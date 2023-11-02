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【Costco好市多必買】2023熱門推薦必買清單/好市多必買人氣推薦商品/私心必推必買商品/特價推薦/美味必推商

2023-11-02 11:40:06 小噗 人氣：111
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窩客好文

小噗

發表篇數：711篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：好市多Costco (中和店)
phone02-2242-5289
place新北市中和區中山路二段347號（板南路口）
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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店家資訊:

Costco好市多

線上購物 https://www.costco.com.tw/

實體店面

好市多 中和店

地址: 新北市中和區中山路二段347號

電話: 02-449-9909

營業時間: 10:00am~21:30pm

Costco好市多必買商品，小噗私心強力推薦的必購商品，除了Costco好市多當月的促銷低價商品，我也網羅了自家每次去好市多必買的強力商品

疫情期間避免外食用餐，家裡必要囤貨，眾多的必買美食，無論生食、熟食、零食，絕對要幫家人好好的採買一波

低價、CP值爆高的強打商品，好吃又大推的美味食品，比較一般市價低價的必買商品，絕對必囤貨的必購美食或是家用商品，這篇文章您絕對不能錯過^^

先在網路做一番功課^^

好市多Costco必買目錄
  • 好市多必買1：外部熟食區（披薩、牛肉捲、熱狗）
  • 好市多必買2：內部熟食區（烤雞、壽司、沙拉）
  • 好市多必買3：肉類（牛肉、雞肉、雞塊）
  • 好市多必買4：牛奶＆飲料區
  • 好市多必買5：麵包區（貝果、大理石麵包、草莓蛋糕）
  • 好市多必買6：餅乾零食類（紫色爆米花、洋芋片、冰淇淋）

完整圖文:  【Costco好市多必買】2022熱門推薦必買清單/好市多必買人氣推薦商品/私心必推必買商品/特價推薦/美味必推商品，不買絕對可惜

內部熟食區/壽司區

美式大烤雞 $189

首先不能錯過的內部熟食區，蝦咪~美式大烤雞才$189，以台灣國產新鮮雞隻，特調醃烤醬料醃製而成，整隻香噴噴，乓貢貢，貢貢乓，雞隻份量相當足，全家人公家吃，剛剛好

特選壽司組合 20入 $499

壽司20入，才499，四種口味，各5個

日本進口醬油漬鮭魚卵、空運挪威鮭魚、北海道干貝，鮭魚相當細嫩新鮮，北海道干貝份量相當大，厚實又鮮甜，喜歡生食的朋友，絕不可錯過

綜合壽司組合 18入 $399

18入$399，有:花壽司*4、熟凍松葉蟹鬆*5、甜蝦握壽司*5、玉子燒壽司*4

這盒壽司組合是熟食，若您不喜生食，這個應該很適合你喔

日式漢堡排佐奶油蘑菇飯 $399

有兩種特製漢堡排(美國牛排漢堡+台灣豬肉漢堡排)，方便料理可微波加熱品嚐，漢堡排厚實肉質美味，搭配奶油蘑菇飯，相當飽足

助六壽司22入 $299

豆皮壽司有10入，甜甜的豆皮，我非常喜歡，壽司有12入，裡面肉鬆、玉子燒、小黃瓜，口味還不錯，價位也很平價

辣味醋蘿蔔 $229

韓式的道地風味小菜，口感風味獨特，清脆爽口

泰式青木瓜海鮮沙拉 $349

白蝦已貼心剝殼，量多又新鮮，整體很清新爽口

冷藏蒲燒鮭魚肚

依重量而定價，食用時稍微微波加熱，蒲燒醬汁相當鹹甜美味，肉質軟嫩細緻，鮭魚肚自然的油脂相當美味，但要注意魚刺及鱗片

堅果區

(新)科克蘭 腰果 1.13公斤 $515

環保減重包裝，口味含有些許海鹽，清脆可口

科克蘭 無調味綜合堅果 1.13公斤 $629 (每100公克55.66)

內含: 腰果、杏仁、開心果、夏威夷果仁、巴西栗 (無添加鹽)

