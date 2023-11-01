為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 樹林好吃自助餐推薦～向陽冬瓜肉飯，菜色多樣化，招牌雞腿排飯可以吃吃看喔！

樹林好吃自助餐推薦～向陽冬瓜肉飯，菜色多樣化，招牌雞腿排飯可以吃吃看喔！

2023-11-01 10:25:03 胖貓咪的奇幻旅程 人氣：103
share
窩客好文

胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：152篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 樹林區

造訪商家：向陽冬瓜肉飯 樹林店
place新北市樹林區中山路一段109號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

樹林開了一間向陽冬瓜肉飯啦～！我第一次看到這個品牌是在三峽，開車經過的時候瞄到招牌，很喜歡這個視覺形象，看起來讓然感到很清淨。樹林店開幕的時候就覺得很開心也很期待！「向陽冬瓜肉飯」，堅持天然、健康、美味、乾淨、舒適的五大訴求，並以14種超級食物為靈感，為我們帶來了一場美味與健康的饗宴。

胖貓咪今天吃什麼？

向陽冬瓜肉飯 樹林店

📍地址｜新北市樹林區中山路一段109號
📍電話｜02 2685 1751
📍營業時間｜週一～週日
10:00–14:00、16:00–20:00

內容目錄

自助式點菜，可以選三樣，飯可以加五塊升級五穀飯

我很喜歡向陽冬瓜肉飯有一個原因就是，這裏讓我感覺回到了大學時期，跟同學下課一起到學餐吃午餐。菜色多樣化，有許多選擇，我最喜歡吃的就是高麗菜、番茄炒蛋、絲瓜等。每天菜色都會不太一樣，自助餐家常菜讓我有回到家吃飯的感覺。

以少油、低鹽的烹飪方式，擺脫了傳統常見的過度油膩和過鹹的刻板印象。這種烹飪方式讓食物更加輕盈，同時保留了食材的原汁原味。食材的新鮮度和烹飪方式的健康性，使得向陽冬瓜肉飯成為那些注重健康的人的不二之選。

除了菜色多樣化，米飯也有兩種選擇。一般的飯是白米飯，如果想要吃五穀飯的話可以加5元升級喔！我很喜歡五穀飯的口感跟味道，所以我通常替自己的餐點升級＋＋

向陽冬瓜肉飯｜招牌雞腿排飯

如果你是第一次來到這裡，菜單上林朗滿目的選擇，我會推薦你可以先以招牌雞腿排飯作為你的第一個嘗試。這個選擇絕對不會錯！向陽冬瓜肉飯的招牌雞腿排飯是用鐵板燒香煎而成，非常香嫩好吃。

向陽冬瓜肉飯｜煎辣味雞腿排飯

向陽冬瓜肉飯菜單

向陽冬瓜肉飯店家環境

除了食材和烹飪方式之外，這家餐廳的用餐環境也值得一贊。乾淨、舒適的用餐環境，讓人在享受美食的同時也能短暫放鬆。這樣的用餐體驗，讓向陽冬瓜肉飯成為一種享受完美的聚餐地點。

向陽冬瓜肉飯 樹林店

📍地址｜新北市樹林區中山路一段109號
📍電話｜02 2685 1751
📍營業時間｜週一～週日
10:00–14:00、16:00–20:00

樹林人專區

樹林開了一間向陽冬瓜肉飯啦～！我第一次看到這個品牌是在三峽，開車經過的時候瞄到招牌，很喜歡這個視覺形象，看起來讓然感到很清淨。樹林店開幕的時候就覺得很開心也很期待！「向陽冬瓜肉飯」，堅持天然、健康、美味、乾淨、舒適的五大訴求，並以14種超級食物為靈感，為我們帶來了一場美味與健康的饗宴。 胖貓咪今天吃什麼？ 向陽冬瓜肉飯 樹林店 📍地址｜新北...

閱讀文章完整介紹

你能想像在台灣也能吃到道地的義大利傳統料理嗎？是的，就在新北市樹林車站附近的巷弄中，隱藏著一間超特別的餐廳。手工義大利麵就是他們最大的特色，每一條、甚至是每一塊麵疙瘩都是老闆用雙手製作出來的義大利麵。早已耳聞Marcoo手工義大利麵的餐點非同小可，跟萊肯一起，特地選在這的地方慶生。這也是我們最小而美的幸福浪漫。 義大利麵的種類 談到義大利麵，也許...

閱讀文章完整介紹

樹林國小對面的鐵皮屋是一家價格平實、提供各式美味熱炒的經典小吃店，緊鄰著有名的餡餅店。可以品嚐傳統的經典熱炒，還是嘗試一些異國風味的菜餚，這個地方都能滿足你的胃口。 最新文章不漏接！加入胖貓咪專屬Line＠優惠、團購、粉絲專屬於你😚 印尼炒泡麵還不錯！ 這一次，我們特地前來品嚐他們的印尼炒泡麵，以及探索他們豐富的菜單。此外，...

