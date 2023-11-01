台北海鮮餐廳推薦哪家？原永康麗水街海鮮餐廳巧味海鮮，現在搬到天津街囉!前幾天朋友經過，還特地進去詢問，是不是原來麗水街的巧味海鮮，老店在新地點重新開幕，我們真的想衝回訪，從第一次同事帶我去吃之後，我就帶了很多親朋好友去吃，到現在應該吃了快十次了吧！然後吃過的親朋好友甚至遠從美國回來的朋友也是一吃成主顧，是值得推薦的台北海鮮，google評價高達4.9(地圖)





台北海鮮推薦-巧味海鮮

台北海鮮推薦巧味海鮮必吃，有很多主顧客，用餐時間常常是坐無虛席，為什麼這麼夯？有看「總鋪師」這部電影嗎？我覺得他們的總鋪師很厲害，因為他們的菜色是客人挑選當天新鮮的食材之後，想要怎麼煮都可以，廚師都可以做得出來！而且非常道地！我想這就是所謂的總鋪師吧，巧味海鮮就有這樣的總鋪師，現在已經搬到天津街囉

巧味海鮮菜單

巧味海鮮菜單點菜方式，是以當天有的食材，現點現做，依照你喜歡的方式料理，所以也是以時價來計算!招牌的麻油腰子還是必點，它們家的腰子真得又肥又美，處理的也超好吃，不會有腥味，每次吃每次讚賞，值得來進補一下

白帶魚也是我史上吃過最肥美的白帶魚，沒吃過這麼厚，魚肉又這麼鮮甜的白帶魚，這道太好吃了，在台北海鮮中，真的數一數二的厲害

白帶魚也是很季節性的食材，當天店員推薦，果然沒讓人失望

從沒點過的糖醋排骨也挺讓人驚艷，醬汁扒住肉，相當下飯的一道菜

炸得酥酥脆脆的，非常好吃

難得今天螃蟹做成沙拉

一樣肥美新鮮好吃

以下為原食記

我們家真的很愛吃這家海鮮，招牌菜色還是必點，這次點了比較不一樣的麻油腰子，覺得非常好吃耶!處理得相當好，大家讚不絕口

沒吃過比它們家更肥的腰子了!

這次跟同事一起來，可以預訂6000的桌菜或現場點菜，我們是用現場點菜的方式，以下菜色8個人共$4048， 吃蠻飽的，而且都很好吃!

來這裡不點透抽，一定會後悔!

透抽超級Q，也是我心目中第一名透抽

鵝肉也是必點，皮Q肉軟，口感相當好

沾醬也好吃

炒海瓜子，很下飯

蛤蠣絲瓜，連裡面的湯都被我們喝光光

螃蟹粉絲煲，第一次來吃的同事說，粉絲超級入味、好吃

它們的螃蟹沒讓我失望過

洋蔥牛肉，非常台味，也是相當下飯的一道菜

炒鱔魚，鱔魚口感也相當新鮮，要起來還QQ的!

丸子菜心排骨湯，這道湯好好喝!菜心沒什麼苦味，湯喝完還幫我們加湯，喝到飽!

以下這幾道菜色，都是每次我必點的菜色，也能說就是他們的招牌菜色鵝肉和透抽拼盤，這個絕對是必點！

這個透抽，我不誇張，去漁港吃到的透抽都沒他們家的好吃我每次必吃汆燙的作法，因為他們食材太新鮮，所以簡單的煮法最能吃到海鮮的鮮甜味這個只要汆燙一下，沾個五味醬，再過個冰水，肉質又鮮又Q，我保證吃過就上癮

鵝肉也是必點，肉質一樣很多汁，而且入味軟硬度掌握的非常剛好，很容易一口接著一口

海瓜子是我哥的菜，我哥每次去必點，你瞧瞧這每一顆的瓜子肉是不是都又大又肥，然後炒個蠔油、配個啤酒，人間美味啊

炸蚵酥

蚵仔超大顆，小孩超喜歡，還想再續盤

絲瓜也是我很愛的菜色之一，清炒薑絲或者搭配蛤蠣絲瓜都很美味他們的絲瓜不知道為什麼炒起來超級甜的，應該是有特別用高湯去煨煮的

涼筍是夏天的開胃菜，很甜的筍子，一點苦味都沒有，來上一盤，馬上胃口大開

炒鱔魚，他們的鱔魚肉也是超肥美的，再搭配黑醋下去炒，真的有濃濃的台南味，太迷人的滋味了

炒麵也是很香，但是要是胃口不大的朋友，我還是覺得把肚子都留給海鮮和其他菜比較值得

清蒸鮮魚，吃海鮮通常不會錯過這道料理，魚只要新鮮，清蒸就很好吃，每天都有不同的鮮魚，任君挑選

清蒸螃蟹，我本身超愛吃螃蟹，然後他們家的螃蟹也是一級美味，真的比去漁港吃到的還讚一樣用清蒸的最好吃，食材新鮮，不要加太多味道給它，保持它的原汁原味最好，不過螃蟹不便宜，一隻都要600左右，但我覺得超值得的，因為肉質實在太甜了

看這個螃蟹腳是不是肥孜孜的？食指大動吧？！

我個人最愛吃的部位就是螃蟹腳，啃起來超過癮的非常建議點一隻來吃

台北海鮮真的很推薦這家巧味海鮮，相較於台北海鮮吃到飽、台北海鮮自助餐，我更喜歡這種自己點菜的台北海鮮餐廳，各位要去吃記得先訂位，他們還有豬腳麵線喔！所以要慶生、祝壽都很適合，也可以想吃一桌多少錢，請老闆幫你配菜這樣，我們每次去吃都是挑選當天新鮮食材，然後選擇自已喜歡的料理方式，吃下來沒每個人要500元左右，雖然是比去漁港吃貴了些，但是就新鮮度和料理的手藝來說我覺得巧味還略勝一籌，總之，捷運通車了，介紹好餐廳給大家，愛吃海鮮的朋友，別錯過了！！