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新莊燒烤99泰式燒烤火鍋吃到飽，四個你非嚐不可的理由！歡迎輔大同學來聚餐～

2023-10-17 16:10:10 胖貓咪的奇幻旅程 人氣：102
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窩客好文

胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：148篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：99泰式燒烤火鍋吃到飽 新莊店
place新北市新莊區民安西239號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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是什麼樣的美食讓我在疫情三級警戒期間，最想念的餐廳？新北市一宣佈解封，餐廳可以內用，隔天馬上抓著萊肯衝到新莊「99泰式燒烤火鍋吃到飽」！跟大家分享新莊燒烤99泰式燒烤火鍋吃到飽，四個你非嚐不可的理由！

泰式燒烤VS韓國烤肉？
泰式火鍋「Mu kratha」在泰語中的是「豬肉鍋」的意思（mu：「豬」或「豬肉」，kratha：「鍋」），類似於韓國燒烤和中國火鍋的結合。與韓國燒烤的差別在於泰式火鍋大多以傳統的方式，使用木炭起火烹煮，而韓式燒烤則大多使用燒烤架。泰式火鍋的餐飲概念在泰國以及馬來西亞、印度尼西亞和新加坡等東南亞地區十分盛行。

維基百科

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99泰式燒烤火鍋吃到飽 分店資訊

新莊店
📍地址｜新北市新莊區民安西路239號
📍電話｜0222062595
📍營業時間｜
週二～週六 17:00~22:00
週日 12:00–15:00 / 17:00–22:00
週一公休

迴龍店
📍地址｜新北市新莊區中正路810號（樂生療養院旁邊）
📍電話｜0229019199
📍營業時間｜
週一～週五 17:00～20:30
週六、週日 12:00~20:30
週二公休

胖貓咪今天吃什麼？

內容目錄

燒烤火鍋吃到飽！費用以人頭計算，一人$310

關於吃到飽的價格，一人$299真的很吸引人！在這個物價飛漲的時代，吃到飽沒有$500以上是不可能的。99泰式燒烤火鍋以人頭計算，$299加一成服務費，只要$310，絕對是學生族、小資族吃到飽的首選。這個價格就能夠享受到無限供應的美味燒烤和火鍋，真的物超所值。自己吃、家庭聚餐或朋友聚餐，都超級適合。

品項單純不複雜，肉類牛豬雞想吃什麼都可以續

99泰式燒烤火鍋的餐單設計簡單明了，可以說是幾乎沒有菜單。

肉品有：牛五花、豬五花、里肌肉、雞腿排。

無論愛吃牛的你，還是豬肉和雞肉的愛好者，都能吃得很滿足！您只需選擇您喜歡的的肉類，然後可以自己在炭火上烹調。

我跟萊肯是無牛不歡，每次我們都會一直瘋狂的點一大堆的牛肉。其實也不用擔心吃不完，店員一次只會上一盤，沒了再補，確保不會浪費食物。

豬五花、里肌肉跟雞肉也都很好吃，尤其是雞肉非常嫩，切片不會太厚。有燒烤經驗的你，可能跟我一樣很討厭烤雞肉，有時候都要等很久，也不確定熟了沒？我覺得99泰式燒烤不僅肉質好，而且切片的厚度也很剛好，不會造成以上的困擾。雞肉鮮嫩多汁非常好吃！

火鍋高湯清新鮮甜，菜類、菇類加蛤蜊就很滿足

燒烤部分固然美味，但不要忘記他們的火鍋！這裡的湯底清鮮甜，是一種純粹的泰式風味，能夠為您帶來無限的滿足感。

除了各種肉類，他們還提供了多種新鮮的時蔬、香菇、金針菇、蛤蜊、冬粉、鳥蛋，可以讓您的火鍋更加豐盛。品嚐燒烤的同時也能享受到火鍋的美味和營養。

這種火烤兩吃的烤盤真的太特別了，又很方便，很想買一個自己回家弄。不過在家裡就沒有99泰式燒烤的味道了！為什麼呢？待會會跟各位揭曉原因。

泰式醬料是靈魂！少這一味就不是“99泰式燒烤”了

99泰式燒烤的泰式醬料是靈魂！如果你曾吃過泰國菜，一定會知道，醬料就是其中的靈魂。然而99泰式燒烤也不例外，他們提供的美味泰式醬料，分成小辣、中辣、大辣，可再自行另外加入一些香菜等佐料。

怕辣的朋友放心，小辣其實一點也不辣，比較偏酸甜口味。搭配燒肉一起吃真的是人間天堂，在疫情以前我幾乎每個月都要吃一次，99泰式燒烤已經昇華成為我的精神糧食了。對就是這麼浮誇，要多浮誇有多浮誇。

當然如果你想挑戰看看的話，也可以嘗試他的大辣。很特別的是，大辣顏色是黃色的，小辣則是紅色。他的大辣是真的辣，挑戰的時候記得泰式奶茶要先備好。

泰式醬料為燒烤和火鍋料增添了層次豐富的風味，絕對不能少！！

99泰式燒烤飲料白飯無限續加

簡易的裝潢卻充滿著說不完的故事與人情味

特別分享～交通路線，樹林人怎麼去？輔大也很近！

802公車往新埔捷運站的方向，公車站牌在肯德基門口，搭到“光明里站”，下車步行1分鐘即可抵達「99泰式燒烤火鍋吃到飽 新莊店」。

輔大同學一樣可以搭公車802坐到“光明里站”喔！

99泰式燒烤火鍋吃到飽給人帶來的體驗，簡直是美食天堂。無論是價格、食材選擇、湯底的美味還是泰式醬料的風味，都讓我愛不釋手。如果你也熱愛吃泰式料理Ｍ剛好也很喜歡吃少考，很推薦可以來試試看這家。

別忘了！！帶著朋友一起來，好吃的美食就是要跟朋友一起分享。記得要訂位，否則很容易沒位子喔～99泰式燒烤火鍋吃到飽的美味之旅，絕對讓你滿意！

99泰式燒烤火鍋吃到飽 分店資訊

新莊店
📍地址｜新北市新莊區民安西路239號
📍電話｜0222062595
📍營業時間｜
週二～週六 17:00~22:00
週日 12:00–15:00 / 17:00–22:00
週一公休

迴龍店
📍地址｜新北市新莊區中正路810號（樂生療養院旁邊）
📍電話｜0229019199
📍營業時間｜
週一～週五 17:00～20:30
週六、週日 12:00~20:30
週二公休

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胖貓咪美食家

用最樸實的角度分享好看又好吃的美食給你。

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