~

帶領員正在解說

這位同學非常認真

(阿你是聽得懂？)

(頭髮怎麼這麼飛揚~)

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1917年開園的井之頭恩賜公園

已經有超過100年的歷史了

是日本最早的郊外公園

園內的湖還可以划天鵝船

在春天可以邊划船邊賞櫻

另外還有動物園區、植物園區、兒童遊樂區等等

190622-014

沿途都有標示

自己來的朋友也不用怕走錯

頂多就是當作在逛公園(≧∀≦)

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公園內竟然有一座神社

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井之頭弁財天 辨財天尊

是求財的神社

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所以除了京都的御金神社之外

這裡也有洗錢的地方耶！

想發財的朋友們排隊洗錢中

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阿我當然也要洗一下啊！

現在這個5円還在我的皮包裡

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洗完錢回頭

被這兩兄弟可愛死

安安靜靜的坐在旁邊賞景

真是可愛~

190622-021

這裡也有繪馬可以填寫祈願

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190622-023

御守及御朱印

那時候只買了櫻鈴

很特別的御守

190622-024

走到三鷹之森吉卜力美術館雨漸漸變大了

幸好有雨棚可以遮擋

我們剛好在雨正大的時候站在裡面躲雨

帶領員也在開始發放門票讓我們入場

大家都領到門票後

帶領員的工作也完成了

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雖然還沒入園

但是外觀已經讓人非常有童趣的感覺

走在裡面不知道會是怎樣的奇幻之旅

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未滿4歲免費入場

我們省了一張翔哥的門票費

我跟哥哥的票價是一樣的

kkday沒有中學生可以選擇╮(′～‵〞)╭

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室內從B1開始逛起

一直到二樓都是不可拍照的

雖然如此

但蠻值得來一趟的

B1是動畫短片的部分

以及互動的常設展覽區

一樓是模擬工作室的場景

以及企劃展覽室

會更換不同的展覽主題

二樓是真的可以進去的龍貓巴士區

只限國小以下的小朋友

還有圖書閱覽區

以及錢包失守的紀念品店

190622-032

乖乖排隊等進去龍貓巴士的小孩

不怕生的自己去排隊

旁邊有座椅可以讓家長們等待

有人數限制

所以會分批進入

哥哥則自己去閱覽室逛逛了

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屋頂的庭園區就可以拍照了

190622-029

天空之城的ロボット兵是最熱門的景點

等比例大小

站在旁邊根本小鳥依人

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一定要來拍一張的啊！

臭哥哥就不拍

以後不要說你沒來過

190622-035

旁邊還有天空之城拉普達的中樞石碑

上面神秘的拉普達文字

跟動畫裡的一模一樣

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園區唯一的餐廳“草帽cafe

人多到根本進不去

好想吃裡面的餐點噢~~~~

進不去只好有機會再來啦！╮(′～‵〞)╭

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不想走回去的朋友

或不想從吉祥寺站走來的朋友

其實有接駁車可以搭唷！

看到這個車站標誌

就可以循環搭乘了

車票是大人210円、小孩110円

今年有沒有漲價就不太清楚囉！

190622-034

搭乘的公車雖然不是龍貓公車

但是也非常可愛

你們覺得呢？

 

 

 

 

 

 

 

 

꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°

2019.6.19 Day 1

松山機場羽田機場東橫INN 八重洲口→墨田水族館晴空塔

2019.6.20 Day 2

東京迪士尼樂園東京迪士尼樂園大飯店

2019.6.21 Day 3

東橫INN 鶯谷站前→淺草寺阿美橫丁+秋葉原

2019.6.22 Day 4

井之頭恩賜公園 & 三鷹之森吉卜力美術館

❁.｡.:*:.｡.✽.｡.:*:.｡.❁.｡.:*:.｡.✽.｡.:*:.｡.❁

 

 

 

井之頭恩賜公園

官網：https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/seibuk/inokashira/index.html

 

 

三鷹之森吉卜力美術館

官網https://www.ghibli-museum.jp/

(官網超可愛的)

 


檢視較大的地圖

 

文章標籤

三鷹の森ジブリ美術館 吉祥寺駅 宮崎駿 龍貓 東京景點 東京景點親子 東京親子自由行 東京親子景點 東京親子行程 東京親子遊行程 東京自助 東京自助旅行 東京自由行 東京自由行行程 東京自由行blog
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