以花生油熱烘焙製成，各式堅果，口味眾多，營養多多

科克蘭 經典核桃 708公克 每100公克 46.47 $329

完整的剝半核桃，未添加任何調味料，保留核桃的原始風味，單吃或做烘焙皆適宜

綜合燕麥棒 40條 $529

楓糖燕麥10入/黑巧克力燕麥10入/蜂蜜燕麥20入

每份熱量 大約 196~199大卡，熱量不高，正在飲食控制的朋友可以參考看看

麵包/餅乾/甜點區

餐包36入 $99

口感如同餐廳的餐前麵包，可以稍微熱烤一下，外層會焦香，內層軟綿好吃，充滿麵香

(新)地瓜千層奶油酥 9入 $399

建議置烤箱加熱，外層酥皮具有多層次口感，內層地瓜泥及包覆在法國奶油中，口感綿密好吃

(新)法式瑪德蓮 15入 $269

綜合貝果麵包12入 $139

(原味/帕莫桑乾酪/藍莓/肉桂葡萄)

一包6入，任選2包

烤箱加熱180度，烘烤5~8分鐘

使用美國進口經典口味貝果麵團製作，口感紮實有麵香，我喜歡帕莫桑乾酪及藍莓口味，單吃或夾入肉片做成貝果漢堡也適合

芋頭肉鬆奶油酥 16入 $399

香濃的法國奶油酥皮，內餡是滿滿的大甲芋頭製作的鮮甜芋泥，再加上台灣豬製作的鮮香豬肉鬆

鹹甜風味，相當美味，最近相當夯的大推食品，常常刷爆IG的火熱產品喔

法國可頌 12入 $198

使用法國麵粉、24.9%奶油製作，可以稍微熱烤一下，酥鬆飄香的層次感，單吃也好吃，或是夾入果醬、水果或是火腿、乳酪，無論甜鹹都很棒

杏仁脆餅 24入 $299

相當可口的小點心，酥脆飄香，搭配茶或咖啡，相當適搭

綜合餅乾 24入 $269

二種口味: 蔓越莓葡萄乾燕麥、巧克力夏威夷豆，是美式軟餅乾，口感香濃鬆軟

大理石麵包 6入 $198

口感紮實軟綿，價錢也很平價

迷你葡萄乾乳酪鬆餅 24入 $259

口感酥鬆軟綿，我相當喜歡

綜合草莓卡士達可鬆麵包 $219

口感酥鬆好吃，也可回烤，滋味更棒

冷藏蛋糕區

(新)新鮮芒果生乳包 6入 $399

外層是軟綿的布里歐麵包，裡面是輕盈滑順的瑪斯卡邦奶油餡及新鮮芒果，冰冰涼涼又充滿奶香氣息，好吃大推喔

(新)草莓戚風杯子蛋糕 6入/ $239

軟綿可口的戚風蛋糕，搭配奶香十足的卡士達奶油餡及新鮮酸甜的草莓，讓人一口接一口

6吋草莓乳酪蛋糕 $329

新鮮酸甜的草莓很加分，乳酪也很濃香

新鮮草莓奶酪 6入 $329

手工奶酪，口感香醇滑順

提拉米蘇蛋糕 $239

手工製作的蛋糕甜點，香滑乳酪餡，具有層次感，喜歡吃甜點的朋友，不可錯過

新鮮草莓千層蛋糕 $299

濃郁香醇的奶油下層是綿密的蛋糕體，上面是鋪滿滿滿的新鮮酸甜草莓，口感相當甜香好吃，每次去好市多必買

8吋芒果鮮奶油蛋糕

量多的新鮮芒果果肉，香甜美味，搭配軟綿的戚風蛋糕，相當有滋味

綜合水果千層蛋糕 $299

鬆軟蛋糕體上擺滿滿滿的綜合水果(草莓、橘子、藍莓、青葡萄)，口感酸酸甜甜，搭配濃郁的鮮奶油，當作小點心正合適

冷凍肉品/海鮮區

美國特選嫩肩里肌牛排

大約一盒約有八片，依重量而定價，香煎牛排最為適合，口感油脂較少，厚實醇香，具有肉質的口感

鹽漬白腹鯖魚片 $399

乾煎或是烤製都相當美味

台灣雞清胸肉真空包 $195/KG

獨立真空包裝，烹調保存方便，去皮去油脂，有豐富的蛋白質，健身的老公都用他當主餐

