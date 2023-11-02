台北、新北林立著眾多的燒烤餐廳，無論在消費方式或是提供的服務都相當多元及多樣，如果想要盡情點選多種肉品，每樣都能如願品嚐，不妨尋找"燒烤吃到飽餐廳"，若是想走精緻或高級肉品，可以參考"單點燒肉店"，假使口袋深一點，想品嚐高檔食材，還可以選擇"和牛專賣店"，或是吃燒烤之餘，想品嚐鍋物，我想"火烤兩吃"會相當適合你的胃口，或是下班之餘，想與三五好友一起小酌相聚，吃點串燒，這時串燒居酒屋會是不錯的提議喔!

如果想體驗燒烤的樂趣，就自己動手烤，大家一起同樂，若是懶得動手，也有提供代烤服務的

在此，小噗推薦22間，台北、新北地區，評價高、價格合理的燒肉餐廳推薦，相當適合朋友聚餐、同事餐敘、家庭聚餐、情侶約會的餐廳

正值五倍券到手，讓大家歡聚一堂，享受絕佳美食吧

痞客邦完整圖文: https://alicehuang1199.pixnet.net/blog/post/405627907

燒肉吃到飽餐廳

1.燒肉-殿

東區超夯的日式燒肉吃到飽餐廳 "燒肉-殿"，可說是東區的老字號餐廳了，店家不但嚴選高級食材及親切的服務品質，網絡饕客們的心，同時超級親民的價位，更讓大家趨之若鶩，生意可謂是強強滾，假日要來造訪，可得先預訂

店內價位499元起就可以享用吃到飽，$699升級，在肉品上大大升級，還多了海鮮的選擇，同時，生啤酒也享用無限暢飲，再升級$899，還提供頂級的澳洲和牛、熔岩龍蝦及北海道大干貝的方案

頂級食材及舒適的用餐環境，無論家庭聚餐、朋友餐敘、情侶約會，都相當適合呢!!!果然不負東區超火紅的燒肉吃到飽餐廳的美名呢^^

【東區燒肉吃到飽】『燒肉殿』近忠孝新生站/價位499吃到飽/70幾種食材享用，升級再享啤酒暢飲/日式燒肉吃到飽/澳洲和牛、龍蝦、生蠔吃到飽/CP值超高/聚餐首選

店家資訊:

燒肉-殿

地址: 台北市大安區敦化南路一段160巷19號

電話: 02-2731-5415

營業時間: 12:00am~01:00am

*店內分為三種價位: $499、$699、$899

*升級 $699 、$899 ，可生啤酒無限暢飲

*用餐時間 2小時

*每次加點最多8樣

*需加收10%服務費

2. 燒肉哦爺 板橋府中店

板橋燒肉新開幕，主打日韓燒肉吃到飽，"燒肉哦爺 板橋府中店"，價位分為$399及$499，提供新鮮食材，食材升級UP，只需加$50，即可享用升級優惠

板橋超平價燒烤吃到飽餐廳，不但價格親民，還能品嚐高級肉品，深受學生族群喜愛，超高CP值，聚餐首選，絕對讓你吃好吃滿!!!

【板橋美食】『燒肉哦爺 板橋府中店』近府中站/板橋府中韓式燒肉吃到飽/板橋燒肉新開幕/學生最愛CP值超高/聚餐首選

店家資訊:

燒肉哦爺 板橋府中店

地址:新北市板橋區館前東路48號2、3樓

電話:02-8953-8153

營業時間:

週一~週五

12:00pm~15:30pm (13:30最後入場)

17:00pm~01:00am (23:00pm最後入場)

週六至週日 12:00pm~01:00am (23:00pm最後入場)

$399 及 $499

+$50 食材升級

*用餐時間2小時

*同行均為同消費

*消費酌收一成清潔費

牛燒肉Yakiniku

新店燒肉推薦必吃~"牛燒肉Yakiniku"，去年開幕至今，累積了不少好口碑，店家主打平價、高CP值的日式燒烤，現在豪華雙人餐只需1599元，平均一個人千元都不到，餐點提供高品質的肉類及海顯，想要吃澳洲M9和牛也可以，肉質優異又高級，吃過就知道食材相當新鮮優質，店內也不用收取服務費，環境也很寬敞舒適，無論家庭聚餐、朋友餐敘、情侶約會皆很合適

