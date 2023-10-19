店家資訊:

欣葉小聚 環球中和店

地址: 新北市中和區中山路3段122號4樓 (環球購物中心4樓)

電話: 02-3234-5858

營業時間:

週日至週四

午餐: 11:00~15:00 (最後點餐時間 14:30)

晚餐: 17:00~21:00 (最後點餐時間 20:30)

週五至週六

午餐: 11:00~15:30 (最後點餐時間 14:30)

晚餐: 17:00~21:30 (最後點餐時間 20:30)

官方網站: https://www.shinyeh.com.tw/content/zh/brand/Index.aspx?BrandId=3

粉絲團: https://www.facebook.com/ShinYehCuisine/

中和環球購物中心餐廳推薦、台北聚餐餐廳首選、台菜餐廳必吃~ "欣葉小聚 環球中和店"

"欣葉小聚"，蟬聯五年米其林必比登推介，成立於2013年，以年輕世代小型聚餐為主，打造輕鬆時尚的台菜品牌，以精湛的廚藝及深厚的台菜底蘊，加入創意及發想，烹調出兼具傳統與創意的新穎風味

最推"必推必比登推薦餐"，精緻設計的分享餐，無論在食材、搭配、口味及預算上，都是很超值的享受，適合三五好友、家庭聚餐、三代同堂聚餐，共同體驗台菜新風味

原文網址: 【台北聚會餐廳推薦】『欣葉小聚 環球中和店』台北米其林必比登推薦/蟬聯5年米其林必比登推介/大推必比登推薦餐/台菜餐廳推薦/家庭聚餐首選

欣葉小聚 環球中和店，位於中和環球購物中心的四樓，身為永和在地人，我跟老公常來光顧，尤其欣葉餐廳從以前謝師宴或是同學會，都會選定舉辦，台菜都非常有水準，一直是我的最愛

欣葉小聚適合小型聚餐為主，很適合我跟老公夫妻倆來用餐，尤其服務態度親切，餐點美味大推，聚餐或餐敘相當推薦這裡喔

餐廳內環境寬敞舒適，多以圓桌為主的設置，相當適合各式聚餐，氛圍也相當溫馨，用餐起來相當舒心

店內座位多為四人、六人、八人座位，店外也有座位，空間相當寬敞，動線流暢

《臺北米其林指南 2023,2022, 2021, 2020, 2019》米其林必比登推介：欣葉小聚南港店

《經濟部2023當代臺菜餐廳-十大年度代表餐廳》：欣葉小聚南港店

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店內有四個半開放式包廂與兩間包廂，座位舒適，很適合家庭聚餐或多人聚餐喔

MENU

線上菜單 請點我

餐點有單點餐點、多人分享餐(2人、4人、6人、8人)、也可配合做成素食、也有提供外帶菜單

*於欣葉小聚fb粉絲頁按讚，招待 烏梅汁 or 梅子醋 乙壺

碧螺春綠茶 (壺) 熱

口感清新香純，茶韻回甘不苦澀，好喝順口

必比登推薦餐 $2600

(內用另加10%服務費)

欣葉小聚蟬聯5年#台北米其林必比登 ，因此推出"必比登推薦餐"，約4人份

如果第一次來欣葉小聚用餐，選擇性障礙，不知道該吃甚麼時，可以點選看看，不但菜色豐富，份量超值，價位也很平價，CP值超高的喔

桔香軟絲 米其林必比登推薦菜

外脆彈裡層嫩Q的新鮮軟絲，外層裹滿桔餅熬成的醬汁拌炒，搭配甜蜜的蜜漬金桔，還拌入充滿童年記憶的綿密蜜地瓜

綜合口感酸酸甜甜的好滋味，真是超級好吃又涮嘴

我相當喜愛他的蜜漬金桔，甜蜜美味，搭配鮮香的軟絲，整體滋味鹹甜綜合，口感調和的剛剛好，相當引人食慾

三杯Q彈豬腳 米其林必比登推薦菜

我們到欣葉小聚每餐必點的"花生滷豬腳"，是店內的招牌餐點，口感滷製的飄香夠味，一直是相當熱門的菜色也是我們必吃首選

現在欣葉小聚，改良了傳統的滷豬腳，加入了台灣三杯料理的發想，創造出新穎又具特色的"三杯Q彈豬腳"，一上桌時滋滋作響又香氣四溢，一推出就造成轟動，成為招牌鎮店之寶，所以我們每次都會點選這道菜

