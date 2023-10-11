帶著孩子來到東京之前

除了迪士尼是計畫之內的

再來就是三鷹之森吉卜力美術館了

我是直接在kkday上購票

會有專人帶領前往

在這之前

需要到吉祥寺站南口集合

因為我很害怕遲到

是寧願早到也不喜歡讓大家等我的人

所以抵達的時候

還有時間來一杯星巴克

在吉祥寺駅的二樓就有

還可以欣賞車站裡的人來人往

時間到

帶領員很準時的集合了大家

發現有一半以上是日本人

所以帶領員講的是日文

拿到一張注意事項以及地圖

我們會從吉祥寺駅走到三鷹之森吉卜力美術館

如果都不停留的話

大約15分鐘可以走到

但參加這種團

一定會走走停停講解一下風光特色的

所以跟這種團的朋友需要預留半天時間哦！

如果趕時間的朋友就直接上官網購票、自行前往

會比較節省時間

這天的天氣其實不太好

偶爾會下個雨

天空也陰陰的

但是這一段路很多商店

很有特色

這裡的汙水蓋也很有特色

可惜怕跟不上走得很快

焦距沒瞄好拍糊了

經過的某商家

還沒營業

外牆上畫的貓咪有夠可愛

這隻貓好像也很有名？

經過星巴克

兩隻黃金在交朋友

要去三鷹之森吉卜力美術館會經過井之頭恩賜公園

這公園好大~

帶領員正在解說

這位同學非常認真

(阿你是聽得懂？)

(頭髮怎麼這麼飛揚~)

1917年開園的井之頭恩賜公園

已經有超過100年的歷史了

是日本最早的郊外公園

園內的湖還可以划天鵝船

在春天可以邊划船邊賞櫻

另外還有動物園區、植物園區、兒童遊樂區等等

沿途都有標示

自己來的朋友也不用怕走錯

頂多就是當作在逛公園(≧∀≦)

公園內竟然有一座神社

井之頭弁財天 辨財天尊

是求財的神社

所以除了京都的御金神社之外

這裡也有洗錢的地方耶！

想發財的朋友們排隊洗錢中

阿我當然也要洗一下啊！

現在這個5円還在我的皮包裡

洗完錢回頭

被這兩兄弟可愛死

安安靜靜的坐在旁邊賞景

真是可愛~

這裡也有繪馬可以填寫祈願

御守及御朱印

那時候只買了櫻鈴

很特別的御守

走到三鷹之森吉卜力美術館雨漸漸變大了

幸好有雨棚可以遮擋

我們剛好在雨正大的時候站在裡面躲雨

帶領員也在開始發放門票讓我們入場

大家都領到門票後

帶領員的工作也完成了

雖然還沒入園

但是外觀已經讓人非常有童趣的感覺

走在裡面不知道會是怎樣的奇幻之旅

未滿4歲免費入場

我們省了一張翔哥的門票費

我跟哥哥的票價是一樣的

kkday沒有中學生可以選擇╮(′～‵〞)╭

室內從B1開始逛起

一直到二樓都是不可拍照的

雖然如此

但蠻值得來一趟的

B1是動畫短片的部分

以及互動的常設展覽區

一樓是模擬工作室的場景

以及企劃展覽室

會更換不同的展覽主題

二樓是真的可以進去的龍貓巴士區

只限國小以下的小朋友

還有圖書閱覽區

以及錢包失守的紀念品店

乖乖排隊等進去龍貓巴士的小孩

不怕生的自己去排隊

旁邊有座椅可以讓家長們等待

有人數限制

所以會分批進入

哥哥則自己去閱覽室逛逛了

屋頂的庭園區就可以拍照了

天空之城的ロボット兵是最熱門的景點

等比例大小

站在旁邊根本小鳥依人

一定要來拍一張的啊！

臭哥哥就不拍

以後不要說你沒來過

旁邊還有天空之城拉普達的中樞石碑

上面神秘的拉普達文字

跟動畫裡的一模一樣

園區唯一的餐廳“草帽cafe”

人多到根本進不去

好想吃裡面的餐點噢~~~~

進不去只好有機會再來啦！╮(′～‵〞)╭

不想走回去的朋友

或不想從吉祥寺站走來的朋友

其實有接駁車可以搭唷！

看到這個車站標誌

就可以循環搭乘了

車票是大人210円、小孩110円

今年有沒有漲價就不太清楚囉！

搭乘的公車雖然不是龍貓公車

但是也非常可愛

你們覺得呢？

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2019.6.19 Day 1

松山機場→羽田機場→東橫INN 八重洲口→墨田水族館→晴空塔

2019.6.20 Day 2

東京迪士尼樂園→東京迪士尼樂園大飯店

2019.6.21 Day 3

東橫INN 鶯谷站前→淺草寺→阿美橫丁+秋葉原→

2019.6.22 Day 4

井之頭恩賜公園 & 三鷹之森吉卜力美術館→

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井之頭恩賜公園

官網：https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/seibuk/inokashira/index.html

三鷹之森吉卜力美術館

官網：https://www.ghibli-museum.jp/

(官網超可愛的)



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