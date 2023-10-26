台北信義區美食附近包括捷運台北101、新光三越信義新天地A8、信義新光三越A11、信義新光三越A4、市府站及國父紀念館站、信義安和站忠孝復興站、忠孝敦化站、大安站，我們稱作東區一帶是許多美食、百貨公司的匯集之地，也是許多異國美食來台展店第一首選的地區北101更是台灣第一高樓，也是每年跨年最熱門的景點，信義區美食包括美食街、吃到飽餐廳、火鍋、燒肉、下午茶餐廳，來這裡就對了，外國人來台必吃美食，也整理成懶人包推薦給大家。(追蹤Tiss玩味食尚粉絲團 或加入line群組美食、團購搶先報)(2023.10月更新)

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台北信義區美食

信義區美食超多，尤其台北101是熱門旅遊打卡景點，來到台北，一定會到信義區逛逛，這裡也是最多美食集中的地方，想吃美食就來信義區就對了!

台北101觀景台

台北101觀景台體驗一下真的還不錯，畢竟是台北的地標，一起上來看看風景打個卡吧!看文章 台北親子景點懶人包



信義安和站美食推薦-上海鄉村信義137

上海鄉村是Tiss從小吃到大最喜歡的中式餐廳之一，最近在大安區信義安和站附近開了一間上海鄉村信義137，整個店面裝潢注入更多了新文青的元素，是公司聚餐、請客、尾牙、春酒的首選，有6個包廂可以選擇，如果剛好在信義安和站附近上班，絕對是值得推薦的台北市美食!完整食記

台北101美食街

忠青商行

台北101美食推薦哪間?台北101美食街有許多美食，有鼎泰豐、海壽司、了凡油雞飯、大心、飛機河粉等等，不管要找異國美食還是台灣道地小吃，台北101美食街選擇性相當多，也是Tiss每次去台北101逛街的首選。食記

鼎泰豐

如果是國外旅客來台灣，第一名推薦必吃的就是鼎泰豐，來鼎泰豐除了要吃小籠包之外，酸辣湯也是一定要嚐嚐的!食記參考

了凡油雞飯現在在台北101、中和環球、桃園大江購物中心、新光三越南西三館都有看到分店，我覺得這個策略正確，因為價位不高，是我去美食街會選擇的食物，附上菜單給大家參考。食記參考



海壽司在台北101美食街也有分店，尤其是他們家的各種炙燒壽司整個就是我的菜，每次去看到炙燒壽司必點，雖然是迴轉壽司，但其實算是走高檔路線的迴轉壽司，有時候想要享受比較高檔的食材，可以來吃海壽司食記參考



瓦城大心維持瓦城一貫的水準，喜歡吃泰式料理的，可以來嚐嚐泰式麵食，一樣很好吃食記及店家資訊



越南百年河粉老店熱賣的越南河粉​，一年可以賣掉19座101的高度！最受歡迎的酸辣火車頭河粉，生牛肉、熟牛肉、魚丸等豐富誘人的餡料，先吃一口粉嫩色澤、軟嫩的牛肉，再來一口吸飽湯汁後的酸辣河粉，真的值得來嚐嚐食記參考

焦糖楓串燒忠孝復興店位置在捷運忠孝復興附近，對面就是SOGO忠孝館，焦糖楓串燒主打的是他們獨家特製的漢方烤肉粉，而且保証現點現烤100%不油炸，以「五星級規格要求，環境食材乾淨衛生」為第一大重點。食記及店家地址焦糖楓菜單

神樂坂割烹日式料理是一家開在繁華的信義區日本料理，割烹是頂級日本料理的意思，能看見師傅在開放式的料理檯前製作出一道道精緻的日本料理，餐廳主打的是無菜單料理，這也完全符合日本割烹的精神，道道都精緻美味！食記及店家地址

品湯白色麻辣鍋專賣店

品湯白色麻辣鍋專賣店位在市府站1號出口旁，就在統一阪急對面巷子裡，這次是兩大兩小來用餐，吃的是經典四人海陸全餐，孩子們相當讚賞肉質，Tiss則覺得海鮮品質相當高，品湯白色麻辣鍋專賣店在東區火鍋中絕對是值得推薦的火鍋店!食記及店家地址

探索廚房主打澎湖直送的海鮮料理、霸氣澎湃松葉蟹海鮮桶、中東串燒、巴西燒烤，以及繽紛的芒果季甜品。食材新鮮頂級，補貨速度超快，值回票價。食記及地址線上訂位

輪輪1976和食茶酒駅

輪輪1976和食茶酒駅位在信義區新光三越A11的3樓，是西門町半百老店大車輪在信義區推出的最新品牌，整間店充滿了主題性，最近還推出了非常有巧思的下午茶套餐，是台北信義區下午茶推薦的好去處！食記及地址線上訂位

