新北親子景點推薦又多了一個好去處，蘆洲柳堤公園是新北共融特色公園，除了有好玩的遊樂設施，現在正展出全國青年景觀競賽得獎作品，今年的主題是「永續之路：減碳及減廢行動」，現場有許多特殊景觀可以拍照，Tiss這次帶孩子去參觀這些得獎作品，都別具意義，利用環保再生的概念，打造出一座座非常有藝術和寓意的景觀，可以說是寓教於樂的好去處，10組優秀青年景觀團隊實作改造柳堤公園景觀，自即日起展覽至2023年11月30日止，都可以帶孩子去參觀、打卡拍照，是假日帶孩子去走走的新北親子景點好去處!

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新北親子景點推薦-蘆洲柳堤公園

蘆洲柳堤公園位於新北市蘆洲區光榮路& 長樂路(地圖)，旁邊有忠義國小地下停車場可以停車，交通方便，是新北親子景點好去處

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目前在蘆洲柳堤公園總共有10件設計施作競賽作品展出，為蘆洲柳堤公園增添許多可看性，Tiss那天去參觀的時候剛好是全國青年景觀競賽頒獎典禮，所以也選出了前三名及優選的作品，其實每一樣作品都非常有看頭，也讓我們一直拍照拍不停

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徒步‧林里城

徒步‧林里城是這次全國青年景觀競賽的冠軍，評審表示該作品利用永續建材竹子製成，編織細膩、造型優美，呈現出豐富的光影，也具有手工技藝傳承的意義。

搭配的植栽豐富、高低有致、且配置得宜，多數材料可回收再利用，回應永續議題。

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走進裡面參觀，也會發現作品的小巧思，而且很適合拍網美照呢

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竹跡之路：踏上被遺忘的碳竹跡之旅

竹跡之路是這次第二名的作品，選用竹子為主題，竹子有很高的固碳能力、可塑性

走進竹林裡面真的有一種特別涼爽的感覺，這就是竹林的迷人之處

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竹林裡面還有很多小巧思，帶孩子一起踏上竹跡之路

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解

第三名作品是『解』，這個是我當天參觀最喜歡的作品

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很喜歡它用寶特瓶、塑料盆來創造出各種景觀，相當讓人驚艷

環洋小徑

​​​環洋小徑也相當有特色，以竹子遮陽結構來呈現人與自然的和諧

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​利用廢棄材料的景觀元素來意指海洋垃圾的問題，希望能重視海洋環保議題

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前世鯨生

每年有數百萬噸的塑料廢棄物進入海洋，對海洋生態造成威脅

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前世鯨生以藍鯨為主題，透過反思之路，發起減碳運動

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島嶼未來

原生植物交織自然的層次和景色，構成島嶼形狀和氣味

藉由三個立方體串聯人與環境，重現島嶼之美

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蟲你眼中看世界

導入昆蟲旅館的理念，以廢料創造多孔隙結構，植栽打造林緣景致

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藉由窺探自然界中的循環，喚起人們的環保意識​

永續領航員

地球滋養了自然生態，作為海洋領航員的鯨魚，也用自己的方式回饋給環境

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以永續城市、資源再利用、環境保護的概念，共創健康美好的未來

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迴回 迴旋綠景 景淨春回

『迴』表現了永續輪迴，『回』意涵著最初原點，以不同形式分解回到自然，讓萬物皆回歸大地的理想實現​​​

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碳為觀止

此作品仿造具有包覆感坐落於樹枝間的鳥巢，陽光透過竹條間縫隙灑落在鳥巢內，仔細看會發現有三個單元空間，可以讓人在其中感受光影的變化

另外還有競圖競賽的作品展示，這組則由國立台灣大學園藝暨景觀學系畢業生鄭萱、卓仁豊的〈柳堤泛月－低碳永續實驗場〉獲得第一。

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評審表示該作品整體設計完整，回應蘆洲發展歷史，能夠通盤考量，使用成熟且多樣性的減碳手法，植栽選種固碳能力高，優化柳堤公園成為永續景觀的可行性高。

新北親子景點柳堤公園園區內還有磨石子滑梯及攀爬籠共融特色遊戲場

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兩個孩子也在這邊玩一下午玩得很開心

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趁11月30日前作品展覽期間，帶孩子一起來走走，了解環保議題，還可以拍美美的照片，是值得推薦的新北親子景點!

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