【大坪林美食】『牛燒肉Yakiniku』近大坪林站/新店燒肉推薦/約會、聚餐餐廳/平價、高CP值/和牛燒肉推薦/大推豪華雙人餐/無服務費

店家資訊:

牛燒肉Yakiniku

地址: 新北市新店區中正路315號1樓

電話: 02-2913-0315

營業時間:

週一~週五 17:00pm~00:00am

週六、週日 11:30am~14:30pm；17:00pm~00:00am

*店內無收取服務費

*店內不提供桌邊服務，會隨時更換鐵盤

米炭火燒肉小酒館 小碧潭店

想吃頂級肉品，也不想多花小朋友，推薦您~"米炭火燒肉"，於2016年創立，2022年新開幕的"新店小碧潭店"，就位在IKEA小碧潭店，對面的巷弄內，交通相當便利

店家分別在台北、桃園、新竹共12家分店，主打高品質的肉品，牛肉皆採用1855美國百年牧場，品質掛保證，也有日本A5等級的和牛、並採用台灣頂級豬肉活菌豬，還有每日新鮮直送的澎湖海鮮

嚴選新鮮食材，只選頂級絕不用次級品，燒肉樣樣都不踩雷，同時，推出鄉民價格，絕對包君滿意，想品嚐美味又超值的燒肉嗎?趕快衝一波吧

【新店美食推薦】『米炭火燒肉』近小碧潭站/擁有和牛證書的燒肉酒館/牛肉皆採用1855美國百年牧場，品質掛保證/頂級肉品，鄉民價格/當日壽星憑證件送龍蝦

店家資訊:

米炭火燒肉小酒館

地址: 新北市新店區中央三街5號

電話: 02-8867-1327

營業時間: 17:30pm~01:00am (最後點餐時間 00:00am)

網路訂位連結：https://inline.app/booking/-LWxmfDGaGhuNaDuzTYF:inline-live-2a466?language=zh-tw

*店內採單點式消費

*另加10%服務費

*自帶酒類及當日受贈龍蝦壽星，同桌平均低消為$398/人

*自第一次點單時間起算用餐二小時，離峰時段無其他訂位則無限時用餐

*只接受電話及網路訂位

*當日壽星憑証件/掃QR code 送龍蝦

町燒酒食

店家呈現日式復古懷舊的建築設置，夜晚時分，格外吸引目光，營業至凌晨，很適合朋友歡聚小酌，炭火燒肉搭配各式酒品，相當放鬆及紓壓，餐點可單點或選擇套餐，口味也相當飄香美味，服務態度很優質，累積Google評價4.8評分，也是深獲顧客們的好評推薦，到板橋不可錯過的首選聚餐餐廳

【板橋美食】『町燒酒食』近府中站/板橋燒烤/日式木造老宅居酒屋裡，彷彿一秒飛到日本吃燒肉/板橋最夯燒肉店/下班小酌、聚餐首選/完整菜單

店家資訊:

町燒酒食

地址: 新北市板橋區館前西路46巷3-1號

電話: 02-8951-1066

營業時間: 17:30pm~00:30am

FB: 町燒酒食

推薦菜色: 雙人套餐 $2080

推薦酒品: 草莓蘋果沙瓦、葡萄柚紅茶沙瓦

3.赤富士日式無煙燒肉鍋物 蘆洲店

蘆洲美食又添一筆，在桃園相當有名氣的赤富士日式無煙燒肉鍋物，在蘆洲也開設分店了~

店家主打日式無煙燒肉火鍋吃到飽，不但有各式肉品、海鮮吃到飽，還有火鍋提供

Cold Stone酷聖石、比利時Glacio冰淇淋+不限價位皆享Bar Beer啤酒無限暢飲，熟食自助吧、甜點、飲品，吃到飽

現在Google打卡評論，給予星星，可選擇安格斯黑牛或北海道大扇貝，還有貴賓卡優惠方案，是不是超心動

【蘆洲燒烤火鍋吃到飽】『赤富士日式無煙燒肉鍋物 蘆洲店』蘆洲美食/啤酒無限暢飲/平價/蘆洲聚餐餐廳首選/新鮮肉品、海鮮吃到飽/有火鍋的燒烤店

店家資訊:

