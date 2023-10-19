馥漫麵包花園中平店開幕啦！貓咪跟萊肯今天慕名而來，想要搶先品嚐馥漫麵包花園的甜甜圈新品DONUT DONUT。這家老字號的麵包店一直以來都以新鮮、美味的麵包而聞名，品項豐富多元，從麵包、蛋糕、餅乾到伴手禮應有盡有，現在更加入了日本美味甜甜圈DONUT DONUT，讓我們一起來探索這個令人期待的新店吧！

在緊湊忙碌的生活縫隙裡，從聞到香氣、品嚐、進而停留，成為每天的生活習慣。「FM STATION」的麵包、甜點皆為您而準備，因為共享的幸福、追群的美好，讓我們在這裡相遇，隨時補充能量，不論是休息片段再出發，或是一起邁向更好的地方。 轉角遇見幸福的－馥漫麵包花園

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馥漫麵包花園中平店新開幕

📍地址｜新北市新莊區中平路262號

📍電話｜02 2996 8166

📍營業時間｜週一～週日 06:30~21:30

新品DONUT DONUT特聘日本師傅來台獨家傳授

首先跟大家介紹，馥漫麵包花園的新品甜甜圈DONUT DONUT上市啦！特別聘請了日本師傅，獨家傳授製作秘訣，復刻美好的味道。使用北海道麵粉、法國愛樂薇發酵奶油、南瓜、牛乳種、純蛋黃等高品質食材，長時間發酵而成。

這種特殊的製作方式，讓DONUT DONUT在口感上表現得極為出色，既鬆軟又綿密，入口即化。最特別的是在咀嚼中同時展現了「鬆軟綿密」以及「有嚼勁」的口感。每個口都充滿著濃濃的夢幻和絢麗的味道，絕對是甜點享用者的最愛。

DONUT DONUT一共有五種口味，分別是：原味、老奶奶（檸檬）、卡士達、紅豆泥、芋泥。每一種口味都非常好吃，但胖貓咪最推薦的是原味，很特別吧！這是為什麼呢？我特別喜歡鬆軟有嚼勁的口感，真的很特別，淡淡的奶香味正中我的下懷，從沒吃過這麼好吃的甜甜圈。

馥漫麵包花園新品DONUT DONUT，已成為我心中的甜甜圈第一名，沒有之一！

很推薦大家可以品嚐看看，其他口味也非常好吃。紅豆泥跟芋泥也很好吃，雖然聽起來會很甜，不過吃起來一點也不甜膩，口味十分清爽，用料也非常實在。

檸檬是我個人偏愛的甜點口味，搭配糖霜淋在甜甜圈的表面，檸檬口味的口感相對較硬，不過一點也不影響鬆軟的整體口感，淡淡的檸檬香味席捲而來，有一種在吃檸檬蛋糕的感覺但是口感更有嚼勁。

大家可以根據個人喜好選擇口味，最推薦五種一起帶了！全部的口味都吃過，才會知道最喜歡的是哪一種，對吧？

馥漫麵包花園麵包、蛋糕、餅乾、禮盒應有盡有

馥漫麵包花園還提供各種美味的麵包、蛋糕、餅乾，以及精美的禮盒，無論是自己享用還是送禮都是絕佳的選擇。他們的麵包以新鮮和高品質的原料而出名，總能滿足你對美味的渴望。

開幕這一天人潮洶湧，好久沒有看到一家麵包店有如此大排長龍的場景。由此可見，馥漫麵包花園從台中紅上來北部的魅力有多強大。店裡的選擇真的非常多元，看到許多品項會想起哪一位親朋好友喜歡吃，就會想要帶一份走。

像是媽媽喜歡吃起司蛋糕、爸爸喜歡吃法國香蒜麵包、妹妹喜歡吃巧克力蛋糕、萊肯喜歡核桃麵包，趁著開幕優惠趕緊的買起來！

自從疫情了以後，已經好久沒有看到這樣熱熱鬧鬧的場景，美味不僅要跟家人分享，也可以跟朋友一起分享。

「健康、營養、美味」經營，製作口感細緻，風味獨特的產品，並且堅持不添加防腐劑，繁瑣工序只為了呈現食材最好的一面，送進嘴裡的每一口滋味，都充滿了品牌的用心。 －馥漫麵包花園

