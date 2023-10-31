宜蘭美食推薦有什麼必吃的呢？100間親自走訪的宜蘭美食餐廳，依照分類有宜蘭美食排名、宜蘭美食小吃、宜蘭甜點、海景咖啡廳、高質感餐廳、吃到飽餐廳、宜蘭烤鴨、烤雞、日本料理、海鮮餐廳、無菜單料理，礁溪美食、羅東美食、冬山美食、宜蘭市美食，員山美食、三星美食、蘇澳美食頭城美食，大家可以用分類目錄先找自己想去的宜蘭美食推薦，還有Tiss私心推薦的十大必吃，全部都是我和Gary哥兄妹倆親自踩點的食記分享，讓大家吃宜蘭美食不踩雷!(2023.10月更新)

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宜蘭美食推薦2023

宜蘭美食推薦2023首先就要來推薦宜蘭排隊美食，依照宜蘭美食排名，提供高評價宜蘭美食餐廳、宜蘭美食小吃給大家參考!

吳記花生捲冰淇淋

宜蘭排隊美食首推吳記花生捲冰淇淋就在柯氏蔥油餅旁邊，兩間都是排隊美食，一次買齊，吳記最好吃的就是它的花生酥，很香，還有搭配全麥餅皮，相當好吃。

👉完整食記 (google評價4.5，地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號 地圖)



柯氏蔥油餅

宜蘭礁溪最威蔥油餅，每次經過都大排長龍，連去外帶回來加熱後還是好吃，是礁溪不可錯過的美食！隔壁的花生捲冰淇淋也可以一起買起來!光吃這兩種宜蘭美食就很過癮。

👉完整食記 (google評價4.2，地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號地圖)



正好鮮肉小籠包宜蘭本店

宜蘭正好小籠湯包跟正常鮮肉小籠包原來是兩兄弟開的，哥哥的店叫正好小籠湯包，也是真正的創始店，而弟弟開的叫正常鮮肉小籠包，它們共同的特色就是他們的湯包中有滿滿的宜蘭蔥，不會只有吃到肉，多了蔥的香氣，而且多了蔥跟肉的結合，讓小籠包吃起來也更健康。

👉完整食記(google評價4.3，地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路25-1號地圖)



北門綠豆沙牛乳大王

北門豆沙牛乳大王也是去宜蘭必喝，濃濃的綠豆沙加上牛奶，喝完一杯都覺得還不夠，排隊人潮很多，記得要先去取號碼牌喔!

👉完整食記(google評價4.4，地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段208號地圖)



三星阿琴春捲

宜蘭三星阿琴春捲是我們是在google地圖上發現這間阿琴春捲美食評價超高，地點就位在三星市場的附近，果然下午來的時候，客人絡繹不絕，而且幾乎都是在地人騎摩托車過來買三星阿琴春捲除了有賣炸春捲，還有炸蘿蔔糕、炸甜米糕，真的很好吃，值得推薦的宜蘭美食。

👉完整食記(google評價4.6 地址：宜蘭縣三星鄉三星路五段11號地圖)



小華村

很有日本味的小店，每天堅持新鮮製作純米粿食，無化學添加的好滋味，難怪小小的店面還是許多慕名而來的客人。木曜4超玩的邰哥也說這古早味實在是太好吃了，值得來吃一波!。

👉完整食記(google評價4.8 地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路209號地圖)

聯發芋冰老店

聯發芋冰老店，是宜蘭當地更愛去的冰店，我超級喜歡土芭樂口味+花生捲冰淇淋，這間冰店跟阿宗芋冰城很近，走路就可以到，建議可以兩間冰店都吃喔!

👉完整食記(google評價4.5，地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段190號地圖)



阿宗芋冰城

說到頭城必吃的美食，大家都會推薦阿宗芋冰城，但我個人非常喜歡聯發芋冰老店的土芭樂口味冰淇淋，這兩間冰淇淋離很近，走路就可以到，都在同一條路上，聯發芋冰更是在地人推薦的冰淇淋店，如果到頭城，不妨兩家都吃一輪，所有美味冰淇淋一起打包!

👉完整食記(google評價4.2，地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號地圖)



宜蘭美食推薦-甜點、咖啡廳

花轟小姐

花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡是花轟小姐Cake.Coffee.Dessert的前身，本來只是宜蘭在地人才知道的宜蘭蛋糕，但是隨著三姊妹在宜蘭美術館內賣店的時間越長，很多外地遊客來吃過之後也被圈粉，現在花轟小姐也擁有自己的店面了。

👉完整食記(google評價4.7 地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路285號地圖)



食聚咖啡

第一次來大約三點左右到達這裡，最想吃的千層派竟然賣完了，害我當下不知道該怎麼辦才好，因為大老遠跑來，卻沒能吃到我最愛的千層，真的很失望，然後又看著一位一位的客人來外帶一整盒的千層蛋糕，真的好羨慕!只好再來第二次，只能說還好有來，還好有吃到，不用飛日本就能享受的美食就在宜蘭

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段277號地圖)



宜蘭香格里拉

宜蘭這間飯店的下午茶點邀請米其林五星飯店的甜點師傅，結合宜蘭當地特產特製的法式經典甜點，在歐式莊園享受英式雙層下午茶，徜徉白色浪漫永恆水教堂，一整個星期的疲憊都煙消雲散了!

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣五結鄉公園二路15號地圖)



CAMELLIA Dessert Cafe義式咖啡

我們家有一個木曜4超玩的忠實觀眾，看到節目裡面推薦的美食，就會想要衝一波!這次來到宜蘭縣冬山鄉，就循著木曜4超玩的路線來到了CAMELLIA Dessert Cafe義式咖啡，是間非常隱密的咖啡店，在這老屋裡面竟然有好吃的甜點，在這裡不只可以吃甜點還可以學做甜點，也有經營民宿，真的很多元啊!

