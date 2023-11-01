台北車站美食2023推薦來囉!是台北市美食的重鎮之地，自從可以在台北車站辦理預先登機和寄行李的服務之後，台北車站的旅客人數明顯增加許多，這附近不管住宿、美食都很多，台北車站美食地圖包括捷運中山站、捷運西門站、捷運善導寺站、捷運忠孝新生站都有許多台北車站美食小吃值得推薦，光是在台北車站二樓微風廣場、台北京站時尚廣場、台北車站對面的HOYAII的必吃米其林美食就不少，台北車站美食一個人也能享用，Tiss也很常到新光三越站前店、新光三越南西三館、誠品南西店覓食，美食一併推薦給大家!可以關注Tiss玩味食尚粉絲團或加入line群組，美食搶先報(2023.10月更新)
章節目錄
台北車站美食推薦
欣葉日本料理吃到飽
欣葉日本料理吃到飽可以說是台北老字號吃到飽餐廳，是我選擇吃到飽餐廳的首選推薦，目前在台北有三間分店，分別為館前店、信義A11、松山健康店、桃園中茂店，Tiss這次在台北車站館前店用餐，地點非常方便，透過KLOOK購買餐券，一個人只要$845! 文章
捷運中山站美食推薦-欣葉NAGOMI和食饗宴吃到飽
欣葉吃到飽新品牌「NAGOMI」和食饗宴已經成為台北最難訂的吃到飽餐廳了!!顛覆過往Buffet市場主打的「澎湃料理」，而是以有如日本頂級溫泉旅館的溫暖款待，除了引進日本的女將服務與文化，也同步打造「慢和食」的吃到飽新體驗，食材真的超優。文章 餐券優惠線上搶購
捷運善導寺美食推薦-喜來登十二廚
喜來登十二廚每季都會更新菜色，每次吃都覺得很滿意，喜來登的餐廳我真的吃過很多間，已經吃過B1的辰園、比薩屋、2樓的蘇可泰，每一間都超推薦!食記及地址線上訂位
中山區美食推薦
中山區美食推薦推薦懶人包來囉!中山區其實是我從小到大成長的地區，這邊有很多日本料理、熱炒、平價美食、火鍋、鐵板燒店，收集了很多好吃的中山區美食，整理中山區美食懶人包推薦給大家!中山區美食懶人包
HOYAII和億北車美食推薦
Komeda’s Coffee台北車站
第一次吃客多美咖啡komeda’s Cafe是在日本九州，舒服的環境、好喝的咖啡，烤的鬆鬆軟軟的吐司，讓我留下很美好的印象，最近台北車站HOYAII美食廣場也多了一間客多美咖啡是台北車站早午餐首選，我非常喜歡它們家的吐司，尤其這次吃了紅豆奶油吐司更讓我驚豔，值得推薦一下食記及店家資訊
石研室
台北車站HOYII裡面真的很多美食，我每次去都會選擇不同的美食嚐嚐，這次很想吃火鍋，就選擇了石研室，石研室賣的是石頭火鍋，而且一個人就可以吃，選定主鍋之後，蔬菜都是無限取用，一個人想吃沙茶火鍋的時候，是非常好的選擇，個人因為很愛吃沙茶，所以吃的很滿足!食記及地址
飯饌
Bannchan飯饌韓式料理位在HOYII北車站的B1，每次經過人都蠻多的，是藝人李玖哲開的店，提供道地韓式料理，特別是韓式豆腐鍋，還附六種小菜無限供應，菜單價位大概在$250左右，整體來說，CP值蠻高的。HOYII北車站的B1的美食很多，我個人很喜歡天丼、開丼、吉豚屋，都是平價美食的好選擇。食記及店家資訊
開丼
開丼的丼飯種類很多，我偶爾去那邊也會吃這家，喜歡這個日出燒肉丼，有滿滿的青蔥蓋飯，跟日本的丼飯相近!食記及店家資訊
太陽番茄拉麵
炙燒雞白湯拉麵意外合我胃口，是我後來去北車還會回訪的拉麵店，非常喜歡它的湯頭，比很多知名拉麵店還好吃的拉麵，值得推薦北車美食!!食記及店家資訊