赤富士日式無煙燒肉鍋物 蘆洲店

(原 千兵衛日式燒肉蘆洲店)

地址: 新北市蘆洲區長榮路66號

電話: 02-8283-5252

營業時間:

週一~週五 11:30am~14:30pm ；17:00pm~23:00pm

週六、週日 11:30am~23:00pm (全日營業)

用餐時間: 120分鐘

點餐時間: 100分鐘

費用: 全日 $598、$798元+10%服務費

4.燒惑日式炭火燒肉店(中和店)

中永和必吃燒肉吃到飽餐廳，店家嚴選講求肉品與海鮮的新鮮度，每日以新鮮的食材進貨，提供顧客最佳品質的享用餐點

店內提供599元、699元兩種吃到飽方案，當日現點現切肉片，新鮮海鮮上桌，採用炭火燒肉，食材品質就是特別優秀、美味，工作人員有空會幫忙燒烤喔

現在四人同行壽星一人6折，壽星平日(週一~週四)，提前1天預定，免費招待壽星"雪花牛蛋糕"(壽星優惠擇一選擇使用)

【中和燒肉吃到飽】『燒惑日式炭火燒肉店(中和店)』近景安站/高CP值/平價/價位599、699吃到飽/肉品、海鮮澎派豪華/平日啤酒無限暢飲/壽星6折/+1元生蠔吃到飽/平日送豪華痛風五國蝦

店家資訊:

燒惑日式炭火燒肉店(中和店)

地址: 新北市中和區景平路341號

電話: 02-2940-2122

營業時間:

週一~週五 17:00pm~01:00am

週六、週日 11:30pm~01:00am

*消費方式兩種: 599元、699元 +10%服務費

燒烤套餐

5.四時輕燒肉概念屋

大家愛吃燒肉嗎?您知道燒肉也可以吃得健康又環保?燒肉台北最強健康環保輕燒肉~"四時輕燒肉概念屋"，完全顛覆大家對燒肉的想像!!!

以獨特適溫燒烤方式，保留頂級食材的營養與水份，同時又兼顧健康與美味，燒肉也可以吃得清爽、清甜、輕鬆、無負擔

優質的用餐環境，無煙燒烤及親切的全程代烤服務，更為店家帶來google 4.9分(請點我)超高評價，5092則Google評論，好口碑大家有目共睹

【台北燒肉推薦】『四時輕燒肉概念屋』近台北小巨蛋站/燒肉可以吃得健康又環保/燒肉新滋味 LIGHT BBQ/google 4.9分超高評價/食材頂級、適溫無煙燒烤/全程代烤

店家資訊:

四時輕燒肉概念屋

地址: 台北市松山區八德路三段12巷16弄1號

電話: 0982-030-404

營業時間:

17:00pm~23:00pm

(週一、週二公休)

Google: https://maps.app.goo.gl/GqBb5Uy5jrvnDkox6

*套餐:二人套餐、四人套餐

*低消 800元/人

*10%服務費

*國小含國小以下，無低消

單點燒肉店

6.鹿兒島燒肉專賣店

鹿兒島燒肉專賣店"，採用道地的日式燒肉古法，匯集世界各地最珍貴的高級食材，再搭配店家自製的獨特醬汁，豐富及提升燒肉的最佳滋味，讓人沉醉在品嚐頂級珍饈的餐點當中

店家尤其主打日本進口的A5和牛，自從台灣政府重新開放日本和牛進口，想吃美味又原汁原味的和牛，不用辛苦飛到日本了，現在在"鹿兒島燒肉"就可品嚐到了!!!

