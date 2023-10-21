牛肉麵店內用享用豆花免費吃到飽的行銷策略，

其實在我國小時住新竹時就有吃過，當時還為了豆花而在悶熱的內用環境用餐，

好在現在的店家通常都有冷氣，像今年在桃園大竹地區開的麵大廚，

也是主打內用可享用無限暢飲的飲料及豆花、豆漿。

麵大廚大竹店

麵大廚大竹店店外環境

麵大廚大竹店在大竹路上加油站的對面，

大竹路這一條是大竹地區最繁華的街道，

位於轉角，旁邊巷弄無法停車，騎機車的話只能到後面巷弄找位子，

開車的話附近有大竹圍室外收費停車場、文聖書局後方的室內停車場

店門口開在側面明德街上，麵大廚大竹店假日經常滿位，甚至排到馬上路

這天是平日晚上且下雨的時間來內用，所以店內相對客人較少

麵大廚大竹店店內環境

一進店內正對的就是自助吧無限享用的部分

店員會詢問要內用或是外帶，內用或外帶會透過左邊機器操作

店內用餐位子兩側都有，是長條型的店面。

入口後左手邊除了有座位區，還有廁所跟回收區。

麵大廚大竹店自助吧

自助吧的部分飲料有冬瓜檸檬茶跟有糖豆漿

這次只拍了豆花的部分

料的部分有六種:軟花生、椰果、仙草

還有綠豆、紅豆跟芋頭

我前後也只裝了兩碗，因為主餐麵量算多。

豆漿好喝，有帶略為濃郁的豆味。豆花軟嫩，配料部分我個人最喜歡軟花生跟芋頭。

軟花生跟芋頭都是軟的，但我有吃的一個芋頭塊帶有冰箱味，另一塊則沒有

入口即化的芋頭我是很推薦喜歡芋頭的人可以來吃!

其他就跟一般剉冰店配料差不多，都帶甜味。豆花裝好後可以到豆漿旁裝糖水

豆花碗並不大，但是可以裝很多次，也可以避免浪費，我覺得很棒。

(碗的大小可以看文末有與女兒一起拍照)

麵大廚大竹店-餐點

麵大廚大竹店內用由店員帶位入座後，

要使用店內桌上的QRCDOE點餐，點餐完會有一個QRCODE，到入口的機器掃描>付款>出單據放桌上

就會有店員送餐囉!

第一碗來的是雪花牛肉麵粗麵加麵紅燒川麻210元

粗麵並不粗，連續的麵體吸附湯汁吃起來很夠味，

川麻的口味沒吃辣的人千萬別點

相反的愛吃辣的朋友真的是必點

我在google評論看到有說到肉片會像肉屑，

但這次來吃並沒有遇到這個狀況

麵大廚大竹店的碗是大碗，可看文末與女兒的合照

第二碗來介紹日式炙燒叉燒拉麵蒜香拉麵180元

有附半顆糖心蛋跟叉燒、筍乾與海苔跟一點玉米、蔥花

湯底因為有加蒜泥，所以喝湯時會有蒜辣感

湯頭並不像日式，我喝起來像是台式豚骨

上菜速度很快，

拉麵麵體Q彈，叉燒有三片肥瘦相間，每片約1mm厚，

我是喜歡吃這種帶肥的叉燒，比較不乾柴

吃完麵之後還剩下約半碗的湯，

碗底可以撈到蠻多蒜泥

再來第三碗是腱心牛肉麵紅燒原味刀削麵180元

上桌第一眼我只覺得肉不多，湯好多

但稍微撈一下之後發現腱心牛肉也很多塊

而且腱心牛肉的好處是筋肉幾乎各半，口感較軟嫩不乾柴

刀削麵也深得我心，沒有麵粉味，熟的很透，捲附紅燒湯汁一起吃很好吃!

麵大廚大竹店心得

麵大廚大竹店，除了自助式的收送與免費豆花飲料外，在筷子上也有小小的用心

筷子是雙頭筷，這是蠻少見的。但我自己在使用上覺得筷子偏滑，夾麵會容易噴湯汁。

另外再google評論上也有多人提到對於親子不友善的部分，

說是沒有兒童餐具、兒童座椅、兒童共食費等。

可能因為我小孩已經國小，食量也幾乎等於成人，加上我去吃得蠻多餐廳都有共食費的部分。

所以這些對我都不是會影響評價的部分。

另外這次內用時有遇到帶嬰兒跟小小孩的客人，是可以跟店員要塑膠碗。

但詳細對話我並沒有聽清楚，如果有小小孩的家長們可以先致電或先問清楚。

再來主餐的部分價格從120的湯麵到210的拉麵都有，

以牛肉麵來說我是認為跟其他牛肉麵店家的價格是差不多的，

口味跟麵體都算不錯，所以我個人的評價算是有給到4顆星(滿分五顆)。

少一顆星主要是在於店外不好停車、店內桌子很黏

以上提供給各位參考。

最後送上麵大廚菜單

麵大廚大竹店-GOOGLE資訊

地址:338桃園市蘆竹區明德街2號(導航請點我)

電話:033231857

如果你對於這篇文章有任何 疑問 或者 建議 ，都歡迎你在底下留言給我~

有幫助到您也歡迎 分享/按讚/點廣告 or 透過下方連結購買原本就需要的東西~ 來支持繼續寫文!