吉豚屋KATSUYA
這家吉豚屋是日本的平價豬排飯連鎖店，129元起就能吃到日本人氣NO.1的豬排。食記及店家地址
添好運
添好運在北車HOYAII開業多年，生意一樣都很好，喜歡吃港點可以來這裡，每次吃都還是覺得很滿足食記參考
微風廣場北車
鐵火燒肉微風北車店
鉄火燒肉微風北車店就位在台北車站的二樓，想要一個人吃燒肉的時候，除了燒肉Like之外，鉄火燒肉也是很好的選擇，整體是覺得肉質還OK，想一個人吃燒肉的好去處，台北車站美食又多了一間可以推薦，也附上菜單給各位參考!食記
忠青商行
忠青商行插旗微風北車2F，極品好蝦炊飯，來自眷村的家常滋味，滿滿的蝦蝦飯是必點的招牌菜色 食記參考
來這吃上一碗蝦蝦飯真的好滿足
佳佳甜品
佳佳甜品其實一直是我香港美食的口袋名單，之前去香港旅遊的時候，都放在名單內，因為連續四年獲得香港米其林推薦，尤其是招牌的芝麻糊最多人推薦!食記及地址
現在不用跑香港，微風北車2F就能吃到米其林甜品
銷魂麵鋪
銷魂麵舖的麵一直都維持著很好的水準，喜歡吃乾拌麵、鴨血的可以來銷魂麵鋪 食記參考
個人覺得不只乾麵好吃，他們的清燉牛肉湯也非常好喝，值得推薦
彌生軒
彌生軒的飯麵都好吃，來自日本的連鎖品牌，口味還不賴，價錢也不會太高。食記參考
來這邊吃一份定食就很滿足，彌生軒的飯特別好吃
貳樓餐廳
在台北車站想要吃早午餐，那一定要選貳樓，貳樓的菜色不斷地在更新、進步，是吃早午餐的好選擇貳樓台北車站食記 貳樓仁愛店食記貳樓敦化店
丸壽司
台北車站2樓有超多美食，其實很多家都很好吃，我個人還蠻喜歡這間丸壽司迴轉壽司，尤其炙燒系列的真的蠻好吃的食記及店家資訊
大戶屋
大戶屋在台北車站2樓微風廣場生意一直還不錯，我個人還蠻喜歡它們家的烤魚，日式套餐清清爽爽的食記及店家資訊
金子半之助
台北車站2樓還有很多美食像金子半之助、瓦城大心、乾杯等，附上桃園店的食記供參考食記及店家資訊
乾杯燒肉
微風廣場2樓的乾杯燒肉有午間套餐，蠻值得去吃的，提供板橋店食記給大家參考食記及店家資訊
瓦城大心
瓦城大心維持瓦城一貫的水準，喜歡吃泰式料理的，可以來嚐嚐泰式麵食，一樣很好吃食記參考
瓦城泰國料理
瓦城泰式料理我真的吃不膩，一直以來仍然是我的首選，融合台灣人愛吃的口味，創造出最好吃的泰式料理。食記參考
雞三和
雞三和不只是日本的名物，它也是名古屋相當知名的餐廳，親子丼是最值得推薦的美食之一。食記參考
台北車站住宿推薦
台北車站住宿推薦-台北喜來登
台北喜來登飯店親子主題房又有最新房型囉!Tiss這次來開箱全飯店目前只有一間的恐龍王國，兒童設施包括球池、廚房玩具、露營玩具、套圈圈玩具等，目前親子房型都非常搶手，建議大家提早訂房或是直接洽喜來登電話訂房比較快：02-2321-5511。住宿文 官網訂房
台北車站住宿推薦-天成文旅華山町
天成文旅-華山町是一間非常值得推薦的台北飯店，就在台北車站附近，喜歡華山文創園區的人一定都會對這間中正區飯店著迷，喜歡到歐洲遊的人都知道，有時住在這種有歷史故事的飯店，可能比新飯店還貴，原因就是老屋本身自己會說故事。住宿文
台北按摩推薦
Relax33莊園五感按摩空間
Relax33莊園五感按摩空間跟一般的SPA館很不一樣，提供像網美咖啡店般的環境，除了供客人按摩之外，也提供下午茶吃到飽，按摩完可以取用點心，不限時間，可以慢慢享用，很適合情侶、夫妻、好姊妹一起來，大家要去之前可以先到KKDAY線上買優惠券，再電話預約按摩時間!文章
龍記搶鍋麵