【板橋美食】『鹿兒島燒肉專賣店(板橋新板店)』板橋隱藏日式燒烤推薦/專人桌邊服務/無煙燒烤不怕油煙味/沒訂位一位難求

店家資訊:

鹿兒島燒肉專賣店(板橋新板店)

搬遷至 新址鹿兒島燒肉專賣店(板橋文化店)

地址:新北市板橋區中山路一段164-1號

電話:02-2962-5099

營業時間:

午餐: 12:00pm~15:00pm (14:00pm最後入場)

晚餐: 17:00pm~24:00am (22:00pm最後入場)

(週一中午店休)

*店內無低消限制，用餐時間2.5小時

*消費需酌收10%服務費

7.大發燒肉

在永和想吃頂級的超美味和牛，能與台北東區的肉質品質同等級，又要兼顧CP值，這樣優質條件的餐廳，就當首選"大發燒肉"了

店家嚴選澳洲極品的冷藏現切和牛，每日視和牛售完的狀況來決定營業結束的時間，所以晚來可就沒有了呢~~

肉品供應的種類有雞、豬、牛、海鮮，近期還推出新品上市，澳洲冷藏和牛組合(嚴選和牛腿三角、嚴選和牛貝身肉)，肉質不但柔嫩細緻，入口即化，品質實在大推

要吃高CP值又超值的極品和牛，來"大發燒肉"就對了~

【永和美食】『大發燒肉』永和頂級和牛燒肉推薦/聚餐餐廳/超高CP值/每日冷藏現切和牛/假日中午也有營業/大推嚴選極品冷藏澳洲和牛腿三角、和牛貝身肉

店家資訊:

大發燒肉

地址: 新北市永和區永利路118號1樓

電話: 02-8660-5885

營業時間:

週二~週五 17:00pm~23:00pm

週六、日 11:30am~14:30pm : 17:00pm~23:00pm

(週一 公休)

停車資訊：福和國中停車場

單點肉品，加收一成服務費

8.猴子燒肉 中和店

在板橋相當有名的"猴子燒肉"燒肉餐廳，現在在中和也可品嚐到囉，住在中永和的朋友可有口福了，以平價、高CP值的單點式點餐，食材不但新鮮又高品質，餐點樣式又豐富多樣，免服務費，無低消，冬季還有暖呼呼的柴魚雞高湯免費招待

店內環境寬敞舒適，適合家庭聚餐、公司聚餐，也提供包場服務，現在包場優惠，用餐3小時，免開瓶費，是不是超心動，建議趕快訂位吧^^

【中和美食】『猴子燒肉 中和店』中和燒肉推薦/平價美味燒肉/單點、高cp值/豐富食材、新鮮又高品質/免服務費/無低消/冬季免費招待雞湯/聚餐首選餐廳

店家資訊:

猴子燒肉 中和店

地址: 新北市中和區永和路24號

電話: 02-2507-3606

營業時間:

週一~週五 17:30pm~22:30pm

週六、週日 17:00pm~22:30pm

*猴子燒肉 中和點，開放線上訂位，點擊inline連結，前往預約 https://reurl.cc/2gRxnm

(不接受電話或粉絲團私訊訂位，板橋店尚未開放訂位)

*用餐時間限時90分鐘

*僅收現金，免收服務費

外帶、外送

9.京東燒肉專門店 忠孝

台北東區最好吃的燒肉推薦，主打日本和牛單點套餐，現在防疫期間推出動動手烤肉(生食)的2~3人套餐

不但提供外帶服務，還提供外帶、外送便當，訂購烤肉組合"雙北"免運費，店內的招牌和牛一頭雙人套餐，一頭牛9個部位 讓你一次滿足，附贈蒜香蝦飯，是不是超級超值

【台北市大安區外帶】【京東燒肉專門店 忠孝】外帶、外送服務/宅配美食/訂購烤肉組合"雙北"免運費/和牛一頭雙人套餐，6折優惠/一頭牛9個部位 讓你一次滿足，附贈蒜香蝦飯

店家資訊:

京東燒肉專門店 忠孝

網路外送服務

京東洋食燒烤 | iCHEF 點餐網站

地址: 台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄10號

電話: 02-2523-6737

營業時間: 週二~週日 11:00am~19:00pm

串燒居酒屋

10.大村武串燒居酒屋-士林店

台北士林夜市附近，隱藏了一家富有日式昭和風味的懷舊老屋~"大村武串燒居酒屋-士林店"，整間店充滿濃厚的道地日式懷舊氛圍，相當有氣氛，彷彿一秒置身於日本當地懷舊居酒屋中