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣冬山鄉中城路202號地圖)



小時候紅豆餅X手搖飲

宜蘭最火紅的紅豆餅「小時候紅豆餅」，它在宜蘭有五間店，是來到宜蘭必吃紅豆餅，而這家小時候紅豆餅 X 手搖飲(中山店)是這五間店中唯一有賣手搖飲的店面，一次就能購足野餐要吃的跟要喝的宜蘭美食。

👉完整食記(google評價4.5 地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段137號地圖)



小林冰堂咖啡甜品屋

在GOOGLE評分高達4.7分，小林冰堂的店址就在羅東林場附近，芋泥薏仁，微甜又滑滑的口感，配上抹茶冰淇淋，甜點這樣的搭配，我還是第一次吃到，當兩種食材融合在一起，又會有不同的變化，口感層次非常豐富

👉完整食記(google評價4.7 地址：宜蘭縣羅東鎮中華路194號地圖)



奶酥人

宜蘭頭城最近超熱門的排隊美食就是這家了，通常很快完售，一個人還限定只能買兩片，吐司厚片可以這麼熱銷，到底加了什麼料?趕快來一探究竟!

👉完整食記(google評價4.0，地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段89號1 樓地圖)



三兩三無骨雞肉飯

三兩三無骨雞肉專賣店距離羅東火車站只需走路五分鐘就能到達，他們家雖然專賣的是無骨雞肉飯，但是我覺得他們家的鰻魚飯、干貝蟹黃飯也非常有特色都是必點，就連小魚辣椒也超好吃，雖然小魚辣椒醬只是配角，但是對我這個無辣不歡的人來說，有好吃的辣椒醬真的超加分

👉完整食記(google評價4.2，地址：265宜蘭縣羅東鎮和平路111之2號1樓地圖)



阿娘給的蒜味肉羹( 原北門蒜味肉羹)

北門蒜味肉羹已改名阿娘給的蒜味肉羹（已改名並搬遷），還是一樣好吃，喜歡那個濃濃的蒜頭味還有胡椒味，吃起來非常過癮，吃完還可一去對面的雙喜冰果室喝杯果汁，有折扣喔!

👉完整食記(google評價4.2，地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路239之1號地圖)

阿芬鮮魚湯

阿芬鮮魚湯有新店面了，這次去了一趟宜蘭蘇澳，入住蘇澳煙波，晚上就來阿芬鮮魚湯吃晚餐，價錢不變，服務升級，提供菜單給大家參考。

👉完整食記(google評價4.0，地址：宜蘭縣蘇澳鎮海邊路145號地圖)



礁溪白水豆花

宜蘭礁溪的白水豆花可以說是宜蘭超熱門美食，除了在宜蘭礁溪之外，2019年也在台北永康街開設分店，Tiss經過宜蘭礁溪的白水豆花時大排長龍就作罷了，不過好在我有吃到永康街的白水豆花，不用跑礁溪也吃得到，獨特的花生粉加入豆花，口感讓人驚豔，不管去宜蘭或台北都可以吃一下

👉完整食記(google評價3.8，地址： 宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號地圖)



30年老店檸檬愛玉

非常單純的美味，純正檸檬加上口感很好的愛玉，以及加點柑橘水果提味，真的是夏天非常好喝的飲品!每次經過都在排隊的宜蘭美食，可以排一下下就會買到囉!

👉完整食記(google評價3.9，地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段258號地圖)

林場肉羹

羅東林場肉羹是羅東老字號的美食，很多人到羅東林場玩的時候，都會順便到林場肉羹吃一碗肉羹，其實好幾年前我就吃過了，但是，那時候覺得不太好吃，就是勾芡勾很濃，感覺很普通的肉羹，但最近又去吃了一次，覺得其實一碗才$45元，覺得CP值還蠻高的!

👉完整食記(google評價3.8，地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路109號地圖)



肉羹慶

宜蘭肉羹慶我們已經吃了十幾年了，一直不想寫就是怕它變成排隊名店，以後想吃都要排上半個小時以上，直到…看到別人一直在推阿娘給的蒜味肉羹＆林場肉羹我不得不把我的心中的冠軍也推出來給大家品嚐一下，這真的是宜蘭羅東超推薦的宜蘭美食

👉完整食記(google評價4.1，地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路129號地圖)



味珍香卜肉

每次不管去武陵、太平山或明池，下山或上山前一定要來這吃這家味珍香卜肉，沒吃到卜肉也會外帶蔥油餅回家，我很喜歡的老店!

👉完整食記(google評價3.9地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段305號地圖)



貳貳壹零宵夜早餐店

貳貳壹零宵夜早餐店是宜蘭爆紅早午餐、超人氣宵夜，可以吃到台灣美食、宜蘭美食櫻桃鴨、韓式料理、美式早餐、炒飯、炒麵，同時店內還有兩隻店貓，超級無敵可愛，想吃消夜早餐來這就對了！

👉完整食記(google評價4.o 地址：宜蘭縣羅東鎮培英路104號地圖)



魏姐包心粉圓-礁溪一店

Tiss有時候經過魏姐包心粉圓都會去吃一碗粉圓，這次來到熱鬧的礁溪一店，這間是魏姐包心粉圓礁溪直營店，也是評價最高的店，晚餐吃飽飯之後，就來一碗包心粉圓當做甜點，讓人非常滿足。

👉完整食記(google評價4.o 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段35號地圖)



財記港式臭豆腐

宜蘭羅東火車站美食中有一家財記港式臭豆腐，它是我吃過的臭豆腐中我最愛的一家，以前我從來都不會想特別來吃宜蘭臭豆腐，直到今天吃了財記港式臭豆腐之後整個大改觀，想不到宜蘭也有這麼好吃的臭豆腐。

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣羅東鎮公正路110號地圖)



南門路上海生煎包

這次大年初三到宜蘭玩，路上經過這家位在羅東市區南門路上海生煎包，地點就在羅東南門路的菜市場口附近，剛好看到這家店一早就很多人在排隊，我想說就買來吃吃看

👉完整食記(google評價3.7 地址：宜蘭縣羅東鎮南門路28號地圖)



宜蘭美食推薦-海景咖啡廳

頭城渲咖啡

跟滿山望海比起來，Tiss更起歡這間宜蘭渲咖啡，這間咖啡廳就位在宜蘭頭城9號咖啡館的旁邊，順著海濱步道走進來就會看到，地點相當好，咖啡廳還提供非常新鮮的烤物，相當好吃，值得推薦

👉完整食記(google評價4.6 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段72號2樓地圖)



頭城伍參港

先前來吃過Shine Cafe渲咖啡，這兩間是同一個老闆，蠻建議可以在伍參港先吃個飯，再到隔壁的Shine Cafe喝個咖啡，直接就可以在這邊待一整天，菜單有單點也有套餐，套餐價位大概在$500上下，現流海鮮超好吃!

