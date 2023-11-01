只有千野村能超越千野村～千野村全新2.0版『祈願の千野村』上線囉！不僅有滿滿的重口味日本元素，再搭配和服體驗，讓人秒飛日本！現在又多了浪漫祈願飄飄燈、搗麻糬、彩繪扇子/風鈴、壽司、和菓子等手作體驗，玩累還有空中酒吧、日式餐車裡的美食佳餚，讓人從早玩到晚，拍照停不了手啊！文內附上景點地址、電話、交通與旅遊心得等提供參考。【Klook客路購票】

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🔺這次是我們二訪千野村啦~而他們也正式改名為『祈願の千野村』！不僅換了名字，園區內活動也變的更加豐富有趣，還有好多的手作體驗活動，這次揪了好友再次出發，帶大家來看看有什麼好玩的吧！GO！GO！GO！

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【交通資訊】

🔺『祈願の千野村』是目前北高雄最夯的熱門景點，不管是從國道一還是國道三過來都相當方便，只要在google map上面輸入『祈願の千野村』或是『千野村』都可以！

🔺我們這次是第二次來玩，發現沿途的指標變的更清楚！完全沒有迷航的困擾了！

🔺官網上特別註明請走“清龍宮”旁的“鞍平巷”就會看到指標！切記不要走“溪底巷”或“大埔巷”，道路狹小不易會車喔！

🔺搭乘大眾交通工具：岡山火車站出發→搭乘高雄客運「8008」、「8020」至燕巢區衛生所，再搭乘公車式小黃燕巢線到金山國小，步行8分鐘即可抵達喔！公車式小黃燕巢線（點我看最新時刻表及路線圖）

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【門票＆開放時間】

🔺票價方面，成人票為300元、3-12歲兒童、65歲以上長者與身心障礙者票價皆為250元！

而且門票不僅可折抵園內消費100元，還有許多免費活動都要靠他，票根可要好好的留著喔XD 【Klook客路線上購票另有雙人優惠喔！】

🔺這裡平日和假日開放的時間不太一樣喔！平日是下午兩點才開始營業，假日則是早上九點就開始營業囉！至於一些國定假日的營業時間建議上官網查詢比較準確！

🔺園區裡面像和服室、用餐區有不太一樣的開放時間，請來玩的稍稍留意喔！

🔺這裡是可以帶寵物同遊的，超級讚！不過還是要遵守園區的規定喔！

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【園區導覽介紹】

🔺雖然官方地圖上沒標示，但『祈願の千野村』備有5個大型免費停車場，我們那天是連假過來玩，現場指揮交通人員非常多位，相當專業的在指揮，動線安排的不錯，雖然人車爆多，但非常順利的就停好車，讓人一開始的感受就很舒服！給辛苦的指揮人員一個讚啦！

🔺哈哈！我們今天真的超幸運，一進正門的大紅鳥居就碰上“千野村花火大遊行”，這可是節慶的特別show！而且蠻值得一提的是，現在整個園區裡基本都改成石板路，比起以前大部分都是碎石路來說真的輕鬆多了！加分！ 【節慶特別活動詳見祈願の千野村粉專、祈願の千野村官網、祈願の千野村IG】

🔺聽到主持人不斷倒數計時～把現場民眾情緒帶到最高潮！！

🔺GO！GO！出發！

🔺哇！有可愛的千野村吉祥物耶！

🔺趕緊幫大家科普一下千野村可愛的吉祥物有哪些~

🔺一入口雙側燈籠牆，在日本的神社當然要有代表著崇敬神聖的白色燈籠啊！

🔺這邊也是許多人拍照的重點喔！

🔺『祈願の千野村』裡面有超可愛的水豚君，據說很多人都是衝著牠而來的呢！

🔺繼續跟著人潮前進，整個園區氣氛都比之前更加熱鬧與豐富！大家幾乎都拍不會停的~

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【免費活動體驗】

🔺因為大家來這裡都幾乎想來穿美美的和服拍照，記得一入園後就派一名不會被沿途各種美色誘惑的勇士左轉到底直衝和服室領取號碼牌就對了！由於這邊和服真的爆炸夯，一等下去保證都是幾個鐘頭！所以千萬、千萬、千萬一定要先領號碼牌，領完就能悠哉先去逛園區啦！