龍記搶鍋麵是西門町地40年老店，說到西門町美食，大家肯定都有自己的名單，像Tiss從小就愛去吃正老牌魷魚平、大三元、美觀園、金園排骨、三味食堂等，這幾間都是西門町老店，推薦必吃，而來到台北旅遊，想找台北車站附近美食，這間龍記搶鍋麵也是推薦必吃，現點現煮的新鮮好滋味
阿圖麻油雞
台北車站附近也開了一間阿圖麻油雞，以後要吃就更方便了，阿圖麻油雞不只賣麻油雞，還有賣許多麻油腰只、麻油豬心等等，另外也有提供人蔘雞、四物雞、香菇雞等等，是很值得推薦的北車美食。食記及地址
信陽麵館
信陽麵館是從我高中就一直吃到現在的麵館，這邊的水餃、炸醬麵、酸辣湯、牛肉麵，我幾乎全部都吃過，是學生時期解決一餐的好地方，老闆說他已經在這邊開了34年了，真的是台北車站必吃的銅板平價美食，學生的最愛!食記及地址
饌和牛吃到飽
「饌和牛」是肉多多集團專賣和牛火鍋的品牌，地點就在台北火車站靠近城中市場(重慶南路一段、武昌街一段路口)，$638就可以和牛吃到飽，真的很划算 食記及店家資訊
ぼろパン BOLO PAN
ぼろパン BOLO PAN菠蘿麵包就在公園路和青島西路口，靠近台北車站捷運M8出口，每每經過都會有人在排隊，菠蘿麵包真的不錯吃，有經過可以買一個來試試食記及店家資訊
瓦法奇朵
瓦法奇朵推出的菜色CP值超高，只要喝杯飲料再加99元就能享有一份個人鍋物，非常超值喔!食記及店家資訊
三多屋爸爸嘴
台北車站後這間三多屋爸爸嘴，每次經過人潮都滿滿滿，賣的東西都是俗閣大碗，開放式的路邊攤，價格又超便宜，高CP值，是很多人推薦必吃的台北車站美食!食記及店家資訊
藏壽司台北車站旗艦店
藏壽司不只壽司好吃，還會推出期間限定的扭蛋，如果剛好是喜歡的扭蛋，記得先預訂，吃五盤就可以扭一次扭蛋囉，很適合帶小孩一起去吃的台北車站美食。記得利用APP訂位(可在app搜尋E排客)食記及店家資訊
壽司郎-台北車站
台北車站的壽司郎就在藏壽司旁邊，我覺得兩間不相上下，都很好吃，尤其壽司郎的冰品真的很優，不過如果帶小朋友的話就推薦藏壽司，有扭蛋可以玩，更有趣!我吃的是中和環球店，食記給大家參考食記及店家資訊
順億鮪魚專賣店長安店
順億鮪魚專賣店在全台有好幾家門市據點，這家順億鮪魚專賣店北車店就在京站附近，所以搭捷運到捷運台北火車站或是搭運到捷運中山站都可以，是來到北車必吃的北車美食。食記及店家資訊
肉多多火鍋-台北西門店
台北西門町火鍋必吃名店就是肉多多火鍋，因為肉多多火鍋不只是肉真的給的份量超多，還有多達35種的蔬菜、飲料吧、冰沙、霜淇淋、冰品，都可以無限吃食記及店家資訊
台北京站美食推薦
屋莎鬆餅屋
屋莎鬆餅屋位在台北京站二樓，Tiss的食記是在板橋小遠百吃的，兩間店的裝潢差不多，聽說很難排，那天去屋莎鬆餅屋碰碰運氣，剛好有位置就進去吃了，超級幸運，晉升為本年度最讓我驚豔的鬆餅店!食記及店家資訊 查詢分店及線上訂位
燒肉LIKE
燒肉LIKE在台北京站開了第一家店之後就人潮滿滿，Tiss個人覺得一個人想吃燒肉的話可以試試，但因為主打平價，所以肉的品質也不用要求太高，就是吃粗飽啦!Tiss吃的是環球店，食記給大家參考食記及店家資訊
天吉屋
天吉屋我個人很喜歡，我覺得比金子半之助還好吃，我們平常很常去板橋大遠百吃，在京站百貨一樓也有分店食記及店家資訊
貝里尼BELLINI
貝里尼是我很喜歡義式餐廳，在京站廣場4樓也有分店也算是老字號餐廳了，在義大利麵、甜點、pizza的水準一直都維持得不錯，帶小孩去吃也很棒，我吃的是中和環球店，食記給大家參考食記及店家資訊
合點壽司