👉完整食記(google評價4.5 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段70號地圖)



頭城滿山望海

滿山望海咖啡廳最近在宜蘭頭城可以說是超級熱門的海景咖啡廳，這次入住朗居文旅之前，特地先來這邊吃個午餐，這邊飽覽龜山島的海景咖啡廳真的非常熱門，用餐有低消，用餐時間為90分鐘，一定要先訂位喔!

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣頭城鎮大坑路211號地圖)



宜蘭美食推薦-質感高評價餐廳

蘭波LanPO

蘭波LanPO是一間宜蘭無國界料理餐廳，同時也是一間宜蘭親子餐廳、寵物友善餐廳，餐廳位置就在宜蘭幾米公園附近。選用宜蘭在地新鮮食材，在蘭波能吃到宜蘭風味的無國界料理，還能享受在玻璃屋裡用餐的浪漫。

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣宜蘭市女中路二段185號地圖)



東港強和牛燒肉

東港強和牛燒肉也來宜蘭插旗了，東港強真的很強，2017年從網路直播賣日本和牛、海鮮起家，專門販售日本空運直送台灣最好吃的A5日本和牛，還能吃到生食級的天使紅蝦、干貝等海鮮，食材新鮮美味，採取一人一鍋的方式，非常方便又好吃

👉完整食記(google評價4.8 地址：宜蘭縣五結鄉中正路一段107號地圖)



天牛私廚牛排

天牛私廚牛排位在宜蘭羅東，老闆本身就是一個愛吃牛排的人，一直很希望在宜蘭開一間好吃的牛排館，老闆說來我這裡吃牛排，不需要加醬，好吃的肉沾點玫瑰鹽就很好吃，高檔的頂級肋眼牛排竟然只要$680，用餐環境也很適合小孩，有兒童椅，廁所還有尿布台，是非常適合親子來用餐的餐廳

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣羅東鎮陽明路6號地圖)



里海Cafe

里海Cafe搬新家囉!新店址位在原來宜蘭礁溪幸福時光的位置，場地更大更舒服，跟老闆認識很久，聽到他要在宜蘭礁溪開啟新的據點，真為他開心，尤其主打魚料理，新店面一開店就吸引好多客人去朝聖，聽說現在訂位爆滿，一位難求，想訂位的話建議先看一下粉絲團的說明

👉完整食記(google評價4.0 地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段406號地圖)



豐里海鍋物 豐里海鍋物是宜蘭最新海鮮鍋物餐廳，也是之前礁溪里海Cafe的老闆最新開幕的餐廳，里海的老闆對於「魚」特別有感情，這裡的魚、海鮮保證新鮮、特別、好吃，一整個套餐可以吃到魚也可以吃到肉，還可以吃到生魚片，有一種來到日本吃懷石料理的感覺

👉完整食記(google評價4.0 地址：宜蘭縣宜蘭市女中路三段475號地圖)

紅林鐵板燒 宜蘭最推薦的鐵板燒，已回訪多次，在宜蘭有20多年歷史的紅林食譜，採用當日現撈魚貨，食材新鮮美味，重點是每套餐的CP值超高，有附停車位，停車方便喔!

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣羅東鎮中山路二段171號地圖)

宜蘭美食推薦-吃到飽餐廳 三燔礁溪 三燔礁溪位在宜蘭晶泉丰旅的11樓，賣的是壽喜燒吃到飽食材高檔，講求新鮮度，還融合了宜蘭在地的溫泉蔬菜，高檔肋眼牛、梅花豬及Haggen Dozs冰淇淋無限享用，吃完之後覺得是礁溪很值得推薦的宜蘭美食

👉完整食記(google評價4.0 地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號11樓地圖)

老爺雲天自助餐廳 一直對飯店的Buffet餐都沒啥好感，但礁溪老爺是我少數吃過還挺懷念的Buffet， 自助餐菜色豐富，食材多元新鮮!用餐環境超優，是度假的好地方，很適合帶長輩同遊。

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號B1地圖)

蘭陽烏石港海景酒店自助餐 家蘭陽烏石港海景酒店海景全日餐廳宜蘭吃到飽餐廳真的是好吃到爆，而且CP值超高，喜歡吃宜蘭烤鴨、宜蘭海鮮、宜蘭傳統小吃的人，絕對一定要來品嚐，道道好吃絕對要激推給大家。

👉完整食記(google評價4.3地址：宜蘭縣頭城鎮大武路180號地圖)



新月廣場高麗園銅盤烤肉

超人氣韓式烤肉「高麗園銅盤烤肉」好吃到第一天在「新月廣場」開幕就大排長龍，以後來宜蘭旅遊也能吃到高麗園了，我發現他們每一家店的裝潢都別出心裁，而且還會推出新的韓式小吃，這對本來就愛去韓國旅遊的人來說，就算不能出國也能吃到正宗韓式料理，真的好幸福～

👉完整食記(google評價4.6 地址：宜蘭市民權路二段38巷6號 新月廣場4樓地圖)

羅東小蒙牛頂級麻辣養生鍋

小蒙牛頂級麻辣養生鍋終於也來宜蘭羅東展店了，去年一開張就成為羅東夜市必吃火鍋，這也讓來到宜蘭旅遊時多了一個宜蘭美食可以選擇，最棒的是以後想吃羅東夜市當歸羊肉湯，再也不用去羅東夜市跟別人家人擠人了!

