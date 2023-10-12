探索新莊美食，這天特地帶我的兔子唯唯去看醫生，意外的發現了這間在新莊幸福路上的好吃炒手！如果你也是紅油抄手的愛好者，絕對不能錯過這個這間新莊美食。
軒心舖幸福抄手以抄手為主打，而且他們家的抄手真的非常特別。他們的招牌還包括蝦仁抄手和紅燒牛肉麵。
軒心舖的蝦仁抄手使用的蝦仁來自嘉義布袋養殖場，而且有完整的產銷履歷。這意味著他們的蝦仁是絕對無毒的，而且絕不含任何化學劑。這樣的用心，讓我在品嚐的時候感到非常安心。
更重要的是，軒心舖對於食品的品質和衛生把關非常嚴格。他們的宗旨就是希望能夠讓饕客吃到跟在家裡一樣放心的食物。這點讓我感受到他們對於食材和顧客的關懷，讓我們可以吃得更安心。
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軒心舖幸福炒手
📍地址｜新北市新莊區幸福路76號
📍電話｜02 2277 6911
胖貓咪今天吃什麼？
蝦仁炒手（紅油）
軒心舖的抄手都是現包手工製作的，結合了店家的獨特秘製醬料。這種配搭簡直就是味蕾的極致享受，讓我每一口都無法自拔。
紅油抄手是一道悠久歷史的中國川菜。傳統的紅油抄手是一種小吃，通常由豬肉和餃子皮製成，其特點在於配以香辣的紅油醬。這道菜的名稱中的“抄手”意指把餃子皮捏成包裹狀，類似抄手的形狀。
酸辣拌麵
口水雞
小菜
軒心舖幸福炒手菜單
軒心舖幸福炒手
如果你也是麵食愛好者，一定要來嘗試一下軒心舖幸福抄手。他們的獨特口味和對食材品質的堅持，絕對會讓你流連忘返。別錯過這個幸福的麵食體驗！
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