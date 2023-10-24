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台南蝦餅2.0新吃法，台南觀光客最愛，網美打卡必到的台南景點，團購美食推薦第一必吃景點

2023-10-24 16:31:38 大智 人氣：105
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窩客好文

大智

發表篇數：6篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 安平區

台南觀光客，以前來到安平
只懂得買一包很油的蝦餅回去啃。
吃得滿嘴油膩。

現在最新的蝦餅2.0吃法
是到「台南潮蝦餅」形象館

沾獨特醬料，吃比臉大的月亮泡泡蝦餅!!

最新吃法是將「月亮泡泡蝦餅
分成和風、唐辛、鹹酥、金沙， 四種餐點風味。
搭配檸檬、蜂蜜芥末、泰式酸辣、日式塔塔等沾醬吃法
酸香鹹甜風味多變

台南觀光客 最愛的蝦餅新吃法

新鮮蝦子製成的蝦餅
可選擇不同沾醬，
獨特珍珠奶茶醬、龍蝦沙拉醬，

增添多層次風味
爽脆口感，散發豐富滋味，
新鮮海味充分釋放，
迷人海洋香氣，
令人陶醉！

這款創意點心！
蝦餅經過烤製後，
餅面佈滿泡泡，
增添視覺新奇感，
令人食指大動！

蝦餅自然鮮美，
蝦子天然香氣，
餅乾脆脆口感
忍不住「咔－咔－」
一口接一口
吃得KAKA作響

深受台南觀光客
近年已成為民眾，
來台南必買必吃的玩樂景點

蝦餅吃完 Cosplay一下

吃完蝦餅，還可以玩遊戲，順便COSPLAY
「台南潮蝦餅」形象館內有
可與喜愛的五條悟、禰豆子同框拍照
咒術甲子園投棒球互動遊戲
巨型IG風打卡框和人形立牌
還可以換穿COS服拍照留念

網美打卡 COSPLAY景點 全台首創

台南潮蝦餅形象館
結合日本知名動漫IP商品，
打造台灣第一家
網美打卡形象館。

網美打卡 COSPLAY景點 全台首創吸引不少人前來拍照
目前已成台南旅遊觀光，
旅客必來的台南景點之一。

延伸閱讀:

關於「蝦餅2.0」的故事!!

 

 

 

 

#台南景點
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台南觀光 台南景點 台南美食 台南名產 more
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文字工作者，撰寫各類文案，內容涵蓋家居風水佈置、投資理財、旅遊休閒、餐飲美食、居家生活、兩性親子、美容時尚、保健養生、現代文學等 出版題材。

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