At.First早寓

台北東區早午餐店At.First早寓是少見能同時吃到義式、美食、韓式美食的複合式早午餐店，At.First早寓餐廳的地點非常的好，地點就位在捷運忠孝敦化站、捷運國父紀念館站，在東區美食中，At.First早寓平價大份量的早午餐，非常值得推薦。食記及地址

二本松涮涮屋

二本松涮涮屋創立品牌初衷秉持著 「餐松飲澗，推本朔源」，店內由米其林一星主廚坐鎮把關，希望能打造成火鍋界的PRADA，火鍋食材、肉質非常頂級，再加上貼心的鍋邊服務，已經是許多明星一再回訪的名店，還有很多外國人來台必吃美食!食記及地址詳細菜單與訂位連結

樂軒松坂亭放在我的口袋名單很久了，如果你熱愛和牛，那樂軒松阪亭的商業午餐不會讓你失望，而且會覺得$1280很超值，樂軒松阪亭全程有專人桌邊服務，食材精緻，份量也不少，是信義區非常值得推薦的燒肉食記及地址

Beef King信義旗艦店

Beef King日本和牛鍋物信義旗艦店位在ATT4FUN的10樓，之前就好想來吃，因為Beef King日本和牛鍋物信義旗艦店是信義區第一家推出和牛吃到飽的火鍋店，地點超好，10樓看出去就能看到台北101大樓，如果遇到每年跨年時，不用說一定是信義區跨年最佳觀景餐廳!食記及地址

貳樓微風南山

貳樓微風南山開幕就造成熱潮，以「貳White了」為主題，挑高9米的大氣空間，搭配大片落地窗，眼前就是台北地標101大樓，無疑是台北最Chill早午餐，線上很難訂位，建議現場去碰碰運氣!線上訂位

10000 Ten Thousand Coffee

10000 Ten Thousand咖啡微風南山店一開店就爆紅，這種信義區網紅咖啡店真的是美不勝數，10000 Ten Thousand咖啡的維也納咖啡非常好喝，還有提拉米蘇可頌也超好吃，微風南山百貨美食中現在生意最好的就是這家店了吧!食記及地址

饗泰多 Siam More(微風松高店)

饗泰多Siam More微風松高店的用餐環境很舒適，饗泰多是饗賓集團旗下的泰式餐廳新品牌，透過Kkday購買餐券，一券三種餐廳選擇最划算喔！食記及地址

食材新鮮，好吃沒話說，榮獲網友票選第一名，多年來品質一直維持得很好!

食記及地址｜凱菲屋官網線上訂位 ｜電話訂位 02 2720 1230



台北吃到飽餐廳最多人推薦的第一名就是這間了，下午茶一個人$990加一成服務費，用餐時間2小時，值得稱許的是有烤鴨夾餅、生菜蝦鬆、鐵板蝦、現煮蛤蠣湯、日式烤物、炸物，海鮮就不用說了，絕對是招牌，握壽司還可以現場炙燒，整個是我的菜食記及地址 線上訂位



明水然・樂

「明水然・樂」鐵板燒走的是日式無菜單鐵板燒格調，地點位在信義區的松菸商圈，走的是中高價位的日式無菜單料理，餐廳內最多一次只能接待二十位客戶在，今天我們吃的是1600+10%的價位，但是餐點的品質跟師傅的好手藝絕對超過這個價值。食記及地址

貓樂貓咖啡信義遠百

貓樂貓咖啡信義遠百店其實已經去二訪了，之前我們都去貓樂貓餐廳中和環球店，沒想到信義遠百的貓樂貓，這邊的貓咪感覺更親人，每隻都好愛玩，重點是這間餐廳還可以看到台北101的景觀，在這邊用餐、喝咖啡、玩貓真的是一大享受，建議先預約喔!食記線上預約點我

暖男炸雞

暖男炸雞板橋店的招牌蒜香炸雞跟焦糖炸雞比日式唐揚雞、韓式炸雞還好吃，因為暖男炸雞有自己研發的特製秘醬、椒鹽，喜歡吃台式炸雞的炸物控們一定都會一吃就上癮。信義區暖男炸雞位在永吉路上，回訪度超高食記及店家地址

銀兔湯咖哩信義店

銀兔湯咖哩是一家來自日本東京的日本美食，目前在台北有五家分店，高雄則有一家分店，這家台北信義區美食賣的是日式咖哩，而且非常特別，它不是濃稠狀的，而是湯湯水水的湯咖哩，地點就位在捷運松山文創園區附近食記