店家特別挑選肉質瘦肉多的前腳，搭配皮多膠質豐富的後腳，先炸再滷，再用三杯醬汁快炒收汁，香氣簡直飄香迷人

我們家偏愛膠質滿滿又Q彈彈牙的後腳，每次都吃得相當滿意，入口都是吮指的美味，尤其加入三杯醬汁，相當夠味提香

豬腳前腳充滿醇香的肉質，柔嫩而不柴口，後腳部分，皮QQ彈彈，軟Q好食，滿滿的膠原蛋白，相當美味滋潤，尤其滷製入味十足，鹹香又美味無比，簡直是下飯神器啊

青龍皮皮挫 米其林必比登推薦菜

剛開始看到菜名，有點懷疑這驚人的搭配，沒想吃了就一鳴驚人啊

糯米椒炒皮蛋取自閩南語諧音的"青龍皮皮挫"，有趣的菜名來自於形容筷子夾起皮蛋時，皮蛋因彈性而抖動的模樣，實在很逗趣可愛

翠綠的糯米椒，口感爽脆卻不辣口，加入醇香的肉末、自製的辣醬與炸過的皮蛋快炒，滋味鹹香下飯，尤其皮蛋外皮Q嫩搭配綿密的蛋黃，毫無皮蛋的腥味，與清新的糯米椒完美搭配，來欣葉必嚐的美味料理

青花椒鱸魚 米其林必比登推薦菜

店家很細心的將鱸魚去骨，所以不用擔心魚刺的問題喔

將魚肉切片蒸煮6分鐘，之後將紅辣椒、青龍椒與藤椒油煸炒，直到麻香味出來後，澆淋在鮮魚上，香味撲鼻，令人食指大動啊

魚片相當滑嫩細緻，柔嫩鮮香，搭配上面清香帶麻的青龍椒，一入口，魚肉麻香而不辣口，相當夠勁美味，麻感充滿在口腔中，相當有滋味，當下想如果搭配酒飲更完美啊

蛋煎干貝絲瓜 2022年米其林必比登推薦菜

吃慣了傳統美食"刈菜干貝"，不妨品嚐欣葉小聚的創意料理，將清新的絲瓜取代刈菜，口感上少了的刈菜苦味，多了水潤清雅的絲瓜滋味

同時，為了增添蔬食中的滑潤口感及新穎感受，主廚特別在上桌前打一顆荷包蛋，鐵板上桌時，適時的均勻翻攪一下，將香煎的荷包蛋，搭配鮮甜的干貝及清新多水份的絲瓜，一口品嚐，簡直是多層次的美味啊

絲瓜脆嫩清新，搭配鮮美的干貝，還有底層的香煎的荷包蛋，口感相當鮮甜味美，我覺得連湯汁都美味無比，這一盤一上桌就迅速光盤囉

海鮮酸辣湯

看似平凡的海鮮酸辣湯，但是欣葉小聚，卻給人大大的驚喜喔!!!

裡面有眾多配料，蝦仁、中卷、肉絲、海蔘、木耳、筍絲、番茄、紅蘿蔔絲、白菜絲，最後灑上蔥花及香菜，簡直料多豐富

很特別的是店內的酸辣湯，會附上酥脆飄香的鍋巴

將鍋巴放入海鮮酸辣湯中，或是一口鍋巴，一口湯品品嚐，口感酸辣夠味，香氣十足，尤其搭配酥脆的鍋巴，喝起來特別香啊

於欣葉小聚fb粉絲頁按讚，招待 烏梅汁 or 梅子醋 乙壺

烏梅汁

酸酸甜甜的好滋味，口感甘甜好喝，沁心清涼又好飲

杏仁豆腐 $120 (不含在必比登推薦餐內)

欣葉的招牌甜點，杏仁豆腐相當細緻軟Q，柔嫩中帶有Q度，口感簡直一級棒，搭配清涼的糖水及水果，相當爽口又透清涼，相當不錯的飯後小點心

欣葉小聚 環球中和店，一直是我們家相當喜愛的美食餐廳，無論夫妻倆或是跟家人聚餐，一直都是我們口袋中的首選餐廳

傳承欣葉46年的手路功夫，將為大家精彩上桌囉!!!!

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