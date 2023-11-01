三芝淡水的淡金公路是台北人假日常常到訪的新北景點，淡金公路上最近有一個爆紅景點芝蘭公園海上觀景平台，還有一個在地人才知道的後厝漁港，如果往山上走還能到陽明山二子坪遊憩區，到了春天還有滿山的櫻花可以賞花，平日更有許多人來到三芝踏青爬山，順便品嘗三芝美食、三芝海鮮，秋天還能吃到三點蟹、花蟹。現在不用到龜吼魚港，就能在三芝私廚阿進師無菜單料理的店吃到最新鮮的海鮮、山產。

三芝無菜單料理推薦：阿進師的手路菜

這間三芝私廚阿進師無菜單料理的店就開在三芝大湖路上，路口就是淡金公路的淺水灣海濱公園，山海相連，所以這裡真的是好山好水，一邊是陽明山，一邊則是富貴角燈塔海岸區，山產、海產非常豐富，想吃山珍海味，來到三芝私廚阿進師無菜單料理的店這裡準沒錯。

別看這麼小又無名的店面，店裡的廚師阿進師可是有四十年以上的廚師經驗，每一道菜都是真功夫。

餐廳外的這條大湖路的路旁景色也蠻宜人的，三芝真的是一個好地方耶！

這家三芝私廚阿進師無菜單料理的店門前就有公車站牌，上面就寫著大湖路25-1號，如果想搭公車來也行，搭乘874公車就能抵達，往上走就是北海福座。

三芝私廚阿進師無菜單料理的店門前就有停車位，自己開車來也不用擔心停車的問題。

阿進師手路菜

因為是無菜單料理，所以採預約製，如果想吃什麼菜色都可以跟阿進師說，阿進師準備的菜色一定會令所有人非常滿意，價位上可以直接用電話或是LINE跟阿進師溝通。

三芝私廚阿進師的Line: @684avqhj ，好友Line募集中，想吃好料的快點來加入喔！

阿進師自家的菜園，所有的菜都是自己家裡種的，而且不灑濃藥，這才是真正的有機蔬菜。

所以來三芝阿進師這裡用餐，不只能吃到好吃的，還能吃的健康又養生，難怪三芝私廚阿進師無菜單料理的店一開幕就吸引不少人前去訂餐。

阿進師自家的菜園種的菜雖然不漂亮，賣不了好價格，但是卻是最好吃、最養生的食材。

三芝阿進師這裡種的有機地瓜葉好嫩，想吃這麼好吃的地瓜葉，在台北市真的很難，只有在土質好的地方才能養出品質好的地瓜葉。

想吃三芝阿進師無菜單料理，一定要先預訂喔，不然常常一到假日就客滿，這些遠到的客人都是因為想吃最美味、最道地的三芝私廚阿進師料理美食，預訂餐點才能吃到阿進師最新鮮、最美味的料理。

三芝私廚阿進師無菜單料理店門外右側也種了很多水果，老闆也養了一條好大的黑狗兄，這條山頂的黑狗兄，可是一條真正的原住民獵犬，非常帥氣喔！

三芝無菜單料理私廚阿進師自己也有種洛神花，還會自己做洛神花茶，如果來到店內報【Tiss玩味食尚】的名字，還能品嘗到免費好喝的洛神花茶喔！

我朋友的兒子還特別體驗看看怎麼幫洛神花去子，來到山上農家跟都市最不一樣的地方，就是能體驗到山中農家生活樂趣。

三芝私廚阿進師無菜單料理的食材、菜色很多都是外面餐廳吃不到的，例如：自家老菜脯、醃弧瓜、有機蔬菜、有機水果等等…

三芝阿進師的媽媽已經93歲了，阿進師也65歲了，之前在台北開店，現在回家照顧老媽媽，陪媽媽復健，但是還是不忘老本行，依然有很多熟識的老客人專程前來品嘗阿進師的好手藝。真的是一位孝順又腳踏實地的廚師，就跟他做菜一樣實實在在。

三芝私廚阿進師無菜單料理的店內還有一台伴唱機，非常適合喜歡歡唱的朋友前來用餐，親戚、朋友或是家族、同事聚餐，一起唱歌炒熱氣氛，享用山中海味美食，我媽已經第一個想報名帶朋友來阿進師這聚餐了。