🔺目前只要在google五星評論，就可以免費體驗和服一小時喔！如無評論則需收取每半小時100元的租金~

🔺這次來發現和服款式又變得更多更美了耶！真是光選要穿哪一件就很掙扎XD

體驗和服流程：領號碼牌→叫號機號碼到了後進入櫃臺報到→挑選喜歡的和服款式→請工作人員幫忙穿著→挑選喜歡的飾品→完裝後到櫃臺結帳！

體驗完畢回來後→換裝→將配件繳回櫃臺→退回和服的押金

🔺雖然是免費體驗和服，但每件和服還是需要押金200元喔！另外其餘 飾品、配件是要另外付租金 的喔！

🔺如果一次想要穿很多款式和服且不受時間限制拍照的話，這裡也有包套的特別優惠耶！一次能穿到五套，把喜歡的通通穿上啦！而且越多人來越划算喔XD

🔺和服室外面就是滿滿可愛的達摩牆~這邊也是許多人搶拍超夯背景牆呢！

🔺還有著熱鬧滾滾的“千野舞台”~~

🔺在等待和服時可以無縫接軌觀看各種表演～我們這次來的時候剛好是小丑表演~還會跟台下小朋友互動，超可愛的XD

🔺我們這次節慶到訪時，千野村也還加碼舉辦抽“iPhone15 Pro”和“Switch”的活動！真的有夠大手筆！抽到的人也一定超級爽der~~~

🔺一旁也有超夯的拍貼機~穿著美美的和服給他來上一張一定非常有FU吧~但這邊一直等不到空的，所以只好把遺憾留給下次啦！

🔺沒想到這裡也有火舞秀可以看～很精彩耶！連我家的饅頭和叉燒都看的一愣一愣的XD

🔺想要手繪風鈴/紙扇的憑門票就可以免費兌換喔！

🔺小朋友最有興趣的絕對就是這個彩繪紙扇啦~一拿到馬上就去找涼亭揮灑文采了XD

🔺小女森的創意真的無限耶！攏來啦～～

🔺這也是主要和小朋友互動的免費搗麻糬體驗，看小朋友賣力的樣子實在有夠可愛der

🔺而夜幕低垂時，也有浪漫系的活動呢~只要持門票去伴手禮店Google5星評論就可以兌換一盞祈願飄飄燈～

🔺這個真心是我這次最推的免費小活動！

🔺因為晚上放水燈時真的真的好浪漫～如果想要留下紀念的一刻，他們也有專業的工作人員會幫忙拿你的相機或是手機在對岸幫拍！是不是超貼心~

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【付費活動體驗】

🔺這邊就是空中酒吧旁邊就是室內的“千野學堂”！對！這裡也是全區裡面最涼快有冷氣的地方XD熱熱的天氣~一進來彷彿到了天堂啊~~~~

🔺有冷氣後大家情緒立刻穩定下來，兩個小女森則來參加手作課程囉！手作壽司1人/450元、和菓子1人/350元

由於每梯次體驗人數有限，若遇到連續假期人潮洶湧的時間，強烈建議先上網預約喔！ 【點我線上預約】

🔺授課的老師超nice！又有耐心！

🔺瞧瞧這兩位小女森玩得多開心啊！

🔺還有卒業證書！好正式喔！

🔺現場有工作人員會幫小小學員即可拍，直接印下這美好的一刻！

對了！很多人在問，穿和服來玩手作課程時間不就瞬間超過1小時嗎？別擔心，園區提供免費和服體驗一小時，若因參加課程而超時，請跟教室櫃檯索取和服加時券以利抵扣超時費用喔。