合點壽司在京站廣場3樓，最有特色的就是有叫賣秀，食材精緻好吃，現場會推出限量、特價的壽司、炸物等～提供華泰outlet的食記給大家參考食記及店家資訊
杏子日式豬排
杏子日式豬排在京站百貨4樓也分店，在豬排的品質上面一直維持得不錯，喜歡吃炸豬排，這間的餐點算是精緻又美味，Tiss吃過樹林店，提供食記給大家參考食記及店家資訊
金色三麥
金色三麥在京站廣場四樓也有分店，是很適合團體聚餐的好地方，可以喝啤酒，餐點也不錯!提供板橋大遠百食記給大家參考食記及店家資訊
開飯川食堂
開飯川食堂為在京站廣場B3，是川菜料理，Tiss吃過一次，算是非常道地的川菜，喜歡吃辣，這間不容錯過，提供永和店食記給大家參考食記及店家地址
牛角次男坊
一個人也可以吃燒肉，牛角次男坊份量超多，滿滿一碗燒肉只要$220，CP值未免太高食記參考
台北新光三越站前店美食推薦
Miopane貝果
這家Miopane在網路上也是赫赫有名，聽說是起源於天母，月銷萬顆爆餡貝果，實際吃過之後，真的很好吃，值得推薦一下!食記及店家資訊
善導寺站美食美食推薦
喜來登比薩屋
喜來登比薩屋是我一直很喜歡的喜來登餐廳，在台北如果有人問我最推薦的義式餐廳，我的第一名就是喜來登比薩屋pizzapub食記及店家資訊
喜來登蘇可泰
喜來登的幾間餐廳吃過都很滿意，蘇可泰也是我最愛的泰式料理，尤其是那個泰式蝦餅，真的非常厚實非常好吃!!食記及店家資訊線上訂位點我
喜來登辰園
喜來登辰園目前仍然是我最愛的港式餐廳，除了價格比較昂貴之外，口味真的無可挑剔。食記及店家資訊
華山文創園區美食推薦-一碗來
一碗來位在華山文創園區裡面，而且還有和式區座位，非常適合帶小小孩來用餐的親子友善餐廳，值得推薦，Tiss這次剛好來看卡娜赫拉展，展覽就在一碗來正對面，想找捷運善導寺美食，值得推薦給大家!提供菜單給大家參考!食記及店家地址
小器食堂
小器食堂華山店位在華山1914文化創意產業園區內，是之前帶孩子去華山木育森林玩耍，結束之後就在這邊用餐，小在小器食堂不僅可以看到結合日式器皿的文青風美食，也可以吃到日式風味，覺得東西蠻好吃的喔!食記及地址
台北時代寓所星巴克
台北時代寓所星巴克門市真的非常有特色，一進入門市，映入眼簾的是沿著牆面窗框的ㄇ字型樑柱，以細緻的銅色烤漆條收邊，帶領顧客享受室內挑高空間外，搭配門市內牆面淺灰至深灰的漸層式色彩，感受到門市呼應飯店，雅致而高貴的整體氛圍，如果來在這附近，推薦這間星巴克給大家。食記及店家資訊
忠青商行
忠青商行是藝人阿煒開的餐廳，「忠青商行」賣的是台南蝦仁飯、古早味排骨、蔥油香香雞等等，這些台灣美食，最棒的是以後不用跑台南就能吃到超好吃的台南蝦仁飯。文章
勺勺客
勺勺客搬到杭州南路上一段時間了，最近木曜4超玩也來這裡吃晚餐，我自己也很常回訪，覺得還是非常好吃，口味都沒變食記及地址
巧之味手工水餃
巧之味手工水餃在台北真的很知名，每次經過都在排隊，其實也是我家的常備美食，因為板橋也有一家巧之味，我家只要水餃沒了都會去巧之味買食記及地址
雙月濟南店
雙月食品社在青島東路一直就是熱門排隊名店，2020年不但蟬聯米其林必比登推薦名單，更在濟南路又開了一間，一樣都是靠近捷運善導寺站，跟青島店不同的是，雙月濟南店專門賣雞湯、魚湯。取名為雙月湯品專門店，特別是鱸魚湯，而且濟南店的用餐環境更好，如果跟我一樣只愛喝蛤蠣雞湯和吃滷味，直接在這間店用餐更舒服，濟南店的菜單跟青島店的菜單有一點不一樣，也附上雙月2020最新菜單給大家參考。食記及店家資訊
Broccoli Beer 韓國餐酒食堂
