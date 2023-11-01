台北車站美食2023推薦來囉!是台北市美食的重鎮之地，自從可以在台北車站辦理預先登機和寄行李的服務之後，台北車站的旅客人數明顯增加許多，這附近不管住宿、美食都很多，台北車站美食地圖包括捷運中山站、捷運西門站、捷運善導寺站、捷運忠孝新生站都有許多台北車站美食小吃值得推薦，光是在台北車站二樓微風廣場、台北京站時尚廣場、台北車站對面的HOYAII的必吃米其林美食就不少，台北車站美食一個人也能享用，Tiss也很常到新光三越站前店、新光三越南西三館、誠品南西店覓食，美食一併推薦給大家!可以關注Tiss玩味食尚粉絲團或加入line群組，美食搶先報(2023.10月更新)

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台北車站美食推薦

欣葉日本料理吃到飽

欣葉日本料理吃到飽可以說是台北老字號吃到飽餐廳，是我選擇吃到飽餐廳的首選推薦，目前在台北有三間分店，分別為館前店、信義A11、松山健康店、桃園中茂店，Tiss這次在台北車站館前店用餐，地點非常方便，透過KLOOK購買餐券，一個人只要$845! 文章

欣葉吃到飽新品牌「NAGOMI」和食饗宴已經成為台北最難訂的吃到飽餐廳了!!顛覆過往Buffet市場主打的「澎湃料理」，而是以有如日本頂級溫泉旅館的溫暖款待，除了引進日本的女將服務與文化，也同步打造「慢和食」的吃到飽新體驗，食材真的超優。文章 餐券優惠線上搶購

喜來登十二廚每季都會更新菜色，每次吃都覺得很滿意，喜來登的餐廳我真的吃過很多間，已經吃過B1的辰園、比薩屋、2樓的蘇可泰，每一間都超推薦!食記及地址線上訂位

中山區美食推薦

中山區美食推薦推薦懶人包來囉!中山區其實是我從小到大成長的地區，這邊有很多日本料理、熱炒、平價美食、火鍋、鐵板燒店，收集了很多好吃的中山區美食，整理中山區美食懶人包推薦給大家!中山區美食懶人包

HOYAII和億北車美食推薦

Komeda’s Coffee台北車站

第一次吃客多美咖啡komeda’s Cafe是在日本九州，舒服的環境、好喝的咖啡，烤的鬆鬆軟軟的吐司，讓我留下很美好的印象，最近台北車站HOYAII美食廣場也多了一間客多美咖啡是台北車站早午餐首選，我非常喜歡它們家的吐司，尤其這次吃了紅豆奶油吐司更讓我驚豔，值得推薦一下食記及店家資訊



台北車站HOYII裡面真的很多美食，我每次去都會選擇不同的美食嚐嚐，這次很想吃火鍋，就選擇了石研室，石研室賣的是石頭火鍋，而且一個人就可以吃，選定主鍋之後，蔬菜都是無限取用，一個人想吃沙茶火鍋的時候，是非常好的選擇，個人因為很愛吃沙茶，所以吃的很滿足!食記及地址



Bannchan飯饌韓式料理位在HOYII北車站的B1，每次經過人都蠻多的，是藝人李玖哲開的店，提供道地韓式料理，特別是韓式豆腐鍋，還附六種小菜無限供應，菜單價位大概在$250左右，整體來說，CP值蠻高的。HOYII北車站的B1的美食很多，我個人很喜歡天丼、開丼、吉豚屋，都是平價美食的好選擇。食記及店家資訊



開丼的丼飯種類很多，我偶爾去那邊也會吃這家，喜歡這個日出燒肉丼，有滿滿的青蔥蓋飯，跟日本的丼飯相近!食記及店家資訊



炙燒雞白湯拉麵意外合我胃口，是我後來去北車還會回訪的拉麵店，非常喜歡它的湯頭，比很多知名拉麵店還好吃的拉麵，值得推薦北車美食!!食記及店家資訊



這家吉豚屋是日本的平價豬排飯連鎖店，129元起就能吃到日本人氣NO.1的豬排。食記及店家地址





添好運

添好運在北車HOYAII開業多年，生意一樣都很好，喜歡吃港點可以來這裡，每次吃都還是覺得很滿足食記參考



微風廣場北車

鐵火燒肉微風北車店

鉄火燒肉微風北車店就位在台北車站的二樓，想要一個人吃燒肉的時候，除了燒肉Like之外，鉄火燒肉也是很好的選擇，整體是覺得肉質還OK，想一個人吃燒肉的好去處，台北車站美食又多了一間可以推薦，也附上菜單給各位參考!食記