店家提供上百種串燒、炸物、炒物、燒物、沙拉、湯品，菜色相當豐富多元，選擇相當多樣，還有提供超多款清酒及梅酒，讓喜愛小酌及聚餐，享受美食的朋友，都願意排隊等候呢

【台北美食】『大村武串燒居酒屋-士林店』近士林站/士林美食推薦/日式昭和懷舊老屋/道地日式懷舊氛圍/豐富菜色，多元選擇/每道菜餚均無雷，好吃大嘆美味

店家資訊:

大村武串燒居酒屋-士林店

地址: 台北市士林區基河路255號

電話: 02-2883-0777

營業時間: 18:00pm~01:00am

串燒-殿(敦南店)

店內主打串燒、烤物、炸物、熱炒、吃到飽，價位分為 $499 及 $699，其中$499就可以享用五十幾種餐點吃到飽，價位平價、CP值更是超高的

有別於吃到飽就是甲粗飽，新鮮食材，現點現做，不用親自動手燒烤，只需坐好，等著美味送上桌，同時，還可軟性飲料喝到飽

價格親民，還能品嚐高級新鮮食材，聚餐首選，宵夜小酌的最佳處

【台北東區吃到飽推薦】『串燒殿-敦南店』近忠孝敦化站/居酒屋料理吃到飽/吃到飽只要499元、699元/CP值超高/聚餐、小酌首選/烤物、炸物、串燒、熱炒吃到飽

店家資訊:

串燒-殿(敦南店)

地址: 台北市大安區敦化南路一段160巷24號

電話: 02-2779-1112

營業時間: 17:00pm~23:00pm

柒息地串燒居酒屋 長春店

G松山新店線-松江南京站

鄰近松江南京站的"柒息地串燒居酒屋 長春店"，是一間平價、高CP值的台式串燒店，串燒最便宜一串只要$19元，內用現烤串燒再點杯生啤版1664，簡直敲敲碗的美味，搭配店內日式居酒屋的裝置氛圍，相當有氣氛

平價串燒食材可以自助選取，搭配店家精心製作的秘製醬料，美味超乎想像，店內私房菜更是一絕，餐點豐富多元，是朋友聚餐、下班小酌、宵夜歡聚的最佳處所

【松江南京美食】『柒息地串燒居酒屋長春店』近松江南京站/中山區美食/平價現烤串燒，一串19元起/特製秘醬，令人回味/宵夜美食/下班小酌、聚餐首選

店家資訊:

柒息地串燒居酒屋 長春店

地址: 台北市中山區長春路128-1號 (松江南京站)

電話: 02-2567-1770

營業時間: 18:00pm~01:30am

11.浮生酒場

主推道地串燒，新鮮生魚片，食材都是經過精挑細選，每日當日現做烹調，道道精緻可口，保證絕對無雷

店內充滿日式懷舊的居酒屋氛圍，無論同事聚餐、朋友聊天小酌，都相當適合，晚上品嚐佳餚，再配杯生啤，簡直是快意人生

【板橋居酒屋生魚片生啤】『浮生酒場』近板橋站、新北市政府/巷弄居酒屋/食材新鮮、餐點美味無雷/聚餐小酌最佳首選/新北耶誕城聚餐首選

店家資訊:

浮生酒場

地址: 新北市板橋區民安街7號

電話: 02-8952-6098

營業時間: 17:00am~23:00pm

(週一 公休)

12.惠比寿 燒鳥酒場

店家主打道地的日式料理及各式串燒，餐點相當豐富多元，食材也很新鮮，烹調技術也相當精湛

還有多種酒品可選擇，很適合下班後小酌或是三五好友聚餐，大家千萬不要錯過了

【中山國中居酒屋】『惠比寿 燒鳥酒場』近中山國中站/在地當季新鮮食材結合日式串燒/下班小酌/聚餐首選/大推明太子鮭魚炒飯、鮭魚壽司捲、雪檸生牛片

店家資訊:

惠比寿 燒鳥酒場

地址: 台北市中山區民權東路三段60巷3弄1號1樓

電話: 02-2501-6156

營業時間:

週二~週六 11:30am~14:00pm ; 18:00pm~21:00pm

週日 18:00pm~21:00pm

週一 公休

柒息地串燒居酒屋 延吉店

台北平價聚餐串燒居酒屋店，我心中的藍波萬當選"柒息地"，目前大台北地區共有三家分店，分別是"柒息地 士林店"、"柒息地 延吉店"、"柒息地 長春店"，今日我們造訪的是位於東區的"柒息地 延吉店"

