北投湯屋推薦來囉!冷冷的冬天又來了，Tiss最喜歡在冬天去泡溫泉，消除疲勞痠痛，泡完全身暖呼呼的超舒服，來推薦幾間Tiss最常去泡的北投溫泉湯屋，北投大地酒店、北投春天酒店、北投老爺酒店、北投天玥泉、北投漾館、北投加賀屋、北投水美溫泉、北投麗禧溫泉酒店，這幾間Tiss都超喜歡，大部份都是要現場排隊，建議要去泡湯之前可以先電話詢問一下可否預定！房型及價錢依現場公告為準，或請先電話詢問喔!北投還有很多新景點像是新北投車站、地熱谷、北投溫泉博物館都值得一日遊，另外可以順遊陽明山、士林夜市都是鄰近必遊景點(2023.10月更新)





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北投享溫泉是我最近去北投泡湯很喜歡的湯屋，鄰近新北投站步行只要10分鐘，交通相當便利，如果開車的話，門口也可以停車，整體為日系現代建築風格，雙人湯屋還有view，2小時只要$1480起，線上訂購最划算!文章(下單後記得電話預約)

北投享溫泉的湯瀧景觀套房的VIEW也很不錯，空間比湯屋更大更舒服，這種湯瀧套房泡湯3小時加下午茶是$2480，Tiss覺得挺划算，這樣下午來泡個湯、吃個下下午茶，非常享受 (下單後記得電話預約)

北投天玥泉會館是2014年才開幕的新北投溫泉飯店，離新北投捷運站非常近，是很熱門的北投溫泉飯店，之前有一次臨時去想泡湯都沒有湯屋，湯屋有分有床、沒床的日式泡湯屋，這次去剛好有有床的湯屋，而且是VIP套房，所以房間超大，裡面就有烤箱、蒸氣室，還有兩個大湯池，覺得根本要住一晚才值得，真的超推薦唷!

泡湯文

天玥泉湯屋泡湯價格

可以選擇大眾裸湯或禪式湯屋，我是泡VIP湯房，假日$2880，平日$2680，泡湯時間是2小時，還有送下午茶兩客

兩個大湯池，左邊可以泡溫泉，右邊可以泡冷泉

北投亞太飯店和式湯屋是我近期到北投泡湯最喜歡的湯屋，湯屋整個很有日本風，跟我在日本住溫泉飯店的感覺很像，次Tiss是使用官網的振興券方案$4000元（須電話預約)，可以使用和式湯屋兩個小時，兩大兩小不用另外加價，還有附兩客午餐，個人覺得非常划算!文章 官網

北投大地酒店的獨立湯屋，一直都收在我的口袋名單中，尤其每次看別人在大廳藏書閣拍的美照，真的超吸引人，藏書閣是來到大地酒店的必拍照打卡景點，大地酒店除了有獨立湯屋之外，也提供超值的下午茶或午餐方案，Tiss這次跟老公兩人偷閒來約會，體驗KKday獨立湯屋+英式雙人下午茶方案$2900，建議大家可以線上預訂文章



少帥禪園

少帥禪園位在北投山上，是北投溫泉頂級泡湯首選，在這除了可以嚐美食品好茶外，還能享受足湯和獨立湯屋，遠眺觀音山、關渡平原的夕陽暮色，實際來體驗之後，真的覺得不管是泡溫泉或是美食都很值得推薦，在KKDAY上面可以先預約非常方便文章

少帥禪園環境很棒

還可以泡足湯

餐點也很精緻

北投倆人旅店

倆人旅店是最近收集到的北投湯屋，從捷運新北投站下車之後一路步行至北投公園再到【倆人旅店】，一路上還會經過北投文物館、北投溫泉博物館、北投圖書館、北投地熱谷等景點，這次北投湯屋行程是搭配KKday湯屋下午茶行程$1699，非常超值。泡湯文