可以切丁，作為中式辣子雞丁或是川燙後拌入醬料食用

空運新鮮鮭魚切片 $579/KG

挪威鮭魚來台，我們家都用來香煎就很好吃了，再淋上一些檸檬，外皮焦香，內層鮮嫩，相當好食

台灣低脂豬絞肉 $169/KG

含油比例20%，選用後腿肉，健身的老公每次必買

去頭阿根廷紅蝦 $599

一包大約30~40尾，已去除蝦頭，蝦身也有劃開，可以輕鬆去殼，肉質鮮嫩，相當美味

北海道生干貝 $1399

大約31~35粒/公斤，來自產地日本北海道，建議蒸煮、乾煎，份量碩大厚實，鮮嫩味美

飲料區

義美 SOY MILK 5.3 厚豆奶 2瓶 $149

一瓶1750ML，一組兩瓶販售，非基改黃豆，無糖，相當醇厚又具豆香，相當好飲

平價麵包/吐司區

科克蘭有機21穀物吐司 每條765公克*2條 $209

成份包括: 葵花籽、亞麻籽、芝麻等各式穀物相當養生健康，同時也是非基因改造食品

我們都冷凍保存，入烤箱加熱食用，烤製後相當飄香好食，也可夾入肉片或是抹上果醬

義美英式馬芬堡 12入 $89

使用天然酵母，直火烘焙，口感外脆內Q，鬆軟好吃，可塗抹果醬或是奶油，或是做成班尼迪克蛋，當作早餐，相當完美

客萊斯麥白吐司 900公克/袋 $49

長時間二次發酵，當作活力早餐的最佳選擇

客萊斯麥漢堡包 15入 / $85

口感Q軟，夾入肉片、蛋、蔬菜，可做成早餐漢堡

客萊斯麥布里歐漢堡包 90公克*6入 $95

未食用完可冷凍保存

口感質地蓬鬆柔軟，可烤一下，滋味更佳，或是夾入蔬菜或肉片，自己製作漢堡

果醬/醬料區

科克蘭綜合堅果抹醬  765公克 $229

抹醬中含有杏仁、腰果、南瓜子，可抹在麵包、吐司上，開封後要冷藏

口感充滿堅果的飄香風味，只有淡淡的甜味而已，相當健康營養

100%楓糖漿 1公升 $469

產自加拿大，高品質的100%原裝楓糖漿，可加入冷熱飲，或搭配甜點增添風味

冷凍料理肉品/冷凍加熱食品/起司區

芳緹娜切片乾酪 453公克 $299

經典義式輕度熟成乳酪，使用部份脫脂鮮奶製成，口感相當純香順口，帶有天然奶油香氣，奶素可食

由於部分使用脫脂鮮奶製成，所以熱量較低，做成漢堡、三明治、披薩、濃湯，皆很適合

紅龍冷凍純牛肉漢堡片 2.7公斤 (共24片) $769

使用澳洲草飼牛肉製成，可以不解凍直接油煎

由於是純牛肉製成，所以不是合成肉，可以吃到牛肉的紮實口感

我使用科克蘭有機21穀物吐司、芳緹娜切片乾酪 、紅龍冷凍純牛肉漢堡片，夾入美生菜、番茄片、生洋蔥，無論抹上紅醬或是花生醬，皆是超級美味的，不輸外面的餐廳喔

進口冷凍蝦餃 25公克*40入 $419

口感是外面的港式餐廳港點的滋味，水晶外皮晶瑩彈牙，內餡有飽滿的一整隻蝦隻，相當鮮甜味美

喜歡港式餐廳的蝦餃，絕對不要錯過

東晟冷凍金目鱸魚排 $419

台灣養殖的鱸魚，已去骨帶皮，真空單片包裝，無論蒸、煎、烤都適合

冷凍韓式雜菜拌粉絲 $355

每包4駔，約4人份，不需解凍，只須微波加熱，再加醬汁即可品嚐，方便食用，口味蠻韓式風味，當宵夜也適合

冷藏甜點區

馬卡龍 36入 420克 $499

六種口味: 白巧克力、覆盆子、開心果、甜橙、檸檬、藍莓

產地:法國 顏色是天然食材而成

心型馬卡龍 20入 300G $297 (原價 $399)

