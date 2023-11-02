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【中和美食】『大胖肉焿 光華總店』中永和在地小吃/超人氣排隊美食/深植中永和超過40年，共有三家店/美味銅

2023-11-02 11:50:05 小噗 人氣：150
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窩客好文

小噗

發表篇數：711篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：大胖肉羹
phone02-2248-0847
place新北市中和區光華街13號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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店家資訊:

大胖肉焿光華總店

地址: 新北市中和區光華街13號

電話: 02-2248-0874

營業時間: 05:30am~14:00pm (週一 公休)

內用、外帶、外送

中永和在地人氣小吃~"大胖肉焿"，是居住在中永和的在地人，家喻戶曉的知名當地美食，每天的生意總是好到爆，排隊人潮總是滿滿滿

中和在地深植超過40年，在中和當地就有三家分店，分別是光華總店、莒光店、景新店，人氣超級旺

店內只販售肉羹45元、炒麵35元、炒米粉35元，通通都是銅板價，肉羹湯內用還可以連續加湯2次，搭配濃醇滷肉汁的炒米粉或炒麵，簡直是每桌的標配，價格經濟實惠又飽足好吃，古早味的飄香小吃

原文網址: 【中和美食】『大胖肉焿』中永和在地小吃/超人氣排隊美食/深植中永和超過40年，共有三家店/美味銅板美食/必點肉羹湯、炒米粉也好吃/免費續湯

聽說大胖肉焿三家分店，光華總店生意最好，因為離家近，而且老公從小吃到大，所以我們都買這一家

鄰近捷運永安市場站，步行而來約15分鐘，要注意的是店家只營業到下午14:00，而且週一公休喔

每次來，人氣總是超滿的，都是排隊人潮

內用也有冷氣吹，真是不錯，石子地板搭配早期的店家的牆面，實在很懷舊

座位不多，間隔也不會擁擠，還好今天來有座位，不然要候位了

店內販售的餐點相當簡單，通通銅板價，都是縱橫超過40年的超人氣餐點喔

店內外帶的人潮也非常多，簡直源源不絕，看著老闆打包的速度，簡直是秒速啊

滷汁也相當古早味，飄香又引人食慾

店員很快的就將餐點上桌，簡直我們不用多說，就知道我們要二碗招牌肉羹湯了

肉羹 (不分大小碗) $45

肉羹湯可以加湯二次，店員非常窩心，都會走到桌邊直接替我們免費加湯，加湯可以喝得超飽足，以碗為單位喔

雖然碗小小得，但是肉羹份量著實不小，滿滿的肉羹

肉羹是屬於純手工的肉羹，豬肉外層裹上魚漿，口感QQ軟軟並富有彈性，滋味充滿醇香的肉香，有調味過，所以相當鹹香好吃

湯頭富有濃郁的柴魚香氣，還有滿滿的蒜香風味，勾芡是薄薄的，不會太濃，所以很順口，口感有一絲香甜感，清爽中又不失濃香的氣息

裡面還可以吃到一條條的筍絲，相當清新爽口

如果重口的朋友，可以加入店家的辣椒醬及烏醋，口感會更多層次，豐富美味

炒米粉 $35

炒麵/炒米粉 S:$25、加大L: $55

炒米粉上面淋上滿滿的滷肉汁，還帶有點碎肉，可以吃到肥嫩的肥肉，充滿濃郁的醬香味，還有清爽的黃豆芽

將其充份的混合攪拌均勻，米粉扒附了濃香的滷汁，建議可以加點辣椒醬，每一口都好滿足，米粉很Q彈不會軟爛，口感美味又充滿古早味喔

"大胖肉焿"是中和在地人的美食推薦，也很多人買來當早餐，每次來我都會買炒麵或炒米粉，搭配一碗肉羹湯，尤其免費加湯更是令我喜愛

無論夏天來吃午餐，或是冬天喝起來也暖胃，陪伴中永和在地人長大的超人氣古早味小吃喔

店家資訊:

大胖肉焿光華總店

地址: 新北市中和區光華街13號

電話: 02-2248-0874

營業時間: 05:30am~14:00pm (週一 公休)

內用、外帶、外送

大胖肉焿中和莒光店

地址:  新北市中和區莒光路161號

電話: 02-2228-9015

營業時間: 06:00am~20:30pm (週一 公休)

內用、外帶、外送

大胖肉焿中和景新店

地址:  新北市中和區景新街467巷14號

電話: 02-2949-9911

營業時間: 06:30am~19:00pm (週三 公休)

內用、外帶、外送

 
 
 
 
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