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台南美食-鄉村柴火雞 正宗!! 源自四川道地柴火雞丨自製豆瓣麻辣醬~超夠味!?

2023-10-13 22:19:50 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：112
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1044篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：鄉村柴火雞
place台南市中西區民生路二段79號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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封面1

日期：2023-10-06

名稱：鄉村柴火雞

電話：06-2211855

地址：台南市中西區民生路二段79號

營業時間：

11:00-14:00丨17:00-22:00 (平日)

11:00-15:00丨17:00-22:00 (假日)

(週二公休)

平均消費：850元起 (小鍋)

FB粉絲頁：鄉村柴火雞


檢視較大的地圖

如果今天談到川菜~

大家直覺就是麻辣火鍋或是宮保雞丁這種耳熟能詳的菜餚

就連小毛也很少聽聞四川柴火雞這道在地相當知名的料理

鄉村柴火雞 一家源自於正宗四川柴火雞料理 正式開始來營運~

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闆娘為了習得柴火雞這道經典名菜

特地前往四川與老師傅來拜師學藝長達半年之久

手把手的將料理精髓完全引領回台

並在郭綜合醫院對面成立首家餐館

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享用柴火雞的鍋器具相當特別

闆娘為此還特地從大陸採買來運回台南

可說幾乎是100%原汁原味的完美複製

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最道地的正宗四川味

鄉村柴火雞四大人氣料理分別是

柴火雞丨柴火醉鵝丨柴火排骨丨柴火養生豬肚雞

每種主食都可分成小鍋(半份)及大鍋(全份)2種規格

除此之外還有提供許多經典主食與小菜都是人氣必點菜色!!

另外這裡也可以嚐鮮到當地特色涼茶王老吉~ 整個就很川味

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麻辣豬耳朵／涼拌小黃瓜

無論是豬耳朵或是小黃瓜

這2道小菜都能聞到濃濃的辣油花椒香

整個很適合餐前開胃菜來好好享用一番

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就在小毛享用小菜的過程中

闆娘拿著玉米餅鮮奶餅粘貼於鍋子的側邊上

蓋上鍋蓋再啟動計時器待8分鐘後即可來享用~

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手工綜合餃／花枝漿／花枝草蝦漿

等待柴火雞的過程中~ 相關的食材也陸續來上桌

手工綜合餃

全手工製作的 魚冊／魚餃／燕餃／蛋餃

無腥味的鮮甜美味很值得點一盤來嚐試看看!!

花枝漿／花枝草蝦漿

漿體本身滑彈美味之外~

內餡用料更是看的見的真材實料

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紅薯粉(正宗川粉)／蓮藕

只要有去過大陸四川的朋友相信對紅薯粉都不會感到陌生

滑Q彈牙的好滋味搭配上麻辣湯頭特別香甜好吃!!

蓮藕片則是某些老饕級顧客很喜歡來點的一道蔬菜

香脆粘滑的特殊口感~ 不曉得你是否也同樣很喜歡?

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娃娃菜／綠色蔬菜拼盤

還想要更多的綠色蔬菜嗎?

娃娃菜這麼大一份只賣100元也實在太便宜了吧!?

另外小毛更推薦你可以參考這一份綠色蔬菜拼盤

由4種蔬菜所拼成的蔬菜大拼盤才150元!?

不來上一份實在是太對不起自己了~

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嗶嗶嗶!!嗶嗶嗶!!

漫長的8分鐘時間終於到囉~~

老闆娘打開鍋蓋的瞬間

整個氣香味頓時瀰漫於空氣也太迷人了

香噴噴的柴火雞正式來登場!!

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超大支鍋鏟正是要讓你將玉米餅及鮮奶餅給拆卸下來的神器!!

2種不同口味的微甜鍋餅各自夾帶著淡淡的玉米及鮮奶香味

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柴火雞根據辣度的選擇不同來分別放入不同種類的辣椒及花椒香料

其中最靈魂的關鍵就是老闆遠赴四川來學藝而成的自製豆瓣麻辣醬

(豆瓣麻辣醬內含蠶豆食材，有蠶豆症過敏者要特別注意!!)

柴火雞燉煮及辣炒至整個入味十分

厚實重口味的湯汁輕鬆即讓丟入火鍋的各種食材沾染上迷人香氣

最正宗的食材~ 最道地的川味~

每一口都是會讓你我留下深刻印象的驚豔好滋味!!

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鄉村柴火雞給了小毛生平第一次柴火雞的難忘體驗

他同時擁有麻辣火鍋的辣麻

也隱藏干鍋特有的鮮香氣味

在湯汁即將見底的柴火雞反而引領出另種厚實的好味道

此時加入業者熬煮多時的雞高湯彷彿再次點燃靈魂之火

闆娘說他所使用的香料有許多皆來自中國特有的原物料

無所畏懼高昂運費就是想呈現與四川100%的同等滋味

這份堅持的確很值得你來給它嚐試一番!!

由於店家桌數有限~ 建議事先電話預訂才比較不會撲空喔~

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支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★ 

您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!

 

文章標籤

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