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【千野美食饗宴】

🔺而這邊的攤販街相比我們上次來只有三攤的規模，也擴大了非常多！而且原本過去只是冷冷清清的日式步道，現在反而成為園區的主幹道，整個日本氛圍都要滿出來了啦！

🔺一入口就是讓小孩黏上去的遊戲～～

🔺嗯嗯~～叔叔其實餓了，你們玩好了嗎XD

🔺這裡有超多好吃的小吃，可以邊走邊吃喔！叔叔血糖有點低～趕快讓我補給回血一下XD

🔺章魚燒看起來好好吃喔！

🔺這裡鯛魚燒超推，而且還會牽絲呢！

🔺這次最推推的就是它啦！

🔺炭火炙燒的香噴噴山豬肉，遠遠就聞到它啦！也完全沒有意外，拍完照就被秒殺了XD

🔺冰淇淋超愛它們家巧克力口味的，濃郁的口感，也是小朋友最愛的一攤呢！

🔺甜點屋/飲料屋則是在主幹道的另外一側，這次來天氣爆熱，也讓這裡的排隊人潮沒斷過啊！

🔺不得不說～日式烤糰子真的夭壽好吃！一份兩串，外脆內Q軟，兩位小公舉～口下留情啊！

🔺它們家的氣泡水夏天喝真是透心涼～我最愛粉色蜜桃，好喝！

🔺我覺得這次2.0升級後，改變最多的就是這個“空中酒吧”！

🔺空中酒吧完整菜單~

🔺雖然叫酒吧，但提供不少甜點喔！

🔺我們點的是洛詩花坊＆佛卡夏＆肉桂捲，穿著和服來個美美的下午茶是不是也很不錯啊~~

🔺其實沒想到，它們家的點心竟然出乎意料的很好吃耶，尤其是那個肉桂捲，太犯規了！

🔺瞧瞧這幾位女士瘋狂搶食，後面的媽媽直接被擠出畫面XD

🔺但叔叔我還是比較愛必嚕啦XD【喝酒不開車，開車不喝酒】

🔺而且這裡也是千野村的置高頂，悠悠哉哉在高處看風景/夜景，這才是一大享受啊~~~

🔺都說是空中酒廊的，怎麼能不來一杯勒！乾啦XD【喝酒不開車，開車不喝酒】

🔺伴手禮室就在甜點屋的旁邊~有好多可愛的伴手禮可以買喔！（來不及~我老婆踏進來惹XD）

🔺可以把水豚君買回家耶！

🔺原來祈願繪馬是在這裡買的啦！

🔺竟然都來了，也給他來應景的留下一個願望吧！

🔺這裡真的是越夜越美麗～

🔺每個角落的佈景都很美，隨手一拍都像身處京都一般~~

🔺終於把兩個小女森放給親生爸媽了～換我們兩個來假掰浪漫一下吧！

🔺這是鳥居長廊再往上走的小小秘境神社，現在叫千野閣，感覺知道上來的人不多，晚上過來氣氛特別棒！

整體而言，『祈願の千野村』在這次升級以後，除了不變的濃濃日本味以外，現在活動也變的超級多，隨隨便便就是從白天一路瘋到晚上！而且平心而論，我覺得店家很細心，園區的每個角落都可以感受到他們精心的布置，且時不時還會更新造景，不會千篇一律，工作人員也都很熱情、充滿活力，很有日本那種職人精神，這也是吸引我們一直來的原因吧！也超級推薦大家來高雄一定要來玩喔！

【景點資訊】

📍營業地點：高雄市田寮區七星路80之20號

⏰營業時間：

平日（週一到週五）營業時間：14:00-21:00

假日（週六及週日）營業時間：09:00-23:00

⏰園區設施開放時間：

🌸千野町攤販街 / 手作教室

平日（週一到週五）營業時間：14:00-21:00

假日（週六及週日）營業時間：09:00-22:30

🌸甜點屋 / 飲料屋 / 和服室 / 空中酒吧

平日（週一到週五）營業時間：14:00-21:00

假日（週六及週日）營業時間：09:00-23:00

🌸廚房

平日（週一到週五）營業時間：14:00-21:00

假日（週六及週日）營業時間：10:00-22:30

🔍入場費： Klook客路購票

全票300元，學生票（持學生證）、兒童票、敬老票250元

持票券在園區消費可以折抵100元！（不可以合併折抵喔！）

☎聯絡電話：0909-263105

🔍景點官網：祈願の千野村

🔍景點IG：祈願の千野村 (@senyavillage)

🔍景點粉專：祈願の千野村

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**本文感謝“祈願の千野村”邀約！內文為真實感受分享！**

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