北投麗禧酒店

北投湯屋推薦-北投麗禧酒店是比較新的飯店，所以設施都很新，湯屋是半露天式的，喜歡呼吸新鮮空氣的可以來這裡，我記得湯屋是可以預約的，可以先打電話問問，我最喜歡他們的白硫磺泉質，泡起來相當舒服！湯屋的基本費用是90分鐘$2300元，這裡要騎車或開車比較方便，也可以打電話問問有沒接駁服務。看文章官網

泡湯池在外面，是半露天式的，房內有一張小小床、沙發

麗禧酒店的餐點也非常好吃，如果預算夠的話可以吃午間套餐，一個人$980加一成服務費，很適合生日或特殊節日來享受一下！看食記

漾館溫泉

北投湯屋推薦漾館溫泉飯店還蠻新的，喜歡他們的大房間和大浴池，泡湯/休息/住宿的價格也很划算，平日泡湯休息2小時，價格大約在$2800左右，但隨季節的不同價錢都會調整，可以參考官網最新的公布。交通還蠻方便的，於捷運電聯車新北投站下，由麥當勞旁之全家便利商店邊之親山步道拾階而上60公尺即達。看文章官網

浴缸超大，泡起來超級舒服，我就愛大浴缸，兩個人一起泡都沒問題

漾館溫泉湯屋價目表參考，以店家資訊為主



北投加賀屋是近幾年我覺得最有日本感的日式溫泉飯店，從走進飯店開始就能感受到親切的接待服務，從住宿、泡湯、餐飲都是頂級服務，先前Tiss和Gary哥都有分別有來日勝生加賀屋湯屋泡過湯，很喜歡加賀屋充滿日式風情的感覺，對面就是北投溫泉博物館，附近還有地熱谷，是北投住宿推薦首選住宿文

日勝生加賀屋的溫泉可是大有來頭，以前可是日本天皇御用的北投泡湯地點，所以來北投溫泉泡湯一定要來日勝生加賀屋國際溫泉飯店，不只如此，還能吃到北投美食推薦的天翔廳會席料理午餐，非常享受。文章

北投春天酒店湯屋一直都是我的口袋名單，其實很久以前就去泡過北投春天酒店的露天風呂，春天酒店不管是露天風呂、室內湯屋，都非常舒服，我們兩個大人，帶一個小孩來泡湯很適合，透過KLOOK或kkday也可以線上預訂露天風呂或個人湯屋，個人覺得很超值!文章

北投溫泉湯屋推薦首推北投老爺酒店，一直覺得理想的度假應該是具備放鬆、放空、放慢三元素，路途不要太遠，避免舟車勞頓，行程不要太滿，避免沒有休息時間，最好飯店裡面有溫泉可以泡，如果再加上有按摩，那簡直就是完美，這次來到北投老爺酒店體驗，覺得價錢相當划算住宿文

水美溫泉會館

水美溫泉會館我其實也去泡過幾次了，但一直還沒寫文章，水美的好處就是交通方便，離捷運很近，就在加賀屋旁邊，如果是搭捷運的話，來這裡泡湯最方便！我泡的是日月湯屋-擁有冷、熱雙池的獨立湯屋，真正享受泡湯養生秘訣。

水美泡湯價目表，以店家實際公告為主

瀧乃湯浴室是日治時代就遺留至今的百年日式浴室，泉水青磺泉，大眾浴池泡起來特別舒服，CP值也超高! 看文章

川湯溫泉養生餐廳

川湯溫泉養生餐廳有種來到日本京都旅遊的感覺，就像是到了日本的金閣寺，花$200元就可以泡湯，這種享受其實就算是在日本京都也不是這麼輕易就能享受到，所以我說身為大台北地區的人真的是超幸福，只需要搭捷運到捷運石牌站或是到捷運新北投站再轉程公車上山就可以了。看文章