當然如果想喝點飲料或是啤酒，三芝私廚阿進師無菜單料理的店這裡也都有販售，價格也非常實在。

無菜單料理菜色

當天除了我們一桌客人以外，還有另一組客人訂了自助式的無菜單料理，有海鮮也有山產，真的好豐盛喔！

每一道料理都是我超愛的美食，像是這道麻油雞睪丸。

紅燒軟骨鯉魚也是我們在台北市很少有機會吃到的料理，魚肚裡滿滿的魚蛋，滿滿海味，真的超澎湃。

放山雞更是到陽明山必吃的美食，但是說真的陽明山上的雞也很多是陽明山下三芝地區養的雞，來到三芝私廚阿進師的店一定要來品嘗最鮮的放山雞。

看看這雞肉的品質，真的是鮮嫩甜美！

看了別桌訂的餐點，我們都餓了，我們的餐點也很快一一上桌，每一道菜端出來都像是在吃喜宴辦桌一樣。

我們來的好不如來的巧，最近三芝後厝漁港正好是三點蟹的盛產期，所以餐桌上立馬就吃到當季最新鮮的三點蟹海鮮，實在是太開心了，這就是吃無菜單料理最開心的事，因為你永遠都不會知道當天會有什麼驚喜。

三點蟹

三芝私廚阿進師店內的三點蟹好肥好大隻，再加上阿進師就是三芝當地的居民，他一定能拿到在地人捕撈最新鮮的漁獲海鮮。我意外發現三點蟹比花蟹還好吃耶~因為肉多又甜美，而且還有蟹膏。

小捲

小捲現在也是盛產期，我們當天吃到的小捲也是超級無敵新鮮，不用過多的調味，真接汆燙最美味了。

每一條小捲都跟中捲一樣，超大尾，都快要比我的手掌還大了，說真的我到基隆都還吃不到這麼大尾的小捲，這就是廚師阿進師厲害的地方，因為好的廚師對食材都很要求。

紅燒軟骨鯉魚

小鯉魚吸飽了紅燒醬汁，再加上蔥花、辣椒的點綴，光是用看的就令人食指大動，我一口氣就吃了三條，魚肉的肉質好細嫩，而且每隻魚都有魚卵，比去海邊吃海產還過癮。

醃弧瓜燉肉

這道菜就是用阿進師他們自家醃製的弧瓜烹煮的古早味料理，醃弧瓜吃起來甘而不鹹，醬香四溢，豬肉軟嫩不柴，真的是白飯最佳配菜。

我真的是超愛醃弧瓜燉肉這道菜，超想直接打包回家，因為這道菜叫我天天配飯吃都可以。

古早味醃冬瓜炊肉

又是一道令我想吃白飯的古早味料理，這道菜也是非常能代表台菜的經典菜色，而且每個人家裡做出來的味道跟炊肉的口感都會不太一樣。

阿進師這道炊肉的肉質非常扎實，蔭瓜的味道也非常甘純，完全不會死鹹，就算當成下酒菜吃也很搭。

佛跳牆

想不到在阿進師這裡也能吃到辦桌菜色中的經典佛跳牆，豬腳是一大塊一大塊的給，不像外頭餐廳，食材都是一丁點，阿進師的食材給的好大方，裡面滿滿的一盅都是佛跳牆的配料，好吃的不得了。

三芝皎白筍

三芝在地生產的皎白筍真的是必吃，來到三芝一定必點這道菜，可是皎白筍也是有季節性的，所以我今天能吃到這道菜也是非常開心。

皎白筍的口感好細嫩，味道好甜美，真是無比的好吃。

有機地瓜葉

自家種的有機地瓜葉更是必吃的一道菜，這道地瓜葉我敢說就算是到市區的大餐廳，或是高檔餐廳都不一定能吃的到，口感超嫩，連地瓜葉梗都是嫩的，這是真的，不信大家可以來品嚐看看。

山中烤雞

來到山中，當然要吃在地養的放山雞，這道菜也是老闆阿進師特別為我們準備的，因為我們家超愛吃烤雞，所以事先指名一定要吃吃看阿進師的三芝烤雞，果然專業的阿進師私廚料理就是好吃。

雞肉的外皮烤到有一點焦香氣，但是雞肉卻還是鮮嫩多汁，雞肉扒開時還不停的滴下脂油，可見雞肉有多麼鮮嫩多汁就好。

雞肉內放了許多香料下去烤，完全沒有過多的調味就很好吃了。

能在新北三芝半山腰吃到如此美味的三芝無菜單料理，真的是台北人、新北人的福音，推薦大家可以來到三芝私廚阿進師無菜單料理的店品嘗一下三芝的海鮮，三芝的在地山產，還有阿進師獨門的料理，每一道食材都以健康做為出發點設想，沒有特別的調味、填加物，每一道菜都是專為遠到而來的家人預備的，所以吃完都不會覺得口乾舌燥，就跟媽媽、阿嬤煮的料理一樣簡單又美味。現在就加入三芝私廚阿進師無菜單料理店的Line: @684avqhj ，快點來跟阿進師預約訂餐囉!

三芝私廚阿進師無菜單料理 Google評分5.0 地圖

地址： 252新北市三芝區大湖路25-1號 營業時間：11:00~20:00 （週間為休息時間，有訂桌才會營業，平日週間亦可事先預約） 電話： 0955 485 335 02-26361546 0925850335

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