Broccoli Beer 韓國餐酒食堂是一家很不一樣的家韓式料理，餐廳內的裝潢是美式酒吧的風格，東西不只好吃，還有許多韓式創意料理，每到假日總是一位難求，這次我們利用住在【天成文旅華山町】的機會來回味一下台北捷運南京松江美食。食記
合掌村壽司
在捷運善導寺站的華山市場內曾經爆紅的日本料理合掌村壽司，是我之前每次經過都排隊排很長的人氣日本料理店，最近發現它的位置變多了，找了個中午就去把這個美食收起來，最多人推薦的就是12貫壽司、海鮮丼，我跟老公就一人點一份來吃!!也附上合掌村壽司的菜單給大家參考食記及店家資訊
阜杭豆漿
捷運善導寺站的華山市場阜杭豆漿一直是非常熱門的早餐店，2018、2019連續兩年獲得米其林必比登美食的推薦，已經是台北人推薦必吃的早餐之一食記及店家地址
興波咖啡
沒想到世界冠軍咖啡竟然就在我們公司附近，這間「Simple Kaffa」興波咖啡旗艦店，老闆吳則霖是世界咖啡冠軍，能夠得到冠軍的人，絕對是神人等級，而這樣的神人開設的咖啡廳，怎麼能不去朝聖，喝一杯咖啡，就能知道其中厲害之處!食記及店家地址
大嗑西式餐館
大嗑西餐目前為止仍然是我非常喜歡的西式餐廳，每次去吃都很驚艷，非常推薦商業午餐，每季都會更換菜色喔!食記及店家地址
北海漁村
它已經是在台北開業三十年的海產店了，我也從二十二歲在光華商場上班，到現在我也已經四十三歲了，好可怕呀！我都換了四、五個工作了，但是它依然還在。食記及店家地址
佳味排骨麵
佳味排骨麵店位在台大醫院新大樓的後面，離捷運善導寺站和台大醫院站都不算遠，超大排骨+麵只要$95元，深受附近的學生和上班族喜歡。食記及店家資訊
龍門客棧餃子館
雖然很多人說龍門客棧的餃子好吃，但我個人只愛他們家的滷味、小黃瓜，都非常入味食記及店家資訊
雙月食品社
雙月食品社的雞湯都是爆料滿出來的雞湯，料多味美，口味多樣，每一種都值得嚐嚐，連鮮蚵都很美味!食記及店家資訊
馥樺川菜
馥樺川菜是我們跟同事還蠻喜歡聚餐的地點，菜色多樣好吃，非常適合聚餐食記及店家資訊
龍都酒樓
龍都的烤鴨還是很威，2020年4月還推出半價優惠，Tiss趁著半價也和同事衝一波，半價就是特別好吃啊!食記及店家資訊
捷運中山站美食美食推薦
巧味海鮮
台原永康麗水街海鮮餐廳巧味海鮮，現在搬到天津街囉!前幾天朋友經過，還特地進去詢問，是不是原來麗水街的巧味海鮮，老店在新地點重新開幕，google評價依舊高達4.9，值得回訪!(地圖)食記及店家資訊
老乾杯
學生時代我們就很愛吃乾杯燒肉，老乾杯創立於西元 2005 年，跟乾杯走不同的路線，是走比較高檔的燒肉，為全台首間澳洲和牛專門店，捷運中山站想吃燒肉，老乾杯、乾杯都有分店在這邊!食記及店家地址線上訂位
二屋牡蠣拉麵
二屋牡蠣拉麵主打超大牡蠣、鮮美湯頭、免費加麵，果然吸引大批人潮前來朝聖!食記及店家資訊
赤豐蔬坊
赤豐蔬坊是一間很特別的中山區素食餐廳，他們家的南洋咖哩在夏天吃很開胃又很青爽，冬天吃更是適合，因為吃完身子都會溫暖起來。食記及店家資訊
面線町
面線町位在捷運中山站赤峰街，地點就在捷運中山站4號出口，從愛迪達旁邊一直直走就可以看到了，面線町最特別的就是海王子愛三寶超浮誇海陸麵線，滿滿的海鮮料，有一整隻的小卷，還有我愛的大腸，一碗$150，真的吃很飽
食記及地址
漁米島海鮮丼專賣店
漁米島海鮮丼專賣店位在捷運台北車站附近，是我在IG上看到許多人推薦的日本料理小店，這間握壽司非常有特色，把傳統的細長型握壽司做成圓滾滾的毛毬形狀，在IG上大受歡迎，是中山站的台北日本料理推薦必吃。文章