巧克力與覆盆子雙口味，每種口味各10個，入酥內柔韌飽滿厚實豐富

常溫甜點/醬料區

70%可可巧克力 $359

共兩大盒，每大盒裡面有18片，總計36片，口感微苦甜，不甜膩，單片包裝，也攜帶方便

韓味不二辣椒醬 1公斤 $189

烤肉沾醬、拌飯、辣年糕、辣菜、韓式部隊鍋、燒肉皆適用

這是我每次在家烤肉時，必定搭配的

冷藏蔬菜區

澳洲洋蔥 3公斤 $179

外面市價都大約一顆$20多，這袋有15顆左右，實在很超值啊

澳洲白玉馬鈴薯 2.2公斤 $189

美國球芽甘藍 600公克 $189

用來炒蔬菜或是搭佐牛排配菜皆適合喔

非基因改造細豆腐 *3盒 $45

沖泡茶飲/咖啡/咖啡豆/麥片區

NEW ENGLISH BREAKERFAST TEA 早餐茶茶包 $569

每包2公克 每罐240包

創立於1985年英國茶品牌，選用斯里蘭卡錫蘭紅茶，獨立包裝茶包

茶香清新，醇香迷人風味 

科克蘭 即溶咖啡粉 454公克 $185

中度烘焙，大約加入1.7公克的咖啡粉，177毫升的水攪拌均勻，充滿醇香的香氣，不苦澀有烘焙的香味

UCC炭燒即溶咖啡 90公克*3入 $419

獨特極品炭火焙煎技術，口感有炭燒研磨的風味，口感芳香好喝，不會酸澀

STARBUCKS 早餐綜合咖啡豆  每包1.13 公斤 $675

想要喝星巴克咖啡，不如買咖啡豆自己研磨，這款我有買過，有濃厚的巧克力、奶油風味，我很喜歡

STARBUCKS 黃金烘焙綜合咖啡豆 每包1.13 公斤 $675

STARBUCKS 冬季限定咖啡豆 每包1.13 公斤 $675

KIRKLAND SIGNATURE 義式深度烘焙咖啡豆 1.13公斤  $559

深度烘焙，滋味香醇可口，豐富的香氣及焦糖般的甜味，相當飄香好喝

黃金麩片燕麥片 1.7公斤 $225

來自澳洲產地，精選最珍貴的燕麥麩皮，整粒桂格大燕麥壓製，保存完整的燕麥營養，可即沖即泡，加入牛奶或豆漿，皆可當早餐

草莓早餐脆片 

每包600公克*2包入 $359

裡面有美國進口的草莓脆片，口感酸酸甜甜，加上全穀物麥片，當早餐正合適，有飽足感

蔓越莓乾減少砂糖配方 1221公克  $389

減糖50%，口感酸甜清新，無添加防腐劑、色素、香料，加入麥片當早餐，或是做成沙拉、烘焙材料

調味料區

蒙特婁口味雞肉調味料 $229

在雞肉或海鮮上，輕抹一層食用油後，在肉品表面撒上調味料兩湯匙，接著放入烤箱或烤爐燒烤

也可與蔬菜油、水及白酒醋，調和成為雞肉醃醬，拌炒或烤製，風味都相當棒

拌麵/泡麵區

曾拌麵 $399 (116公克*12包 香蔥椒麻)

疫情期間囤貨必備，當三餐、宵夜 皆適合

日常用品區

科克蘭濾芯 八入組 $1069

每個 133.63

以天然椰子殼製成濾芯，德國產地，適用BRITA濾水箱、壺

KS抽取式衛生紙 $389

衛生紙總共24入，相當划算，一大包可以用很久，還不錯

酒品區

(未滿18歲，請勿飲酒；喝酒不開車；開車不喝酒)

夏多內白葡萄酒 $225

產地是澳洲，口感有柑橘、洋梨、和橡木混和的香氣，酒色金黃純淨，適宜搭配海鮮及雞肉類

零食/餅乾區

丹麥奶酥餅乾 $355

口感香濃酥脆，甜而不膩，酥香好吃

丹麥奶酥餅乾 $299

這是我從小就愛吃的丹麥餅乾，充滿甜香及奶油香味，好吃到吃手手

卡迪那碗豆脆片 80公克*10包 $299

非油炸食品，天然碗豆製成，自然原味原色，不含麩質，酥脆可口，不油不膩

華元薯格格酸奶洋蔥口味 500公克 $159

口感具有咬感，酥脆飄香好吃，夾鏈袋包裝設計，不錯的小零嘴，到好市多每人都人手一包

好麗友烏龜玉米脆片 136公克*6包 $389

口感酥鬆脆口，玉米濃湯口味，小朋友會大愛

左)切達起司風味綜合脆餅 1公斤 $279

餅乾酥脆好食，充滿起司的濃郁香氣，一口接一口，很涮嘴

右)波樂雞汁口味厚切洋芋片 580公克 $169

厚切洋芋片更具口感，香脆鹹香好吃

外部熟食區

凱撒雞肉沙拉 $179

每次去好市多購買完，都會去外部熟食區，購買沙拉

眾多的清新蔬菜，淋上飄香的凱撒醬，搭配份量不少的軟嫩雞胸肉，每次必買

牛肉捲 $89

牛肉捲裡面有滿滿的牛肉餡，還有牽絲的濃郁起司，充滿麵香的外皮，是我的終極最愛啊

以上是我去好市多必買的熱門商品，有些都是回購數次的商品，希望給予大家小小的建議，日後將會陸續更新，大家記得要發囉文章喔^^

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