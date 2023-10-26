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雲林伴手禮推薦｜【雲林虎尾】最美的甜點店！虎珍堂菓寮店，現做虎月燒必吃

2023-10-26 04:14:48 愛麗絲的美食旅遊日記 人氣：100
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愛麗絲的美食旅遊日記

發表篇數：42篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：雲林縣 > 虎尾鎮

說到雲林虎尾的必吃小吃、必訪網美景點一定要提到位於虎尾糖廠附近的「虎珍堂」虎珍堂菓寮門市就在虎尾中山路上，周邊知名景點還有虎尾鐵橋、虎尾糖廠...等等，交通便利而且整棟建築飽含日治時期的風格，結合台灣古早味與雲林在地馳名的「地瓜」所製作成的精緻點心，很適合安排進雲林一日遊行程中喔！

 

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虎珍堂在雲林算是赫赫有名，而且品牌理念十分以傳遞虎尾在地特色為主打，使用虎尾在地地瓜蔗糖創新研發出多款特色糕餅跟蛋糕，是來到雲林虎尾必買伴手禮之一。虎珍堂雲林虎尾目前共有兩間店，一間是自強街的本店以及中山路上的二號店虎珍堂菓寮門市

 

雲林伴手禮推薦｜【雲林虎尾】最美的甜點店！虎珍堂菓寮店，現做



虎珍堂菓寮門市外觀以特色台灣早期建築為主軸，混和日式風情搭配一旁的鳥居燈籠，古色古香好像搭乘時光機回到70年前的台灣一般！除了有豐富的打卡造景之外，在虎珍堂菓寮門市也買得到虎珍堂熱門地瓜糕點伴手禮，還有現做甜點虎月燒，很適合買上一份帶著走！逛逛虎尾驛、虎尾糖廠再散步過來買小點心，一日遊行程剛好圓滿。

 

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虎珍堂菓寮門市交通資訊
虎珍堂菓寮門市鄰近虎尾糖廠，步行約5分鐘就可以抵達了。
如果是自行開車的話周邊停車位蠻多的，或是停在附近路程不到2分鐘的收費停車場也很方便。

 

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當天愛麗絲便是停在虎尾糖廠前的免費停車位，再慢慢散步過來。

 

 

 

 

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虎珍堂菓寮門市店內環境
遠遠看到虎珍堂菓寮門市就覺得很吸睛，一整棟木造建築佇立在住宅區很是顯眼。
網路上查才知道原來是70年老屋改建的日式建築，難怪整個屋子外觀如此復古！

 

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店旁還有一整排鳥居與吊掛的燈籠，左右兩側綁滿來自各方民眾的祈福布條。
推薦大家可以站在正中間拍照打卡，怎麼拍都很好看呢～

 

 

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店門口的門簾會隨風飄逸，進入店內需要伸手輕輕撥開！有那麼一瞬間還以為自己來到日本老街上。一旁販售「虎珍燒」的外帶區也設記得別有用心，小小的木窗向外敞開，從外可以看到店員熟稔的製作虎月燒，靠近一點還能聞到陣陣撲鼻的香味。

 

 

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進入屋內後，店內裝潢更增添了一股台灣古早味的高雅端莊。古風櫥窗陳列各式各樣的美味糕點，櫃子上方的雕花很是精緻，讓整個內裝更顯貴氣。
 

 

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虎珍堂主打唯一＂台灣地瓜糕點＂而且口味豐富可以滿足各種送禮需求。
抵達的當天恰逢中秋節前夕，店員就特別介紹虎珍堂熱門的「中秋虎明月禮盒」外觀看起來很精緻！一個禮盒就能品嘗到多款虎珍堂精緻糕點。櫥窗裡面亦有陳列糕點介紹，可以一目了然知道裏頭餡料組成。聽說很熱銷當天愛麗絲想買也買不到哇～

 

 

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一進店內右手邊是虎月燒製作的鐵板區，當天雖然是平日但店員說有旅行團一次訂了快50份虎月燒！由此可見虎月燒多麼高人氣啊～現場只有兩位店員製作真是辛苦他們了。（不過店長很熟練做得超快ＸＤ）

 

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除了傳統糕餅之外亦有提供虎尾本土二砂糖、傳統茶糖禮盒

古早味以嶄新文創包裝，精緻度大提升，收到禮物肯定會非常開心。

 

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吸引愛麗絲眼球的還有這一包包蓬鬆的三溫糖棉花糖
店員說裡面是真的棉花糖，像是夜市現做那種喔！第一次看到棉花糖也能包裝販售好驚奇呀。