點冰室
點冰室位在捷運中山站附近的小巷子內，之前去吃過面線町，點冰室跟它的距離蠻近的，最近適逢草莓季，草莓生乳三明治，真的超好吃，每天草莓的數量都有限，建議先到粉絲團跟店家預約，售完為止文章
大師兄銷魂麵舖中山店
大師兄銷魂麵舖中山店一整天都在排隊，真的不誇張，生意真的超好，它算是捷運中山站必吃美食之一，我第一次是在家裡吃到它們家的乾拌麵，真的是一吃就愛上它，後來陸續在大師兄銷魂面鋪桃園新光影城、大師兄銷魂麵舖中壢中江店吃了幾次，每次吃都覺得很好吃!食記及地址
赤峰雞肉町
赤峰雞肉町是一家海南雞飯專賣店，地點就開在捷運中山站附近的赤峰街附近，前陣子看到好多網友去吃這家中山區美食，我早就被我例在赤峰街美食的口袋名單中，說真的，最近我們家超愛來南西商圈逛街，因為捷運中山站美食超多，還有好多超人氣的排隊商店，逛到晚上還能到寧夏夜市吃美食。文章
赤峰街老屋咖啡
赤峰街老屋咖啡真的還蠻多家的，這家算是非常有特色的一家，而且它的甜點也好好吃，地點就在赤峰街的巷子裡。文章
牛小路壽喜燒
牛小路壽喜燒位在中山區的中山北路、南京西路口，地點相當醒目，整個非常有日式風，用餐方式有單點和吃到飽兩種，肉質都很優文章
果昂甜品
果昂甜品已經放在已經放在我口袋名單上非常久了，我每次跟朋友約在捷運中山站，她都會跟我說這家甜點超好吃，一定要買它一個禮拜只賣四天，朋友說熱賣商品最好在開店前就打電話先訂，不然去現場一定買不到，真的無敵扯!食記及店家資訊
茗香園冰室
茗香園冰室位在捷運中山站旁邊，比較靠近誠品中山店的旁邊，可以從捷運中山站的一號出口出來，往左邊的巷子走，就可以看到茗香園，網路上很多人推薦XO醬炒公仔麵、流沙奶皇西多士，喜歡吃港式點心或是港式料理這邊都有食記及地址
肉多多中山店
肉多多剛好推出防疫外帶套餐(2人套餐$499元，4人套餐$699元，6人套餐$1199元)。非常喜歡吃肉的我們就外帶史上最便宜的肉多多防疫套餐，防疫在家就能享受到好吃又超划算的肉多多火鍋，這套防疫2.0經濟套餐的肉量真的讓我覺得在家就是肉の天堂，這些食材只要$699，記得先下載會員，才能享有更多優惠：肉多多會員下載食記及地址
佛斯特旺餐酒館
佛特特旺餐酒館是以義大利美食為主，大部份都是採用義大利進口食材，非常的講究與用心，義大利燉飯跟義大利飯團都讓人感到非常驚豔食記及店家資訊
珈琲舍 C-T House
這間珈琲舍 C-T House，是上次跟朋友到捷運中山站逛街的時候，朋友說以前很常來這間餐廳吃簡餐，CP值很高，很不錯吃，一份簡餐價格大約$240，還有附飲料!食記及店家地址
螺(蘿)絲瑪莉Rosemary義麵坊
螺(蘿)絲瑪莉Rosemary義麵坊就在中山站NET旁邊的巷子進去，走沒多久就到了，而且是一間用餐環境很舒服的餐廳!食記及店家資訊
一直是晴天
這間餐廳是Tiss的大學同學開的，也是前男友不是人的拍攝場景，店內裝潢都是老闆一手打造，餐點和飲料都很用心，適合姊妹來用餐、下午茶也適合兄弟來看球食記及店家資訊
米朗琪鬆餅
米朗琪鬆餅在捷運中山站可以說是屹立不搖的老店，鬆餅還是很出色、美味食記及店家資訊
福大山東蒸餃大王
福大山東蒸餃大王是我每次去捷運中山站最喜歡吃的店，這間不只蒸餃好吃，炸醬麵和牛肉蛋花湯都很美味食記及店家資訊
魚兵衛太春和食處
魚兵衛太春和食處是捷運中山站附近很多人推薦的平價日本料理，而且回訪度非常高，值得去嚐嚐食記及店家資訊
麵屋一燈ITTO
雖然很多人都說麵屋一燈的沾麵最好吃，但我覺得它的雞湯拉麵和丼飯更好吃耶，沾麵個人覺得太鹹一訪食記二訪食記