皇池溫泉御膳館

冬天是泡溫泉的季節，尤其寒流來襲的時候，泡個溫泉，全身暖呼呼的超舒服!!台北人很幸福，想泡溫泉，只要開車到北投、陽明山都有溫泉可以泡，北投除了捷運北投站附近的溫泉路有很多溫泉可以泡之外，北投行義路紗帽山上面也有許多選擇，皇池溫泉御膳館就是很多人推薦的店，有分1館、2館、3館，我們今天泡的是皇池溫泉御膳館3館 看文章

北投會館捷之旅

北投會館捷之旅顧名思義是捷運公司的會館，飯店地點就位在捷運復興崗站，從復興崗站走到飯店只需5分鐘左右，同時住宿也有提供免費停車，開車前往也很方便，重點是這家北投飯店的住宿CP值超高，雙人房只要16XX元(平日)，四人房也只要21XX元，CP值高又便宜 住宿文

烏來馥森阪治

烏來馥森阪治TRIO是一處烏來湯屋，同時也是烏來馥蘭朵的品牌之一，在【馥森阪治TRIO】園區之內除了湯屋之外，還有一間【因諾莉餐廳】，對忙碌的現代人來說：安排半日烏來行程就能體驗到泰雅文化、烏來美食、烏來溫泉，真是一個台北人遠離塵囂的好去處。泡湯文

北投美食推薦

彈牙麵

北投彈牙麵的份量超大，這家石牌美食只要到了用餐時間都一定是客滿的，這家店就位在捷運石牌站附近，距離台北榮總也很近，這裡早期也住了不少外省人，而這家彈牙麵所賣的就是外省麵食，還有許多外省小菜，其中最有名的就是木鬚肉絲炒麵、大滷麵、牛肉醬拌麵，而相似點就是麵條都很彈牙。食記及店家地址

北投市場美食推薦

北投市場美食是來北投觀光時必訪的北投美食一條街，北投市場不只是北投人的廚房，也是來北投泡湯時覓食的好地方，這次吃的簡記排骨酥麵、侯美國紅茶北投店，都非常好吃，值得推薦看文章

中央赤肉羹

中央赤肉羹的店面就在北投傳統市場的巷弄內，這家店跟我上次去吃到的晟記燒腊莊附近，我發現這條路上真的很多北投美食耶！因為我常去吃的簡記排骨酥也在這裡，這也是為什麼我越來越喜歡來瓏乃湯泡湯的原因之一，泡湯＋美食真的超棒！看文章

晟記燒腊莊

晟記燒腊莊是隱身在北投市場裡的一家北投美食，我發現這家北投燒臘店根本是北投人的廚房，只要用餐時間一到，店門外就有大排長龍的人潮 食記及店家地址

滿來溫泉拉麵

說到北投一日遊，很多人推薦必吃的美食就是滿來溫泉拉麵，之前疫情還沒那麼嚴重的時候，每次經過滿來溫泉拉麵人潮都滿滿的，尤其是觀光客很多，因為它的地點很好，就在新北投捷運站出口附近，我這次住在北投老爺溫泉酒店，只要步行三分鐘就可以到達看文章

高記茶莊

這家北投市場必喝手搖飲是一家40年以上的老店了，我來過這裡很多次，每次排隊的人潮都是這麼多，大杯的紅茶、綠茶、無憂茶都才25元，難怪這家手搖飲這麼多人推薦，因為確實可以省下不少錢，在這個物價高漲的年代來說，真是便宜。看文章

北投景點推薦

地熱谷

北投地熱谷重新翻新了，翻新後的景觀更漂亮，步道走起來很舒服，拍照超有仙氣看文章

溫泉博物館

北投溫泉博物館是北投一日遊必遊景點，前身為「北投公共浴場」。一樓浴池區為磚造，二樓休憩區為木造，入口處位於二樓，整個博物館內保有原始的建築，相當有日式風味看文章

新北投車站

新北投車站為北淡線甚至是臺北市僅存的百年車站，重新開放的新北投車站，整理的相當有特色，從新北投捷運站走出來就可以看到，車站旁邊還有免費手湯，對新北投來說真的是一個非常值得觀光的新景點。看文章

陽明山景點推薦

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士林美食推薦

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