👉完整食記(google評價4.7 地址：宜蘭縣羅東鎮興東路8之1號地圖)



宜蘭美食推薦-飯店必吃美食

蘭城晶英酒店紅樓櫻桃鴨

三燔本家礁溪店

晶泉丰旅三燔本家的壽喜燒放題很好吃，價位雖然不便宜，可是食材真的是一分錢一分貨，聽說連日本客人都會專程到這裡來用餐，一邊享受礁溪溫泉的泡湯樂趣，一邊吃日式壽喜燒放題或是龍蝦海陸火鍋套餐，很值得推薦!!

👉完整食記(google評價4.0 地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號11樓地圖)



福朋喜來登酒店-初食軒

宜蘭最厲害的烤鴨已經不是蘭城晶英了，是最近我在福朋喜來登酒店初食軒吃到的脆皮脂香鴨，不只烤鴨吃完之後超推薦，也推薦脆皮叉燒，更是銷魂！記得要先預訂喔!是推薦必吃的宜蘭礁溪美食

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號地圖)



岩彩海鮮餐廳

岩彩海鮮餐廳是礁溪寒沐酒店最新的現流海鮮餐廳，每天都有超過20種南方澳漁港現流、活體新鮮海鮮，地點就在礁溪寒沐酒店行館的2樓，如果人多想聚餐或是想要吃比較高檔的海鮮餐廳，礁溪寒沐酒店的岩彩海鮮餐廳是值得推薦的宜蘭美食。 一泊二食訂房

👉完整食記(google評價5.0 地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號地圖)



宜蘭美食推薦-日本料理

樂屋平價日式料理

平價又美味，每次去頭城，樂屋平價日式料理是我的第一選擇，是頭城最推薦的美食，生魚片和握壽司是我最愛的菜色，還有那個料多到滿出來的味噌湯可以無限取用，CP值超級高!

👉完整食記(google評價4.0 地址：宜蘭縣頭城鎮西一巷15號地圖)



同心鰭板前料理

宜蘭同心鰭位在宜蘭羅東，以板前料理的無菜單方式出菜，每天以當季的食新鮮材來做給客人吃，先生習得一手握壽司的好功夫，太太則習得天婦羅的功夫，兩人各有所長，來這邊可以一次吃到兩種無菜單料理，因店內只有12個座位，所以需要提前預約!

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣羅東鎮南門路103號地圖)



和田食堂

這間和田食堂的老闆以前在西門町開店，現在搬到宜蘭有一片自己的天地，主打的是江戶前握壽司，單價稍高，但東西非常精緻好吃，值得推薦給愛吃日本料理的朋友!

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣員山鄉惠深一路55號地圖)



宜蘭美食推薦-海鮮餐廳

甲富哥活海鮮

甲富哥是宜蘭最多人推薦的海鮮餐廳，每到假日幾乎都會客滿，老闆總是用進口水果招待賓客，讓人每次吃完飯都非常期待水果

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣冬山鄉廣興路87號地圖)



紅螃蟹餐廳

海鮮蠻新鮮的，假日合菜3000元起跳，可以吃到蠻多道料理，人多來吃挺划算的!

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段329號地圖)



蘇澳味珍活海鮮

味珍活海鮮是我自己在網路上搜尋，看到很多人推薦，而且google評分高達4.7分，幾乎零負評，而且價格透明，老闆還會熱情招待生魚片，所以深受大家喜歡，怪不得是很多人推薦的蘇澳海鮮餐廳。

👉完整食記(google評價4.6 地址：宜蘭縣蘇澳鎮漁港路70號地圖)



富美活海鮮

我覺得富美活海鮮就是比較粗飽一點，但每次去吃都覺得他上菜速度頗快，如果很多人的話還可以先訂位喔！

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣蘇澳鎮海邊路111號地圖)



宜蘭美食推薦-必吃烤鴨、甕窯雞

櫻桃谷

礁溪CP值高高的櫻桃鴨來囉!如果人多的話，推薦這間餐廳，用餐環境舒服，還有大停車場，櫻桃鴨三吃，4個人只要$2888起，如果人多的話，一起來吃其實蠻划算的，份量也很足夠。記得先預定喔!

👉完整食記(google評價3.8 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段72號地圖)



毛蟹水產小吃店

宜蘭毛蟹水產小吃店是我上次去礁溪甲蟲森林意外發現的美食，我其實當初只是導覽完覺得有點餓，就用google地圖找附近美食，發現這間評價高達4.6分，而且它的烤雞、烤魚、蛤蠣絲瓜超好吃，想來吃可以先打電話預訂，因為烤雞都要等個一小時，這邊的環境雖然不像一般餐廳那麼好，而且戶外會有人抽菸，但食物絕對好吃

👉完整食記(google評價4.5 地址：宜蘭縣員山鄉坡城路2-2號地圖)



紅倉庫桶仔雞

宜蘭紅倉庫桶仔雞是去年７月左右開幕的宜蘭員山烤雞，地點就在宜蘭金車酒廠附近，跟我最近去的宜蘭觀光工廠吉姆老爹啤酒工場、宜蘭金車噶瑪蘭威士忌酒廠、養蜂人家蜂采館也很近，紅倉庫桶仔雞肉質很讚，吃起來很像烤鴨

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣員山鄉長堤路112號地圖)



大嵌城甕缸雞

宜蘭大嵌城甕缸雞停車方便、東西好吃，最重要的是價格實惠，我在宜蘭吃過不少家烤雞，這家烤雞非常值得推薦，木柴燒加上嚴選土雞肉，烤得非常入味好吃，一隻$600元也不貴!

