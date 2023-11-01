樹林開了一間向陽冬瓜肉飯啦～！我第一次看到這個品牌是在三峽，開車經過的時候瞄到招牌，很喜歡這個視覺形象，看起來讓然感到很清淨。樹林店開幕的時候就覺得很開心也很期待！「向陽冬瓜肉飯」，堅持天然、健康、美味、乾淨、舒適的五大訴求，並以14種超級食物為靈感，為我們帶來了一場美味與健康的饗宴。
胖貓咪今天吃什麼？
向陽冬瓜肉飯 樹林店
📍地址｜新北市樹林區中山路一段109號
📍電話｜02 2685 1751
📍營業時間｜週一～週日
10:00–14:00、16:00–20:00
自助式點菜，可以選三樣，飯可以加五塊升級五穀飯
我很喜歡向陽冬瓜肉飯有一個原因就是，這裏讓我感覺回到了大學時期，跟同學下課一起到學餐吃午餐。菜色多樣化，有許多選擇，我最喜歡吃的就是高麗菜、番茄炒蛋、絲瓜等。每天菜色都會不太一樣，自助餐家常菜讓我有回到家吃飯的感覺。
以少油、低鹽的烹飪方式，擺脫了傳統常見的過度油膩和過鹹的刻板印象。這種烹飪方式讓食物更加輕盈，同時保留了食材的原汁原味。食材的新鮮度和烹飪方式的健康性，使得向陽冬瓜肉飯成為那些注重健康的人的不二之選。
除了菜色多樣化，米飯也有兩種選擇。一般的飯是白米飯，如果想要吃五穀飯的話可以加5元升級喔！我很喜歡五穀飯的口感跟味道，所以我通常替自己的餐點升級＋＋
向陽冬瓜肉飯｜招牌雞腿排飯
如果你是第一次來到這裡，菜單上林朗滿目的選擇，我會推薦你可以先以招牌雞腿排飯作為你的第一個嘗試。這個選擇絕對不會錯！向陽冬瓜肉飯的招牌雞腿排飯是用鐵板燒香煎而成，非常香嫩好吃。
向陽冬瓜肉飯｜煎辣味雞腿排飯
向陽冬瓜肉飯菜單
向陽冬瓜肉飯店家環境
除了食材和烹飪方式之外，這家餐廳的用餐環境也值得一贊。乾淨、舒適的用餐環境，讓人在享受美食的同時也能短暫放鬆。這樣的用餐體驗，讓向陽冬瓜肉飯成為一種享受完美的聚餐地點。
向陽冬瓜肉飯 樹林店
📍地址｜新北市樹林區中山路一段109號
📍電話｜02 2685 1751
📍營業時間｜週一～週日
10:00–14:00、16:00–20:00
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用最樸實的角度分享好看又好吃的美食給你。
每天的工作就是白日夢冒險王，喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。
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