店家主打平價、高CP值的台式串燒店，串燒最便宜一串只要$19元，內用現烤串燒再點杯生啤版1664或Kirin生啤，簡直完美又美味的搭配，結合店內日式居酒屋的裝置氛圍，相當有氣氛

【台北東區美食】『柒息地延吉店』近國父紀念館站/平價串燒居酒屋/超便宜現烤串燒，一串19元起/特製秘醬，驚艷得好吃/宵夜美食/下班小酌、聚餐首選

店家資訊:

柒息地串燒居酒屋 延吉店

地址: 台北市大安區延吉街99號

電話: 02-2777-1157

營業時間: 18:00pm~01:30am

FB: 柒息地 延吉店

內用、外帶

13.夯嬤HUNMA

桃園近期新開幕的打卡特色餐廳"夯嬤HUNMA"，店名"夯嬤"就是台語諧音"烤肉"的意思

不但店內呈現濃濃的復古風，特色的懷舊裝潢造景，更是新一波網美IG打卡熱點

老闆精心製作店內的各式串燒，以店家獨家特製調配的醬料燒烤，食材新鮮，價位卻是超級平價，價位落在$20~$70，是不是超級佛心

舒適的用餐環境，店內也提供啤酒，讓大家可以在這裡小憩、放鬆心情

【桃園美食】『夯嬤HUNMA』桃園新開幕串燒店/濃濃懷舊復古風/老宅復古裝潢/桃園IG網美新打卡熱點/巷弄美食/秘製烤肉醬風味串燒/桌邊服務酒香鐵板冰淇淋

店家資訊:

夯嬤HUNMA

地址: 桃園市桃園區國光街34號

電話: 03-336-2785

營業時間:

週二~週五 17:00pm~00:00am (週一 公休)

提供 ubereats 外送服務

15.拾玖串燒酒場居酒屋

"拾玖串燒酒場居酒屋"隱身在近國父紀念館的靜謐巷弄中，之所以稱為"拾玖"，是因為19號是老闆生日，因此命名

店內提供主打的各式肉類(豚、牛、羊)串燒、創作珍味、燒鳥、海鮮、蔬食、炸物、炒物，還提供各式酒類

是一間讓您放鬆品飲酒類及品味美味串燒的好去處，同時道地的日式居酒屋裝置，讓您彷彿一秒置身於日本巷弄間的居酒屋中

【國父紀念館居酒屋】『拾玖串燒酒場居酒屋』近國父紀念館站/各式海鮮、肉類串燒/下班聚餐小酌/平價/日式懷舊氛圍

店家資訊:

拾玖串燒酒場居酒屋

地址:台北市信義區光復南路417-2號

電話:02-2720-0819

營業時間: 18:00pm~12:00am

16.悄悄杯居酒屋 The Cup

悄悄杯居酒屋 The Cup"位於繁鬧的市民大道上，與悄悄話餐酒館同屬同一集團，同樣都主打浮誇又夢幻的創意調酒，這美輪美奐的多樣調酒，要挑逗您的味蕾及視覺!!!

店內的大吉大利今晚吃雞，還有其他創意日式餐點，都相當具有看頭及特色

在東區市民大道上，居酒屋的一級戰區，悄悄杯可謂脫穎而出呢，食材、餐點及創意調酒，都令我難以忘懷!!!

【東區居酒屋】『悄悄杯居酒屋 The Cup』近國父紀念館站/超高CP值/必點大吉大利今晚吃雞/創意超浮誇清酒調酒

店家資訊:

悄悄杯居酒屋 The Cup

地址:台北市松山區市民大道四段225號

電話:02-2577-7823

營業時間: 17:30pm~02:00am

17.哎呦好味酒食

位於繁華的東區商圈，店家主打冷先付、炒物、炸物、烤物、串燒、主食/湯品、及各式酒品，不但選擇性多，價位親民，CP值更是超高的!!!

老闆每週都會親自去基隆抓海鮮，所以店內的食材都極度新鮮，具有超高的水準!!!