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路102-6號地圖)



礁溪火山爆發雞

不只烤雞好吃，各式熱炒都好吃且平價，人多的時候點一桌菜也不會太貴，而且肉質還不錯，熱炒口味也做得還OK!想吃平價的宜蘭美食，可以選擇來這裡。

👉完整食記(google評價4.1 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段39號地圖)





大灶雞

礁溪路這條路上烤雞店超多，宜蘭礁溪大灶雞是我見過用最傳統的方式來烤烤雞，它採用的是傳統鄉下廚房中才看的到的大灶來烤雞，這樣的味道跟桶子雞或是爐烤的風味不同，大灶雞座位不多，又是礁溪必吃美食，所以用餐時間常常客滿，沒有預約，要吃到只能碰運氣了。

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段26號地圖)



大仁哥蔗香脆皮桶仔雞

宜蘭壯圍食又多了一間囉!大仁哥蔗香脆皮桶仔雞宜蘭旗艦店是宜蘭最近的爆紅桶仔雞，一開幕就人潮滿滿，電話常常打不通，Tiss這次也是直接到現場候位，還好運氣很好，一去就有位置，也提供評價、菜單給大家參考!

👉完整食記(google評價4.7 地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號地圖)



宜蘭無菜單料理推薦

大洲魚寮日式無菜單料理

大洲魚寮是我吃過蠻難忘的無菜單料理，每樣東西都很精緻好吃，食材新鮮，值得回訪，單價雖高，但食材絕對值得!

👉完整食記(google評價4.1 地址：宜蘭縣三星鄉上將路二段888號地圖)



帝煲瓦罐煨湯館煲

台灣一開始的無菜單料理應該就是由宜蘭開啟，宜蘭得天獨厚的地理環境孕育了很多很棒的食材，自然也吸引了許多大廚、大飯店來到宜蘭設點，今天我也是因為員工旅遊才有機會來到這家「帝煲瓦罐煨湯館」，什麼是瓦罐煨湯呢？這道湯品在大陸廣東地區其實非常普遍，以前我在深圳工作時常常吃到這道料理。

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段176號地圖)



宜蘭美食推薦-礁溪美食推薦

慕嶼商行

宜蘭礁溪美食又多了一間，慕嶼商行焦糖布丁專門店是礁溪的特色美食，屬於文青小店，主打焦糖布丁，小店生意很不錯，人潮絡繹不絕，外帶的也不少，建議去之前可以先打個電話訂位!慕嶼商行是許多人推薦也很喜歡的宜蘭甜點。

👉完整食記(google評價4.6 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段117-1號地圖)



蘭楊船菜

蘭楊船菜根蘭楊蟹莊是一起的，蘭楊蟹莊是宜蘭非常好的親子釣蝦好去處，我們這行人將近有20位，來這邊吃合菜我覺得挺划算的，而且位置也很大又很舒適，很適合人多的時候一起來這邊聚餐!提供菜單給大家參考!

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣頭城鎮頭濱路三段110號地圖)



皇家花園餐廳

皇家花園餐廳是2023全新開幕的礁溪必吃美食，週末假期如果沒有事先訂位，可是一位難求，來到這家皇家花園餐廳吃粵式脆皮烤雞還有可愛迷你馬陪你用餐哦!是極力推薦的宜蘭親子餐廳首選。

👉完整食記(google評價4.9 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段109號地圖)



礁溪賣魚郎食酒处

宜蘭賣魚郎食酒处放在我宜蘭美食的口袋名單可能有超過六七年了，這次是剛好去了宜蘭回巢Homing餵動物，走完這個景點發現賣魚郎就在附近，馬上殺過去吃!賣魚郎有自己養殖的台灣鯛，但這裡好吃的不只台灣鯛，各種菜色都好吃，是宜蘭礁溪值得推薦的美食。

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路16-21號地圖)



吸貓咖啡館

吸貓咖啡館是我們意外發現的宜蘭礁溪寵物咖啡館，在google找到這間位在宜蘭礁溪的鄉間小路的吸貓咖啡館，評價高達4.9分，老闆還是個咖啡達人，喝了一壺$980的冠軍咖啡真的超好喝，還有這裡不只是咖啡館，還是一個寵物民宿，可以帶狗狗、貓貓一起入住!

👉完整食記(google評價4.8 地址：宜蘭縣礁溪鄉三路113號地圖)



陳旺記鴨片飯

陳旺記鴨片飯每天生意都好到要排隊!!常常很快就賣完，一碗鴉片飯只要$50元，CP值高高的!

👉完整食記(google評價4.5 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路30號地圖)



三妹爌肉飯

三妹爌肉飯是我每次來礁溪旅遊都想吃的礁溪小吃，但是之前好幾次路過店內店外都是滿滿的人潮，所以就先打消念頭，這次來礁溪泡湯終於有機會來吃吃看，吃完之後同時還順便買了礁溪阿和烤肉，值得推薦的礁溪小吃

👉完整食記(google評價4.0 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段134號地圖)



義珍香鮮奶吐司爆漿饅頭

上禮拜去了一趟宜蘭，就住在礁溪川湯春天旗艦會館，其實礁溪美食我也差不多吃遍了，就想說來滑滑IG，看看IG客都推薦什麼美食，然後就看到不少人都推薦這家義珍香爆漿饅頭，真的還蠻好吃的!

👉完整食記(google評價3.9 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段161號地圖)



礁溪 老街美食地圖

想找礁溪美食有什麼好吃的?看這篇就好了!礁溪老街有超多好吃的東西，必吃的八寶冬粉、包子饅頭等，一定要一一收集起來

👉完整食記



可可得歐巧克力

宜蘭伴手禮不是只有牛舌餅、諾貝爾奶凍捲，來宜蘭記得買巧克力回去!!宜蘭礁溪的「可可德歐」徹底顛覆傳統巧克力甜膩印象，完美融合在地食材，打造專屬於台灣的法式手工巧克力，一定要來嚐嚐!

👉完整食記(google評價4.5 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號 1號樓之5地圖)



有麵煮

礁溪有麵煮私房小吃其實在礁溪蠻多分店的，之前在google看到評價都還不錯，礁溪有麵煮頭城交流道店，就在我上次去吃礁溪窯籃曲的旁邊，有麵煮礁溪店位在9號溫泉公園，魏姐包心粉圓旁邊，來這邊吃平價的麵食，覺得真的很好吃，吃得很滿足!

