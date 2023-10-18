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高雄美食-梨花A5和牛放題 新開幕!! 正宗日本A5和牛／帝王蟹 全和牛吃到飽!?

2023-10-18 10:38:20 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：104
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1045篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：梨花 A5和牛放題
place高雄市左營區安吉街468號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2023-10-09

名稱：梨花A5和牛放題

電話：07-5506811

地址：高雄市左營區安吉街468號

營業時間：11:00-24:00 (最後入場：22:30)

平均消費：

近江之宴：1299(週一至四午餐)丨1399(週一至四晚餐及週五午餐)丨1499(假日全天及週五晚餐)

松板之宴：1499(週一至四午餐)丨1599(週一至四晚餐及週五午餐)丨1699(假日全天及週五晚餐)

神戶之宴：1699(週一至四午餐)丨1799(週一至四晚餐及週五午餐)丨1899(假日全天及週五晚餐)

幼童(90-130cm)：50% off

小童：(90cm以下)：100元

(以上需加10%清潔費)

線上訂位：點我進入訂位系統

FB粉絲頁：梨花 A5和牛放題 RINKA Nabemono


檢視較大的地圖

新開幕!! 梨花A5和牛放題

無論何種價位皆能吃到最頂級美味的日本A5和牛肉!?

業者可說將重點皆放在來自各國的精選和牛頂級肉品上

餐廳內部同時有打造出網美拍照打卡區

對於年輕朋友來說也是相當重要的環節

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醬料區除了準備多款自製秘醬供客人取用外

竟然還有海尼根啤酒來供應客人無限暢飲!?

櫃檯下方是展示活龍蝦的大型水族養殖缸

每隻看上去都是活跳跳~ 特別鮮甜美味XD

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汽水飲品／冰淇淋自助區

玻璃瓶裝汽水／海尼根罐裝啤酒等...都是無限來供應享用

另外還有咖啡.果汁機及唐寧茶多款選擇

莫凡彼與哈根達司冰淇淋更是大小朋友都喜歡的重點甜品

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正宗日本A5和牛吃到飽饗宴!?

梨花A5和牛放題無論你是選用何種價位

近江之宴：1299(週一至四午餐)丨1399(週一至四晚餐及週五午餐)丨1499(假日全天及週五晚餐)

松板之宴：1499(週一至四午餐)丨1599(週一至四晚餐及週五午餐)丨1699(假日全天及週五晚餐)

神戶之宴：1699(週一至四午餐)丨1799(週一至四晚餐及週五午餐)丨1899(假日全天及週五晚餐)

皆可品嚐到貨真價實的日本A5和牛肉!!

除了和牛肉之外~

他在一般加點的肉品.海鮮.時蔬及火鍋必點區所準備的食材

其高品質的來源也是讓小毛感到相當超值且有誠意的地方~

店家的嚴選打卡活動同樣都是下重本來出手

22cm斑節蝦不囉唆直接送起來!?

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是沙漠網美還是南洋渡假風格!?

無論什麼風格都應該拍幾張照來留下足跡:)

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壹O參蝦皇／新疆孜然

梨花A5和牛嚴選6款湯底來供你選擇

水坎昆布／壹O參蝦皇／東北酸白菜／秘制麻辣／新疆孜然／養顏牛蒡

小毛選了由103旬新加坡奶奶獨門研發出的壹O參蝦皇

以高溫油煉再投入大量海蝦來精燉出完美的橘紅蝦底湯

另一鍋則是選擇由數十種漢藥材所熬煮出的新疆孜然

特別的香氣與頂級肉片交織出最完美的入口好滋味~

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時蔬菜盤裡皆以最新鮮健康的鮮蔬為主

不會因為是吃到飽餐廳就感覺品質不佳

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海鮮拼盤

由於小毛這次品嚐的是神戶之宴

綜合海鮮由北海道帝王蟹／鑽石蝦／紐西蘭淡菜／北海道帆立貝

紅條石斑／軟絲／台灣文蛤(超大顆!!)所來組成的基本海鮮拼盤

鮮甜的北海道帝王蟹有著極致鮮嫩的美味入口感

另外知名的紐西蘭淡菜／北海道帆立貝也是不惜成本的食材選用

所有的海鮮食材內容都有著相當高層次的等級口感...超級讚!!

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極上澳洲和牛／日本A5和牛特選

這2款是選用近江之宴顧客所來享用的肉品內容

極上澳洲和牛的口感相對日本和牛來的具嚼勁

日本A5和牛特選則展現頂級日本A5和牛的鮮嫩香甜口感

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日本A5和牛霜降／特上日本國產和牛

雖然都是日本和牛~ 但隨著產地部位不同也會有不同的口感差異

若選用松板之宴的顧客則會再多以上2塊和牛肉品可來品嚐享用

日本A5和牛霜降比起上款日本A5和牛特選肉品來說~

有著更勻稱的油脂及肉香口感呈現

特上日本國產和牛相對在瘦肉比例上來的多些

小毛認為這塊肉會很適合小朋友們來選擇享用

其直接的肉香味也會來的顯著許多

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日本A5和牛肋眼／日本A5和牛雪花／美國特選無骨牛小排

神戶之宴即可享用到梨花A5和牛放題的最頂規和牛肉!?

日本A5和牛肋眼有著最細膩且入口即化的和牛肉香滋味

其完美的口味呈現比起霜降或特選有著更高層次的不同

日本A5和牛雪花更濃郁的油脂分佈來給不同老饕來選用

其入口的軟嫩度相對比起一般和牛更加來的鮮嫩

美國特選無骨牛小排美國牛小排其最大的特點

即在於他充滿明顯肉香味的美國牛肉之上~好吃!!

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梨花A5和牛放題的每種食材都很值得來讚賞!!

從肉品.海鮮到鮮蔬.特色單品一字排開的盛大氣勢

要不是真的是小鳥胃...還真想每個都給它嚐嚐看

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一旁的超強海鮮集合區更有著驚人氣勢!!

荳媽手上抱的是可拍照的帝王蟹拍照小道具

其逼真的精緻程度的確會讓人來信以為真XD

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如果是比起市場上一般吃到飽來說

梨花A5和牛放題的基本入門消費的確是相對比較高門檻

但裡面的所有食材選用卻能來感受到業者滿滿的高誠意

相信這樣的消費金額更能讓顧客獲取更加滿意的價值感

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