開幕限時優惠10/15~10/21！馥漫麵包花園中平店

漫馥麵包花園中平店的開業優惠期間為10/15~10/21，絕對不能錯過！

✨滿100元送20元(開幕期間購買自製品滿100即送您20元抵用券)可累贈

✨滿200元加贈{咖啡買一送一兌換券乙張}可與滿百活動合計

✨滿500元加贈{單品蛋糕第二件半價券乙張}

✨滿1000元贈送6吋(含)以上蛋糕一百元折價券再送FM貴賓卡乙張(持貴賓卡可享9折優惠)

✨IG/FB打卡 持100元消費發票送 真Q麻糬2顆

✨GOOGLE 消費滿百 好評5星兌換 至櫃台出示手機評論畫面 贈鳳梨酥、鳳凰酥各乙顆(每日限量100顆)

有機會買到各種美味的產品，而且價格相當優惠。甜甜圈或其他麵包點心，可以在這個特別的時刻享受到更多的美味♥️

胖貓咪開箱！馥漫麵包花園好吃品項

日本甜點大師大濱幸雄先生指導｜大濱緣

馥漫麵包花園最熱門的品項之一，由日本甜點大師大濱幸雄先生指導，以乳酪海綿蛋糕搭配頂級馬斯卡彭起士。由兩塊鬆軟的蛋糕體中間夾馬斯卡彭起士，簡直就是絕配，口味清爽無負擔，香甜濃郁入口即化，吃一口就愛上！

旺梨禮盒

據說是鳳梨酥鳳凰酥界的愛馬仕，從精緻的外盒就能感受到低調奢華的氛圍。紅底燙金的包裝展現了好運旺旺來的寓意，非常適合作為禮贈品。

裡面有六個鳳梨酥及六個鳳凰酥，使用在地食材，傳統古法製程調製，黃金比例內餡，口感層次豐富。

超級難波萬！萌檬蛋

長得像雞蛋糕，但卻不是雞蛋糕。使用日本熊本製粉、法國愛樂薇動物鮮奶油、洗選蛋、新鮮檸檬汁製作而成。蛋糕體十分扎實綿密，表層林上檸檬白巧克力，口感扎實香氣十足。

萌檬蛋也是馥漫麵包花園的明星商品唷！

胖貓咪心得

馥漫麵包花園中平店的開幕會可不同凡響，為了迎接這個特別的日子，特地準備了六層蛋糕免費試吃，如果你是甜點控，此刻絕對是最幸福的天堂。還有舞龍舞獅、敲鑼打鼓助興，為開幕會增添了熱鬧的氛圍。不僅如此，還有特別的開幕優惠活動，這樣的開幕會讓我留下了非常深刻的印象，也感受到了馥漫麵包花園的品牌理念與熱情。

只要你是喜歡甜甜圈的甜點控，還是偏愛新鮮麵包的美食饕客，這裡絕對都能滿足你的胃。別忘了趁著開幕期間前來參加，絕對是難得的機會。快來馥漫麵包花園中平店逛逛吧！

馥漫麵包花園中平店新開幕

📍地址｜新北市新莊區中平路262號

📍電話｜02 2996 8166

📍營業時間｜週一～週日 06:30~21:30

馥漫麵包花園｜其他門市資訊

東興站-台中市南屯區東興路二段246號、04-2471-0575

學士站-台中市北區學士路251號、04-2207-3000

西屯站-台中市西屯區西屯路三段157-1號、04-2465-0098

逢甲站-台中市西屯區河南路路二段324號、04-2297-8333

松竹站-台中市北屯區松竹路二段172號、04-2249-0666

大里站-台中市大里區中興路二段446號、04-2485-1958

豐原站-台中市豐原區向陽路148號、04-2515-1234

大雅站-台中市大雅區中清路三段1210號、04-2560-5966

公益站-台中市南屯區公益路二段507號、04-2251-6099

彰化站-彰化市曉陽路67號、04-728-8181

美村站-台中市南區美村南路137號、04-2262-0969

太平站-台中市太平區中山路四段48號、04-2395-0780

草屯站-南投縣草屯鎮碧山路78-2號、049-233-0318

江子翠站-新北市板橋區仁化街2號(近捷運江子翠五號出口)、02-2255-9568

景安站-新北市中和區景安路1號(近捷運永安市場站)、02-2942-5343

中平站-新北市新莊區中平路262號、02-2996-8166

新莊美食大探索