👉完整食記(google評價3.8地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段33號地圖)



窯籃曲義式烘焙餐廳

宜蘭礁溪最近最熱門的美食和景點就是這裡啦!礁溪窯籃曲位在頭城交流道附近，就在我之前介紹過的礁溪櫻桃谷對面，而且有提供停車場，餐飲主打手工pizza，很適合帶小孩來吃飯的偽親子餐廳，門口的絕美玻璃屋成為近期最熱門的拍照打卡景點，來到這裡用餐一定要在這裡拍個美照。

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲一路28巷1之2號地圖)



樂山溫泉拉麵

礁溪最熱門的美食就是樂山溫泉拉麵了，來到礁溪一定要來體驗一下邊泡溫泉、邊吃拉麵的感覺，樂山拉麵現在在礁溪已經有兩間店，在頭城也有一間分店，在礁溪的本店式最多人去的地方，因為這裡可以邊吃麵邊泡腳，最多人喜歡來!

👉完整食記(google評價3.6 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段108巷1號地圖)



塭底烤魚

塭底烤魚本來就是一個大魚塭，而且用餐的地方也是蓋在魚塭上，這種感覺就好像是去山上吃土雞城一樣，土雞就是要去山上吃才好吃，所以想吃好吃的魚，當然也是直接從魚塭現撈的最好吃囉，這裡魚塭所養的魚真的一點土味都沒有耶，難怪我發現餐廳的牆上有好多藝人的簽名，而且這家店不只烤魚好吃，就連熱炒也一樣好吃的不得了

👉完整食記(google評價4.0 地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段572號地圖)



阿萬之家

礁溪阿萬之家是礁溪老街上賣宜蘭名產的地方，這裡最有名的就是蔗燻鴨賞，來到宜蘭，一定要買個鴨賞回去，要當伴手禮或自己吃都可以，Tiss文末也會分享涼拌鴨賞的做法喔!

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段88號地圖)



品文旅Rick’s Restaurant

礁溪品文旅的Rick’s餐廳提供義大利麵、義大利Pizza、燉飯、炸物、精釀啤酒、各式調酒，每一樣都讓我品味無窮，燈光美、氣氛佳，再加上使人放鬆的溫泉、美酒佳餚，真是一個令人感到陶醉又舒壓的環境。

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號地圖)



宜蘭礁溪魚丸米粉

好吃的魚丸米粉不用跑員山，礁溪在地人推薦的魚丸米粉就是這間，一碗只要$40元，是礁溪必吃的平價美食

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段114號地圖)



冰雪礁溪店

這間冰雪礁溪店就在礁溪星巴克旁邊，很容易就找得到，創立於1973年，老字號的雪花冰，在地人推薦，有口皆碑，雪花冰真材實料，口感非常綿密，還會隨季節推出不同的主題雪花冰。

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段91號地圖)



木慶魚丸店、匯淋芋冰

礁溪中山路總是車水馬龍，有點水洩不通的感覺，原因就是礁溪中山路美食超多，今天要介紹兩家礁溪老街的美食木慶魚丸老店及魚丸店隔壁的匯淋芋冰可以一起收集。

👉完整食記(google評價4.0 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段158號地圖)



姚雞庄

礁溪最熱鬧的中山路上，除了礁溪八寶冬粉、礁溪包子饅頭之外，這間姚雞庄也是不容錯過的礁溪美食

👉完整食記(google評價4.1 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段158號地圖)



添喜海鮮小吃

最多人推薦的宜蘭熱炒店，平價、出菜速度快、停車方便，口味也還OK~人多可先訂位喔!

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路91號地圖)



宜蘭美食推薦-宜蘭市美食推薦 拾松小吃專門店 來宜蘭一定要來吃宜蘭小吃，想品嚐道地宜蘭小吃一定要來拾松小專門店，而”拾松”是由三十幾年掌廚經驗的老師傅所開的宜蘭小吃店，這裡有宜蘭必吃的糕渣、西魯肉、蘭陽芋泥，還有必點的紅油蝦仁炒手。

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號地圖)



大貓扁食麵 大貓扁食麵一直是我的宜蘭美食口袋名單，剛好有空來嚐嚐宜蘭市場美食，吃到這家宜蘭小吃，這家大貓扁食麵創始於民國35年，至今已經是77年老店了，店內主打的就是宜蘭扁食、宜蘭魚丸、宜蘭炸醬麵、宜蘭餛飩麵，是值得推薦的宜蘭小吃。

👉完整食記(google評價3.7 地址：宜蘭縣宜蘭市新民路177號地圖)

大鼻南包子饅頭 宜蘭大鼻南包子饅頭已經陪伴我們家16個年頭，自從我們家大女兒出生之後，我們就常常開車來到宜蘭旅遊，當時雪隧都還沒開通，我們就一吃成主顧了，去龍潭湖的路上，都會看到店門口大排長龍，而且真的只要一出爐就馬上秒殺!

👉完整食記(google評價4.0地址：宜蘭縣宜蘭市大坡路二段199號地圖)

壯圍穀倉 充滿古早味的童玩餐廳，有得吃、有得玩，超有特色的割稻飯料理，一個人$350就能吃很飽，還可以DIY糖葫蘆喔!蠻適合帶小孩來用餐的地方。

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯五路143號地圖)

金澤魯肉飯 份量又大，東西又好吃，平均只要花$50元就可以吃飽的銅板美食，也是宜蘭熱門的平價排隊美食，吃過的都說好吃，值得回訪

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣宜蘭市西後街140號地圖)

艾德理法式烘焙坊 這又是一個感人的愛情故事，到宜蘭能夠吃到道地的法國麵包，這是多麼幸福的一件事情，甜點和麵包都超級好吃，不推不行!!