六福萬怡粵亮

六福萬怡粵亮廣式料理位在南港CITYLINK裡面，交通相當方便，粵亮提供的就是港式料理，主打經典粵菜、創意港點，環境非常舒適、優雅，不管是要宴客或聚餐都是首選推薦，南港又多了一間美食餐廳可以選擇，也附上菜單給各位參考!文章

韓點糖的韓國Ｑ麵辣炒年糕，它的辣度，非常的辣，喜歡吃辣的人一定都會非常喜歡，麵條也煮的剛剛好，口感好Ｑ彈，裡面還能吃到魚板、辣炒年糕，這兩種配料也都很道地。食記及店家地址

CHAO炒炒新亞洲蔬食

CHAO炒炒新亞洲蔬食是我一位美國回來的朋友推薦的台北蔬食餐廳，最特別的地方是它是一家蔬食熱炒店，真是是一家很特別的東區熱炒店，也是一家台北必吃熱炒店，就連老外都超推。食記及店家地址菜單 訂位

問鼎麻辣鍋

問鼎麻辣火鍋是馬辣集團的火鍋，在東區忠孝敦化站附近，交通地點相當方便之外，當月壽星到這邊慶生還送肉肉蛋糕，而且肉肉蛋糕還不小份，除此之外，還有哈根達斯冰淇淋免費吃，而且還有宮廷服可以換換裝、拍拍照非常有趣 食記及地址

維紀茶餐廳

PAUL法國麵包甜點沙龍仁愛圓環店是一路陪伴我長大的餐廳，之前聽過很多朋友推薦PAUL的早午餐，但Tiss還是第一次來店內品嘗，吃過後整個愛上，以後可以常帶女兒一起去吃BRUNCH了，這次Tiss也特別預訂了PAUL客製化餐盒外帶，附上菜單給大家參考 食記及地址

信義區按摩推薦-易境東方

易境東方養身是最近Tiss去按摩的地方，平常就喜歡做精油按摩的我，最喜歡在klook上面預約新店家做體驗，易境東方是我最近在klook上面發現的台北按摩推薦店家，因為地點就靠近東區的國父紀念館，覺得交通很方便，五行精油60分鐘只要$1488起，環境超舒服，按的也很好!體驗文

信義區按摩推薦-悅禾莊園SPA

這次來到忠孝復興站3號出口附近的Villa.like悅禾莊園Spa，悅禾莊園在台北許多捷運站都有分店，包括中山站、六張犁站、小巨蛋站，整個裝潢非常有峇里島風，有推拿、精油療程可以選擇，時間也可以選擇60、90、120分鐘，每間分店都蠻熱門的，建議提早預約喔! 體驗文

美登利壽司起源於日本東京銀座，去年來台灣展店，食材從東京豐洲市場直送台灣，米飯是山形縣特A的輝映米，海苔、壽司醋等也都是嚴選使用，堅持以新鮮的食材、職人的精神、對客人的貼心態度來做出讓人感動的壽司，最近二號店也在中山站開幕了， Tiss找了一個平日中午去大安站吃美登利午間定食，9貫壽司$500元，我吃得非常滿足!食記及地址

Putien莆田台北Sogo忠孝店是新加坡中餐第一品牌，莆田是一家在新加坡連續好幾年都拿到米其林一星的殊榮，前幾年莆田被王品集團引進台灣就一直想去品嚐看看，想不到直到今年才有機會一嚐莆田菜色的美味，在這之前就聽說莆田的大沙公、芋香鴨、肉骨茶非常厲害，值得來嚐嚐。食記及地址

春芳號就是從台中發蹟的，如今在台北捷運世貿站附近也開了一間春芳號台北莊敬店，春芳號茶飲從杯子外觀印花再到飲料的名稱都超用心，像是這次喝到的【橙柚青蘆薈蜜】斜音就取自台灣偶像劇【我可能不會愛你】的女主角程又青，另外【迪荔藥芭】就是取自大陸名星迪麗熱巴的斜音，真是令我印象深刻。食記及地址



上次初訪荷李活茶街港式茶餐廳就對他們家的港式菠蘿油、凍檸茶留下很好的印象，這次跟好姐妹聚餐，大家想找個有捷運到達方便的地點，我就想到它，它位在東區忠孝SOGO的二樓，捷運忠孝復興站出來搭手扶梯直接上來就到了，超級方便，疫情期間外帶9折優惠食記及地址