浜松屋
濱松屋鰻魚飯真的是台北市最好吃的鰻魚飯，尤其是三種口味吃法，非常特別，一定要嚐嚐食記及店家資訊
肥前屋
肥前屋在天津街七條通一帶也是非常知名的餐廳，餐點有一定的水準，常常客滿，要有排隊的心理準備!食記及店家資訊
天香回味養生鍋南京店（總店）
他們的湯底真的很神奇，有點鹹但卻不會膩，味道很香，蒙古的火鍋果然是狠角色！麻辣鍋更是香，不麻也不辣，純粹就是香…食記及店家資訊
新光三越南西三館美食推薦
永心鳳茶
永心鳳茶在我印象裡一直是網美餐廳，我一直以為它就是一間吃氣氛的餐廳，位在新光三越南西三館的三樓，原來賣的是台菜套餐還有台茶，而且一份一份的，就算一個人去吃也很OK，這次點了剝皮辣椒雞、五更腸旺、台式椒麻雞飯，都蠻好吃的食記及地址
這味泰泰
這味泰泰就是近期去吃覺得還不錯的平價泰式料理，Tiss平常就很喜歡吃泰國菜，像椒麻雞、打拋豬都是我的必點菜色，這裡通通都有賣。
食記及店家資訊
了凡油雞飯
了凡油雞飯現在在台北101、中和環球、桃園大江購物中心、新光三越南西三館都有看到分店，我覺得這個策略正確，因為價位不高，是我去美食街會選擇的食物，附上菜單給大家參考。食記及店家地址
老鼎旺
新光三越南西店三館地下街美食真的不少，我常常趁中午來這裡覓食，老鼎旺銷魂麵是朋友推薦的，聽說老鼎旺在東區是老字號的麻辣鍋品牌，如果一個人想吃麻辣鍋的時候，來捷運中山的老鼎旺也可以解解饞，尤其是它們家的銷魂麵非常彈牙，口感極佳，值得吃吃看!食記及店家資訊
嵜本高級生吐司
YA!我終於吃到嵜本高級生吐司啦!吃了一頓招牌的三種果醬+北海道奶油吐司的套餐，好滿足!食記及店家資訊
誠品南西店美食推薦
FLIPPER’S奇蹟舒芙蕾鬆餅
誠品南西人氣最高的美食就是這間來自日本東京的FLIPPER’S鬆餅從第一天開幕就人潮滿滿，無疑是捷運中山站最熱門的推薦美食食記及店家資訊
猿田彥咖啡
發跡於東京惠比壽的猿田彥珈琲，是近年來日本Third Wave Coffee備受注目的焦點品牌。猿田彥珈琲從在捷運中山站誠品南西店開幕以來，每次經過都是人滿滿的狀態，已經是大家很推薦的咖啡店，這次終於沒看到排隊，Tiss一定要來朝聖一下!食記及店家資訊
瓦城大心
瓦城大心維持瓦城一貫的水準，喜歡吃泰式料理的，可以來嚐嚐泰式麵食，一樣很好吃食記及店家資訊
新光三越南西本館美食推薦
星乃珈琲店
星乃珈琲店 hoshino coffee是我每次去日本都必訪的咖啡店，因為咖啡好喝、餐點好吃，尤其是早餐，是我們每次去日本的首選，知道它要來台灣展店就一直很期待，星乃珈琲店台灣一號店開在捷運中山站新光三越本館的四樓，喜歡星乃咖啡的一定要來朝聖一下食記及店家資訊
西門町美食推薦
美觀園
老字號的美觀園，每次去西門町不知道要吃啥，就會來這裡吃，因為菜色豐富，選擇性多，價錢不貴又好吃食記及店家地址
小蒙牛頂級麻辣養生鍋
西門町火鍋吃到飽真的是火鍋連鎖業者的兵家必爭之地，每一家都使出渾身解數吸引客人上門用餐，小蒙牛頂級麻辣養生鍋也特別為孩子設計活動，小朋友光吃哈根達斯冰淇淋就超開心的!!食記及地址
涮乃葉西門寶慶店
涮乃葉寶慶遠百店就位在捷運西門站3號出口，想吃美食又想逛西門町，這間西門町美食會是很好的選擇，價錢很親民，大人平日午餐只要378＋10%，以火鍋吃到飽來說，這 CP 值實在太高啦！食記及地址
天天利美食坊
天天利美食坊google評價還挺高的，蚵仔煎非常好吃，是我覺得台北最好吃的蚵仔煎，值得推薦食記及店家資訊
中原福州乾麵
