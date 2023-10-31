礁溪兆品酒店初食軒已正式改為礁溪福朋喜來登酒店初食軒廣式一品鴨獲選宜蘭十大飯店好食民眾票選第一名，上次吃過福朋喜來登酒店的脆皮脂香鴨＆脆皮叉燒之後就一直念念不忘，這次再訪非常期待福朋喜來登酒店的廣式一品鴨，廣式一品鴨位在礁溪福朋喜來登酒店的初食軒，非常值得去吃!很多人問我礁溪有什麼推薦的美食，我最近都推薦福朋喜來登酒店的烤鴨，已經成為我心目中宜蘭最好吃的櫻桃鴨，初食軒的廣式一品鴨可以五吃也可以六吃，礁溪福朋喜來登酒店烤鴨是用飼養75~90天的櫻桃鴨製作而成，每天限量燒臘必需提前二天預定唷，附上菜單給大家參考!

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礁溪福朋喜來登

來福朋喜來登礁溪，推薦可以住一晚，房內就可以泡湯，頂樓還有大泳池，還有孩子最愛玩的積木，非常好玩!

｜官網訂房

礁溪福朋喜來登初食軒

礁溪最好吃的烤鴨就在福朋喜來登酒店初食軒

礁溪福朋喜來登 酒店初食軒菜單

平日菜單參考

平日菜菜單參考

礁溪福朋喜來登酒店廣式一品鴨

礁溪福朋喜來登酒店烤鴨與蘭城晶英酒店櫻桃鴨的比較，這回吃到礁溪福朋喜來登酒店廣式一品鴨一鴨五吃，感覺比蘭城晶英酒店櫻桃鴨的CP值高，因為礁溪福朋喜來登酒店一鴨五吃才2888+10%服務費。一鴨五吃包括脆皮鴨壽司、片鴨架蔥餅、京醬醬作鴨、上湯鴨香粥、風味鴨架湯非常值得來吃



聘用曾在台北喜來登飯店及君品飯店的頤宮餐廳等五星級飯店的簡敏宏烤鴨主廚，所帶領的烤鴨團隊，來建立礁溪福朋喜來登酒店礁溪初食軒餐廳以烤鴨為首的鎮店料理。四年來，推出廣式一品櫻桃鴨、先知鴨及脆皮叉燒等料理，廣獲饕客及旅客們讚不絕口的好評，並曾得到2020宜蘭縣府舉辦十大美食票選第一名。

入口即化的脆皮鴨壽司，油油亮亮的脆皮搭配醋飯、起司的作法跟蘭城晶英的作法如出一轍，不分軒輊。

脆皮烤鴨不油膩，而且香氣四溢

鴨片架蔥餅，蔥香麵皮Q中帶軟，鴨肉多過麵皮，所以麵皮完全不會變成主角，鴨肉跟甜麵醬香氣四溢

包著餅皮的脆皮烤鴨，口感更佳豐富

京醬醬作鴨，嫩嫩的鴨腿肉配上京醬跟薑片，吃起來有點像三杯的口感，真想來杯啤酒呀～

三杯鴨真是礁溪福朋喜來登酒店的一絕

上湯鴨香粥，道地正宗港式砂鍋粥的作法，蘭城晶英的鴨粥比較偏台式的作法，個人偏愛廣東粥的滑順口感，而且鴨肉切成絲，食用時更佳方便。

入口即化的口感

風味鴨醬湯，料多到都滿出來了，再搭配宜蘭的縣酒，酒的味道是紅露酒的香氣，綜合鴨湯之後湯頭風味更佳豐富了。

想不到烤鴨燉湯再加上紅露酒這麼好喝

另外我們又加點了縣酒炒溫泉空心菜，來自宜蘭本地的櫻花蝦配上宜蘭溫泉空心菜真是完美的結合，宜蘭櫻花蝦跟屏東東港櫻花蝦的口感非常不同，因為宜蘭櫻花蝦產自龜山島附近，肉質油質都比屏東的櫻花蝦更好吃。

又加點了脆皮叉燒，因為上回吃過之後就永生難忘了，所以這道菜早就成為我每回必點的美食，外皮帶著脆脆的糖衣，叉燒入口即化，感覺就像是在吃焦糖布丁一樣。

茶碗蒸，蒸蛋非常的古溜古溜(滑嫩)

普洱茶不苦不澀真的是最適合搭配港式料理

第二次來到礁溪福朋喜來登酒店初食軒，依然感到好吃的不得了，下次有機會一定會再帶朋友來，五個人用餐一個人平均才500～600左右，這樣的價位比許多宜蘭無菜單料理的CP值高上許多。

礁溪福朋喜來登酒店