忠青商行

忠青商行插旗微風北車2F，極品好蝦炊飯，來自眷村的家常滋味，滿滿的蝦蝦飯是必點的招牌菜色 食記參考

來這吃上一碗蝦蝦飯真的好滿足

佳佳甜品

佳佳甜品其實一直是我香港美食的口袋名單，之前去香港旅遊的時候，都放在名單內，因為連續四年獲得香港米其林推薦，尤其是招牌的芝麻糊最多人推薦!食記及地址



現在不用跑香港，微風北車2F就能吃到米其林甜品

銷魂麵鋪

銷魂麵舖的麵一直都維持著很好的水準，喜歡吃乾拌麵、鴨血的可以來銷魂麵鋪 食記參考

個人覺得不只乾麵好吃，他們的清燉牛肉湯也非常好喝，值得推薦

彌生軒的飯麵都好吃，來自日本的連鎖品牌，口味還不賴，價錢也不會太高。食記參考



來這邊吃一份定食就很滿足，彌生軒的飯特別好吃

在台北車站想要吃早午餐，那一定要選貳樓，貳樓的菜色不斷地在更新、進步，是吃早午餐的好選擇貳樓台北車站食記 貳樓仁愛店食記貳樓敦化店

台北車站2樓有超多美食，其實很多家都很好吃，我個人還蠻喜歡這間丸壽司迴轉壽司，尤其炙燒系列的真的蠻好吃的食記及店家資訊



大戶屋在台北車站2樓微風廣場生意一直還不錯，我個人還蠻喜歡它們家的烤魚，日式套餐清清爽爽的食記及店家資訊



台北車站2樓還有很多美食像金子半之助、瓦城大心、乾杯等，附上桃園店的食記供參考食記及店家資訊





微風廣場2樓的乾杯燒肉有午間套餐，蠻值得去吃的，提供板橋店食記給大家參考食記及店家資訊



瓦城大心維持瓦城一貫的水準，喜歡吃泰式料理的，可以來嚐嚐泰式麵食，一樣很好吃食記參考



瓦城泰式料理我真的吃不膩，一直以來仍然是我的首選，融合台灣人愛吃的口味，創造出最好吃的泰式料理。食記參考



雞三和

雞三和不只是日本的名物，它也是名古屋相當知名的餐廳，親子丼是最值得推薦的美食之一。食記參考



台北車站住宿推薦

台北喜來登飯店親子主題房又有最新房型囉!Tiss這次來開箱全飯店目前只有一間的恐龍王國，兒童設施包括球池、廚房玩具、露營玩具、套圈圈玩具等，目前親子房型都非常搶手，建議大家提早訂房或是直接洽喜來登電話訂房比較快：02-2321-5511。住宿文 官網訂房

台北車站住宿推薦-天成文旅華山町

天成文旅-華山町是一間非常值得推薦的台北飯店，就在台北車站附近，喜歡華山文創園區的人一定都會對這間中正區飯店著迷，喜歡到歐洲遊的人都知道，有時住在這種有歷史故事的飯店，可能比新飯店還貴，原因就是老屋本身自己會說故事。住宿文

台北按摩推薦

Relax33莊園五感按摩空間

Relax33莊園五感按摩空間跟一般的SPA館很不一樣，提供像網美咖啡店般的環境，除了供客人按摩之外，也提供下午茶吃到飽，按摩完可以取用點心，不限時間，可以慢慢享用，很適合情侶、夫妻、好姊妹一起來，大家要去之前可以先到KKDAY線上買優惠券，再電話預約按摩時間!文章

龍記搶鍋麵

龍記搶鍋麵是西門町地40年老店，說到西門町美食，大家肯定都有自己的名單，像Tiss從小就愛去吃正老牌魷魚平、大三元、美觀園、金園排骨、三味食堂等，這幾間都是西門町老店，推薦必吃，而來到台北旅遊，想找台北車站附近美食，這間龍記搶鍋麵也是推薦必吃，現點現煮的新鮮好滋味

台北車站附近也開了一間阿圖麻油雞，以後要吃就更方便了，阿圖麻油雞不只賣麻油雞，還有賣許多麻油腰只、麻油豬心等等，另外也有提供人蔘雞、四物雞、香菇雞等等，是很值得推薦的北車美食。食記及地址

信陽麵館

信陽麵館是從我高中就一直吃到現在的麵館，這邊的水餃、炸醬麵、酸辣湯、牛肉麵，我幾乎全部都吃過，是學生時期解決一餐的好地方，老闆說他已經在這邊開了34年了，真的是台北車站必吃的銅板平價美食，學生的最愛!食記及地址