閱讀文章完整介紹

在樹林火車站前站，有一家很有特色的早午餐店，名叫「一汁三菜屋Brunch」，這裡不僅提供精緻豐富的點餐，還有獨特的一汁三菜屋日吃法，為樹林居民帶來了一場美味的盛宴。 一汁三菜屋Brunch 📍地址｜新北市樹林區四德街25號📍電話｜02 2684 1419📍營業時間｜週二～週五 07:00~19:30週六08:30~14:00/16:00~19:3...

閱讀文章完整介紹

樹林的麵線最知名的應該就是在樹林夜市裡面的“紅麵線”了吧！不過還有一家離樹林火車站更近的好吃麵線－無敵家赤肉大腸蚵仔麵線。2019年被食尚玩家採訪後，聲名大噪大排長龍，甚至曾經排隊排到火車站前面，非常壯觀。 無敵家赤肉大腸蚵仔麵線 📍地址｜新北市樹林區鎮前街142號📍電話｜0965 255 252📍營業時間｜週一～週六 11:00~19:00 ...

閱讀文章完整介紹

彌生軒於2014年進駐台灣，首間就在台北松江南京附近。我第一次吃的時候是在天母店，那時候就覺得可以用桌上的平板點餐非常先進，服務也非常好。日式定食的品項多元，每一組定食都是日式傳統的吃法「一湯三菜」，品嚐美食的同時也感覺身在日本。 有一天逛樹林秀泰的時候，看到這裡也開了一家彌生軒！心裡想說，樹林要開始發展起來了嗎？這十年間陸續開了摩斯漢堡、星巴克等連鎖...

閱讀文章完整介紹

嗨～各位熱愛炸物的同好者你們好！跟大家分享一家最新在樹林開幕的美食熱點—21Plus。2小時候超愛吃烤雞，但可能要跑到板橋才有。看來樹林人又多了一項炸雞的選擇。而且更特別的是，它不僅提供美味的炸雞，還有烤雞和披薩等多種選擇。 21Plus的位置真是絕妙，就在樹林火車站後站旁邊，讓我們這些愛吃炸雞的樹林居民多了一個方便的選擇。 胖貓咪今天吃什麼？ ...

閱讀文章完整介紹

知道路邊烤肉這個品牌很久了，沒想到樹林竟然也開了一家！由宜蘭羅東的店面起家，品牌標語是“大自然就是我們的廚房”。以木炭炭烤的烹調方式，讓串燒每個都散發著炭烤才有的獨特飄香。無論是平日晚上想來一點小確幸，還是週末跟朋友聚再一起小酌吃串燒都很適合。在樹林就能吃到路邊烤肉真是太開心了。 最新文章不漏接！加入胖貓咪專屬Line＠優惠、團購、粉絲專屬於你😚 ...

閱讀文章完整介紹

烤玉米控必須要收藏這篇文章！逛夜市的時候都一定會來一支，邊啃邊走才有逛夜市的感覺。但是，烤玉米真的很容易踩雷，我曾經在某夜市買到一支$120的烤玉米，結果鹹到舌頭差點乾掉，玉米粒完全沒嚼勁...這就是”觀光夜市“的危險！胖貓咪美食探險家出動！為社會大眾尋找好吃的烤玉米推薦給大家。 在新北樹林博愛街，樹林夜市裡面，出現一家新開不久的鑫家鄉烤玉米，美食探險...

閱讀文章完整介紹

就在樹林火車站附近的米蘭社區，已經開了很多年的Blue House義式餐廳，一直是我們家心中常去的口袋名單。甚至連親慶生這種大日子也會選在這裡聚餐！ 店裡走可愛居家風的路線，店員跟老闆也非常親切，在這裡用餐總是有一種在家裡的溫馨感。店裡提供非常多義式料理的品項，除了最基本的義大利麵以外還有燉飯、窯烤披薩等。 升級套餐只需要加100塊就可以多一份沙...

閱讀文章完整介紹

胖貓咪美食家

用最樸實的角度分享好看又好吃的美食給你。

每天的工作就是白日夢冒險王，喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

檢舉
share
chevron_left

宜蘭住宿～村却國際溫泉酒店，推薦泡湯房型，星

蒜蒜屋蒜醬開箱，再也不怕滿手蒜味！3道簡單料

chevron_right
延伸閱讀

食記 - 高雄 楠梓區 好得意米粿

 湯小君
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：152篇

美食 • 旅行 • 開箱 ｜食尚玩家駐站部落客｜ETtoday旅遊雲部落客專欄作家｜PopDaily 波波黛莉創作者｜ 📩plumpyblog@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
小食聊聊Brunch 照片

小食聊聊Brunch

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
金枝紅糟肉圓(總店) 照片

金枝紅糟肉圓(總店)

4.35 (1人評鑑)

區域：新北市瑞芳區
蛋白盒子健康低卡餐盒 中和永安店 照片

蛋白盒子健康低卡餐盒 中和永安店

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
大哥雞肉 照片

大哥雞肉

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市三重區
Healthy or not 健康餐盒 照片

Healthy or not 健康餐盒

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市三重區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up