日期：2023-10-06
名稱：鄉村柴火雞
電話：06-2211855
地址：台南市中西區民生路二段79號
營業時間：
11:00-14:00丨17:00-22:00 (平日)
11:00-15:00丨17:00-22:00 (假日)
(週二公休)
平均消費：850元起 (小鍋)
FB粉絲頁：鄉村柴火雞
如果今天談到川菜~
大家直覺就是麻辣火鍋或是宮保雞丁這種耳熟能詳的菜餚
就連小毛也很少聽聞四川柴火雞這道在地相當知名的料理
鄉村柴火雞 一家源自於正宗四川柴火雞料理 正式開始來營運~
闆娘為了習得柴火雞這道經典名菜
特地前往四川與老師傅來拜師學藝長達半年之久
手把手的將料理精髓完全引領回台
並在郭綜合醫院對面成立首家餐館
享用柴火雞的鍋器具相當特別
闆娘為此還特地從大陸採買來運回台南
可說幾乎是100%原汁原味的完美複製
最道地的正宗四川味
鄉村柴火雞四大人氣料理分別是
柴火雞丨柴火醉鵝丨柴火排骨丨柴火養生豬肚雞
每種主食都可分成小鍋(半份)及大鍋(全份)2種規格
除此之外還有提供許多經典主食與小菜都是人氣必點菜色!!
另外這裡也可以嚐鮮到當地特色涼茶王老吉~ 整個就很川味
麻辣豬耳朵／涼拌小黃瓜
無論是豬耳朵或是小黃瓜
這2道小菜都能聞到濃濃的辣油花椒香
整個很適合餐前開胃菜來好好享用一番
就在小毛享用小菜的過程中
闆娘拿著玉米餅及鮮奶餅粘貼於鍋子的側邊上
蓋上鍋蓋再啟動計時器待8分鐘後即可來享用~
手工綜合餃／花枝漿／花枝草蝦漿
等待柴火雞的過程中~ 相關的食材也陸續來上桌
手工綜合餃
全手工製作的 魚冊／魚餃／燕餃／蛋餃
無腥味的鮮甜美味很值得點一盤來嚐試看看!!
花枝漿／花枝草蝦漿
漿體本身滑彈美味之外~
內餡用料更是看的見的真材實料
紅薯粉(正宗川粉)／蓮藕
只要有去過大陸四川的朋友相信對紅薯粉都不會感到陌生
滑Q彈牙的好滋味搭配上麻辣湯頭特別香甜好吃!!
蓮藕片則是某些老饕級顧客很喜歡來點的一道蔬菜
香脆粘滑的特殊口感~ 不曉得你是否也同樣很喜歡?
娃娃菜／綠色蔬菜拼盤
還想要更多的綠色蔬菜嗎?
娃娃菜這麼大一份只賣100元也實在太便宜了吧!?
另外小毛更推薦你可以參考這一份綠色蔬菜拼盤
由4種蔬菜所拼成的蔬菜大拼盤才150元!?
不來上一份實在是太對不起自己了~
嗶嗶嗶!!嗶嗶嗶!!
漫長的8分鐘時間終於到囉~~
老闆娘打開鍋蓋的瞬間
整個氣香味頓時瀰漫於空氣也太迷人了
香噴噴的柴火雞正式來登場!!
超大支鍋鏟正是要讓你將玉米餅及鮮奶餅給拆卸下來的神器!!
2種不同口味的微甜鍋餅各自夾帶著淡淡的玉米及鮮奶香味
柴火雞根據辣度的選擇不同來分別放入不同種類的辣椒及花椒香料
其中最靈魂的關鍵就是老闆遠赴四川來學藝而成的自製豆瓣麻辣醬
(豆瓣麻辣醬內含蠶豆食材，有蠶豆症過敏者要特別注意!!)
柴火雞燉煮及辣炒至整個入味十分
厚實重口味的湯汁輕鬆即讓丟入火鍋的各種食材沾染上迷人香氣
最正宗的食材~ 最道地的川味~
每一口都是會讓你我留下深刻印象的驚豔好滋味!!
鄉村柴火雞給了小毛生平第一次柴火雞的難忘體驗
他同時擁有麻辣火鍋的辣麻
也隱藏干鍋特有的鮮香氣味
在湯汁即將見底的柴火雞反而引領出另種厚實的好味道
此時加入業者熬煮多時的雞高湯彷彿再次點燃靈魂之火
闆娘說他所使用的香料有許多皆來自中國特有的原物料
無所畏懼高昂運費就是想呈現與四川100%的同等滋味
這份堅持的確很值得你來給它嚐試一番!!
由於店家桌數有限~ 建議事先電話預訂才比較不會撲空喔~
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