「饌和牛」是肉多多集團專賣和牛火鍋的品牌，地點就在台北火車站靠近城中市場(重慶南路一段、武昌街一段路口)，$638就可以和牛吃到飽，真的很划算 食記及店家資訊



ぼろパン BOLO PAN菠蘿麵包就在公園路和青島西路口，靠近台北車站捷運M8出口，每每經過都會有人在排隊，菠蘿麵包真的不錯吃，有經過可以買一個來試試食記及店家資訊



瓦法奇朵推出的菜色CP值超高，只要喝杯飲料再加99元就能享有一份個人鍋物，非常超值喔!食記及店家資訊



台北車站後這間三多屋爸爸嘴，每次經過人潮都滿滿滿，賣的東西都是俗閣大碗，開放式的路邊攤，價格又超便宜，高CP值，是很多人推薦必吃的台北車站美食!食記及店家資訊



藏壽司不只壽司好吃，還會推出期間限定的扭蛋，如果剛好是喜歡的扭蛋，記得先預訂，吃五盤就可以扭一次扭蛋囉，很適合帶小孩一起去吃的台北車站美食。記得利用APP訂位(可在app搜尋E排客)食記及店家資訊



台北車站的壽司郎就在藏壽司旁邊，我覺得兩間不相上下，都很好吃，尤其壽司郎的冰品真的很優，不過如果帶小朋友的話就推薦藏壽司，有扭蛋可以玩，更有趣!我吃的是中和環球店，食記給大家參考食記及店家資訊



順億鮪魚專賣店長安店

順億鮪魚專賣店在全台有好幾家門市據點，這家順億鮪魚專賣店北車店就在京站附近，所以搭捷運到捷運台北火車站或是搭運到捷運中山站都可以，是來到北車必吃的北車美食。食記及店家資訊

肉多多火鍋-台北西門店

台北西門町火鍋必吃名店就是肉多多火鍋，因為肉多多火鍋不只是肉真的給的份量超多，還有多達35種的蔬菜、飲料吧、冰沙、霜淇淋、冰品，都可以無限吃食記及店家資訊

台北京站美食推薦

屋莎鬆餅屋位在台北京站二樓，Tiss的食記是在板橋小遠百吃的，兩間店的裝潢差不多，聽說很難排，那天去屋莎鬆餅屋碰碰運氣，剛好有位置就進去吃了，超級幸運，晉升為本年度最讓我驚豔的鬆餅店!食記及店家資訊 查詢分店及線上訂位



燒肉LIKE在台北京站開了第一家店之後就人潮滿滿，Tiss個人覺得一個人想吃燒肉的話可以試試，但因為主打平價，所以肉的品質也不用要求太高，就是吃粗飽啦!Tiss吃的是環球店，食記給大家參考食記及店家資訊



天吉屋我個人很喜歡，我覺得比金子半之助還好吃，我們平常很常去板橋大遠百吃，在京站百貨一樓也有分店食記及店家資訊



貝里尼是我很喜歡義式餐廳，在京站廣場4樓也有分店也算是老字號餐廳了，在義大利麵、甜點、pizza的水準一直都維持得不錯，帶小孩去吃也很棒，我吃的是中和環球店，食記給大家參考食記及店家資訊



合點壽司在京站廣場3樓，最有特色的就是有叫賣秀，食材精緻好吃，現場會推出限量、特價的壽司、炸物等～提供華泰outlet的食記給大家參考食記及店家資訊



杏子日式豬排在京站百貨4樓也分店，在豬排的品質上面一直維持得不錯，喜歡吃炸豬排，這間的餐點算是精緻又美味，Tiss吃過樹林店，提供食記給大家參考食記及店家資訊



金色三麥在京站廣場四樓也有分店，是很適合團體聚餐的好地方，可以喝啤酒，餐點也不錯!提供板橋大遠百食記給大家參考食記及店家資訊

開飯川食堂為在京站廣場B3，是川菜料理，Tiss吃過一次，算是非常道地的川菜，喜歡吃辣，這間不容錯過，提供永和店食記給大家參考食記及店家地址



一個人也可以吃燒肉，牛角次男坊份量超多，滿滿一碗燒肉只要$220，CP值未免太高食記參考



台北新光三越站前店美食推薦

這家Miopane在網路上也是赫赫有名，聽說是起源於天母，月銷萬顆爆餡貝果，實際吃過之後，真的很好吃，值得推薦一下!食記及店家資訊