 

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地瓜脆片地瓜牛軋糖也是店內熱銷商品之一。

 

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虎珍堂菓寮門市餐點介紹

虎珍堂菓寮門市除了一樓伴手禮販售區之外亦有提供室內用餐區。
用餐的位置就在二樓唷～
特別提醒：二樓不是所有人都能上來唷～因為是古蹟有年齡限制需12歲以上、且有消費「限定套裝組」才能上樓用餐。詳細規範可以詢問現場工作人員。）

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二樓空間保留古早的配置，中間是客廳放了一張懷舊皮沙發、映像管電視與茶几。
型號老舊的電視跟電話已經不能使用，外觀卻保存十分良好

 

 

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一旁挑高的榻榻米區，讓愛麗絲回憶整個湧現。
以前外公外婆老家真的就是這樣的設計～會有一個挑高的房間，內裏鋪上榻榻米或是木地板，並以拉門隔間，古時候的人會將此當作臥室使用。現在這裡改造成品嘗下午茶的區域，一旁還展示著手工婚紗（有點特別的組合ＸＤ）在這裡可以體會古時候富有人家享受悠閒午後的感覺。

 

 

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▼　憨吉濃濃乳酪- 經典原味

 

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主打地瓜當然不能少了地瓜蛋糕。這道以50%地瓜＋50%純乳酪，兩者結合之後口感綿密加倍！濃郁地瓜香味讓乳酪蛋糕爽口無負擔，一入口就融化了！十分美味。

 

 

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▼　虎尾燒｜經典原味$55／日式抹茶$60／紫薯卡仕達$65


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現點現做的虎月燒可以說是虎珍堂的招牌料理之一！
胖嘟嘟的銅鑼燒餅皮包裹滿滿紅豆餡、卡士達
包裹抹茶乳酪蛋糕、地瓜乳酪蛋糕三種風味各有千秋，每一道都值得一試。


 

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虎月燒外觀渾圓可愛還有烙印虎珍堂的專屬LOGO，來店品嘗別忘了拿著拍照打卡一下呀！

 

 

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購買套餐還會附贈一罐「冷泡茶」
雖是附贈的飲品表現卻是水準之上，一入口不苦澀入喉過後還會回甘
搭配甜度偏高的虎月燒剛剛好。

 

 

 

 

▼　伴手禮－虎丸御皇吉　

蛋黃酥加入軟糯的大甲芋頭，包裹一整顆屏東鹹蛋黃

隨著咀嚼，主打的台灣地瓜內餡香氣滿盈口中，鹹甜交織的口感十分迷人。

 

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▼　伴手禮－紫薯流心餅　

以紫心地瓜混和奶油與麵糰，桿出薄度均衡的千層餅皮
內餡有蜂蜜香軟的氣息，純粹奶香搭配茶一起品嘗很合適。

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▼　伴手禮－手工地瓜牛軋糖／米薯球 ／法式珍珠泡芙
 

其他伴手禮還有地瓜牛軋糖、創意米薯球、法國傳統甜點珍珠泡芙
每一款都很好吃，外觀也好看！都很適合送禮。

 

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吃飽後大家別忘了走到二樓露臺看看夕陽，將祈願紙卡綁到許願樹上
欣賞牆上畫作，也能順道學習雲林在地的歷史呢。

 

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｜結語
本次來到雲林虎尾品嘗這間融合在地名產地瓜以創意發想的虎珍堂，讓我看見年輕人在家鄉奮鬥的美好；當文創與傳統結合，碰撞出的火花值得旅客反覆咀嚼回味。以往只能在日本看到這種創意，但隨著時代進步，台灣本土也漸漸出現許多創新品牌。創辦人以嶄新的面貌把70年前台灣舊時代風貌保留下來，虎珍堂著實是一間值得大家支持的在地品牌

 

 

雲林伴手禮推薦｜【雲林虎尾】最美的甜點店！虎珍堂菓寮店，現做
 


下次來到雲林不妨到雲林虎尾虎珍堂感受時代歷史，帶一些美味的甜點回家吧！

 

 

 

《虎珍堂本舖》

地址：雲林縣虎尾鎮自強街147號


檢視較大的地圖　

連絡電話：05-632 8835　

營業時間：10:00-18:30

 

 

 

《虎珍堂菓寮店》

地址：雲林縣虎尾鎮中山路13號


檢視較大的地圖

連絡電話：05-632 3639　

營業時間：10:00-18:30

 

 


虎珍堂官網

虎珍堂官方粉絲專頁

 

 

 

 

 

 

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