第一次知道泰集泰式料理是去微風信義店吃饗饗的時候剛好經過，向來就喜歡吃泰國菜的我，馬上就吸引我的目光，這間泰集泰式料理，吃過之後覺得很值得推薦，環境舒服東西好吃，再加上好姐妹相聚，真的很適合聚餐的好地方，疫情期間外帶還有五折優惠食記及地址



信義遠百A13享用超人氣15公分高的舒芙蕾Rose House Cafe遠百信義店限定款下午茶，實在是因為全球疫情的關係都不能去日本旅遊，但是還好信義區有好多日本美食可以吃，來到信義區吃日本美食，真的是有種去到日本旅遊的錯覺。食記及地址



新光三越A11美食推薦

佳佳甜品其實一直是我香港美食的口袋名單，之前去香港旅遊的時候，都放在名單內，因為連續四年獲得香港米其林推薦，尤其是招牌的芝麻糊最多人推薦!食記及地址





，原本一蘭拉麵在松仁路的台北本店大概因為生意太好，立馬又開了另一家一蘭拉麵在新光三越A11，也是24小時營業，總算有分散一點人潮，Tiss也找了一個平日中午去吃，還好排隊沒有排到久，我一個人去吃，大概10幾分鐘就有位置了。食記及地址



檀島香港茶餐廳來台灣以後一直還維持不錯的品質，尤其蛋塔、燒臘都蠻好吃的。食記及地址



新光三越信義A11館美食-MIACUCINA義大利素食餐廳， 從來不知道信義A11館有這樣的美食，MIACUCINA義大利蔬食館是一間讓我吃過很驚豔的素食餐廳!喜愛蔬果輕食的人一定會喜歡這裡的美食。食記及地址





新光三越A8美食

沒想到百貨公司裡的美食街也會有好喝的精品咖啡，kafe D咖啡滴進駐台北信義A8店有一段時間了，每次經過都會被咖啡香吸引，簡單高雅的裝潢，座位數不多，非常適合我這種愛逛街的媽媽，逛累了就坐下來喝杯咖啡，可以感受的到咖啡美味的細節食記及地址

新光三越A8店美食推薦-魚君さかなくん

魚君さかなくん是我去信義A8發現的日本料理店，信義A8美食街重新開幕之後，有超多美食，魚君是我覺得很少在美食街看到的餐廳，賣的是高檔的生魚片海鮮丼飯，光看到照片就覺得是我的菜店家地址及食記

新光三越A8美食-清真牛肉麵

清真中國牛肉麵食館於1957年開業至今，已經有50餘年了，2018~2022更連續五年得到米其林必比登美食推薦，如今有台北市延吉街分店、新光三越信義A8館B2美食街分店，這家牛肉麵同時也是信義區排隊美食。店家地址及食記

屋莎鬆餅屋位在A8的B1，鬆餅和主食都蠻出色的，晉升為本年度最讓我驚豔的鬆餅店!食記參考 查詢分店及線上訂位



添好運在香港算是很平價的點心這種便宜又好吃的東西，平常想吃港點的好去處食記及地址



新光三越A8也有金子半之助，是我久久就會想吃一次的美食，附上台中店的食記供參考食記參考



捷運市府站美食

一蘭拉麵旗艦店

一蘭拉麵來台灣信義區開的這家一蘭拉麵台灣本店已經開了好多年了，但是直到現在我才有勇氣來吃，因為之前排隊的人潮真的是太嚇人了，有人排十二個小時也在排，真的是暈倒，信義區一蘭拉麵松仁路本店24小時營業，疫情期間可以外帶，我們是疫情前去吃的喔!食記及地址



好滴咖啡在東區一直屹立不搖，它們家的義大利麵很台味，但很好吃，甜點也挺有特色，也是跟朋友約吃飯的好地方。食記及地址



信義區美食JK STUDIO新義法料理推出的Business Lunch商業午餐只要$280元起，美食餐廳就位在捷運市府站1號出口三分鐘，真羨慕在捷運市府站附近上班的人，上班這麼辛苦，在JK STUDIO中午享受一份精緻的餐點就是慰勞自已最好的方法了，公司包場、員工聚餐、親子家庭聚餐、辦同學會、謝師宴都是一個非常好的餐廳喔！食記及地址



算一算，已經有兩年的時間沒去吃Chili’s美式餐廳了耶！今年好姊妹們問我生日想吃啥？我就想到這間了…這間是我個人最愛也最推薦的美式餐廳不過價格不低，真感謝好姊妹們的熱情款待開胃菜可以自己拼，我們點了三拼，辣雞翅、炸雞柳條、菠菜醬。雞翅很夠味，炸雞柳條也很酥脆食記及地址