說到福州傻瓜乾麵，你一定不能不知道這間中原福州乾麵，位在西門町東吳大學城區部對面延平南路上，是東吳大學學生最推薦的美食，也是從老公以前在讀東吳大學的時候，我們就一直吃到現在，大概也有20年了吧!食記及店家資訊
金園排骨
金園排骨是萬年大樓內已經持續一甲子的好味道，排骨一哥的地位可以說是屹立不搖，我從小就吃到大，每次到西門町萬年大樓內，金園排骨都是我的推薦首選
食記及店家地址 食記二
三味食堂
西門町CP值最高的壽司店就是三味食堂了，每顆握壽司都飽滿到不行，吃幾次都不膩食記及店家地址
維記茶餐廳
維記茶餐廳是我在西門町很喜歡的港式餐廳，不管是花雕雞還是菠蘿油都很好吃，也很喜歡它們的凍檸茶食記及店家地址
天外天麻辣鍋
天外天麻辣鍋在西門町一直都是很熱門的麻辣鍋吃到飽餐廳，各種食材和肉品的水準都還維持得不錯，很適合喜歡吃到飽的人!食記及店家地址
大三元酒樓
大三元酒樓是Shine先生姑姑開的店，2018年榮獲米其林一星的肯定，很適合喜宴、宴客或家族聚餐食記及店家地址
正老牌魷魚平
正老牌魷魚平從小吃到大，很喜歡湯裡面有筍子和菜頭，特別好喝~炒米粉也很好吃喔!有時候經過就會去買一碗食記及店家地址
萬華美食推薦
陳記專業蚵仔麵線
陳記專業蚵仔麵線是我最近早餐常常吃麵線，每次PO在臉書都會有人問這是哪一家麵線？看起來好好吃！這是位在萬華的美食-陳記專業蚵仔麵線，因為早上6：30就開始營業，所常常一早就會有人來排隊買起來當早餐，Tiss有時上班經過也會買來吃，值得推薦又好吃的蚵仔及大腸麵線食記及店家地址
海天香餃
這間萬華海天香餃，是我們家冰箱內的常備水餃，我們家冷凍庫內通常會有巧之味水餃、海天香餃，我們住在板橋，但常常會從板橋特地跑去萬華買，這家萬華海天香餃是手工現包水餃，每天來買的人都很多，地點就在萬華陳記腸蚵麵線的旁邊食記及店家地址
萬華霸面薑母鴨、龍都冰菓
霸面薑母鴨、龍都冰菓，都是許多人推薦的萬華必吃美食，這兩間一定要收集的，真的都超好吃!食記及店家地址
捷運忠孝新生站美食
詠豐堂
吃了兩次對於詠豐堂的菜色水準給予非常高的評價，是我會想要回訪的餐廳，如果想找忠孝新生站附近的美食，非常推薦這間喔！食記及店家資訊
吃到飽餐廳/台北車站美食/信義區美食/中山區美食/板橋美食/小巨蛋美食/台北牛肉麵/米其林美食/日本料理/火鍋推薦/燒肉推薦
▼熱銷美食票券▼
///////
▼Tiss社群▼
Tiss的line、粉絲團、IG、YouTube、親子旅遊社團、台北捷運美食社團、團購社團
台北吃到飽餐廳推薦懶人包
TISS開團中
易牙居港點(持續開團)
超熱賣的易牙居港點，每月都會開團，是團購群組中的熱賣商品，可以加入line群組，都會通知開團時間喔！。文章下單點我
美多莉吹風機
美多莉吹風機已賣破300支，這次單機價不含配件只要$19xx，長髮吹乾實測速度約4分鐘，595g輕量美學，外出旅行好攜帶，360°磁吸式旋轉吹頭，可輕鬆更換或轉動吹頭，按鍵式設計＋記憶功能建議加購吹風機專屬收納架，真的很好用，它只有買吹風機才能加購，不單賣喔!下單點我
台北住宿推薦
台北住宿推薦哪幾家？很常有人問Tiss來台北有沒有推薦的親子飯店？或是平價的飯店？Tiss有些親自住過的幾間台北住宿及評價較高的台北住宿也提供給大家參考！
台北按摩推薦懶人包
板橋美食懶人包
信義區美食懶人包
台北車站美食懶人包
中山區美食懶人包
小巨蛋美食懶人包
東門站美食懶人包
聚餐餐廳懶人包
燒肉推薦懶人包
米其林美食懶人包
牛肉麵美食懶人包
火鍋美食懶人包
日本料理推薦懶人包