【東區居酒屋推薦】『哎呦好味酒食』近忠孝復興站/超高CP值/市民大道居酒屋推薦/下班小酌/聚餐/包場/創意菜式

店家資訊:

哎呦好味酒食

改為"山葵大眾酒場"

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷49號

電話： 02-2773-0611

營業時間：週一～週六 18:00-02:00

週日公休

18.東京串門子小酒館

"CP值超高的居酒小屋"，幾乎銅板價，就可享用超級美味的串燒了，如果下班後，想小酌一番，又不想太傷荷包，"東京串門子小酒館"倒是很值得推薦呢!!!

【東區美食】『東京串門子小酒館Tokyo Hot』近忠孝復興站/東區真正高cp小店/平價/居酒屋/小酌/市民大道特色料理

店家資訊:

東京串門子小酒館Tokyo Hot

地址:台北市大安區市民大道四段36號之1

電話:0909-665-671

營業時間: 06:30pm~12:00am (週日公休)

19.盛 餐酒坊

"盛 餐酒坊"與一般的居酒屋比較不同的是，提供精緻的鍋物及家常菜的菜餚

店內餐點走清淡的口味，不著重在重鹹或重甜的重口味

不用搭配酒品，就算單吃菜餚也很適口、美味

【東區餐酒館】『盛 餐酒坊』近國父紀念館站/近華視/居酒屋/串燒/下班小酌/聚餐/商業午餐/可包場/宵夜/冬季鍋物

店家資訊:

盛 餐酒坊

地址:台北市大安區延吉街131巷37號1樓

電話:02-8772-6038

營業時間:

週一~週五 11:30am~14:30pm ; 18:00pm~01:00am

週六、週日 17:30pm~01:30am

20.柒串燒屋

"柒串燒屋 長安店"，位於熱炒、居酒屋林立的長安東路一段上，以平價及超高CP值的美味串燒為主，菜單主打$19元起的平價串燒，串燒種類多達50種以上，提供肉類、海鮮、蔬菜等燒烤，還可選擇和風焦糖、經典椒鹽、德州風味等三種調料搭配，品項相當多元，選擇也多樣，現點現烤、免收服務費、不限時、免低消，都大大加分，營業到凌晨一點半，是不少上班族小酌或是年輕人聚餐宵夜的最佳處所，同時也是食尚玩家美食節目曾經推薦過的台北美食喔

【台北美食】『柒串燒屋 長安東路店』近善導寺站/堅持現烤，累積10年烤功/19元起平價串燒/CP值高/聚餐小酌首選/內用、 外帶/食尚玩家報導

【台北美食】『柒串燒屋 長安東路店』串燒15元起/平價美食/外帶/無限時/無服務費/食尚玩家報導/下班小酌

店家資訊:

柒串燒屋長安店

地址:台北市中山區長安東路一段46號之一

電話:02-2567-2770

營業時間:17:00pm~2:00am

粉絲團

21.川賀燒烤居酒屋

『川賀燒烤居酒屋』給人一種"家"的感覺,老闆娘很熱情的招呼,也很真誠的對待來店的顧客,讓人有賓至如歸的感覺,最重要的是他有著一份"家"的親切感及溫馨,來到這裡,如同身處在日本鄉下的居酒屋小店一般,餐廳氛圍很日式及悠閒,可以挑一天,與三五好友來此小酌,或是與家人來此聚餐,都很合適!!!而精緻的經典日式料理,及師傅的好廚藝,更是不可錯過的好店!!!

【台北中山區美食】『川賀燒烤居酒屋』合江街宵夜/近行天宮站/經典日式居酒屋/下班小酌最佳去處

店家資料:

川賀 燒烤居酒屋

地址:台北市中山區合江街92號

電話:02-2516-9957

營業時間:週一~週六:18:00pm~1:00am(週日公休)

叫各位"肉肉控"，趁著大家的烤肉的鬥志高昂，烤肉魂不滅啊!!!

大家相揪好友一同烤肉去，無論是歐巴喜歡的韓式烤肉，還是道地的日式燒肉，亦或是火烤兩吃，大家是否都握拳、蓄勢待發呢!!!

趁著大家想烤肉的熱度，小噗推薦以上幾家燒/烤肉店，有可以享受烤肉樂趣的自烤，也有專人代烤的服務，無論怎樣烤，都超級享受的，假期何處去，大家互揪去烤肉吧^^