法國PAUL下午茶 吃過好幾次PAUL的草莓千層派，但每次都是買回家吃，從來沒在店內用過餐趁著過年有空，跟凱莉和我們家「Shine勾」去信義A9的PAUL來場貴婦人下午茶這裡是早午餐、下午茶的好去處，地點很優，值得推薦!食記及地址



宋廚烤鴨原名全聚德，2002年全聚德來台，因老闆婉拒加盟的好意，同時為了必免商標權爭議，因此改名為宋廚不變的是烤鴨依舊維持一貫的美味我久聞這間店很難訂位了，每個月1號才有開放訂位喔!食記及地址



台北市東區美食何其多，能在眾家兵爭之地的台北東區美食戰場屹立不搖，除了東西好吃，還要有特色才行，有一句俗話說的好，沒有三兩三，怎敢上梁山，而La Mesa西班牙小酒館就是這樣一家店，是東區延吉街美食、忠孝敦化美食、國父記念館附近美食食記及地址



台北101樓上的頂級海鮮餐廳，來這裡吃飯還可以看超美的view食記及地址



海底撈台灣一號店在ATT 4 FUN開幕之後生意一直很好，服務很好是特色，另外還有甩麵秀、國劇變臉秀。食記及地址



FIFI茶酒沙龍已經開了許久，有許多老客人，湘菜真的做得還挺好吃的，是聚餐的好地方。食記及地址



非常泰的泰國菜品質一直維持的不錯，其實跟瓦城是同一個集團，所以，吃起來都很好吃。食記及地址



兩班家印象中是韓式碳烤第一品牌，在市場上還很少有韓式烤肉餐廳的時候，兩班家就獨樹一格，直到現在都還是有很好的服務品質。食記及地址



喜歡吃貝果一定不能錯過好丘貝果，Tiss每次看到賣場有在賣好丘貝果一定會買來吃。食記及地址



捷運國父紀念館站美食

台灣近幾年開了不少港式茶餐廳在台北東區的巷弄內，今天終於找到機會，於是約了好朋友來到忠孝敦化站與國父記念館站附近的波記茶餐廳解解饞～流口水中…

食記及地址

Lady M的千層蛋糕真的話說，有機會一定要嚐一下，是讓人吃過會想年的千層蛋糕。食記及地址



雅苑港式飲茶是老字號的港式飲茶餐廳，30年老店獲得許多饕客的喜愛，Tiss也很喜歡它們家的港式點心，非常好吃又道地。食記及地址



蘇阿姨pizza屋我從小吃到大，pizza和炸雞仍然是經典，無可取代。食記及地址



秦味館的陝西菜跟勺勺客很像，每一道菜口味都很有特色，久久去吃一次陝西菜覺得很好吃。食記及地址



2019年獲得米其林推薦的美食，最特別的就是褡褳火燒，來這裡一定要吃這一道菜。食記及地址

美國冰淇淋文化館是國父紀念館裡面喝下午茶的好地方，也有提供簡餐。食記及地址

捷運忠孝敦化站美食

頂好紫琳蒸餃館可以說是台北地區最多人推薦的蒸餃，之前我吃捷運中山站的福大蒸餃已經覺得很好吃，google也有4.0的評價，這間頂好紫琳蒸餃館竟然高達4.2，只能說它能在頂好商城裡面屹立不搖，肯定有它的厲害之處，平價又美味，是最多人一再回訪的原因。食記及地址





東區粉圓冰店在忠孝東路216巷已經超過30年，是每次去東區大家都會推薦的美食，通常只要問人家東區216巷有什麼必吃美食？大家首選推薦的都是東區粉圓冰店，Tiss那天來到東區粉圓冰店旁邊巷子吃麵处田治拉麵，吃完拉麵再來一碗東區粉圓冰，覺得根本就是人間美味!食記及地址

八色烤肉台北忠孝店，大口吃肉超過癮，重點是八色烤肉不只豬肉好吃，連牛肉都超好吃，泡菜鍋也是水準之上，我們吃完之後，一致認為是非常值得推薦的韓式烤肉餐廳，尤其再搭配啤酒，真的超滿足、超歡樂!食記及地址



老李牛雜是我們從小吃到大的美食，充滿許多小時候的回憶，湯頭、食材都維持得很好。食記及店家地址



港台藝人最喜歡的麻辣火鍋店就是這間了，數十年還屹立不搖食記及店家地址



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台北住宿推薦哪幾家？很常有人問Tiss來台北有沒有推薦的親子飯店？或是平價的飯店？Tiss有些親自住過的幾間台北住宿及評價較高的台北住宿也提供給大家參考！

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