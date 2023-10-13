在樹林火車站前站，有一家很有特色的早午餐店，名叫「一汁三菜屋Brunch」，這裡不僅提供精緻豐富的點餐，還有獨特的一汁三菜屋日吃法，為樹林居民帶來了一場美味的盛宴。

一汁三菜屋Brunch

📍地址｜新北市樹林區四德街25號

📍電話｜02 2684 1419

📍營業時間｜週二～週五 07:00~19:30

週六08:30~14:00/16:00~19:30

週日08:30–14:00

週一公休

胖貓咪今天吃什麼？

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一汁三菜屋Brunch精緻又豐富絕對會吃飽

也許你跟我一樣非常好奇，「一汁三菜」是什麼意思？為什麼叫做一汁三菜？

一汁三菜，也稱為一湯三菜，是一種精緻的日式餐飲方式，主要在呈現多種不同口味的小菜，搭配一碗美味的湯品。這種餐飲方式強調食材的新鮮和多樣化性，讓人可以品嚐各種不同風味的菜餚，同時也能享用到豐盛的營養美食。

跟老闆小聊以後才知道，原來這裡也有提供日式定食餐，為了增加店裡餐點的多元性，新增了許多早午餐的品項，這才讓我們有機會能夠品嘗到這麼美味的早午餐點！接下來跟大家分享，胖貓咪今天都吃了些什麼。

元氣牛堡（芝士雙牛吐司＋玉米嫩彈＋香酥薯餅）

首先，讓我們來介紹一下他們的套餐「元氣牛堡」。內容有芝士雙牛吐司、玉米嫩蛋以及香酥薯餅組成。芝士雙牛吐司酥脆多汁，搭配融化的芝士，讓每一口大口又滿足。雖然我平常比較喜歡吃荷包蛋，不過他們的玉米嫩蛋搭配蛋白的蓬鬆配料，為這道菜增添了獨特的風味。

平常吃早餐的時候我總是會單點一份薯餅，我非常喜歡這個套餐的組合！直接附上薯餅讓我感到很滿足。這道菜的色彩繽紛，令人難以抗拒。

鐵板牛五花炒泡麵

如果你喜歡炒泡麵，那麼「一汁三菜屋Brunch」的鐵板牛五花炒泡麵絕對不能錯過。這道菜的牛肉炒得入味，麵條煮得剛剛好，非常美味。不過這道餐點真正的驚喜是精美的荷包蛋，切開時都看到蛋黃流下來，這個畫面總是很療癒。這道菜的美味會讓你忍不住多吃幾口。

薯餅蛋仔粉漿

薯餅蛋仔粉漿是獨特的早午餐選擇，不同於一般早餐店的普通蛋餅。它的餅皮口感Q彈，裡面包裹的是薯餅的香脆，而蛋仔粉漿的綿密質感好吃到瞠目結舌。這樣不同滋味的早餐，真的讓我愛不釋手！

健康吃蔬菜

花生朵朵可頌

份量非常大的甜點除了花生醬之外，還有融化的棉花糖，讓每一口都充滿了甜蜜的滋味。

這是一個非常奢侈的甜點，即使是一個人也很難吃完。如果你是個愛甜點的人，不要錯過他們的「花生朵朵可頌」。

外面除了花生醬，中間還有融化的棉花糖，為這道甜點再加上無論是下午茶還是甜點心，這道花生朵朵可頌都是絕佳的選擇。

「一汁三菜屋Brunch」樹林區一家不可錯過的早午餐店。無論是元氣牛堡、鐵板牛五花炒泡麵、薯餅蛋仔粉還是漿花生朵朵可頌，這裡的每道餐點都美味無比。而且，CP值非常高，讓你不用花大錢就能享受到高品質的美食。

如果你是樹林人一定要來品嚐看看！如果你沒來過樹林，正愁不知道要吃什麼的時候，絕對不要錯過一汁三菜，這將成為您的味蕾之旅中的一個亮點。無論是和家人、朋友還是獨自一人，都能在這裡找到令人滿意的美食。

一汁三菜屋Brunch菜單

樹林人專區

胖貓咪美食家

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每天的工作就是白日夢冒險王，喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。