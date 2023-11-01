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蒜蒜屋蒜醬開箱，再也不怕滿手蒜味！3道簡單料理分享：蒜醬這樣加就很美味～胖貓咪宅配美食 – 胖貓咪的奇幻旅程

2023-11-01 20:51:34 胖貓咪的奇幻旅程 人氣：100
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胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：152篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蒜蒜屋
phone02-2560-1268
place台北市中山區長安東路一段15號7樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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外食久了，最近很常在家自己料理“低脂高蛋白餐”，跟著小紅書的一些短影片製作，簡單美味的料理一鍋到底，快速上桌。不過影片中的“靈魂醬汁”一直不是我習慣的口味。最近我發現了一個很厲害的品牌「蒜蒜屋」！嘗試了3種簡單料理跟大家分享。愛吃蒜頭的人看過來！超級推薦蒜醬喔～

蒜蒜屋品牌理念

以台灣的當地食材為基礎，蒜蒜屋選用了「雲林蒜」，研發出蒜頭醬料，並且致力成為「台灣大蒜醬料第一品牌」，為大家帶來美味蒜醬體驗。

蒜蒜屋的品牌理念非常簡單，希望能夠將他們對蒜頭的熱愛，傳遞給更多的人，大家讓能夠輕鬆享受美味的蒜醬，不再有收拾蒜頭的煩惱。

胖貓咪開箱！經典二入蒜醬禮盒

外型四方的禮盒非常可愛，搭配蒜蒜屋的手繪感LOGO呈現一個日式小清新的風格，受到年輕人的喜愛，也是非常適合贈禮的選擇之一。

禮盒中有原味蒜醬與麻辣蒜醬，兩種口味，我認為這樣的組合CP值非常高！

分享蒜醬的3種吃法，這樣加就很好吃～

第一種、麻辣蒜醬配水餃

水餃這種小吃除了可以到隔壁巷口的直接買回家，也可以跟我一樣囤一點冷凍水餃，想吃就自己煮。

除了加醬油，現在可以有更好的選擇！

這就是蒜蒜屋的麻辣蒜醬派上用場的地方，融合了朝天椒的火辣和
完整大蒜口感，為你的水餃提供了不同凡響的滋味。有別於搗成泥
的蒜蓉，蒜醬中的蒜頭使用了獨家千切技術切成小塊，我們可以明
顯地咀嚼到蒜頭的顆粒感。

除此之外，蒜香撲鼻搭配水餃簡直就是人間美味。

簡單的將麻辣蒜醬沾在水餃上，每一口水餃都瞬間升級，變得更加美味。麻辣的風味會迅速襲卷你的味蕾，而大蒜的香味則在口中繚繞，帶來獨特的味道。這絕對是讓你愛不釋手的組合！

第二種、蒜醬燙青菜

簡單健康的燙青菜就是單純水煮，之前我會灑一點鹽巴跟醬油提味，但說實在的還是沒有很好吃，單純讓我補充一點蔬菜而已。這個時候，蒜醬再度派上用場了。

蒜醬為清淡的青菜增添了層次感，使變得更加美味、豐富。這個組合不僅健康，而且美味，是一個絕佳的副菜選擇。

第三種、蒜醬好蝦

分享第三種吃法，一個更刺激的選項，麻辣蒜醬加蝦子！這個組合將海鮮料理的經典風味和蒜醬的獨特魅力完美融合。

將熟蝦擺在碟子上，然後用麻辣蒜醬另外用碟裝，你就可以享受到一般海鮮料理少有的香麻口感。這道菜絕對是一個能驚艷眾人的美味，濃郁香辣而不辣喉。既適合作為聚會小吃，也適合作為低脂高蛋白餐的主食。

我將每一隻鮮蝦先撥殼，然後直接沾上麻辣蒜醬品嚐，鮮蝦的風味變得更有層次感。

不過比起麻辣蒜醬，蝦子的佐料我更推薦的是原味蒜醬，比較能夠提升蝦子的鮮甜美味。分享給大家參考囉！

蒜醬讓我愛上的3個原因

因為我是蒜頭的忠實愛好者，而蒜頭也是許多美食的靈魂佐料。最後跟大家分享讓我對蒜醬深深著迷的3個原因～

第一個原因：不需要特地撥蒜頭，搞得滿手蒜味洗不掉。

我每一次煮飯的時候，其中一個最煩惱的部分就是處理蒜頭。不知道大家有沒有過這種經驗？剝完蒜頭後那強烈的蒜味不但很難洗掉，雙手還會黏黏的讓我拿其他食材或鍋具都很不方便，不過現在我只要直接使用蒜醬，這個問題立刻迎刃而解！

蒜醬專業的油封技術，將蒜頭的風味完美保存，無需特地撥蒜頭，只要輕鬆挖一匙就可以更輕鬆入菜，享受蒜的美味～

第二個原因：本身超級喜歡吃蒜香料理，有了蒜醬後，任何料理都能一秒升級。

對我這個愛蒜人來說，平常我就特別喜歡嘗試各種蒜香料理。有時候買外食便當回家吃，裡面有主菜像是雞胸肉、魚肉、或晚上嘴饞想吃鹹酥雞、滷味等等，很常吃到一半覺得超適合加蒜頭！但想到還要費時費力去切蒜就很麻煩。

現在有了蒜醬，無論是前面說的外食小吃，抑或是滾煮十分鐘就能上桌的燙青菜，只要加入蒜蒜醬，這些料理都能瞬間一匙升級，味道更加豐富！

第三個原因：麻辣口味的蒜醬簡直是愛辣人的福音，簡單的料理加上麻辣蒜醬，變得高級又好吃。

我對麻辣蒜醬真的是一吃就原地愛上！作為一名愛吃辣的人，經常在很多食物都要加辣椒才有在吃東西的感覺！尤其是早餐店的蛋餅一定要加辣才好吃！

麻辣蒜醬結合了朝天椒的火辣感和蒜頭的濃郁風味，蒜頭比例高達90%超級豪邁，沾一口就能感受到獨特的辣勁跟麻香，像麻辣鍋一樣香濃又甘醇不躁，也不像其他辣椒醬吃起來會太鹹，真的很推薦。

我自己最喜歡的吃法之一就是將麻辣蒜醬與簡單的水餃結合，水餃瞬間變得高級且美味，每一口都充滿味覺的驚喜。

總結來說，蒜醬不僅解決了我對蒜頭處理的困擾，還為我的料理帶來了無限便利。無論你是蒜頭的愛好者，還是尋找一種全新的調味方式，蒜醬都值得一試。

相信蒜蒜屋蒜醬可以讓你重新發現蒜的魅力，也能讓簡單的家常料理變得更加美味。

蒜醬成了我廚房裡的秘密武器！

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胖貓咪宅配美食推薦

用最樸實的角度分享好看又好吃的美食給你。

每天的工作就是白日夢冒險王，喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。




文章關鍵字
蒜蒜屋 蒜醬 麻辣蒜醬
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