👉完整食記(google評價4.5地址：宜蘭縣宜蘭市嵐峰路一段332號地圖)

富美海鮮火鍋 蘇澳富美海鮮餐廳也開了火鍋店，食材也是蘇澳海鮮產地直送，料多味美，用餐環境也超舒適!在宜蘭有三家分店，可以看文章內的詳細說明。

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣宜蘭市宜興路一段48號地圖)

1491越南牛排 牛排加上越南河粉及越式醬料，獨特口味!!加上宜蘭人的推薦，值得來嚐嚐看，非常有特色的牛排料理及越式醬汁

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣宜蘭市文化路147號地圖)

宜蘭冬山美食推薦 山中傳奇 仁山植物園旁超好吃的放山雞，雞肉又彈又Q，咬起來多汁又美味，堪稱宜蘭最好吃的放山雞，是不可錯過的宜蘭美食。

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣冬山鄉新寮路461巷6號地圖)

田媽媽璽緣餐館 宜蘭田媽媽璽緣餐館位在宜蘭冬山河附近，目前只有六日才營業，選用在地食材，以最簡單、天然的方式做出一道道美味的料理，來到宜蘭冬山一日遊，可以安排在冬山河生態綠洲走走，或是宜蘭007金特務KINGSPY室內景點玩玩!

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣冬山鄉鹿得路113號269地圖)

來來牛排館 很喜歡來來牛排的環境，我覺得以牛排來講，口味算普通，但是價錢合理，加上對小朋友很友善，還不錯!

👉完整食記(google評價4.5 地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段157號地圖)

宜蘭黑雞發 從來沒吃過這種烏骨雞，肉質很優，小菜種類也很多，乾的擔擔麵特別好吃!重點是很平價!

👉完整食記(google評價3.7 地址：宜蘭縣冬山鄉廣興路321號地圖)

晶饌鐵板燒 他們的龍蝦超好吃，晶饌走的是精緻路線，高檔的肉和海鮮，讓人難忘!一客餐吃下來可以吃到海鮮也可以吃到肉，非常豐盛又美味

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣冬山鄉安農一路96號地圖)

梅花湖小熊書房 在湖邊用餐就是有一種浪漫又優閒的fu，小熊書房的菜色其實一直有再精進，吃飯和喝杯咖啡都不錯，建議平日來走一趟，可以好好享受喔!

👉完整食記(google評價3.8 地址：宜蘭縣冬山鄉大埤二路123巷22號地圖)

芙偲特雞排店 冬山芙偲特雞排店又下午一點半開始營業，台北真的很少鹹酥雞店這麼早營業的吧！這應該是宜蘭人才有的習慣吧！當地人特地開車來這裡拿電話預訂的炸物，應該是宜蘭在地人的隱藏版美食吧！

👉完整食記(google評價4.5 地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路257號地圖)

蔥YA雞 這間蔥YA雞也是在地人推薦，鹹酥雞和甜不辣口感紮實，調味也不錯，超適合買來當宵夜吃，冬山、宜蘭市都有分店喔

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣羅東鎮南昌街13號地圖)

宜蘭美食推薦-宜蘭羅東美食推薦 西河灣熱炒 西河灣的熱炒，平價又好吃，每到用餐時間也是人滿滿的，在地人也愛去吃，他們的生魚片讓我難忘，口感非常特殊又超新鮮，一定要點這道!

👉完整食記(google評價4.0 地址：宜蘭縣羅東鎮復興路三段542號地圖)

鵝肉宗 跟富哥位在同一條路上有三家平價的擔仔麵店，分別是鴨肉送、鵝肉宗和黑雞發，三家都不錯吃，但最讚賞鴨肉送，鴨好吃，小菜也好吃

👉完整食記(google評價3.8 地址：宜蘭縣冬山鄉廣興路288號地圖)

鴨肉送羅東創始店 鴨肉宋有多好吃的小菜，點了滿滿一桌也很便宜，是吃小吃的好地方，但地方比較簡陋，所以，不要奢求會有多乾淨喔!

👉完整食記(google評價3.7地址：宜蘭縣羅東鎮中山西街113-1號地圖)



文昌炸醬麵

這間是宜蘭老字號的炸醬麵，覺得他們的油酥排骨湯非常讓人驚艷喔！比很多專賣排骨酥的店還要好吃，是必吃的銅板美食

👉完整食記(google評價4.1 地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路37號地圖)



羅東無名熱炒老店

香氣十足又平價的熱炒老店，沒有店名，但在地人一樣趨之若鶩，便宜又好吃，香氣十足!常常去羅東的時候都會特地去回訪一下，蚵仔煎超級好吃

👉完整食記(google評價4.7 地址：宜蘭縣羅東鎮和平路32號地圖)



客人城

客人城的無菜單料理算是滿有特色的，走的是清淡養生路線，一套餐吃下來不會有負擔，價格也挺合理

👉完整食記(google評價4.3 地址：宜蘭縣羅東鎮北成路二段219巷53號地圖)



林北烤好

想吃串燒這家口味還不錯，但就是價位稍高了些，一餐吃下來如果想吃飽的話要花不少錢，跟在台北吃到的價位差不多！

👉完整食記(google評價4.5地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路215號地圖)



羅東夜市美食

我每次去必吃的就這三家了!羊鋪子的沙茶羊肉炒麵，是我少數敢吃的羊肉，真的沒啥腥味!

👉完整食記(google評價4.1 地址：宜蘭縣羅東鎮興東路與民權路口地圖)



羅東夜市船來雪淇淋

好吃又健康，而且還有水果果粒在裡頭， 不但好吃，又能吃到台灣在地水果， 實在是值得一訪再訪的好店家！

👉完整食記(google評價4.5 地址：宜蘭縣羅東鎮中華路37-5號地圖)



宜蘭美食推薦-頭城美食推薦

頭城貝加莫廚房

宜蘭貝加莫廚房是我們之前去住蘭陽烏石港海景酒店發現的頭城美食，google評分高達4.4分，幾乎沒啥負評，地點就在蘭陽烏石港海景酒店的附近，頭城星巴克就在旁邊，pizza餅皮手工現做，真的超好吃，值得推薦!

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段382號地圖)



The Bread & Butter Bakery奶油麵包

The Bread & Butter Bakery奶油麵包頭城創始店是我們在頭城老街閒逛時意外發現的美食，從外觀看上去就是一間吸引人的麵包店，看到奶油麵包幾個字就直接走進去看看了，老闆秉持自己愛吃，才給客人吃的精神，每天麵包都是新鮮製作，限量供應，售完為止，先前只有六、日才有營業，3/1起只有週三、周四公休，平日也可以來吃囉!

👉完整食記(google評價4.5 地址：宜蘭縣頭城鎮民鋒路6-5號地圖)



頭城農場X藏酒酒莊

正值賞螢季節，頭城農場也是超級值得推薦的螢火蟲景點，兩天一夜的行程，第一天行程安排在藏酒酒莊品酒、星空酒特調DIY課程、享用好吃的無菜單料理然後再去看螢火蟲(4~5月份)，晚上則住在頭城農場，非常棒的行程推薦給大家!

👉完整食記(google評價4.1 地址：宜蘭縣頭城鎮更新路126-50號地圖)



原富美香雞排

原富美香雞排是我上次去蘭陽烏石港海景酒店時發現的宜蘭鹹酥雞，本來不對這家宜蘭鹹酥雞有多高的期待，可是後來吃過這家Google4.7分的宜蘭頭城美食之後，真的是覺得好可惜我點太少了，實在太好吃了，來頭城推薦必吃!!

👉完整食記(google評價4.7 地址：宜蘭縣頭城鎮開蘭路177號地圖)



頭城車站阿伯蔥油餅

頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅跟頂埔阿嬤蔥油餅，被譽為頭城必吃的兩家蔥油餅，兩家在google的評價都很高，目前只知道頭城車站的阿伯蔥油餅五六日的10:00-17:00確定有賣，其餘時間就不那麼清楚了，純手工的餅皮真的好吃沒話說!

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣頭城鎮纘祥路59號261頭城火車站旁邊地圖)



頂埔阿嬤蔥油餅

頂埔阿嬤蔥油餅和頭城阿伯蔥油餅可以說是頭城必吃兩大蔥油餅，許多人都推薦來頭城一定要吃蔥油餅，吃起來有點像是花蓮炸彈蔥油餅，這家頂埔阿嬤蔥油餅還蠻合我胃口的，想不到這家頭城蔥油餅就這麼好吃，可以免去花蓮吃蔥油餅了。

👉完整食記(google評價4.2 地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段316號地圖)



宜蘭美食推薦-宜蘭員山美食推薦

大宜麵店

宜蘭大宜麵店是前幾個月去宜蘭鳳梨莊水上莊園遇到一群宜蘭員山鄉的宜蘭在地人，推薦我們離開後一定要來吃的在地小吃，果然不管是麵食、小菜、湯都非常好吃

👉完整食記(google評價4.4 地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段198號地圖)



來是福魚丸米粉

位在宜蘭員山的在地美食，超過30年，魚丸米粉加油豆腐，他們的魚丸真的是好吃極了，湯頭也超棒，配上吸滿湯汁的Q彈米粉，還有吸飽湯汁的油豆腐，這種美味只有愛吃小吃的人才能理解吧！

👉完整食記(google評價4.1 地址:宜蘭縣員山鄉員山路一段120號地圖)



八甲休閒魚場

彩燕在地美食

自己養的放山雞和台灣鯛就是好吃，還有各種野菜，如果有去福山植物園，可以先在此用餐!

👉完整食記(google評價3.9 地址:宜蘭縣員山鄉雙埤路24號地圖)



陳茂庚魚丸米粉

如果不想花太多錢也不想吃太飽，可以吃陳茂庚魚丸米粉，挺有宜蘭在地的特色，加辣更好吃!

👉完整食記(google評價3.8 地址:宜蘭縣員山鄉員山路一段269號地圖)



宜蘭美食推薦-宜蘭三星美食推薦

yummy職人燒

yummy職人燒是一家非常好吃的宜蘭三星必吃美食，會發現這家Google評價4.9分的宜蘭日式串燒店是因來住宜蘭民宿的關係，想不到這家宜蘭yummy 職人燒日式居酒屋的日式串燒跟日式燒烤這麼好吃!

👉完整食記(google評價4.9 地址:宜蘭縣三星鄉三星路二段99巷53弄21號地圖)



阿信小吃部

阿信小吃部位在三星鄉的安農溪旁，阿信小吃部的平價熱炒生意超好，它算是很值得推薦的宜蘭平價熱炒店，也算是宜蘭在地美食，好吃到連宜蘭在地人都推薦。

👉完整食記(google評價4.2 地址:宜蘭縣三星鄉大埔中路309巷51弄2號地圖)



宜蘭大同鄉美食推薦

玉蘭茶園

玉蘭茶園是非常著名的宜蘭賞櫻景點，每年大約2月中櫻花滿開，Tiss這次是一月底的時候去住櫻悅景觀渡假民宿，玉蘭茶園就在櫻悅民宿的旁邊，我們在那邊泡茶、喝雞湯，還有美景相伴，覺得心很暖、非常愜意

👉完整食記(google評價4.2 地址:宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭路80號地圖)



祥合發煙燻滷味

祥合發煙燻滷味是我們這次去宜蘭大同時看到評價很高的美食，當天我們住在櫻悅民宿，並在玉蘭茶園喝茶吃飯，就買了祥合發煙燻滷味去吃，一吃之後覺得口味讓我們非常驚豔，超級喜歡它們的甜不辣、貢丸、滷蛋，推薦來到宜蘭大同一定要嚐的美食，如果要上太平山也可以先來這邊買滷味帶著吃，方便又美味

👉完整食記(google評價4.1 地址:宜蘭縣大同鄉鹿場路1之6號地圖)



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